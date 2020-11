Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вступление.

Долго не чего описывать, соревнования конечно не все, нет совершенно Корейских, Японских и стран с арабским написанием текста, возможно я их позже добавлю если пойму как нормально поиском пользоваться на тех языках.

Также я спрятал видео под спойлер, если его больше 2ух подряд.

2008 год.

Intel тренинг с представителями компаний реселлеров.

В рамках мероприятия и команда topmods.net участвовала там.

Ростов блиц — тур Фото отчёт об участии там на topmods.net





День жестянщика

Цель конкурса – показать свои умения в разгоне различных компонентов вашего компьютера, которые максимально влияют на производительность. Ваша задача по очереди максимально разогнать процессор, оперативную память, видео чип и видеопамять. Организовали Total OverClock и TopMods.NET.

Победители: Ссылки: M!nd из команды MXS.

Капитан команды ZOT - Gradus.

Mayk - Русские оверы.

kim55 - MXS.

michaelnm - MXS. День жестянщика - Анонс.

«День жестянщика» - Итоги конкурса, и интервью с победителем, жаль фото не сохранились.

Конкурс «Оптимальная связка»

Проекты total-oc.com и topmods.net при поддержке журнала «Железо» объявляют конкурс с призами. Суть конкурса без экстрима, без вольтмодов видео карт, обогнать в предложенных тестах эталонную систему Q6600 + Intel Graphics Media Accelerator X3500, только настройкой ОС.

Advanced Overclocking Championship 2008

28 и 29 июля 2008 года в Гонконге состоялось событие мирового класса. Чемпионат по экстремальному разгону "Advanced Overclocking Championship 2008". Пройдёт он в выставочной зоне Dragon Centre, West Kowloon, Hong Kong. В Азии этот чемпионат имеет высокий статус, и основным спонсором данного мероприятия выступает компания Asus. В этом же году впервые к участию были допущены команды из США и Европы. На этот раз в чемпионате приняли участие команды из Австралии, Китая, Финляндии, Франции, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Кореи, Малайзии, Португалии, Южной Африки, Сингапура, Швеции, Тайвань, Таиланда, Турции, Великобритании, США, и Гонконга 40 участников.

Победители:

Чемпион - команда из Китая Xu Gang & Susie

1-ое место - команда из Швеции crotale and elmor

2-ое место - команда из Португалии Ricky and ojdr2001

3-е место - команда из Сингапура clon22 and Nightraven

4-ое место - команда из Финляндии Sampsa and SF3D





Advanced Overclocking Championship 08 Full Coverage - Обзор на vrzone.com фото не все остались.

Ветка форума xtremesystems.org фото. Пост от TraX. Пост от T_M. Пост от clon22, и ещё. Пост от seth.

Advanced Overclocking Championship 2008 - Обзор на tomshardware.com

Advanced Overclocking Championship 2008: чемпионат по экстремальному разгону - Обзор на tgh.ru тот что выше, но на русском

Копирайт с vrzone.com - на geeks3d.com

Копирайт с vrzone.com - на topmods.net фото чуть больше с vr-zone сохранились.

DarkHardware AOCC2008 - Турецкий обзор на turkhackteam.org фото не сохранились.

Advanced Overclocking Championship -ylikellotuskilpailu - Обзор от Финской команды на 5 страницах, на muropaketti.com

Eine Halle voll mit Top-Hardware und flüssigem Stickstoff - Фото от австрийской команды на overclockers.at

Advanced Overclocking Championships 2008 - Обзор от Великобритании на bit-tech.net

Advanced Overclocking Championship 2008-08-20 - Несколько фото на pcworld.idg.com.au

От Кореи на kbench.com

전세계 고수들이 모두 모였다, AOCC 2008 오버클럭 대회

행사장 스케치 및 다양한 테스트 모습





Видео с форума xtremesystems.org









Advanced Overclocking Championship 2008 Berlin



После проведения чемпионата AOCC2008 в Гонконге, компания Asus совместно с Intel и Mushkin решила устроить похожее для Европы. Мероприятие состоялось в Берлине 18 августа 2008 года.

Участники. Венгрия Бельгия Польша Голландия Велико Британия Jó "Jugeen" Gábor

Lörince "Achill3uS" Balàzs Piotr "Piotre" Fierens

Thomas "Ptat" Kalerrinckx Marcin "Ryba" Rywak

Jakub "PmP" Natorski Bart "LOC.O" Peters

Roger "Oldscarface" Kortenhoeven Paul "Sacha" Watkinson

David "4QMAN" Robinson





Участники. Швейцария Швеция Германия Чехия Испания Splmann

Mark "Rewarder" Buchel Robert "crotale" Kihlberg

Marcus "King" Hultin Marc-Oliver "Joe_Cool" Lange

Michael "No_name" Schnetzer Peter "Gudas" Vavro

Lukas Fiala Sergio "Predator" San Joaquin

Xavier Paradeda "Xevipiu" Farrando





Advanced Overclocking Championship - Репортаж на overclockers.at

Advanced Overclocking Championship Berlin 2008 - Репортаж на nordichardware.se

Advanced Overclocking Championship - Berlín 2008 - Репортаж на Чехо-Словатском pc.zoznam.sk

ASUS Advanced Overclocking Championship Coverage - Обзор на overclock3d.net

Advanced Overclocking Championship – fotorelacja - Обзор на Польском pclab.pl

Asus Advanced OverClocking Contest 2008 Report - Обзор на madshrimps.be





MSI Master Overclocking Arena 2008

MSI, организует первый в истории Master Overclocking Arena 2008 в Тайбее, Тайвань, парк Huashan. Финал пройдёт 8-11 ноября 2008 года. До этого времени более чем в 30 странах были проведённые отборочные соревнования. По итогам которых команды попадают на полуфинальные соревнования, и уже по итогам полуфинала команды попадают в Финальное заключительное соревнование. В 2008 году для полуфиналов выбрано три региона. Европа, Континентальный Китай, Юго восточная Азия. Некоторые страны попадают на финал минуя участие в получинале, точно Корея, другие не знаю. Оформление и логотипы были выполнены в стиле Римской Империи.

Название полуфиналов

MSI 2008 Beijing Extreme Overclocking Challenge in China - Проходил в Пекинском отеле XiFan, имел квоту на 2 команды в финал.

MSI European Overclocking Challenge - Проходил в Амстердаме (Нидерланды) 23-24 августа, имело квоту на 3 команды в финал.

IronTech - Такое название получил полуфинал в Юго-Восточной Азии, проходил 12 октября в Сингапуре.





В России также был отборочный этап, победители которого отправились в Амстердам для участия в Европейском полуфинале. Но отборочный в России проходил как-то странно не так как в других странах, от чего это зависит я к сожалению не знаю, слишком мало участников было. Представлена была тремя участниками DeDal, S1D, Dronich.





Не знаю как компоновать обзоры, попробую в начале будут отборочные в странах (если они написаны) далее обзоры полуфиналов и последними Финальные обзоры.





Отборочные этапы.

MSI코리아가 개최하는 M.O.A 2008 Korea 본선 임박 - Анонс Корейского отборочного этапа на kbench.com

MSI Overclocking Arena 2008 KOREA - Обзор отборочного этапа в Корее на brainbox.co.kr

익스트림 오버클럭, MSI MOA 2008 Korea 행사장 스케치 - Обзор на трёх страницах отборочного этапа в Корее на kbench.com

MSI코리아, M.O.A 2008 Korea 열띤 호응 속에 열려 - Итоги, награждение Корейского отборочного этапа на kbench.com

MSI Overclocking Challenge: репортаж из Франции - Отборочный этап Франции на thg.ru

PCGH sucht den Super-Overclocker: Dieser Teilnehmer fliegt nach Amsterdam - Новость о том кто поедет от Германии на Европейский финал pcgameshardware.de

Полуфиналы.

MSI European Overclocking Challenge 2008 Report - Репортаж на madshrimps.be

MSI European Overclocking Challenge 2008 dag 1 - Репортаж 1 дня на tweak.dk

MSI European Overclocking Challenge 2008 dag 2 - Репортаж второго дня на tweak.dk

MSI European Overclocking Challenge 2008 vinderne - Фото победителей на tweak.dk

[Relacja] MSI European Overclocking Challenge 2008 - Отчёт от участника на Польском purepc.pl

MSI European Overclocking Challenge 2008 Coverage - Отчёт от Великобритании на overclock3d.net

MSI European Overclocking Challenge in Amsterdam - Отчёт от wb.benchbrothers.de

MSI European Overclocking Chalenge 2008 - Отчёт от Чехословакии, но сохранилась 1 страница pc.sk

MSI European Overclocking Chalenge 2008 - Отчёт от Чехословакии на pc.zoznam.sk

Video (CCTV_MSI_EOC2008_SD.mp4) - tweakers.net

Tudor Badica's (MonstruCPC) - Фото от Румынии.

MSI OC2008 - Radu - Фото от Румынии, и ещё Radu2

Результаты тестов каждого участника европейского полуфинала - на сайте Hwbot.org

Азиатский полуфинал.

Hardware Zone Iron Tech 2008 - Проходил в 5 регионах Азии Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре. Был разделён на 3 этапа, квалификация, региональные полуфиналы и Финал 12 октября в Сингапуре.

Описание турнира - на hardwarezone.com

Malaysia Semi-Finals Round - Малайзийский полуфинал 13th September 2008 Plaza Low Yat, Level 4 No.7 Jalan Bintang, Off Jalan Bukit Bintang Central, 55100 Kuala Lumpur

Philippines Semi-Finals Round - Филипинский полуфинал 14th September 2008 V-Mall, Greenhills Shopping Center, Ortigas Ave. Greenhills, San Juan

Thailand Semi-Finals - Тайский полуфинал 20th September 2008 Zeer Rangsit IT Mall, Promotion Hall, 2nd Floor 99,Pahollayotin Road, Kookot Sub-District, Lumlukka District, Pathumthani, 12130

Indonesia Semi-Finals - Индонезийский полуфинал 21st September 2008 Mangga Dua Square, Ground Floor Jl. Gunung Sahari Raya 1, Jakarta 14420

Singapore Semi-Finals - Сингапурский полуфинал 11th October 2008 Funan DigitaLife Mall, 109 North Bridge Road, Singapore 179097

HardwareZone Iron Tech 2008 - The Grand Finale! - Гранд Финал 12th October 2008 Funan DigitaLife Mall, 109 North Bridge Road, Singapore 179097

Iron Tech 2008: Video Highlights - Видео с данного мероприятия.

Финал.

MSI M.O.A 2008 세계 최고를 가려라 - Отчёт от Корейской команды на kbench.com

[看janet用液態氮超頻]微星MOA 2008全球極限超頻總決賽活動花絮照片 - Много фото на форуме coolaler.com

Master Overclocking Arena 2008 - Live! - Репортаж на hardwarezone.com.sg

Заметка в журнале HWM

Alva Jonathan & Rekky: Juara Overlocker Dunia di MOA 2008 - Немного слов о победителях и два видео с Ютуба на indonesiaproud.wordpress.com

MSI's Master Overclocking Arena 2008 - Обзор на bit-tech.net

And the winning team is... - Окончание заметка на fudzilla.com

Το hwbox στην 2η θέση του κόσμου ! - Фото и немного слов на форуме от Греческой команды на hwbox.gr

Master Overclocking Arena 2008世界超頻大賽榮耀閉幕 - Небольшая новость об окончании на Китайском xfastest.com

[活動/消息] [XF] MSI「超頻競技場」世界大賽火力全開!! - Много фото и обзор турнира на Китайском xfastest.com

Фото на форуме xtremesystems.org пост ekky и пост seth

Результаты - на сайте hwbot.org

VIDEO youtube











Gigabyte’s Open Overclocking Championship 2008 GO OC 2008

15 августа 2008 г. - Компания GIGABYTE UNITED, объявила об открытии первого ежегодного чемпионата по разгону GIGABYTE Open Overclocking Championship (GO OC), который пройдёт 25 Сентября 2008 года in Taipei, Taiwan. Состязание состоится в зале на 4-м этаже престижного отеля Grand Hyatt Hotel в Тайбее. В нем примут участие специалисты по разгону из 23 стран мира. Австралии, Китая, Франции, Германии, Греции, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Японии, Кореи, Малайзии, Ближнего Востока, России, Сингапура, Южной Африки, Швеции, Тайваня, Таиланда, Турции, США и Вьетнама. В рамках чемпионата GO OC будут проведены два состязания:

“Battle for the Best P45 OC” ("Соревнование за лучший разгон компьютера на базе чипсета P45")

“Free Style Contest” ("Вольные соревнования")



GIGABYTE Open Overclocking Championship (GO OC) - Анонс соревнования на сайте gigabyte.ru

К сожалению я не понял как проходили отборочные туры да и не нашёл описание их.

Россия была представлена командой из двух человек.

Дмитрий «NeoForce» Родионов

Саркис «DeDaL» Гетемян







Отборочные этапы.

Американский отборочный проходил 26 июня 2008 года в Лос-Анджелесе.

Gigabyte Overclocking Contest - Запись в блоге одного из участников Chris Morrell на gomeler.com

Gigabyte US Overclocking Competition - Ещё одна запись об участии Chris Morrell на gomeler.com

Gigabyte International Overclocking Tournament - Обзор с фото на overclockersclub.com

Gigabyte Overclocking Tournament Coverage - Небольшой обзор (фото к сожалению отсутствуют) на hardwarelogic.com

5 публикаций об Американском отборочном этапе на fpslabs.com

Gigabyte Invitational Overclocking Tournament

Gigabyte Invitational SuperPI/Aquamark Results

Gigabyte Invitational: Ross clinches after 3 rounds

Gigabyte Invitational Final Results

Gigabyte Invitational Wrap up

OCF takes out the US leg of the Gigabyte Overclocking Events - Фото в ветке на форуме overclockers.com

VIDEO youtube US Competition







技嘉2008全球超頻總決賽 線上競猜超頻王 羸取P45主機板 - 30 мая в Гонконге проходил отбор, новость об этом - на hkepc.com

Финал.

Россия — вице-чемпион мира по оверклокингу! - Новость на 3dnews.ru из веб-архива с картинками. копирайт1 и копирайт2

Gigabyte Open OVERCLOCKING CHAMPIONSHIP - Издатель 3dnews a-kuzin.livejournal.com

Российские оверклокеры заняли второе место на GO OC 2008! - новость на overclockers.ua

Gigabyte Open Overclocking Competition: финал в Тайбее - Обзор на thg.ru

vk.com альбом из 16 фото от gigabyte

Event: Gigabyte's Global Overclocking Finals - Обзор на tomshardware.com, но фото плохие (оригиналы утеряны уже)

直擊技嘉2008全球超頻總決賽GO OC - Обзор на tomshardware.tw фото лучше, но это из веб-архива, копирайт на blog.xuite.net

GoOC 2008 in pictures - на www.fudzilla.com

Petri ”SF3D” Korhonen ja ruotsalainen Jon ”elmor” Sandström - Обзор от Скандинавии на сайте muropaketti.com

Gigabyte’s Open Overclocking Championship 2008 - techreport.com огромный обзор.

[XF]Gigabyte GOOC 幕後花絮 - Фото отчёт от Тайваня xfastest.com

Фото с сайта PConline.com.cn - Но на сайте jacks.tistory.com

Compte Rendu de la GOOC 2008 - Отчёт на Французском с множеством фото на сайте ixtremtek.com

Разные фото из постов на форуме xtremesystems.org - пост seth, пост saay, пост G H Z, пост dmspawn.

Коротко от итальянской стороны на сайте hwupgrade.it и видео.

GOOC, overclockers da 23 nazioni ai blocchi di partenza

GOOC, la preparazione delle macchine di test

GOOC, vincitori e vinti nei due concorsi

VIDEO от Италии







گزارش مسابقات اورکلاکینگ گیگابایت ( GigaByte ) سال 2008 - Обзор на Иранском языке на shahrsakhtafzar.com

Обзор на Тайском языке от KidMaioRKz к сожалению все фото отсутствуют даже в веб-архиве.1 день. 2 день. Последний день.

Event Report: GIGABYTE Open Overclocking Championship 2008 - Обзор на сайте hardwarecanucks.com фото уже нет.

Kapalný dusík v akci podruhé - Обзор на чешском на pctuning.tyden.cz

直擊技嘉2008全球超頻總決賽GO OC : 來自20個國家所組成23支隊伍齊聚一堂共同角逐、比賽的場地介紹 - Обзор на www.tomshardware.tw

Video youtube







GIGABYTE Challenge - Dual Channel DDR2-1508 Record



GIGABYTE Challenge - Dual Channel DDR2-1508 Record - Анонс на сайте gigabyte.com

Таблица результатов - сайт ddr2-1508.gigabyte.com.tw

GIGABYTE Challenge Dual Channel DDR2-1508 Record-- WIN 1,500 US$ CASH !!! - Обсуждение на xtremesystems.org





Awardfabrik Overclocking-Meisterschaft, 2.AOCM

25 - 26 октября 2008 года. Состоялся второй турнир по оверклокингу устроители AwardFabrik, mIfRe e.V, PC Games Hardware.





Offizielle Vorstellung der 2. AOCM (AwardFabrik Overclocking Meisterschaft) - Правила на www.awardfabrik.de

Overclocking-LAN-Party: Awardfabrik präsentiert zusammen mit PCGHX die zweite AOCM - Анонс на www.pcgameshardware.de

Awardfabrik präsentiert zusammen mit PCGHX die zweite AOCM - Анонс на форуме extreme.pcgameshardware.de

2. AOCM Bilder/ Daten/ Fakten - Обзор мероприятия на www.awardfabrik.de фото к сожалению отсутствуют уже.

AOCM 2 Overclocking LAN- Новость на hardocp.com

AOCM - The AwardFabrik Overclocking Event in Germany - Новость на www.techpowerup.com

Die 2. Awardfabrik Overclocking Meisterschaft (AOCM) in Bildern - 132 Фото с мероприятия на www.pcgameshardware.de

1300 LN2, 32M-WR and a lot fun: 2. AOCM 56k warning - Отчёт от stummerwinter на форуме xtremesystems.org

2. AwardFabrik Overclocking Meisterschaft - Отчёт от Венгерской команды на octeamhungary.hu фото уже отсутствуют.

AwardFabrik meets Benchbrothers - Die Nacht der Weltrekorde! - Отчёт об подготовке к мероприятию от wb.benchbrothers.de

2. AwardFabrik Overclocking-Meisterschaft (AOCM) - Отчёт о самом мероприятии на wb.benchbrothers.de

2. AwardFabrik Overclocking-Meisterschaft (AOCM) - ein kurzer Rückblick - Статья на forum.planet3dnow.de

Альбомы Computerfreunde Mifre e.V. - Альбом фотографий на www.facebook.com

Посты с фото - на форуме www.nexthardware.com

Фото 1 - Фото 2 - Фото 3 - Фото 4 - Фото 5 - Фото 6 - Фото 7 - Фото 8 - Фото 9

AOCM 2 - Awardfabrik OverClocking Meisterschaft - Отчёт на www.madshrimps.be

Лучшие моменты оверклокерского фестиваля AwardFabrik Overclocking Event - Статья на www.overclockers.ua





Geek extremists keep cool with liquid nitrogen

Пресса об оверклокинге Австралия, The Sydney Morning Herald

Geek extremists keep cool with liquid nitrogen - Статья на веб-архив smh.com.au

Geek extremists keep cool with liquid nitrogen - Статья уже не из веб-архива, но нет фото уже The Sydney Morning Herald





2008 Tom's Hardware Worldwide Overclocking Championship

Компания MSI и ресурс Tom's Hardware в 2008 году провели соревнование.

Соревнования пройдут в начале примерно с 8 ноября, после чего будут проходить в США, Германии, Тайване, Франции и Италии, а также в других пяти регионах. 13 декабря предварительный конкурс команды-чемпиона отправится во Францию, в штаб-квартиру аппаратного обеспечения Тома, чтобы выиграть самый высокий приз-5000 USD.

Тайвань.

Tom's Hardware全球超頻大賽,滄者極限 CBB OC TEAM-台灣區冠軍-前進巴黎 - Отчёт о втором дне на Тайване coolaler.com



World's First Overclocking Championship - 2008 Tom's Hardware Worldwide Overclocking Championship - Новость на www.msi.com

Tom’s Overdrive : et les participants sont… - Все участники на www.tomshardware.fr

The Hardware Behind Overdrive - Описание железа для конкурса на www.tomshardware.com

Fire Dept. Crashes Our OC Event - Обзоры на tomshardware.com

Tom's OC Competition: Update 2! - Обзоры на tomshardware.com

Tom's OC Competition: LN2 Craziness - Обзоры на tomshardware.com

Tom's OC Competition: Mid-day Pics - Обзоры на tomshardware.com

Team USA Emerges In Round One of Overdrive - Обзоры на tomshardware.com

Overclocking Goes Int'l.: Overdrive In The USA - Обзоры на tomshardware.com

MemoryExtreme Team vince la tappa italiana del TomsHW OverDrive - Короткий фото отчёт на nexthardware.com

MemoryExtreme Team vince la tappa italiana del TomsHW OverDrive - Обсуждение на nexthardware.com

Team IRONMODS Wins US Overdrive Championships - Новость на ironmods.com

Team IRONMODS (TiTON, CPT.Planet, & MIAHALLEN) win THG Overdrive International! - Фото отчёт на xtremesystems.org

Team IRONMODS - Wins the US Overdrive Championship - Фото отчёт на xtremesystems.org

Tom’s Overdrive : ça s’est passé comme ça aux USA - Фоторепортаж из США на www.tomshardware.fr

Tom’s Overdrive, les qualifs françaises, à la mi-journée - Франция фото на tomshardware.fr

Tom’s Overdrive : la France première des qualifications - Первая квалификация Франция на tomshardware.fr

Tom’s Overdrive : il ne reste plus qu’une heure ! - Фото Франция на tomshardware.fr

Tom’s Overdrive : ce week-end, la finale - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Les overclockeurs découvrent la France - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] La finale : Top départ ! - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Les premiers résultats ! - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Les scores à battre pour la dernière journée - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Goodies MSI ou goodies Fortron ? - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Les scores intermédiaires, 3 heures avant la fin - на tomshardware.fr

[Tom’s Overdrive] Le Turbo Mode à l’épreuve de nos overclockeurs - на tomshardware.fr

Tom’s Overdrive : les USA l’emportent ! - на tomshardware.fr

Tom’s Hardware全球超頻大賽台灣區初賽賽事報導 : 活動場地簡介 - Обзор Тайваня, но фото уже отсутствуют на blog.xuite.net

拿冠軍、去巴黎-Tom’s Hardware全球超頻大賽台灣區初賽開賽囉 - Статья на www.tomshardware.tw

Tom’s Hardware全球超頻大賽台灣區初賽第一天賽事快報! - Статья на www.tomshardware.tw

各隊超頻成績一覽、冠軍隊伍各項成績畫面 - Статья на www.tomshardware.tw

Tom’s Hardware全球超頻大賽各區初賽成績比一比! - Статья на www.tomshardware.tw

冠軍出爐!CBB Team I 榮獲Tom’s Hardware全球超頻大賽台灣區初賽第一名 - Статья на www.tomshardware.tw

Overdrive: U.S. Team IRONMODS Wins! - Статья на tomshardware.com









LN2 Benching With Kingpin and Shamino at NVISION 2008

Бенч сессия. Компания EVGA была одним из спонсоров мероприятия NVISION

LN2 Benching With Kingpin and Shamino at NVISION - Новость на ironmods.com







CES 2008, Foxconns Blackops X48 Intel, LN2 Overclocking

На выставке CES 2008 компания Foxconn представляла новую материнскую плату, также она пригласила оверклокеров для шоу, они в свою очередь зря время не теряли.

Участники. Shamino, K|ngp|n, Kinc, Chilly1, Serlv, Mikeguava, IFMU, Jinu, Sgt Viper, Cpt Planet, INJViper, Infencted, Thrasher2, Trouffman, Fr3ak, AndreYang.





Foxconns Blackops X48 Intel is an overclocker’s dream - Статья на hexus.net

Foxconn previews its forthcoming BLACKOPS motherboard - Статья на hexus.net

New Quantum Force motherboard breaks 3DMark record in early testing - Статья на hexus.net

Foxconn goes Enthusiast Crazy - Статья на bit-tech.net

CES 2008 Day 3 - Статья на ftp.ninjalane.com

LN2 Overclocking at CES 2008 - Фото отчёт на www.ironmods.com

CES 2008 3-SLI sotto LN2 è realtà.... - Обсуждение на nexthardware.com

Futuremark 2003 World Record @ CES - Обсуждение на www.xtremesystems.org Фото из поста JacobF

XS at CES 2008 - Обсуждение и фото на xtremesystems.org

Посты с фото от участников.

Фото от Baron - Group photo of CES 2008 - Фото от jinu117 - Фото от THRASHER2 - Фото от THRASHER2 - Фото от THRASHER2 - Фото от THRASHER2

Фото от THRASHER2 - More pics :) - At Fugger's office - A little on show floor - Another day at Foxxconn - Touffman









Home Interactive Technologies 2008 + Total OverClock

Ежегодная выставка домашних электронных развлечений прошла c 28 по 30 ноября 2008 года в ЦВЗ «Манеж» Санкт-Петербург

У команды TopMods.NET, как всегда был там стенд, как демонстрация модинга так и демонстрация разгона с помощью LN2.

Так же в 2008 году проходило мероприятие под названием Total OverClock, соревнования оверклокеров на просторах бывшего СССР.

Финальную часть соревнования как раз было решено провести в рамках программы.

Были и приглашённые гости.

Massman — администратор международного оверклокерского рейтинга и базы по разгону HWBot.org

SF3D — финский оверклокер с мировым именем, победитель международного оверклокерского конкурса GO OC (Gigabyte Open Overclocking Championship).





HIT2008 - Страница выставки real-fair.ru

Home Interactive Technologies 2008 - Анонс мероприятия на www.topmods.net

События Суперфинала - Правила и регламент Total OverClock на total-oc.com

Home Interactive Technologies 2008 - Анонс на hwbot.org

HIT 2008 - Great OC and Modding event in Russia - Обсуждение на www.xtremesystems.org

My photo's part-I - Фото от Nordling на www.xtremesystems.org

Part II (not end) - Фото от Nordling на www.xtremesystems.org

Фото HIT 2008 - Все фото Nordling на flickr.com

Team TopMods.NET - winners of Total OverClock- Russian champ + 2nd place in GOOC 2008 - Обсуждение на xtremesystems.org

Home Interactive Technologies 2008 - Ещё фото альбом vk.com

HIT 2008 St. Petersburg Russia - Альбом фото от SF3D к сожалению отсутствуют уже на sf3d.wippiespace.com





CEBIT

Ежегодная выставка в Гановере.

Стенд Foxconn - Hipro5 (Греция), Shamino(Singapore) & Giampa(Italy)

Стенд Mushkin - Michael "No_Name" Schnetzer

G.Skill OC Camp 2008@Cebit Hannover with Hipro5 ! - Упоминание на hwbox.gr

Cebit 2008 Coverage - Упоминание на overclockersclub.com

Tagebuch eines Overclocking-Weltrekordversuchs - Новость на pcgameshardware.de

Cebit 2008: Tagebuch eines Overclocking-Weltrekordversuchs - Галерея фото на pcgameshardware.de

CeBIT 2008: Girls Review - Девушки на techpowerup.com





MemoryExtreme Team Live @ GC 2008 Lipsia

GAMES CONVENTION 2008

MemoryExtreme Team приняла участие в данном мероприятии.

MemoryExtreme Team Live @ GC 2008 Lipsia - Фото отчёт на nexthardware.com





2008@Taipei 網聚

Мероприятие организатор coolaler.com как я понимаю встреча людей объединённых одинаковыми интересами (в данном случае это железо, разгон и так далее). Всё сопровождается конкурсами с призами, и всё это на природе и с едой. Так как устроитель является оверклокером и знаменитым, а также хорошая идея и красивые фото, то этому точно место тут.

К сожалению фото только несколько из сотен осталось

2008@Taipei 網聚 - Обсуждение на форуме coolaler.com

2008台北網聚報名處 - Пост на форуме с рекламными фото места проведения coolaler.com

2008 @ Taipei 網聚 3月29日 第一發 - Пара фото от участника coolaler.com

網聚團照 - Все на одном фото coolaler.com

2008Taipei網聚 970329_by kumiko 18P - Фото от участника Kumiko coolaler.com





2008@Taichung 網聚

Мероприятие организатор coolaler.com как я понимаю встреча людей объединёных одинаковыми интересами (в данном случае это железо, разгон и так далее). Всё сопровождается конкурсами с призами, и всё это на природе и с едой. Так как устроитель является оверклокером и знаменитым, а также хорошая идея и красивые фото, то этому точно место тут.

2008@Taichung 網聚 - Обсуждение на форуме coolaler.com

滄者極限2008@Taichung網聚照片全記錄 - Много фото от tw159134 coolaler.com





Intel Core i7 Overclocking Experience Camp 2008年台北信息月 - ItMonth2008

Ежегодно в Тайбее проходит мероприятие ItMonth, в рамках его устроили и мероприятие по разгону, нового процессора.

2008年资讯月 英特尔大玩超频秀 超微主攻效能牌 - Страница на zh.m.wikinews.org

INTEL Core i7 超頻體驗營-花絮照片 - Отчёт о мероприятии на coolaler.com

2008年台北信息月:Intel Core i7体验营加映Centrino 2摊位照 - Новость на cn.engadget.com

2008 Intel Core i7超頻體驗營 - Новость в блоге с фото на tmax.pixnet.net





Computex 2008

Компьютерная выставка в Азии. В этом году компании Abit и Foxconn, MSI и Gigabyte пригласили следующих знаменитостей оверклокинга.

Freak, Moloko, Zolkorn, Newbeetle, Duck, Fredyama, Georgioprimo, Dimas, K|ngp|n, Shamino, Spicey Boy, Hicookie, Coolaler, и Charles "Fugger".

Computex08:超频玩家"液氮"大炮超频 - Стенд компании Abit на pcpop.com

Computex08:富士康升技现场液氮超频 - Стенд Foxconn и Abit на pcpop.com<

DEMOSTRACIÓN DE OVERCLOCK DE FOXCONN - Демонстрация разгона Foxconn на noticias3d.com

Bildergalerie: Overclocking auf der Computex - Фото на pcgameshardware.de

This is Xtreme hardware! - Новость на xcpus.com

Foxconn is responsible for a number of overclocking records - Новость на en.hwzone.co.il

Quantum Force Team Computex Bench - Форум обсуждение xtremesystems.org

Quantum Force Team - Фото от AndreYang xtremesystems.org

VIDEO youtube





Sveriges snabbaste PC 2008

Уже шестое ежегодное мероприятие по разгону. Сайт NordicHardware совместно с ASUS, Intel, Shuttle, MSI, Noctua, OCZ Technology и Mionix, проводят данное мероприятие.

В этом году мероприятие проходит с задержкой, начало в феврале 2009 года.

"Sveriges snabbaste PC 2008"! - Страница мероприятия на nordichardware.se

får förstärkning i trefaldige SMPC-vinnaren Robert Kihlberg - Изменения в правилах статья nordichardware.se

mer öppet än någonsin! - Конкурс стал более прозрачен на nordichardware.se

slår upp portarna med rekordmånga vinnare! - Больше новых участников приходят на конкурс на nordichardware.se

Intervju med Incido och Dahl - Интервью с Incido и Dahl на nordichardware.se

roliga, enklare och fler vinnare! - Статья перед запуском на nordichardware.se

Elmor ny ledare i Pris/Prestanda - Elmor новый лидер в категории на nordichardware.se

Totaldominans från Intel hittills - Последняя неделя на nordichardware.se

hettar till och Jon ”elmor” Sanström talar om moddar - Битва накаляется на nordichardware.se

Live rapportering och statistik - Прямой репортаж без фото на nordichardware.se

Preliminära vinnare korade - Предварительный победитель перед окончательной проверкой на nordichardware.se

Prestanda-SM 2008 slutresultat och vinnare - Итоговые результаты и победители на nordichardware.se





技嘉P31超频争霸赛激情点燃

GIGABYTE EP31 Шанхай 18 июня.

体验激情狂飙 技嘉EP31超频争霸赛决赛纪实 - Новость на club.gigabyte.cn

体验激情 技嘉EP31超频争霸决赛纪实 - Короткий обзор на pcpop.com

技嘉P31超频争霸王者决战上海滩 - Результаты и победитель на sh.sohu.com

技嘉主板: 体验激情狂飙 技嘉EP31超频争霸赛决赛纪实 - Короткий обзор, как и выше на mainboard.thethirdmedia.com

体验激情狂飙 技嘉EP31超频争霸赛决赛纪实 - Копирайт обзора на news.zol.com.cn





BIOSTAR Incredible Overclocking Summer (B.I.O.S) competitions

Компания Биостар летом 2008 года, решило провести он-лайн соревнование. Для Китая. (Я пока не нашёл Китайский турнир)

Для жителей России, Украины, Белорусси, Казахстана.

А также для США, Канады и Европы.

BIOSTAR kicks off Incredible Overclocking Summer competitions around the world - Анонс конкурса на biostar.com.tw

US, Canada or any of the EU states

BIOSTAR kicks off Incredible Overclocking Summer competition in USA & EU - Анонс конкурса на biostar.com.tw

Biostar P45 Overclocking Contest Group - Страница конкурса www.firingsquad.com/matrix

Россия, Украина, Белорусь, Казахстан.

Участники из тех кого по никам понятно. Владимир "pofigist" Агуреев, Василий "Mrak" Николенко, Владимир "SiD" Киц, GraduS.

BIOSTAR kicks off Incredible Overclocking Summer competition in Russia - Анонс конкурса на biostar.com.tw

Летние соревнования Biostar по оверклокингу систем - О конкурсе на biostar-p45.ixbt.com

Летние соревнования Biostar - Результаты на Летние соревнования Biostar Все фото остались в веб-архиве

"Разгон" на материнских платах BIOSTAR » - Обсуждение на forum.ixbt.com





IT168超频大赛 - IT168 Overclock competition

Портал it168.com и компания BIOSTAR провели в Китае огромный он-лайн турнир по разгону. Возможно это тот что я выше писал что не нашёл.

Соревнование было поделено на 6 туров, везде ограничение воздушное охлаждение и использование определённого процессора и материнской платы на определённом чипсете.

1. E2200 + P35

2. E2200 + материнка с интегрированным видео на чипе intel

3. E8400 + intel, без интегрированного видео

4. E7200 + intel, без интегрированного видео

5. E7200 + P43

С сылками проблема чёрт ногу сломит, поэтому извините всё в кучу.

1.CPU采用Intel Pentium E2200 - 2.主板采用P35芯片主板 - 1 раунд страница it168.com

1.CPU采用Intel Pentium E2200 - 2.主板限定采用Intel的集成芯片主板 - 2 раунд на it168.com

1.CPU采用Intel Pentium E8400 - 2.主板限定采用Intel的非集成芯片主板 - 3 раунд на it168.com

E7200+Intel非集成主板超频大赛 - 4 раунд на it168.com

IT168超频大赛 E7200+P43主板 - 5 раунд на it168.com

IT168超频赛创造E2200超频全球第二 Победитель 1 раунда - на publish.it168.com

打破传统 399元集成板勇破200%超频记录 - Победитель 2 раунда на publish.it168.com

IT168超频季度赛 E2160+INTEL芯片所有主板 风冷极限同步进行 奖金奖励翻倍 有奖活动丰富 - Страница 6 раунда на it168.com

IT168超频大赛季度赛 E2160+INTEL芯片主板 风冷组 - Результаты на it168.com

世界级超频玩家会战IT168超频大赛 - Статья связанная с конкурсом на publish.it168.com

IT168超频擂主告诉你P43/P35/P45该选谁 - Ещё одна статья на tech.sina.com.cn

Статьи на mb.zol.com.cn

http://mb.zol.com.cn/95/950199.html - Итоги первого раунда.

最高成绩破6G 全民超频擂台赛排行点评 - Какая-то статья с 15 результатами.

超频映泰第五期超频联赛邀请您参加 - О раундах и некоторых победителях.

超频联赛看映泰 首季六期超频联赛精彩回放 - Заключительное описание.





Overclocking “Battle of the North” at HME Utrecht 2008

Intel и ASUS в сотрудничестве с TeliaSonera и Hardware.info будет организован первый в истории мульти-локационный живой разгон во время DreamHack Winter 2008 и Het Multimedia Event. Матчи между тремя национальными сборными будут транслироваться в прямом эфире через Интернет.

Team Finland: Sampsa and Ville Suvanto - Место проведения: hall D DreamHack Winter 2008

Team Netherlands: Extera, Oldscarface and Viss - Место проведения: hall 10 Het Multimedia Event

Team Sweden: Kinc and Crotale - Место проведения: hall B Dreamhack Winter 2008

HME Utrecht 2008 - Фото отчёт на madshrimps.be

От остальных не нашёл фото отчётов только статьи.

NordicHardware övervakar OC-tävlingen ”Battle of the North” på DreamHack - Статья на nordichardware.se

Kinc och crotale slår 3DMark Vantage världsrekord på DreamHack - Статья на nordichardware.se

NordicHardware covering Battle of the North at DreamHack - Статья на nordichardware.se





DreamHack Summer 2008

Мероприятие геймерское, но там разместили свой стенд команда nordichardware.

Overclocking at DreamHack Summer 2008 - Отчёт о бенчинг сессии на nordichardware.se





Invex OverclocKing 2008

Суть такая Чешские оверклокеры соревнуются, за право поставить стенд и провести LN2 шоу на выставке Invex2008.

Invex OverclocKing - vyzkoušejte si tekutý dusík - Обзор мероприятия на pctuning.tyden.cz

PCTuning na Invexu 2008 - foto reportáž - Фото репортаж с самого на Invex

Zveme vás na trojveletrh Invex-Digitex-Interkamera - Статья из прессы на cnews.cz

Invex 2008 hardwarový - Статья на zive.cz