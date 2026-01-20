Два новых IPS-монитора AOC бюджетной ценовой категории подойдут для работы и для видеоигр

Известная на рынке мониторов компания AOC анонсировала две новые модели серии B3. Они обладают сходными характеристиками, отличаясь диагональю экранов 24 дюйма и 27 дюймов.

Более компактным вариантом является модель AOC Q24B36X с разрешением 2 440 х 1 440 и частотой до 144 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс, что делает монитор подходящим для динамичных многопользовательских игр. Плотность пикселей равна 123 ppi, поддерживаются 114,7% цветового диапазона sRGB и 88,8% диапазона DCI-P3.

Более крупный монитор AOC Q27B36X поддерживает 118,5% sRGB и 92,1% DCI-P3. Время отклика, частота обновления и варианты подключения у него такие же. Среди портов представлены HDMI 2.0 и DP 1.4. Имеется разъём для наушников, но нет портов USB для подключения периферийных устройств.

Продажи мониторов начнутся уже в этом месяце, по крайней мере, в Великобритании. Стоимость составит 109 фунтов и 129 фунтов соответственно.