Видеокарта имела 8-контактный разъём питания вместо 16-контактного.

Случаи подмены товаров, заказанных в онлайн-магазинах, когда пользователь получает совсем не то, на что рассчитывал, частенько появляются в сети Интернет — свежая история была опубликована участником платформы Reddit, пишет издание VideoCardz.

Пользователь сообщает, что недавно заказал на площадке Amazon видеокарту Asus Prime GeForce RTX 5080 OC 16 ГБ, но после распаковки видеоадаптера заподозрил неладное — вместо 16-контактного разъёма питания, которым должна быть оснащена данная модель, видеоадаптер располагал лишь 8-контактным коннектором. При этом на коробке и стикерах, наклеенных на видеокарту, указывается, что это RTX 5080.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

Участники Reddit подтвердили, что дизайн видеоадаптера, полученного покупателем, указывает на более дешёвую модель, предположительно RTX 5060 Ti или RTX 5060, на которой попросту заменили этикетки. Журналисты издания VideoCardz провели более тщательный анализ, в результате чего сделали вывод, что обманутый пользователь получил в посылке GeForce RTX 5060 Ti Prime. Отмечается, что наклейки на видеокарте не приклеены должным образом, а главным маркером, указывающим на подлог, является отсутствие 16-контактного разъёма питания и адаптера с трёх 8-контактных коннекторов на 12V-2×6.

Чтобы избежать возможных проблем при отправке поддельного товара обратно, рекомендуется записывать процесс распаковки на видео, чтобы затем доказать факт получения некачественного продукта.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424