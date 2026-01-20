Лучше игра пойдёт на 16 ГБ памяти и видеокарте от GeForce GTX 2060 6 ГБ

Поскольку дата релиза видеоигры Marathon была подтверждена и уже начали принимать предварительные заказы, компания Bungie на странице игры в магазине Steam опубликовала системные требования для версии на ПК. Можно сказать, что поиграть можно будет на любом компьютере последних примерно 9 лет.

Об этом говорит перечень видеокарт в списке минимальных требований. Будет достаточно GeForce GTX 1050 Ti от октября 2016 года или Radeon RX 5500 XT от декабря 2019 года. Среди видеокарт Intel потребуется Arc A580 от октября 2023 года. За счёт таких требований разработчики стараются сделать шутер с элементами эвакуации доступным для самых широких масс геймеров. Так было и с игрой Destiny 2 2017 года от этих же разработчиков.

С такими требованиями не исключено, что игра когда-либо будет портирована на консоль Nintendo Switch 2. Производительности этого устройства должно хватить, тем более что она поддерживает технологию NVIDIA DLSS, которой нет на видеокарте GTX 1050 Ti.