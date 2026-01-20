Аналитики TrendForce прогнозируют рост мировых поставок серверов для ИИ более чем на 28% в 2026 году.

Публикация TechPowerUp ссылается на свежий прогноз аналитического агентства TrendForce. Цифры указывают на то, что рынок серверного оборудования для искусственного интеллекта готовится к новому витку роста в 2026 году.

Основная причина — непрекращающиеся инвестиции крупнейших североамериканских операторов: Google, AWS, Meta, Microsoft и Oracle. Их совокупные капитальные затраты в 2026 году, по оценкам TrendForce, вырастут на 40%. Деньги пойдут не только на новую инфраструктуру, но и на замену парка обычных серверов, закупленных несколько лет назад.

Картина рынка сейчас меняется. Если раньше главной задачей было обучение больших моделей на GPU-серверах, то теперь операторы активно монетизируют вывод — то есть работу уже обученных нейросетей с пользователями. Этот спрос поддерживает и рынок серверов общего назначения.

В сегменте ИИ-серверов графические процессоры NVIDIA сохранят лидерство с долей почти 70%. Но самый заметный рост покажут системы на базе ASIC — специализированных чипов. Их доля поднимется до 27,8%, что станет максимумом за три года. Темпы роста поставок ASIC-систем даже обгонят GPU. Здесь особенно активен Google, который продвигает на рынок собственные процессоры TPU. Компания уже продает их внешним клиентам, таким как Anthropic, и имеет все шансы стать ключевым игроком на этом направлении.