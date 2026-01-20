Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
Производство, по сути, пока штучное, поэтому и испытания такие же.

Представленный в начале лета прошлого года трактор BELARUS 5425, основным предназначением которого являются тяжёлые сельскохозяйственные работы, потихоньку проходит испытания. Производство пока можно назвать штучным, поэтому испытания проходят медленно. В частности, пресс-служба Минского тракторного завода (МТЗ) сообщила о завершении сборки второго опытного экземпляра BELARUS 5425 с целью его скорой отправки на стендовые испытания.

Как уточнил завод-производитель, испытания второго мощного трактора стартуют в конце января. Оставшееся время необходимо для завершения отладки электронных систем управления, а также установки капота и элементов интерьера кабины оператора.

Сборка предсерийных машин продлится как минимум до конца мая: до лета руководство завода поставило задачу собрать в общей сложности пять тракторов BELARUS 5425. Серийное производство и поставки заказчикам планируется начать в 2027 году. Напомним, что главным элементом нового трактора является его двигатель мощностью 542 л. с. Сами силовые агрегаты, увы, пока импортируются МТЗ из Китая (Weichai), так что говорить о высоком уровне локализации не приходится.

Сельскохозяйственная техника белорусского производства пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и в России, где она, к слову, идёт как импортозамещающая. О заказчиках на внешних рынках в текущей геополитической обстановке пока говорить преждевременно.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #тракторы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter