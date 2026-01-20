С начала 2026 года компании в России значительно повысили цены на свои товары и услуги. В логистике рост составил 10-20%, в сфере услуг и IT — 5-10% и более.

Повышение НДС с 1 января 2026 года сразу отразилось на кошельках потребителей. Как выяснили «Известия», во многих отраслях бизнес не просто компенсировал рост налоговой нагрузки, а значительно завысил отпускные цены.

Вот конкретные цифры: в логистике с нового года тарифы выросли сразу на 10-20%, по словам главы Торгово-промышленной палаты Сергей Катырина. Компании ссылаются не только на рост НДС с 20% до 22%, но и на подорожание топлива с обслуживанием техники. К слову, бизнес начал готовиться к этому заранее. Еще в конце минувшего года, ожидая налоговых изменений, многие компании стали закладывать их в прайсы, и по оценкам эксперта Андрея Бархоты, с октября по декабрь цены росли до 10%.

Сильнее всего изменения ударили по сфере услуг. В общепите, фитнесе, частной медицине и образовании январский рост в среднем составил 8-10%. При этом сетевые компании часто анонсировали индексацию заранее, объясняя ее ростом фонда оплаты труда, аренды и коммуналки. В IT-сегменте цены увеличились на 5-7%, что выглядит скромнее, но не стоит забывать: за весь прошлый год подорожание там уже достигло 30-50%.

Федеральная антимонопольная служба не осталась в стороне и уже начала выяснять причины резкого скачка. Служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чья продукция сильно подорожала. С начала января огурцы подорожали на 21%, помидоры — на 13,5%. Любопытно, что прошлой осенью, после первых новостей о возможном повышении НДС, эти продукты уже пережили резкий взлет цен.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель считает, что проблема начинается в тот момент, когда рост цен теряет связь с реальной налоговой нагрузкой. Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин высказывается жестче: повышение более чем на 10% он считает попыткой не просто компенсировать расходы, а извлечь дополнительную прибыль на фоне общей неопределенности.

Большинство опрошенных изданием экспертов сходятся во мнении, что первый квартал будет самым напряженным. Цены могут стабилизироваться позднее, если, конечно, не случится новых внешних потрясений. А пока регуляторам предстоит кропотливая работа — отделить экономически обоснованные решения бизнеса от случаев, когда он явно переступил черту разумного.