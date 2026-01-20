Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Известия: Цены услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
С начала 2026 года компании в России значительно повысили цены на свои товары и услуги. В логистике рост составил 10-20%, в сфере услуг и IT — 5-10% и более.

Повышение НДС с 1 января 2026 года сразу отразилось на кошельках потребителей. Как выяснили «Известия», во многих отраслях бизнес не просто компенсировал рост налоговой нагрузки, а значительно завысил отпускные цены.

 

Вот конкретные цифры: в логистике с нового года тарифы выросли сразу на 10-20%, по словам главы Торгово-промышленной палаты Сергей Катырина. Компании ссылаются не только на рост НДС с 20% до 22%, но и на подорожание топлива с обслуживанием техники. К слову, бизнес начал готовиться к этому заранее. Еще в конце минувшего года, ожидая налоговых изменений, многие компании стали закладывать их в прайсы, и по оценкам эксперта Андрея Бархоты, с октября по декабрь цены росли до 10%.

Сильнее всего изменения ударили по сфере услуг. В общепите, фитнесе, частной медицине и образовании январский рост в среднем составил 8-10%. При этом сетевые компании часто анонсировали индексацию заранее, объясняя ее ростом фонда оплаты труда, аренды и коммуналки. В IT-сегменте цены увеличились на 5-7%, что выглядит скромнее, но не стоит забывать: за весь прошлый год подорожание там уже достигло 30-50%.

Федеральная антимонопольная служба не осталась в стороне и уже начала выяснять причины резкого скачка. Служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чья продукция сильно подорожала. С начала января огурцы подорожали на 21%, помидоры — на 13,5%. Любопытно, что прошлой осенью, после первых новостей о возможном повышении НДС, эти продукты уже пережили резкий взлет цен.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель считает, что проблема начинается в тот момент, когда рост цен теряет связь с реальной налоговой нагрузкой. Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин высказывается жестче: повышение более чем на 10% он считает попыткой не просто компенсировать расходы, а извлечь дополнительную прибыль на фоне общей неопределенности.

Большинство опрошенных изданием экспертов сходятся во мнении, что первый квартал будет самым напряженным. Цены могут стабилизироваться позднее, если, конечно, не случится новых внешних потрясений. А пока регуляторам предстоит кропотливая работа — отделить экономически обоснованные решения бизнеса от случаев, когда он явно переступил черту разумного.

#бизнес #инфляция #логистика #рост цен #фас #it #ндс #услуги
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
5
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
2
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
В Южной Африке найден самый древний яд на наконечниках стрел возрастом 60 000 лет
+
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
5
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
7
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
1
Словенские ученые напечатали крошечные фигурки слонов внутри живых клеток человека
+
В Китае создали гибрид из консолей PS5, Xbox Series S и Switch 2
+
Tweak Town: NVIDIA сворачивает производство мощных видеокарт для игровых ПК
1
Группа ученых при участии УрФУ проанализировала рентабельность добычи ресурсов из астероидов
+
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
11
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
2
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Китя.
18:28
Еще что плохое. тебе на это копить придется вечно. что на фото.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
VRoman
18:28
От китайцев хочется одного: чтобы они заполонили рынок памяти
Тайваньские СМИ сообщают о начале повышения цен на комплектующие для видеокарт и сами видеокарты
Китя (Непран) - конченое жывотное
18:27
да не он это.Опять левое чье то фото
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя (Непран) - конченое жывотное
18:27
Что ты щекотряс тут весь сайт знает.о какой игре речь.Что ты фейкомет и Дэвида гуэтто выкладывал -все знают
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
18:26
Лучше бы шорты себе нормальные купил. Позорище, ты эти шорты с 90-х носишь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
18:25
Сам все прекрасно знаешь. Это у тебя игра тут такая.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
18:25
Реально вшивый нищук. Шорты с 90-х носишь? )))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя (Непран) - конченое жывотное
18:24
ну да.Вот Дэвид гуэтто -это ты конечно был)))) В мечтах правда
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
18:24
то не мое фото в лесу зачем мне такое убогое фото выкладывать. При том на том фото с трудом верится что у него есть 14700кf и 5080.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя (Непран) - конченое жывотное
18:20
А нет.фотки в зимнем лесу с твоей харей на кортах -видели все.ты там хезал прям в штаны судя по всему.Что впрочем для тебя неудивительно.Когда толчок во дворе типо сартир как у тебя,можно и в портки,д...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter