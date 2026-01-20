Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
Энергоблок начал поставлять энергию в сеть.

Всем электростанциям время от времени требуется ремонт и модернизация. Не являются исключениями и такие мастодонты, как Сургутская ГРЭС-2, являющаяся крупнейшей в России тепловой электростанцией по мощности и объёму годовой выработки. И вот сегодня пресс-служба Системного оператора Единой энергосистемы России сообщила о завершении модернизации энергоблока №4 Сургутской ГРЭС-2 и начале им промышленного производства электроэнергии с её выдачей в сеть.

Как отмечено в пресс-релизе, на четвёртом энергоблоке был заменён генератор, установлены современные электронные системы его защиты, заменены цилиндры высокого и среднего давления паровой турбины, и многое другое. Благодаря модернизации мощность энергоблока увеличилась с 810 МВт до 830 МВт.

Напомним, что модернизация Сургутской ГРЭС-2 идёт поэтапно и постепенно. Всего станция состоит из семи энергоблоков; в 2022 году была произведена модернизация первого энергоблока, в 2025-м — шестого, и вот теперь в январе 2026-го обновили четвёртый энергоблок. Работы по полной модернизации станции впереди ещё много, и главное, что процесс идёт строго по графику и без запинок.

Необходимо понимать, что сейчас в России идёт процесс увеличения доли индустриального производства в экономике, а именно промышленность всегда была и будет главным потребителем электроэнергии. Поэтому важность усовершенствования имеющихся и строительства новых объектов надёжной электрогенерации переоценить невозможно.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
