Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Оглавление





Вступление

реклама

Спустя почти 10 лет мне захотелось таки узнать хоть часть истории о моём увлечении — хобби, как это было до меня, в мире и странах бывшего СССР в частности. Хочу описать всё, хоть и не помногу, на сколько бы много, это то бы не было.

Это скорее не статья, а попытка собрать начало в одну кучу. Объяснять за чем и для чего в ней не буду. И это не статья в общем представлении, прочитал и забыл, она будет редактироваться и обновляться по мере как нахождения новых фактов, так и по прошествии лет.

реклама

Начнём наверное. С появлением первых процессоров появилась возможность их разгонять. Overclock дословно(повышение частоты). Я не решился влазить в дебри как происходил разгон 286 процессоров и где об этом почитать, сохранилось ли оно, хотя возможно оно лежит где-то под носом. Чисто теоретически. Если: Тактовая частота CPU равна произведению частоты системной шины на множитель процессора.

То, для 386, 286 и более ранних процессоров остаётся только 2 способа:

Изъять более слабый процессор и на его место установить более сильный. (скорее всего не всегда он был в DIP панельке, значит паяльник нужен был, а может не только это)

Изменить частоту системной шины. Тогда это можно было делать заменой кварцевых генераторов или установкой продвинутого генератора, PLL с помощью которого можно было менять системную шину, соответственно и частота процессора увеличивалась.

реклама

Но такие манипуляции могли делать единицы, не только из-за того что PC в те года стоил запредельных денег, а из-за того что в этом нужно было разбираться очень хорошо. В инженерных лабораториях компаний производящих процессоры, материнские платы с большой вероятностью происходили данные опыты, а после утекали в сеть (думаю тоже понятно какая сеть была в 80-ых годах) И искать материалы наверное бесполезно, именно тех времён датирования.

Ближе к 90-ым появилась возможность, некоторые процессоры разгонять путём смены множителя, но это тоже делалось не из Биоса, а в начале паяльником замыкая нужные площадки, впоследствии они превратились уже в "jumpers" и каждый мог это делать, а продвинутые пользователи играли и с PLL.

Маркетологи не спят и ещё в 1996г. представили систему фазового перехода, в народе у нас (фреонка). Компания KryoTech наверное одна из первых делала в этом шаги.

Представили они тогда корпус с предустановленной в нём (фреонкой). Kryotech - CoolStation Pro/266

Его они представляли на ежегодной компьютерной и не только выставке, Comdex96 проходившей в 1996г. в Лас-Вегасе, порыскав по интернету увидел кучу статей о самом мероприятии, но там нет упоминаний о KryoTech, не потому что их там нет, видимо в то время на фриков не обращали внимания. Осталось несколько фото с выставки на самом сайте KryoTech. Comdex96.

реклама

Если хотите посмотреть и на другие серийные образцы такой продукции, то перейдите на статью.

И только потом в меню биоса появилась возможность изменять частоту системной шины и множителя. 1996-98 года(это не точно)

Первыми были Abit, Qdi SoftMenuTM Jumperless Setup и SpeedEasy Jumperless CPU Setup дальше Chaintech и PCchips.

Всё это подталкивало людей к созданию на форумах, веток тем в которых они показывали свои результаты в тех или иных бенчмарках. Это и до сих пор существует на форумах, где пользователи делятся своими результатами. Но пользователям PC этого было не достаточно им хотелось иметь некую базу результатов, желательно с поддержкой как можно большего количества бенчмарков.





JAPAN. 1995-2003 года.

Почему Япония ? Наверное и та всем понятно. Да возможно и в других местах в это же время это началось, но я не встречал публикаций раньше 1999г. в Европе — Америке. Тем более такого уровня.

Публикация пред заказ Turbo Pll 01 - Fanatic (производство — продажа) Hirobo (дизайн).

Как он выглядит на материнской плате AOpen AX6B.

Разгон Matrox Mystique 220 4 Mb PCI путём замены кварцевого генератора.

Разгон Diamond viper V300 agp с применением PLL производства пользователя FexTpup.

Asus P/I P55TP4N с использованием модуля Пельтье и водоблока.

Использование жидкого азота — Датировано 1998 годом.

Использование для охлаждения Углекислого газа, с мудрёной системой.

Использование жидкого Азота. Одно из первых в открытых источниках 1998 год.

Использование сухого льда - датировано 2001 годом.

Использование жидкого азота — также датировано 1998 годом, но уже с картинками.

Использование также LN2 — Датировано 2001 годом.

Обзор WORLD PC EXPO98 — на Японском в котором шёл разговор о разных системах охлаждения.

Антология Turbo.PLL в месте с Финальной версией. Про которую только в 2002г. написали в нашей стране.

Первая база данных результатов разгона скорей всего была создана там же на сайте Nifty на странице FexTpup в 98-99г. как я не лазил по веб архиву, я не смог найти эту страницу. Но в интернете есть скрин в единственном экземпляре.

После появилась вот эта база данных.

На странице bunnywk есть переход в базы SuperPi и Pifast

Его блог на 2001 год.

Вот так выглядит страница SuperPi.

Наверное это не база, а результаты использования Turbo.PLL

Katsuya Inagaki И это его на тот момент страница там.

И интересная подборка его ссылок полезных.

Возможно в 2000г. началась база son"s. Там есть и максимальная частота материнской платы, и других бенчмарков.

База результатов Holicho также началась в 2000 году.

И его блог.

Как сказали, был ещё один Японец Ohashi "kyosen" Katsumi, он младше выше описанных, к сожалению информации оригинала я не нашёл, только несколько постов на xtremesystems.org если кто подскажет где искать то дополню. На то время у него были Мирового уровня рекорды.

Ладно Японцы молодцы они там отдельно на острове. И о них можно бесконечно писать если перерывать Веб Архив, но продолжим дальше.

Я обязательно дополню Японию позже или отдельную статью им сделаю, очень много у них материала до 2003 года и который уже почти утерян.





World. 1995 - 2020 года

В 2000г. наверное самый бум наступил в момент появления 3DMark2000 и далее 2001, и создания базы этих результатов ORB на сайте MadOnion. В последствии перекочевала на Futuremark.

В 2002 году на сайте VR-Zone база была ручная.

В 2004 году сделали автоматическую, так как уж очень много стало желающих в неё добавлять результаты.

В 2003 году создали базу sysopt.com/ocdatabase хотя сайт кажется с 1994 года работал.

База от программы Pifast. Скриншот базы.

База firingsquad. Скриншот базы.

База ministry-oc.net

amdgeeks.net скриншот базы.

Восстановила работу база overclockers.ru

И пополняемая в Германии inside.de

Наверное вставлю ещё одно видео с LN2, но уже не Япония, а Финляндия в 2001 году. Sampsa, Macci, The Stilt, Kamu.



Наверное нужно упомянуть Dr. Thomas'a Pabst'a (он действительно Доктор) Но в 90ых ему приглянулась тема IT. Он был первым создателем Tom’s Hardware Guide. С автором Frank Völkel они много экспериментировали.

5 GHz Project: CPU Cooling With Liquid Nitrogen - обширная статья и видео на www.tomshardware.com

CPU Cooling with Liquid Nitrogen at -196°C / -321°F : World Record 2003





Но в 2006 году он ушёл из IT журналистики, она потеряла для него интерес. После в 2015 году он написал короткую статью спустя 9 лет.

THOMAS PABST: IS THE COMPUTING BUSINESS GETTING BORING?

А в это же самое время, на сайте. Xtremesystems.org В 2004 году.

Пользователь RichBa5tard делал приложение для мобильного (MBot) которое отслеживало новые темы на форуме и новые результаты. Вскоре видимо было решено расширить проект, и было решено наверное, сделать веб ресурс, для ведения статистики разгона и много другого. Всё двигалось не быстро, были наверное споры нешуточные, потому как ресурс долго работал в тестовом периоде в 2005 году да и 2006 год также.

Пользователь gianni-gt совместно с другим пользователем TaPaKaH (Семён Авдеев). Запускают другой ресурс www.ripping.org он был сделан на ресурсе gianni-gt также до этого посвященному компьютерному железу.

3 Ноября 2006 года, (Frederik richba5tard Colardyn) и остальные кто подключился к проекту Hwbot.org запускают первую ревизию ресурса. Регистрация некоторых команд была доступна немного раньше ещё в 2005 году, но тогда это была тестовая версия. Если не ошибаюсь сборная команда xtremesystems.org зарегистрировалась первой 20 апреля 2006 года.

Немного ностальгических скриншотов нескольких ревизий сайта. 2005 год. 2006 год. 2007 год. 2008 год. 2010 год. Скриншот 2010 года. 2011 год. 2012 год. Остальные года сайт не изменился сильно в плане дизайна.





Overclockings Teams

Собираться в команды стали ещё до появления Hwbot. Будем отталкиваться от начала регистрации команды на сайте Hwbot. И разговор пойдёт о командах с просторов бывшего СССР. Наверное на некоторых будет заостряться внимание, а на некоторых нет, так как мало информации и многие были созданы неизвестно зачем и оказались изначально мёртвыми. После 2009 года, так сотни создавались их точно пропускать буду.

Первоначальный список пользователей трудно составить на момент регистрации команды по возможности буду комментировать.

Оверклокинг команды бывших союзных республик.

EOZ Team Latvia - eoz.lv - 24 May 2006 Команда большая, но информацию я не знаю.





Team Estonia - 20 April 2006 Команда большая, но информацию я не знаю.









Topmods.NET - 14 August 2006 Дмитрий "NeoForce" Родионов

Алексей "DoNNy" Короткин

Саркис "DeDaL" Гетемян

Владимир "pofigist" Агуреев

Кирилл "Nordling" Краснов

Дмитрий "Dimdirol" Кадыров Андрей "Vinni_Bag" Синцов

Вадим "FireVadim" Криванков

Василий "Mrak" Николенко

Владимир "SiD" Киц

Станислав "klopcha" Клапчук

Георгий "Lidon" Маркелов, и другие. Сайт с таким названием был открыт в начале 2004 года уроженцем Санкт-Петербурга Дмитрием «Dimdirol`ом» Кадыровым и группой его товарищей – Игорем Зайцевым aka IgormanS, Ильей «TiN» Цеменко и Александром Чмутом aka [Viru$]. Изначально сайт TopMods.NET в первую очередь освещал вопросы моддинга, но, поскольку тот редко обходится без оверклокинга, в скором времени не меньше (а возможно, и больше) внимания авторы ресурса стали уделять разгону. Одними из первых в России они попробовали применить для охлаждения компьютера фреон, сухой лед и жидкий азот и довольно быстро перешли от подражания западным оверклокерам к самостоятельной научно-практической деятельности.

Подробно описана история в журнале upweek.ru.

Официальное открытие «Оверклокерского клуба» - Статья с фото на topmods.net





Russian Overs Team - 15 November 2006 "12" Владимир

"Sergey13" Сергей

Вадим "Nazar" Назаров

smile-777

Power79 Mayk

"choco13" Станислав

Geniokk

Никита "Glavir" Шевченко

Дмитрий "Rasamaha" Никишенков Решение создать команду было принято 12 и Sergey13 осенью 2006 года. Команда создавалась для участия в Российском чемпионате по оверклокингу (Битва Титанов 3). В ходе соревнования к молодой команде присоединился уже тогда довольно известный овер - Nazar. Изначально команду никто не принимал всерьез, но победа во всех категориях, где мы приняли участие, принесла уверенности в своих силах и послужила толчком для дальнейшего развития. Более подробно в статье.





Ice Siberian Team - 21 January 2007 Vampir's

DosV@d





Overсlockers.сom.UA Team - 30 January 2007 Kolian

RomanLV

SArd

VovaN

Tune'D

ivan_ua

Александр «MaJ0r» Литвин

Crazy666

otShellnick

NMatyash

Andy620

Scipion olegk@

_bono_

m1rage

Nickolay

agent08

DoomCry

DoomCry

MrRIP

GeForsik

Sparrow

IC9517

Alien

|gr|k Nazar4ikkk

MaG!STeR

MisterSilver

Kayotte

bestsergey

dimka890

Magnat

svin

Kompot

ShakaL

chem

blAck BloodyVlad

Coolpix

SSS

Over

Crazy_heead

John Falcon

khadga

Slam_ft:

Slava

abuba

Jaroslav

vladie

xs.over





X-MoDDers - 10 February 2007





3DnewSSupreme Team - 11 March 2007 BioShark

vow

Antinomy

Johnny_k

AAEP4

Kachok Golden Raptor

t0p_VD

AL*CUler

dim@@@n

Nix

malefic Fess





Cofradia Intel Benching Team - 12 April 2007 InTelFataLYtiAmD

BozelMan

Asket()Blow

Beck's Egor7207

Red wolf

TINC

White





Z.O.T. - 23 April 2007 GraduS

Crowz

West-87

Alexandeer Sub_Zero

ZETT

Eujin!





AMD "Steel Tigers" Team - 4 May 2007 Serhios

Weber

Nebel

IliaKompGS

Vrednaya Cherepashka

gash (wiskaz)

Joshi

3min3m

Scarmelion 4ex

KoRn

Sharfurer

red_code

peac-peace

jannatun

ufukcolak

ankitmac





L-B-H Extreme Team Капитан команды Роман «John Mirro» г. Гомель

Максим «Max1024» г. Могилев

Максим «iSlash» г. Минск

Роман «Roman16» Россия г. Советская Гавань

Евгений «viper-rd» г. Минск

Сергей «Waffentraeger» г. Минск

Владимир «R0N1N» г. Минск Максим «maxmm» Россия г. Орехово-Зуево

Денис «Spawner» г. Минск

Андрей «Andreika» г. Минск

Сергей «Serg_[owp]» г. Минск

«Antinomy» Россия г. Владивосток

«Cuper» г. Витебск

«Ham» г. Гомель Частично Белорусская команда на 4 марта 2007 года уже присутствовала в рейтинге Hwbot. Дата создания команды раньше.

Спасибо max1024 (Максим) за историю о Белорусском сегменте, без него я бы не до всего бы докопался.

Его огромный список статей тут на сайте.

L-B-H eXtreme Team или Life by Hard была создана в самом начале 2006 года.

l-b-h.org а также ветка на форуме оверклокер.ру.--screenshot как выглядел сайт в 2006 году-- Где вначале собрались энтузиасты не только из Беларуси, но из разных уголков России и общались и выкладывали свои результаты. Два участника max1024 (Максим) и John Mirro (г. Гомель Роман) сбросились финансово и выкупили домен l-b-h.org затем Роман на своем сервере сделал портал, где на полном энтузиазме писали новости, faq по разгону, а Максим свои первые статьи. Но по тихонько некоторые члены команды выпадали из нее, начали работать, закончили вузы в либо просто жизнь повернулась в другое русло, либо переходили в другие команды. О трансформации команды будет ниже согласно годам и о соревнованиях будет во второй части позже.





BiyskeXtremeTeam - 19 August 2007 Narayanan

Gav!S

j1g1t





Born in USSR - 25 August 2007 Born in USSR была создана в качестве демарша против читерства Польской объединённой команды. После опять вернулись в свои команды.

1. 3DnewSSupreme Team

2. AMD "Steel Tigers" Team

3. Overclockers.com.UA Team

4. Russian Overs-Overclockers.ru

5. Team MXS

6. Topmods.NET & X-MoDDers

7. Z.O.T.





baika10vers - 8 September 2007 bot





=FPS KILLERS= - 9 September 2007 FL|NT

Rockman taaas

roypaci





www.rusoftware.ru - 11 October 2007 Savage666

SST-SPB KIK1983

Babysi_SPB





ISS-Team CPUWorld.com.ua - 26 October 2007 Alex Klein

Изменения: Russian Overs Team - overclockers.ru переименовалась в Russian Overs-Overclockers.ru - overclockers.ru

DNS_TestPoint - 13 September 2008 Turb0

4ikati1a

BakMZi





K.O.T - Kazan Over Team - 17 October 2008 Forad

m0le[x]

Adel





siberian tigerz - 6 October 2008 ark_tsk

gremlin





TLT Overs - 16 December 2008





Total OverClock - 16 February 2008 Влад «slamms» Захаров

Андрей «oDDiTy» Марков

Александр «Veld» Шедлов

Алексей «Lex_» Артюх

Аркадий «Foxtrot» Реутов

Леонид aka RUNNER-070

Владимир «brian» Солонин

Николай «TerraRaptor» Серго

Иван «Ivan_FCB» Конев

Андрей «Ratman» Бычков

Денис «$lim Ov3r» Бабыкин Citrus

danmer

idea

Serhios

Gouranga

Gluck

ZeroCool

anubias

VanDollar

Flash.exe

Sin_81

MiniMik MHz1

Snyder

M@kxXx

*DemoN*

Seerrgg

Anachoretes

HIRURG

NV30

Pnn

bencher

lndeo Команда была основана в 2008 году, через некоторое время после начала соревнований TOC одноимённые офлайн — соревнования по разгону которые сама и придумала.





oWWers.KZ - ww.kz - 27.01.2008 Виталий ‘SWED’ Шевляков - капитан команды

Ratman

Николай ‘TerraRaptror’ Серго

Евгений ‘John_White’ Вологодский Андрей ‘md5’ Тян

Ярослав ‘DEEP_1984’ Карпинский

Андрей ‘deigraf’ Дейграф Казахстанская команда. Создали её два участника SWED и RatMan





S.O.F.T. - forum.sibnet.ru - 04.03.2008 Rush

Alexey17

D.X.

Ananerbe

Phan0m

-=MaveRick=- Lam1ro4eQ

shadow39

Anko

MrDoom

DrR Осенью 2007 на форуме sibnet-а образовались локальные соревнования по оверклокингу и велась статистика.

И даже две местные команды образовались:

BRN_over_clan

R_A_D

Для участия на Hwbot 04.03.2008 зарегистрировали одну команду. S.O.F.T. - sibirian overclocking fun team

На локальном форуме были созданы ветки обсуждения.

Результатов на Hwbot.

Общение команды.

А также статистику своих результатов.

Только лучшие.

Общая статистика.

Летом 2009 года все активные участники перешли в команду OCClub а в последствии в Team Russia.

Спасибо Ananerbe за информацию.





XtremeLabs.org - 31 October 2008 Александр «MaJ0r» Литвин

Николай «Nick.ua» Пелеш

Илья «TiN» Цеменко

Андрей «T0lsty» Важинский

Юрий «Highgertz» Шпинь

Олег «cyclone» Голубович

SArd

Crazy666 Alex@Lion

CrosSL|

olegka

Drager

AMD64

sonix

VEHR-WOLF

PlaSMaN Экстремальные Лаборатории запущены в конце 2008 года как оффлайновый проект для объединения единомышленников с интересами, схожими с нашими. Коллектив XtremeLabs.org активно участвовал и продолжает участвовать в формировании оверклокерской арены, территории бенчмаркинг-соревнований в стране и за ее пределами. Участники проекта провели множество показательных выступлений, представляют шоу-программы с использованием элементов экстремального разгона и низкотемпературного охлаждения.

В середине 2009 года окончательно сформировалась в нынешнем формате бенчмаркинг-команда проекта, долгое время остававшаяся нашим единственным средством постоянной связи со всемирной Сетью и содействовавшая онлайновому освещению событий Экстремальных Лабораторий. Все это время в Интернет были доступны Экстремальные форумы — место общения участников проекта и наиболее приближенных к нам людей.

С марта 2010 года ресурс XtremeLabs.org начал активную онлайн-популяризацию собственных идей, представления заинтересованной публике наработок команды проекта.



Олег "cyclone" Голубович — основатель проекта, издатель XtremeLabs.org

Олег — профессиональный IT-журналист, оверклокер со стажем, автор множества руководств по разгону, модификациям комплектующих, нестандартных компьютерных проектов.



Илья "TiN" Цеменко — основатель проекта, инженер.

Автор многочисленных руководств по разгону, экстремальных модификаций компьютерных комплектующих, разработчик тестовых стендов для блоков питания, приспособлений для оверклокеров.



Wehr-Wolf - основатель проекта, главный реализатор нетрадиционных идей и начинаний в рамках XtremeLabs.org, масштабных тестовых сравнений систем охлаждения, известный на просторах Сети энтузиаст.

О проекте "Экстремальные Лаборатории XtremeLabs.org" - можно прочитать тут Веб Архиве.





NSK - over - 2009 год Капитан patriot219 команда и сейчас есть, но уже 7 лет ни кто ни чего нового не выкладывал.





SPB OC TEAM - 2009 год





Hardware Hackers - 2009 год Dry_Ice777

Antinomy

ZFeSS Это объединение двух команд DNS_TestPoint и 3DnewSSupreme Team.





OCClub - 2009 год Была создана в 2009 году Дмитрием NEOFORCE Родионовым и Владимиром POFIGIST Агуреевым, в неё вступили многие сильные участники из других команд, но продлилось не долго. Читаем обращение ко всем Российским овеклокерам.





Team Russia-2010 год РеинкарнацияOCClubи многих других команд в одну. Она и по сей день одна из сильнейших команд в мире, хоть и не то сейчас время.

Лучше не рассказать чем на странице сайта occlub.ru

www.amdclub.ru Когда-то я в ней был.



Просто так вышло, когда мне понравился сам процесс разгона и подача результатов на Hwbot.org. Я в 2010 году случайно попал в данную команду, там был всего один пользователь он же капитан, но результаты он уже не добавлял. Собственно чтоб не создавать свою собственную команду из одного человека, я вступил в эту посмотреть, а что я один могу. Я сразу понял что с новым железом без низкотемпературного охлаждения светить одному человеку не чем, ни каких глобальных баллов я всё равно не получу, и я начал мучить старое железо от s370 и выше, пока более или менее за 10 лет отмучал 370 - slot1 (немного) -s462 - s754(немного). s939(немного) - am2-am2+ и 775 (совсем чуть-чуть) и немного AGP видео карты. В 2018 году я покинул команду www.amdclub.ru и вступил уже с большим багажом в Team Russia. А так я ни чего примечательного не делал, ни рекордов глобальных из-за отсутствия по близости LN2 и конечно финансовых возможностей.

Изменения:

В 2009 году в команду L-B-H eXtreme Team вступают Дмитрий «daimons» г. Минск. Алексей «Gumanoid» г. Минск, а чуть позже в 2012 годе Виктор «Vermut3» г. Могилев. Алексей «Daredevi1» г. Минск Андрей «Хаотик» г. Гомель

В 2010 году в команду XtremeLabs.org вступают Ян «Yannn» Безкровный и Александр «Neyasit» Галабурда и Cyberdyne и Владимир «smetankin» Сметанкин

Команда S.O.F.T. - forum.sibnet.ru входит в состав OCClub.RU, а дальше обе в Team Russia

hwmasters.com - 2012 год 2012 год создания, команда из одного человека YURBAN. В 2012 году узнал о сайте Hwbot и вступил в команду X-MoDDers. Набрав солидное количество балов и медалей, решил создать сайт hwmasters.com и думал его развивать, но так как участников в команде было всего 5 всё это забросил и сайт был просто как Блог. Также создал свой канал на Ютубе. Но всё равно периодически выкладывает результаты на Hwbot до сих пор.





infinity_it Видимо после появления Team Russia пользователь Foxtrot решил создать команду с другими кто не перешёл в Team Russia, команда 6 лет ни чего не выкладывала.





bencht.kz_oc_team Казахстанская команда это реинкарнация команды oWWers.KZ, её дополнили

Tim4

AuroraLX

mrhanky

Viktor88

bit1der

GlikoGen и остальные из первоначального состава. Хотя данный проект задумывался ещё в 2008 году, и собственно он был готов. Первая команда oWWers.KZ не знала о данном проекте до середины 2009 года. Некоторые данные из истории проекта — от первого лица на benchit.kz





belarus_oc_team После 2012г. Среди белорусских оверклокеров возникла идея создать свою белорусскую команду и в начале 2014 года она была создана, в неё перекочевали все активные на это время участники Белорусского сегмента из команды L-B-H eXtreme Team. Затем в 2014 летом max1024 (Максим) выкупил домен overclockers.by и сделал собственноручно сайт который поддерживал в течение нескольких лет, сайт был своеобразной площадкой для подведения итогов, анонсов, faq хотя все общение уже перешло в мессенджеры (скайп). Так выглядел сайт до конца 2017 max1024 (Максим) поддерживал сайт, но потом не хватило времени на это и сайт закрыл, домен оставил за собой может еще понадобиться =) belarus_extreme_team Капитан max1024 В 2019 все активные участники Belarus OC Team перешли в данную команду. Историю Белорусского сегмента вы можете почитать тут. ------------------screenshot всего текста из ссылки выше-----------------





world_of_tanks Команда создана недавно, это возвращение пользователя SArd к нему и другие присоединились.





remarc Команда одного человека, но он продуктивно выкладывает результаты и участвует в офф-лайн соревнованиях. Пара предложений от него самого. Оверклокингом или, как у нас говорят, разгоном занимаюсь уже больше 8 лет, так же выступаю на hwbot уже в соревновательном разгоне, пытаюсь выжать из железа все возможное в запредельном режиме на воздухе. Кроме личного зачета так же стараюсь участвовать в соревнованиях по странам или в любых других, где есть возможность поднять флаг нашей страны в рейтинге. Интересуюсь как старым железом (уже собрал приличную коллекцию процессоров и видеокарт) так и новым. Из процессоров предпочитаю cpu от AMD. При выходе процессоров на FM2+ AM4+ был в числе первых, кто изучал тонкости разгона этих платформ.

Также появилось много команд где в начале идёт фраза (Rookie, Novice, Enthusiast) а дальше of Russian Federation, of Kazakhstan, of Ukraine. Я так понимаю это автоматические группы для тез кто хочет участвовать в Офф-лайн соревнованиях, но не имеет команд и не хочет создавать свою из одного человека. В них могут и 1000 человек присутствовать. Все описывать и приводить нет смысла, их можно увидеть на этой странице выбрав в поле регион USSR.

С командами закончим, возможно дополню позже, если узнаю что-то ещё.





Топ пользователей и команд сайта hwbot.org по годам

Давайте посмотрим какие команды были самыми лучшими в 2006-2018 годах. К сожалению нет списка 2006 года, я взял январь 2007 года, а также нет информации по 2009 году, уж очень шли обновления сайта и Веб Архив не сохранил 2009 год. Года на скриншотах вверху в чёрном прямоугольнике. Прокомментирую несколько команд из USSR.

Так как команда MXS была одной из крупных до 2010 года она долго держалась в первой двадцатке, но со временем потихоньку пошла в низ, выходит новое железо на нём ставят рекорды, и отнимаются Глобальные баллы у старого железа, уменьшается количество очков у команды.

После объединения части пользователей РФ в одну команду она с 2011 года не покидает первую тройку, но и 4 года была первой — второй, местами часто менялись с командой PURE.

Очень интересный момент с Украинской командой, она после 2008 года сильно спустилась в низ, так как некоторые перешли в XtremeLabs. Но благодаря капитану "StingerYar" ну и конечно желанию остальных участников, команда медленно с 2013 года, но уверенно пошла в верх и уже 2 года не покидает 4-5 место.

Топ команд 2006-2018 годов.





Лучшие участники по годам 2006 - 2010 года

В 2011 году появилось деление пользователей по лигам.

Pro - те участники которые используют жидкий азот для охлаждения, а также тем кому предоставляет железо компании производители или магазины техники. В 2014 году переименовывается в Elite - лигу им разрешено использовать инженерные образцы от производителя.

Топ участники лиги Pro и Elite по годам 2011 - 2018 года.





Extreme - лига. Понятно из названия участники которые разгоняют и используют низкотемпературное охлаждение, до 2016 года к нему относилось и охлаждение с использованием Фреонок и Каскадов. Но в 2016 году этот тип охлаждения вынесен в отдельную категорию.

Тут наверное стоит упомянуть о Латвийском оверклокере "TaPaKaH" (Семён Авдеев), он в разный период выступал за разные страны и команды, ему принадлежали лучшие рекорды на 775 сокете по максимальной частоте выше 8000 mhz. А также обширные знания по оперативной памяти. А то так и не будут знать потомки, по каким-то причинам он удалил все свои результаты в 2015 году, в пользу развития новичков.

Но мне кажется это была ошибка, место его рекордов появились точно такие же где меньше, где выше, но другими людьми сделанные, так что не было смысла удалять, можно было отключить Бальную систему для своих результатов, он бы был первым, но не получал бы балов. Но это я так думаю.

И наверное участника Traktor за 4 года очень много получилось у него сделать, не смотря что рядом Владимир _12_ в команде, это говорит о том что все видео карты охватить один человек может, но всегда хватит места и второму человеку и наверное третьему.





Топ участники лиги Extreme по годам 2011 - 2018 года.





Apprentice - это та самая лига которая появилась в 2016 году. Тут те кто использует любое охлаждение которое имеет выше температуру чем Азот. (фреонки, сухой лёд, каскады, чиллеры, просто тазик со льдом)

Топ участников лиги Apprentice по годам 2016 - 2018 года.





Enthusiast - Тут можно использовать проточную воду из-под крана, системы водяного охлаждения кроме чиллеров которые могут охлаждать ниже нуля и тазики со льдом, ну и конечно любое воздушное охлаждение. Отмечу тут пользователя vadimua из команды XtremeLabs появившись в 2012 году, он быстро освоил разгон видеокарт и за 2 года вышел на 1 место в мире в лиге Энтузиаст, и два года он держался на первом месте, дальше видимо работа, семья и он перестал этим заниматься, а жаль. Дальше в 2016 году его перекинули в лигу Apprentice так как на фото у него был тазик льда, но к этому времени он уже не занимался оверклокингом.

Топ участников лиги Enthusiast по годам 2011 - 2018 года.

Ну и две последние лиги.

Novice - чья регистрация не превышает 1 год, дальше система автоматом переводит в лигу Enthusiast.

Топ участников лиги Novice по годам 2014 - 2018 года





Rookie - дата регистрации ниже 3ёх месяцев, дальше система автоматом переводит в лигу Novice.

Топ участников лиги Rookie по годам 2014 - 2018 года.

Несколько слов о состоянии Соревновательного Оверклокинга на просторах exUSSR да и других странах.

Оно не фонтан, по моему, это не только из-за того что брэнды перестали вести огромную рекламную компанию в продвижении своих железок, а из-за того что они изначально не правильно поступили в этих компаниях. По мне так нужно было изначально вести две лиги Экстремальную и хотя бы Жидкостную, если бы молодые люди видели в победителях не только тех кто охлаждает системы жидким азотом, но и водяным охлаждением, у них бы было больше интереса к покупке нового железа и участия в этих соревнованиях и рекламных акциях. Если взять Игровую индустрию, те же брэнды проводят соревнования по играм, не для того чтоб люди покупали игры, а чтоб покупали их железо в надежде поучаствовать в этих соревнованиях, только вот 90% из мечтающих так в них и не поучаствует в этом, ведь в них совсем не главное купить самое топовое железо, а главное получить опыт достаточный, чтоб пройти в участие. В Соревновательном Оверклокинге они почему-то сразу загнали пользователей в совсем другие рамки, нужно покупать супер топовое железо + иметь хороший опыт в работе в жидким азотом в качестве охлаждения. Но это лишь моё мнение, возможно будет время, и производители дойдут до этого, а может и нет.

Зачем этим занимаются или увлекаются? Некоторые нашли в этом свою работу, некоторые подработку. Но это скорее первооткрыватели, кто начал в 2002-2008. Остальные просто как увлечение, ну и занятие каких-то мест в мировом рейтинге. В этом вижу три пути.

Можно сосредоточится и пытаться занять высокое место в своей лиге по охлаждению, тут понятно в зависимости от охлаждения будет разная конкуренция и требовать разные навыки и разные средства.

Занять место в Глобальном рейтинге это вообще дорогое удовольствие, не только придётся использовать жидкий азот, так и новейшее железо как можно более производительное и главное популярное.

А можно занять место в рейтинге Железных Мастеров "Hardware Masters" тут не всегда нужно иметь топовое железо, верней совсем не обязательно да и охлаждение выбрать проточную воду. Но тут всё упирается во время и количество этого железа особенно удачного в плане разгона.

Минутка славы и самовосхваления. Я выбрал для себя как раз третий вариант. Во-первых, когда я себе купил компьютер, тогда я, заинтересовался данным видом увлечения, это 2010 год был, я понял что гнаться за новым нет смысла, если нет доступа к Азоту. Во вторых денег на новое не было, вот и выбрал я, изучать это начиная с 370 сокета, что застал, но чего у меня не было до 2010 года. И так за 10 лет с двумя перерывами в 4 года и второй больше года уже. Я добрался до 35 места в мире в категории "Hardware Masters". Много или мало не знаю, но 1000% не предел есть куда стремится, все мои результаты на железе не старше моего основного компьютера который я купил в 2010 году, а это AM3, так что впереди огромная куча сокетов, но в начале нужно ещё со старыми разобраться скопилось 100 штук процессоров s462 нужно отобрать лучшие и пройти тесты. Если выбрать регион USSR, то я, выходит шестой, а если учесть что я использую в охлаждении только воду, то я первый в USSR и второй в мире перед мной только MrPaco из Пуэрто-Рико.

---------------------------- screnshot ТОП 100 "Hardware Masters" ----------------





Предпоследнее что рассмотрим в исторических изысканиях, это топ железа по годам, то есть Мировые Рекорды в бенчмарках в разных годах. Повторю только рассматривается первая двадцатка в каждом тесте, возможно другой процессор также силён на одинаковой частоте, но он не может взять такую частоту, поэтому о нём писать не буду, только в заключении на 2019 год можно будет написать расширенно так как в веб архиве всё-таки не все страницы сохранены и вытащить разделение по количеству ядер не возможно. Данная глава будет редактироваться ещё, я добавлю конечно AMD процессоры в итоги годов.

2006 год.

В 2006 году было мало результатов ещё, и некоторые результаты январь 2007 года.

CPU-Z максимальная частота процессора, тут ещё присутствуют представители ядра Prescott именно из-за того что не так много результатов, и в то время немного неправильно отображало семейство младших серий 3хх они Celeron, а не так как на скриншоте Pentium 4. Максимальную частоту смогли получить 7259 mhz.

В одно поточных тестах таких как Pifast и SuperPi, лидеры это процессоры на ядре Conroe-4M. Хотя Wolfdale-2M можно сказать что на пятки наступают (при одинаковых частотах они бы были равны наверное).

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2006 год)

В многопоточных тестах, из-за числа процессоров выигрывают 771 сокет с процессорами Xeon, частота 775 немного не позволяет быть лучше, но они были так как их количество всё-таки больше серверного сегмента используемого в разгоне в те года.

Многопоточные тесты 2006 года

В видео тестах в 2006 году бесспорный лидер 8800 GTX, есть отставания у 7950 GX2. При связке двух карт 1950 XTX в Аквамарке первые, но это из-за того что у 8800 GTX там низкая частота.

Видео тесты 2006 года.















2007 год.

CPU-Z остались только представители ядра Cedar Mill.

Ближе к лету Саркис «DeDaL» Гетемян вторым взял отметку свыше 8000 mhz равную 8004 mhz, после Итальянца взявшего 8179 mhz. Товарищ по команде Кирилл «Nordling» Краснов преодолел 8100 mhz рубеж.





В одно поточных тестах осталось всё также только появились ядра Wolfdale-6M и Yorkfield-12M и частоты чуть выше да и твики получше наверное.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2007 год)

В многопоточных тестах немного изменилось дело, в тестах wprime уже практически отсутствуют 775 сокета процессоры. Практически все 771 socket и socket F от AMD. В тестах PCMark процессоры 775 сокета топовые модели на ядрах Wolfdale-6M и Yorkfield-12M и ещё остались Conroe, Wolfdale, Kentsfield.





Многопоточные тесты 2007 года









В видео тестах на конец 2007 года, на платформах с одной видео картой лидер это Geforce 8800 Ultra за исключением 3D Mark05 там лидирует ATI RADEON HD 2900 XT 512 MB. Но 2900 XT должна чуть лидировать ещё в 2001 Марке, немного или равна будет 8800 Ultra. На платформах с двумя видео картами ситуация 2900 XT встречается чаще, а чуть позже будет как я писал 2900 сильна немного в 2001 и 2005 марке, 8800 Ultra сильна в 2003 и 2006 Марке.

Видео тесты 2007 года











2008 год.

CPU-Z ситуация не изменилась, за год процессоры Cedar Mill самые разгоняемые, а потолок 8200 mhz пока ни кто не преодолел.

В одно поточных тестах сменился лидер, после выхода E8600 на ядре Wolfdale-6M и его возможность разгонятся свыше 6400 mhz, дало ему преимущество быть лидером ведь то что было в 2007 году до 6000 mhz не дотягивало. Но на сцену появился 1366 сокет и видно что процессоры на ядре Bloomfield потихоньку пододвигают Wolfdale.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2008 год)





В многопоточных тестах wprime ситуация почти такая же, как была, но потихоньку появляется 604 сокет с 4 процессорами и вытесняет 771 и F сокет. В тестах PCMark разная ситуация так как данные тесты не слишком популярны, там и 775 и 771 и 1366 всё подряд.

Многопоточные тесты 2008 года.





В видео тестах с одной видео картой во всех кроме 2001 марка лидер ATi Radeon HD 4870X2, в 2001 марке выигрывает GeForce 9800 GX2. С двумя картами также лидер 4870X2 и хотя на скриншотах видно что 3 карты GTX280 сильнее в некоторых тестах, но в последствии 4870X2 разгонят выше или с другим процессором и она будет всё равно лучше даже трёх 280 карт. Только появляются GTX295.

Видео тесты 2008 года.











2009 год

В 2009 - 2011 годах были сильные изменения как дизайна так и полностью всего сайта поэтому не всё сохранилось. И часто будет на скриншотах, конец года это начало следующего или если и такого не будет, то это будет не Декабрь, а Ноябрь-Октябрь.

CPU-Z Всё те же процессоры только люди добавляются новые, 8200 mhz так пока и не преодолели.

В одно поточных тестах Pifast лидер тот же что и был в конце 2008 года Core 2 Duo E8600 на ядре Wolfdale-6M частоты только ещё выше стали. В коротком SuperPi 1М, полностью сменился лидер после выхода платформы на 1156 сокете процессоров на ядре Clarkdale. В длинном SuperPi 32M, как и в прошлом 2008 году лидируют процессоры 1366 сокета, расширилась линейка процессоров на ядре Bloomfield, поэтому там не только Экстримы стали, но и Ксеоны, а также выпустили новые на ядре Gulftown.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2009 год)

В многопоточных уже сложно комментировать там сборная солянка серверных решений чем ядер больше тем лучше.

Многопоточные тесты 2009 года.



В видео тестах. Появление GTX 295 в конце 2008 года к концу 2009 изменило картину сильно. В 3DMark 2001 лидер GTX 295 в системах с двумя картами присутствует Radeon HD 4890. В 3DMark 2003 абсолютными лидерами разное количество карт серии Radeon HD 5870 - 5970. В 3DMark 2005 на системах с одной картой Radeon HD 5870 на системах с двумя картами Radeon HD 5970, а на системах с 3-4 картами Radeon HD 4890.

Видео тесты 2009 года.









2010 год.

CPU-Z наконец побит порог 8200 mhz после появления TaPaKaH (Семёна Авдеева), www.ripping.org приостановил работу и он перебрался на Hwbot. У него много рекордов как я говорил, но все он удалил в пользу новичков (попробую в конце надёргать скриншотов, а то так и забудется).





В одно поточных тестах лидером полностью стал 1366 сокет с новым процессором Core i7 Extreme 980X на уже известном ядре 6x Gulftown.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2010 год)

В многопоточных тестах лидеры также s1366 с новыми серверными решениями на ядре Westmere-EP ну и те кто в одно поточных, лидер Gulftown.

Многопоточные тесты 2010 года.



В видео тестах, к сожалению нет многих на конец 2010 года в веб архиве результатов поэтому многие за конец ноября, но я допишу что на самом деле в конце года было. В 3DMark 2001 ситуация не изменилась лучшие карты для этого директа это GTX 2ХХ серия, но к концу года всё-таки их сменят GTX 580. Во всех остальных появление линейки GTX 480 - 580 пододвигает лидеров прошлого года 5970, но допишу так как скриншотов нет на конец года от AMD вышла Radeon HD 6970 которая также выстроилась рядом с GTX 580. В 2011 году будет видно нормально.

Видео тесты 2010 года.









2011 год.

В 2011 году вытащить разделение по количеству видео карт и процессоров не выйдет, невозможно вытянуть это из, веб архива. Поэтому будут только мировые рекорды и стиль скриншотов изменился.

TaPaKaH (Семён Авдеев) поставил на то время рекорд для процессоров Cedar Mill и отключил бальную систему для этого результата, AMD FX 8150 имеет выше частоту и он первый по бальной системе, конец 2011 года это первое появление AMD в лидерах разгона по частоте, после и ранние процессоры по типу Семпрон — Феном там будут хотя вышли они на много раньше.

В одно поточных тестах стал появляться 1155 сокет с процессорами на ядре 4x Sandy Bridge и немного сдвигать 1366 сокет.

В многопоточных тестах по типу wprime лидеры пока не изменились, а в PC Mark также стали занимать место 1155 сокет.

В видео тестах из-за того что не вытянуть разделение по количеству карт, лидеры старые, это 4x GTX 580, 4x HD 5870, только в 11 директе HD 6990 лидер так как даже 2х580 не перекрывают его.





2012 год.

CPU-Z конец 2012 года ознаменовался новой максимальной частотой 8700 mhz процессоры Zambezi и Vishera плотно занимают места как максимально разгоняемые, отодвигая Cedar Mill на второй план, но есть и любители старого, Китайский оверклокер "wytiwx" так же как и "TaPaKaH" продолжает выжимать из 775 процессора больше.

В одно поточных тестах из-за частоты сменились лидеры на новые процессоры на ядре Ivy Bridge сокета 1155.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2012 год)

В многопоточных тестах в коротком wprime 32 лидеры 1366 сокет на ядре Westmere-EP, в длинном также, но плюс добавился серверный вариант сокет 1567 процессоры на ядре Westmere-EX. Тесты PC Mark не так популярны чтоб там были быстрые обновления и там множество лидеров Sandy Bridge, Ivy Bridge, Gulftown, Thuban и новые процессоры на 2011 сокете на ядре Sandy Bridge-E.

Многопоточные тесты 2012 года.



В видео тестах разделение по количеству карт не вытащить, из веб архива, может на некоторые тесты и есть оно, но это очень долго. Описывать по каждому тесту не буду теперь. Так как в старых тестах шлифуются результаты с большим количеством карт старого сезона, а в новых чередуются новые карты и старые, но большее количество. В старых тестах большее количество карт даёт преимущество GTX 580, в более новых тестах вышли новые карты GTX 680 и HD 7970.

Видео тесты 2012 года.









2013 год.

CPU-Z начал появляться в топе сокет FM2 на ядре Richland, "wytiwx" продолжает улучшать разгон 775 Cedar Mill и занял второе место в мире и не первый раз первое по 775 сокету.

В одно поточных тестах появляется новый лидер на сокете 1150 с ядром Haswell-DT, в коротком SuperPi остаётся Ivy Bridge.

Pifast, SuperPi 1M, SuperPi 32M (2013 год)

В многопоточных огромное разнообразие Westmere-EP на 1366 сокете, Opteron(K10) на ядре Magny-Cours, 1155 сокет, 1150 сокет, 2011 сокет Ivy Bridge-EP и Sandy Bridge-EP.

Многопоточные тесты 2013 года.

В видео тестах в старых шлифуют результаты на количестве карт более ранних. GTX 580, GTX 670, GTX 680, HD 7970 и так далее. Но есть уже и новые карты.

В более новых тестах лидеры меняются на новые. Редкие представители GTX 690, HD 7970X2 (только от своей редкости) Основная часть новые каты GTX Titan, GTX 770, GTX 780, GTX 780Ti и красный лагерь R9 290 и R9 280X, 290X.

Видео тесты 2013 года.









2014 год.

CPU-Z в 2014 году с процессорами из первой двадцатки ни чего не изменилось только сменились пользователи в неё входящие.

В одно поточных тоже что и было в 2013 лидеры Haswell-DT и Ivy Bridge.

В многопоточных практически тоже ни чего не изменилось, новые модели на тех же ядрах что и в 2013 году, появление сокет 2011-1 и 2011-3, и начало появления Devil's Canyon на 1150 сокете.

Процессорные тесты 2014 года.





В видео тестах как старых так и новых шлифуют результаты на топах 2012-2013 года, заметно появление в некоторых тестах есть карта R9 295X2, но так как она не сильно частая то и результатов мало, а также появилась GTX 980 и 970.

Видео тесты 2014 года.









2015 год.

CPU-Z аналогично 2014 году, меняются люди, но не модели, зашло больше Россиян в двадцатку.

В одно поточных тестах Pifast заметно появление 1151 сокета с процессором на ядре Skylake-S.

В многопоточных то же самое + появление Skylake-S.

Процессорные тесты 2015 года.





В старых видео тестах оттачивание результатов на старых картах + появление GTX 980 Ti и несколько результатов на Titan X.

В новых тестах 50% на уже новых картах GTX 980 Ti и Titan X несколько на R9 FURY X.

Видео тесты 2015 года.









2016 год.

CPU-Z без изменений. 8722 mhz ни кто не перебил. В одно поточных тестах почти всё занимают Skylake-S кроме короткого SuperPi где уже несколько лет главенствует Ivy Bridge, а также видно на первой позиции появление Kaby Lake-S.

В многопоточных тестах:

Wprime 32 наконец старичку s1366 на ядре Westmere-EP наступает на пятки Broadwell-E на s2011-3.

Wprime 1024, cinebench, gpupi, XTU, x265, Prime, geekbench multicore тут тягаются три серверные платформы 2011-1 на ядрах Ivy Bridge-EX, 2011-3 на ядрах Broadwell-EP, Broadwell-E и G34 на ядрах Magny-Cours и Abu Dhabi.

PCMark - как обычно в не популярных тестах всё подряд от 1155 до 2011-3 сокетов.

Процессорные тесты 2016 года.





В видео тестах старых, карты 14-15 годов + появление GTX 1080.

В более новых тестах чаше присутствуют GTX 1080 и Titan X Pascal, в некоторых Radeon R9 Nano появилась.

Видео тесты 2016 года.









2017 год.

CPU-Z без изменений, в одно поточных тестах выход s1151-2 Coffee Lake-S и 2066 Kaby Lake-X начинают пододвигать Kaby Lake-S.

В многопоточных тестах лидерство начинает захватывать s2066 на ядре Skylake-X кроме тех что были до этого, да появился LGA3647, но также видно появление Razen Threadripper.

Процессорные тесты 2017 года.





Конец 2017 года в видео картах именно в Топ 20 результатов принёс сильного лидера GTX 1080 Ti. Также есть появление Radeon RX 470, Radeon Pro Duo (Fiji), Titan V, Titan XP, Radeon R9 Fury X, Radeon RX Vega 56 и 64, но носит это единичный характер пока.

Видео тесты 2017 года.









2018 год.

CPU-Z без изменений, в одно поточных тестах на смену 6 ядерному решению вышло 8 ядерное решение 9900K на ядре Coffee Lake-S имеет выше частоту разгона и занимает лидерство, но пред идущие модели всё ещё отлично себя чувствуют.

В многопоточных тестах кроме лидеров прошлого года, стали появляться Razen на ядре Colfax благодаря количеству ядер в некоторых тестах превосходят двух процессорные решения от intel, но это не во всех тестах.

Процессорные тесты 2018 года.







В видео тестах в двадцатку стали заходить GeForce RTX 2080 и 2080 Ti, от красной команды ни чего нового в двадцатку пока не зашло.

Видео тесты 2018 года.









Обзор соревнований в мире

Ну и самое последнее и самое долгое, это будет обзор всех соревнований в мире. Это как бы и не статья, а просто сборник исторических ссылок на эти мероприятия и обзоры, репортажи и так далее с фото, интервью. Просто обидно будет если они затеряются со временем, как сохранить страницы с ними я буду думать позже, также будут добавлены просто интересные статьи, интервью с участниками, и кое-что другое.

Обзор большинства оверклокерских соревнований в мире, пока 2002 - 2006 года.

С чего началось я конечно не знаю (возможно кто просветит и я допишу). Но на данный момент я думаю что началось это с Abit, а точнее с приезда Thomas Pabst в Китай для вдохновения энтузиастов Китая. Но почему-то я не нашёл на его сайте записей об этом, а может уже так затуманились глаза в поисках что не заметил. Напомню Томас Пабст это доктор начавший заниматься IT освещением, создатель сайта Tom's Hardware Guide. А возможно и не с этого, нужно больше информации от уже не молодых людей.

Конечно продвижение товаров началось в начале с игр (два зайца убивается и производители игр вносят средства в соревнования и производители железа), второе на чём была попытка продвигать свои продукты это моддинг корпусов, как заводских, так и с нуля свои собственные. А вот третье это как раз, соревнования по оверклокингу. К ним сразу подключились производители систем фазового перехода (фреонок) очень часто они проводятся на одних площадках вместе с игровой индустрией и моддингом, моддинг отпал быстро в массе, остались только мастера имеющие доступ к любой технике по обработке материалов, согласитесь не у всех есть к этому доступ, а тем более у школьников или молодых людей. Оверклокинг пока ещё держится, так как он более доступен чем моддинг, но игровая индустрия совсем его замяла, молодёжь пытается играть, чтоб попасть на турниры и выиграть огромные денежные призы (ну по другому я не знаю что может ещё так заинтересовать человека чтоб сутками сидел, играл) а по факту лишь единицы могут попасть туда и уже далеко не в младшем возрасте. Почему перестал так интересовать людей оверклокинг? Я не знаю, ведь тут не только в призах дело, ведь кроме призов ещё соревновательная часть есть, азарт и так далее. Ну да ладно, повёлся народ опять на всякую чушь типа блоггерства (копирайт бесполезный), ютуберства и всякой остальной чуши, да есть подработка, но всё это закончится не может пол планеты быть блогерами. А вот как закончится, что будет с теми у кого нет образования. Оверклокинг денег не приносит скорее на оборот, но им можно ребёнка подтолкнуть к выбору профессии (программирование, инженеринг, ремонт электроники и много другое), а он у него останется может как хобби.





2002 год.

Я не знаю как нормально переводится данное мероприятие, но будем исходить из этого.

决战升技之巅--中外DIY现场群英会

The top of the Battle of abit -- Chinese and foreign DIY

Решающая битва Сделай Сам Abit.

Мероприятие организовано Abit и Tom's Hardware Guide прошло оно 18-21, 23 января 2002 в Шанхайском и Пекинском университетах (Тунцзи и Сычуань). Кроме этого Томас будет продвигать жидкостную систему охлаждения европейского производства и много другое.

abit.com.cn - из веб архива, в скобках копирайт на news.mydrivers.com

全球硬件老大Tom来华玩脑 - Том приезжай в Китай анонс. (копир.)

1月18日晚 同济大学 决战升技之巅 - Анонс за день до начала. (копир.)

Томас Пабст и г-н Вэн Цзыцин заместитель генерального директора Abit Computers (Гонконг) Co., Ltd. Фото из веб архива сайта abit

TOM:现身来到升技上海分公司 - Том в Шанхайском офисе Abit с фото. (копир.)

“决战升技之巅—中外DIY现场群英会”报道之二 - отчёт с фото.

“决战升技之巅”——硬件老大TOM神州行 - отчёт с фото завершение. (копир.)

DIY有真假?且听全球电脑玩家老大TOM怎么说 - Том отвечал на вопросы.(копир.)

Tom展示超频系统 - Том демонстрирует систему охлаждения на tech.sina.com.cn

Tom's Hardware Guide-легенда о хирурге - история на m.mydrivers.com



"Sveriges snabbaste PC år 2002"!

Первый офф-лайн в Швеции чемпионат самый быстрый компьютер 2002г. В период с 3 ноября по 31 декабря. Организован NordicHardware, а также Chip-con, Overclockers.se, Protran Data и Madonion.

Sveriges Snabbaste PC år 2002 - Страница анонса на nordichardware.se веб архив

Анонс не из веб архива - nordichardware.se

SSPC2002 - Обсуждение на форуме nordichardware.se

Information om SM - bakgrundsinformation, frågor och svar - Информация о чемпионате.

preliminära tävlingsresultaten - Предварительные итоги.

Jimmie Knutas aka Stinger и Markus Ålind aka QazTaz - победители.

Intervju med vinnarna i SMPC2002 - Интервью с победителями на nordichardware.se

升技“四大天王” - Abit Cup " Four Kings” - Abit Cup "4 короля"

Китайский турнир проводимый Abit, Viewsonic и журналом микрокомпьютер. Конкурс проходит в течение нескольких месяцев, в 10 крупнейших городах Китая Пекине, Чанше, Сиане, Гуанчжоу, Ухане, Нанкине, Фучжоу, Сычуани, Шэньяне, Шанхае. Это можно сказать отборочные этапы, заключительным является финал в Пекине. Финал 3 ноября 2002 года в Пекинском университете.

Я немного не понял, разгон там присутствовал или нет, вроде как да ? Суть финального конкурса такова, устроитель даёт деньги участникам они покупают тут же комплектующие, после сборки компьютера, его тестируют бенчмарками у кого лучше результат тот и победитель. Отборочные этапы вроде как просто задания устные и письменные.

news.mydrivers.com

升技DIY四大天王争霸赛西安赛区比赛见闻 - Одно из отборочных мероприятий.

“找的就是你——中国真DIY四大天王争霸赛”鸣锣在即 - Анонс мероприятия.

千名DIY争做升技“四大天王” - Ещё один анонс.

升技“四大天王 ” 你准备好了吗? - И ещё анонс.

Правила на abit.com.cn

news.mydrivers.com

升技“真DIY四大天王”争霸赛强手胜出 - Новость финала с фото.

我叫施澄秋,南京 - Интервью с одним победителем из Нанкина.

薛骏,上海人 - Интервью с вторым победителем из Шанхая.

今天出场的则是广东中山的“玩家杀手”杨宁 - Интервью с третьим победителем из Гуандуна.

北京的“晶片神侠”李智伟 - Интервью с четвёртым победителем из Пекина.

升技“真DIY四大天王”赛场电脑配置揭密 - Конфигурации всех четырёх победителей на одной странице.





2003 год

升技“四大天王” - Abit Cup " Four King of Gangster ” - Abit Cup "4 короля"

Второй конкурс от Abit для Китая правила вроде те же. Финал 18-19 октября 2003 года.

news.mydrivers.com

升技、英特尔重奖寻找DIY四大天王 - Анонс мероприятия.

博士、硕士的DIY之旅——第二届中国DIY四大天王争霸赛决赛选手介绍之二 - Интервью с участниками.

DIY英雄出少年——第二届中国DIY四大天王争霸赛决赛选手介绍之三 - Интервью с участниками.

第二届中国DIY四大天王争霸赛决赛选手介绍之一 - Интервью ещё с одним из финалистов.

第二届中国DIY四大天王争霸赛决赛选手介绍之五 - Ещё одно интервью.

成都DIY双雄京城叫板——第二届中国DIY四大天王争霸赛决赛选手介绍之四 - Ещё одно интервью.

央视聚焦DIY高手京城比武——“第二届中国DIY四大天王争霸赛”决赛 - Обзор Финала.

第二届升技DIY四大天王争霸赛现场纪实 - Обзор финала на mb.zol.com.cn

第二届中国DIY四大天王争霸赛选手介绍之五 - Интервью с участниками на mb.zol.com.cn

2003年度升技四大天王装机争霸赛尘埃落定 - Статья на tech.sina.com.cn

Deutsche Overclocking Meisterschaft (DOCM 2003)

18 октября 2003 года первый в Германии турнир по оверклокингу, в рамках молодёжной ярмарки NEXXT GENERATION в Ганновере, где обычно проводят геймерские и модерские турниры в этом году также пройдёт и турнир по оверклокингу. Спонсоры Coolermaster, Revoltec, nVENTIV. Из прочтённого понял что он, был малобюджетным так как конкурсантам нужно было прибыть со своим железом. Хотя жюри было из популярных железных журналов: “Tom´s Hardware Guide“, “PC Games Hardware“, “Hardtecs4U“, "Kaltmacher.de", “PCTweaks“ und “MHzPower“

Erste Overclocking Meisterschaft startet in Hannover - Анонс на heise.de

Сайт где все эти турниры указаны и их результаты, правила и так далее. docm.org

Deutsche Overclocking Meisterschaft - Фото с турнира на rio71.de

Bericht von Hardware-Tweaker - Обзор на hardware-tweaker.de

Bericht von Tweakers4u - Обзор на tweakers4u.de

DOCM 2003 - обзор от mhzpower.com на пяти страницах. Фото не все.

- Seite 1 --- Seite 2 --- Seite 3 --- Seite 4 --- Seite 5 -

DOCM,就是德文Deutsche Overclocking Meisterschaft的缩写 - Копирайт с mhzpower но фото осталось.

Need for Speed: 1. Deutsche Overclocking-Meisterschaft in Hannover - Обзор к сожалению фото потеряны на tomshardware.de

Kurzreport: Erste deutsche Overclocking Meisterschaft - Короткий отчёт с фото не лучшего качества на computerbase.de

Deutschland sucht den schnellsten Rechner - Статья с парой фото на heise.de

Winnaars Duitse overklokwedstrijd bekendgemaakt - Опубликованы победители турнира, статья на tweakers.net

Abit Overclocking Competition 2003

Организаторы HardwareZone, ABIT, Convergent и Kingston, а также другие. Проходило в Сингапуре 20 декабря 2003 @ Sim Lim Square Atrium. Abit представила материнскую плату AN7 и вот на ней и происходило соревнование, было две категории воздушное охлаждение и водяное охлаждение, низкотемпературное было запрещено.

ABIT OverClocking Contest - Правила турнира.

Правила соревнования в PDF.

Участники турнира:

"Viper"

"robotech"

"Rundymc и Krado"

"Geosin"

"Deathgame и VincentV"

"Stratix и tUx"

"Shamino"

"Ristar"

"xtn32 и DriftDriver"

Shamino (Peter) победитель в категории водяного охлаждения. Geosin в категории воздушного.

Заметка в журнале HWM об этом. Abit Overclocking Competition 2003 - Обзор турнира на hardwarezone.com.sg

ABIT Overclocking Competition - súťaž ako sa patrí - Чуть короче обзор на Словацком pc.zoznam.sk

升技新加坡超频大赛纪实 - Обзор на Китайском на power.zol.com.cn

ABIT:新加坡超频大赛纪实 - Обзор на ocer.net фото утеряны.

Uitslag en foto's van Abit overklokwedstrijd - Результаты и фото на tweakers.net

Svenskt Mästerskap: "Sveriges snabbaste PC 2003"!

Второй офф-лайн турнир Швеции SSPS 2003 или SMPC 2003 как больше нравится. NordicHardware в сотрудничестве с Asetek, ABIT, Overclockers.se и FutureMark.

"Sveriges snabbaste PC 2003"! - Анонс мероприятия на nordichardware.se

Introduktion till SM i datorprestanda 2003 - о мероприятии.

Tidsplan, Kategorier - Расписание и категории соревнования.

Generella regler - Правила турнира.

Prestand-SM 2003 skickade 47 - 47 результатов от 124 участников.

Intervju med vinnarna i SMPC2003 - Интервью с победителями на nordichardware.se

Overclock Grand Prix 2003

Японский сайт-магазин akiba-jisaku.com организовал данное мероприятие. К сожалению нет информации о нём кроме страницы анонса и подачи заявки.

OCGP2003 - Страница анонса и подачи заявки.





2004 год

HardwareZone Christmas Affair 2004

HardwareZone Christmas Affair 2004 - 16-19 декабря 2004 года. Обзор от hardwarezone.com.sg на 13 страницах.

Заметка в журнале HWM в январе 2005 года.

Svenskt Mästerskap: "Sveriges snabbaste PC 2004"!

Третий офф-лайн Шведский турнир устроен: NordicHardware в месте с ASUS, ABIT, Overclockers.se, FutureMark och CPUID

"Sveriges snabbaste PC 2004"! - Анонс турнира на nordichardware.se

Årets SM i Datorprestanda slår nu upp portarna! - Новость о некоторых изменениях от предыдущих турниров.

Tidsplan - расписание турнира.

Generella regler och jury - Правила турнира.

Instruktioner - Инструкции турнира.

Topplistan - Топ лист участников.

Prestanda-SM börjar hetta till - 4 дня до конца статья.

Prestanda-SM 2004 – historiens bästa? - 2 дня до конца статья.

Preliminär resultatlista - Предварительные результаты статья.

Slutgiltig resultatlista - окончательные результаты статья.

Intervju med Jimmie Stinger Knutas - Интервью с Jimmie Stinger Knutas

Intervju med Robert Crotale Kihlberg - Интервью с Robert Crotale Kihlberg





ASUS Cup Computer Overclocking App Competition

22 ноября 2004 года, в Китае в Университете Цинхуа произошло данное мероприятие организовано Институтом и Асус, как я понял оно не окончательное может найду упоминание о финале на Тайване.

超频大赛现场报道之第一人称目击版 - Обзор на ocer.net

挑战后天!华硕杯超频大赛落下帷幕 - Обзор на 5 страницах Все фото присутствуют на it.sohu.com

狂超4.87GHz 华硕杯计算机超频应用大赛完美谢幕 - Итоги, победители, награждение на it.sohu.com все фото есть.

挑战后天――华硕杯计算机超频应用大赛火爆开幕 - Анонс на zol.com.cn

狂超4.87GHz――华硕杯计算机超频应用大赛完美谢幕 - Итоги, победители, награждение на news.zol.com.cn все фото есть.

挑战后天――华硕杯计算机超频应用大赛火爆开幕 - Анонс на news.mydrivers.com

狂超4.87GHz――华硕杯计算机超频应用大赛完美谢幕 - Небольшой обзор, фото утеряны, news.mydrivers.com

挑战后天!华硕杯超频大赛落下帷幕 - Обзор на pcpop.com фото потеряны.

PC Pitstop's Top Dawg Challenge!

Сайт pcpitstop.com для своих пользователей запустил данный офф-лайн конкурс с призами от BGF.

Who's the Fastest? Are you the Top Dawg? - Анонс конкурса pcpitstop.com Форум раз - два - три.

Победители.

And the Winners Are - Описание турнира и победители, сайт pcpitstop.com переименовался в pcmatic.com

Overclock Grand Prix 2004

Второй конкурс от Японского сайта-магазина akiba-jisaku.com совместно с сайтом ocworks.com. Устроили данное мероприятие.

Страница правил, условий, призов.

OCGP 2004 - Страница результатов.





2005 год.

Четвёртый Шведский турнир, устроен NordicHardware, а также ATI, Sapphire, Corsair, AMD, Shuttle, Overclockers.se, FutureMark och CPUID

"Sveriges snabbaste PC 2005"! - Анонс турнира на nordichardware.se

Generella regler och jury - Правила и жюри на nordichardware.se

Topplistan - Топ лист участников на nordichardware.se

SMPC2005: Kinc och Crotales vinnarsystem - Победители турнира, немного фото и описание на nordichardware.se

[CBB]2005台中網聚圖片 有圖貼圖 無圖討論

Мероприятие на Тайване конкретно в городе Тайчжун я так понял что это типа приобщения к данному виду маркетинга. Участники форума coolaler.com Фото хорошие и мероприятие видимо хорошо получилось.

DFI Diamond Cup winnies Overclocking Heroes в Пекине

Сайт beareyes.com.cn совместно с производителем DFI организует конкурс, в несколько этапов, в начале онлайн представление результатов, дальше жюри выбирает 10 лучших и они уже соревнуются Life на мероприятии.

DFI钻石杯小熊超频英雄会活动概要 - Анонс, сроки проведения, призы на beareyes.com.cn

DFI钻石杯小熊超频英雄会全面启动 - Первые новости об он-лайн результатах на digi.it.sohu.com

DFI钻石杯小熊在线超频大赛现场决赛规则 - Правила финала на lanparty.beareyes.com.cn

DFI钻石杯小熊在线超频大赛现场决赛名单 - Таблица финалистов на beareyes.com.cn

Страница конкурса - lanparty.beareyes.com.cn

2005北京超頻比賽部分照片 - Фото с мероприятия.

Ещё фото. На сайте coolaler.com

Taiwan, Korea O.C Showdown in Computex 2005

1-2 июня 2005 года на площадке выставки Computex 2005, компания G.Skill производитель оперативной памяти и производитель материнских плат DFI. Устроили дружеское соревнования между энтузиастами Кореи и Тайваня в лице команды coolaler.com Как видно из лого то конкурс из трёх частей по методу охлаждения.

Match of the Century – Taiwan, Korea O.C Showdown in Computex - Анонс на сайте gskill.com

Show Our Honor to all the Contest Attendee - Небольшой обзор с фото на gskill.com

Overclocking Exhibition on Texas Gaming Festival 2005

В Техасе, Далласе в 2005 году проходил Игровой фестиваль на его площадке также было мероприятие выставка оверклокинга. Участвовали звёзды оверклокинга: Fugger (Charles Worth) and Macci (Sami Makinen from Finland) and Chilly1 (Reggie Wing), PC-ICE (David Hilton), OP Painter (Eric Kronies).

The Great Texas Overclocking Competition - Обзор мероприятия на anandtech.com

Texas Gaming Festival and Overclocking Exhibition Sponsored by ATI and OCZ - Ещё один обзор с фото на auphanonline.com

DFI Overclocking Competition in China, Bei Jing

Продолжение турне DFI и beareyes.com.cn, GZeasy.com. По городам Китая, 3 сентября 2005 года в бизнес-центре Bei Jing's busiest IT Mall прошло данное мероприятие.

DFI Overclocking Competition in China, Bei Jing - Обзор, к сожалению фото осталось только 4 штуки на vr-zone.com

DFI Overclocking - Тот же обзор что и выше, но на сайте coolaler.com к сожалению там нет фото они все также были из статьи Shamino

華人的盛會 Anti-X @ DFI鑽石杯超頻英雄會 - Обзор от команды anti-x.org с фото





2006 год.

abit Overclocking Competition 2006!

abit Overclocking Competition 2006!! - 26 ноября, прошло соревнование среди оверклокеров в Сингапуре. Организатором данного третьего по счету действия выступила компания Abit. К сожалению на vrzone.com не осталось почти фото, но они есть ниже.

Abit Overclocking Competition 2006 - Копирайт обзора на modding.ru

Exclusive! ATi's DIY Overclocking Heroes Summit

China, Beijing, 14th of April 2006 года

ATi DIY Overclocking Heroes' Summit - Обзор, но фото уже нет только таблица победителей на сайте vr-zone.com

Universal abit UK Overclocking Competition

(Competition runs from October 15 - November 15, 2006) Пресс релиз на bit-tech.net

Сайт с результатами - abit.ohyeah.idv.tw

Swedish Computer Performance Championship 2006

Уже ежегодный Шведский турнир, устроен NordicHardware в сотрудничестве с Intel, XFX, ASUS, Corsair, AMD, Shuttle, SilverStone, ABIT и Antec.

"Sveriges snabbaste PC 2006"! - Страниница Анонса конкурса на nordichardware.se

Topplistan - Страница топ участников на nordichardware.se

Swedish Computer Performance Championship 2006 - Статья анонс, описание

The first results in SCPC 2006 have arrived - Статья первые результаты получены.

Celeron Mobile 1500@4170MHz = 178% overclock

Kinc extends his lead with a new result at 23.343 points

Kinc reaches 23,777 in 3DMark 06 – Kinpin counters with 24,011 points!

SCPC 2006 – 27 hours left - Статья осталось 27 часов до окончания.

Preliminary winners and results - Статья предварительные результаты.

Jon ”elmor” Sandström the winner of the Price/Performance category

The winners - Статья победители.

SCPC 2006: The winners - Обзор соревнования, интервью с победителями.

TECHLABS OVERCLOCKING

Белорусский хардварный портал www.techlabs.by впервые проводит национальный конкурс для компьютерных энтузиастов "TECHLABS OVERCLOCKING", который пройдет в рамках 8-й Международной специализированной выставки "Перспективные технологии и системы: информатика, телекоммуникации, безопасность" (PTS'2006). Победители конкурса определялись в следующих номинациях: "Лучший оверклокер платформы Intel" и "Лучший оверклокер платформы AMD". Призер в каждой из номинаций определяется отдельно. Каждый участник имел право номинировать только один компьютер и только в одной из категорий. Призовыми являются первые 3 места в каждой из номинаций.

Призы:"Лучший оверклокер платформы AMD":

Видеокарта Sapphire Radeon X1900 ХТ + кулер Scythe Katana Cu + HIPER 4K580-MU 580W;Видеокарта Sapphire Radeon X1600 XT + кулер Scythe Katana Cu;Видеокарта Sapphire Radeon X1300 + кулер Scythe Mine.





"Лучший оверклокер платформы Intel":

Акустическая система SVEN HT-480 + кулер Scythe Ninja Plus, кулер Scythe Katana Cu + UPS Ippon Back Power Pro 800 + HIPER 4K580-MU 580W;Акустическая система SVEN MS-970 + кулер Scythe Mine, кулер Scythe Katana Cu + UPS Ippon Back Power Pro 700 + HIPER 4K530-MU 530W;Акустическая система SVEN MS-920 + кулер Scythe Mine + UPS Ippon Back Power Pro 400.





Анонсы новостных порталов.

naviny.by

www.kraina.by

42.tut.by

www.kv.by

1-й национальный конкурс "TECHLABS OVERCLOCKING" - Анонс, правила, спонсоры, регламент, призы и так далее на techlabs.by

Победить в конкурсе Techlabs Overclocking может каждый - Интервью с Мирославом Бабицким на nestor.minsk.by

Завершился конкурс «TECHLABS OVERCLOCKING» - Обзор с фото на vibra.ws

Об окончании на новостных порталах.

interfax.by

naviny.by

bios.by

42.tut.by

Scythe WorldWide "Overclock to the Max!" Contest

Новость на overclockers.ru

Новость на www.techpowerup.com

Новость на www.tweaktown.com

Home Interactive Technologies 2006

Home Interactive Technologies 2006 - выставка домашних электронных развлечений, проходила c 30 ноября по 3 декабря 2006 года в ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1).

Команда сайта TopMods.NET представит на выставке HIT стенд с последними разработками в области водяного и фреонового охлаждения, а также покажет лучшие работы моддеров по изменению внешнего вида ПК. Будет проведен Первый Съезд Моддеров России, на котором поднимутся самые актуальные вопросы российской моддинг-сцены и, участники смогут обменяться мнениями и взглядами. Более подробно.

Как я провёл зиму выставку или почти всё о HIT 2006 (Часть 1) - Отчёт от автора на topmods.net

HIT'2006 - глазами оверклокера. Часть-II - статья на overclockers.ru

H I T 2006 - Ещё один фото отчёт с данного мероприятия.

После окончания выставки HIT 2006 была написана статья, для журнала xard.ru. Экстремальный разгон: Intel Kentsfield под жидким азотом.

А эта с фото на сайте topmods.net Экстремальный разгон c жидким азотом (HIT 2006) автор TiN (Цеменко Илья)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На этом я пока останавливаюсь. Остальные соревнования по годам буду тут дополнять.

Это далеко не все, были и другие, но я пока их не нашёл, как найду добавлю в статью.

Следующие года в работе пока.

Если кто знает какие ещё проходили в данные года напишите хотябы название а я уже поищу и добавлю в список.

Если кому интересно готовилось это 4 месяца, а дальше морока месяц с другой площадкой, но она не пропустила такой формат.