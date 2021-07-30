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Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS

Многие игроки сталкиваются с потерей интереса к играм, несмотря на мощное железо в ПК. Не избежал этой беды и я, но пересев на видеокарту-"затычку", остро захотел играть и начал запоем проходить игры.
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Очень часто на форумах, в комментариях компьютерных групп в соцсетях и YouTube-каналов, посвященных компьютерному железу, я вижу сообщения геймеров, которым надоело играть и игры не приносят того удовольствия, что было раньше. Нередки ситуации, когда для игр покупается дорогое новое железо, но и оно неспособно принести удовольствие и вернуть былые ощущения от игр. Я и сам постепенно все меньше играю, и паузы между играми стали достигать одного-двух месяцев. А деньги, потраченные на покупку компьютерного железа, вызывают ощущение просто выкинутых без пользы.

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Но были у меня периоды, когда играть хотелось так остро, как после покупки первого ПК, а игры приносили то, для чего их делают — чувство азарта и удовольствия. Эти периоды приходились на паузы между апгрейдами, когда я продавал старую видеокарту перед выходом нового поколения и пережидал несколько месяцев на видеокарте-"затычке".

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Вот и в 2021 году, продав GeForce GTX 1060 по хорошей цене и установив в ПК GeForce GT 1030, я остро захотел играть и стал проходить одну игру за другой. О продаже GeForce GTX 1060 я писал в блоге "Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч". Начал игровой марафон я с первых двух частей космического хоррора Dead Space, пропущенных в свое время и азарт, с которым я неделю отстреливал конечности некроморфам, даже немного испугал меня самого.


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Следом я установил первые части игры BioShock, тоже отложенные в свое время до лучших времен. "Лучшие времена" наступили и за пару недель первый и второй BioShock были пройдены на одном дыхании.


Видеокарта GeForce GT 1030 по производительности примерно равна GeForce GTX 750 без Ti, выпущенной в 2014 году и бывшей бюджетным решением даже семь лет назад, так что чудес в играх от нее ждать не стоит. Но один сюрприз ей удалось мне преподнести — шикарная стратегия Anno 1800, в минимальных системных требованиях которой значатся видеокарты GeForce GTX 660 и Radeon R7 260X, неплохо идет на GeForce GT 1030 на минимальных настройках, рисуя сносную картинку с кадровой частотой 40-60 FPS в 1080p.

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Спустя два месяца без нормальной игровой видеокарты мой геймерский пыл немного утих, но я планирую перепройти на GeForce GT 1030 несколько вечных хитов: The Elder Scrolls III: Morrowind с огромным интегрированным любительским обновлением Fullrest Repack, которое исправляет огромное количество ошибок оригинальной игры и приносит много новшеств вместе с отличной графикой.


Снова тянет перепройти и The Elder Scrolls V: Skyrim, уже даже не помню в который раз, шестой или седьмой. Несмотря на то, что в мире игры я помню почти каждый камень, возвращение туда вызывает массу положительных эмоций, сродни поездке в гости к бабушке в деревню.


Начав составлять список отличных игр-хитов, с которыми может справиться GeForce GT 1030 и которые интересно проходить заново, я удивился, насколько он обширный: Gothic 2: Night of the Raven, Portal 2, Half-Life 2 с эпизодами, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Asylum, BioShock Infinite, Fallout: New Vegas, Divinity: Original Sin 1 и 2, и многие многие другие игры выпуска до 2014-2017 годов.


Не стоит забывать и стратегии, системные требования которых обычно ниже, а реиграбельность на порядок выше, чем у обычных шутеров и RPG. В StarCraft II: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization 5 или Age of Empires 2 HD можно играть снова и снова, не теряя интереса и мощная видеокарта для них не нужна.


Главный урок, который я получил за эти два месяца это то, что мощность вашей видеокарты совершенно не влияет на удовольствие получаемое от игр, а даже наоборот, на слабой видеокарте играть хочется сильнее. В этом нет ничего удивительного, это психологические особенности нашего мозга — запретный или недоступный плод становится очень притягательным и это работает и с играми.

Это может помочь сэкономить немалые средства, выбрав более дешевую видеокарту, ведь несмотря на то, что цены на них поползли вниз, они еще "кусаются", особенно на новые GeForce RTX, популярные у майнеров. GeForce GTX 1050 Ti Palit StormX стоит в Регарде 18220 рублей и позволит пройти на "минималках" требовательные новые игры.


Оптимальный выбор для игр в 1080p — GeForce GTX 1660 Palit Dual OC, стоит 39800 рублей.


А GeForce RTX 3060, модель, которую стоит покупать если вы хотите спокойно играть ближайшие пять лет и не менять видеокарту, стартует с цены 68810 рублей за GeForce RTX 3060 INNO3D Twin X2 OC.


Ну а ASUS GeForce GT 1030, видеокарта, которая вернула мне вкус к играм, доступна в Регарде за 8190 рублей. Но очень важно выбрать модель с GDDR5 памятью, модели с GDDR4 стоят почти столько же, но почти в два раза медленнее.


Я склоняюсь к покупке GeForce RTX 3060 после возврата цен к рекомендуемому уровню, даже учитывая то, что она избыточна для большинства игр в разрешении 1080p с монитором на 60 Гц. Но прогресс не стоит на месте, системные требования игр растут каждый год и GeForce RTX 3060 позволит играть несколько лет не задумываясь об апгрейде благодаря солидному объему видеопамяти.

А непройденных игр, ради которых ее стоит купить у меня тоже хватит на отдельный список: Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator, Death Stranding, Metro: Exodus, Control и Horizon Zero Dawn.


Пишите в комментарии, а как у вас обстоит дело с желанием играть и не простаивает ли без дела мощная видеокарта?

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