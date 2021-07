Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Очень часто на форумах, в комментариях компьютерных групп в соцсетях и YouTube-каналов, посвященных компьютерному железу, я вижу сообщения геймеров, которым надоело играть и игры не приносят того удовольствия, что было раньше. Нередки ситуации, когда для игр покупается дорогое новое железо, но и оно неспособно принести удовольствие и вернуть былые ощущения от игр. Я и сам постепенно все меньше играю, и паузы между играми стали достигать одного-двух месяцев. А деньги, потраченные на покупку компьютерного железа, вызывают ощущение просто выкинутых без пользы.

Но были у меня периоды, когда играть хотелось так остро, как после покупки первого ПК, а игры приносили то, для чего их делают — чувство азарта и удовольствия. Эти периоды приходились на паузы между апгрейдами, когда я продавал старую видеокарту перед выходом нового поколения и пережидал несколько месяцев на видеокарте-"затычке".

Вот и в 2021 году, продав GeForce GTX 1060 по хорошей цене и установив в ПК GeForce GT 1030, я остро захотел играть и стал проходить одну игру за другой. О продаже GeForce GTX 1060 я писал в блоге "Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч". Начал игровой марафон я с первых двух частей космического хоррора Dead Space, пропущенных в свое время и азарт, с которым я неделю отстреливал конечности некроморфам, даже немного испугал меня самого.





Следом я установил первые части игры BioShock, тоже отложенные в свое время до лучших времен. "Лучшие времена" наступили и за пару недель первый и второй BioShock были пройдены на одном дыхании.





Видеокарта GeForce GT 1030 по производительности примерно равна GeForce GTX 750 без Ti, выпущенной в 2014 году и бывшей бюджетным решением даже семь лет назад, так что чудес в играх от нее ждать не стоит. Но один сюрприз ей удалось мне преподнести — шикарная стратегия Anno 1800, в минимальных системных требованиях которой значатся видеокарты GeForce GTX 660 и Radeon R7 260X, неплохо идет на GeForce GT 1030 на минимальных настройках, рисуя сносную картинку с кадровой частотой 40-60 FPS в 1080p.

Спустя два месяца без нормальной игровой видеокарты мой геймерский пыл немного утих, но я планирую перепройти на GeForce GT 1030 несколько вечных хитов: The Elder Scrolls III: Morrowind с огромным интегрированным любительским обновлением Fullrest Repack, которое исправляет огромное количество ошибок оригинальной игры и приносит много новшеств вместе с отличной графикой.





Снова тянет перепройти и The Elder Scrolls V: Skyrim, уже даже не помню в который раз, шестой или седьмой. Несмотря на то, что в мире игры я помню почти каждый камень, возвращение туда вызывает массу положительных эмоций, сродни поездке в гости к бабушке в деревню.





Начав составлять список отличных игр-хитов, с которыми может справиться GeForce GT 1030 и которые интересно проходить заново, я удивился, насколько он обширный: Gothic 2: Night of the Raven, Portal 2, Half-Life 2 с эпизодами, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Asylum, BioShock Infinite, Fallout: New Vegas, Divinity: Original Sin 1 и 2, и многие многие другие игры выпуска до 2014-2017 годов.





Не стоит забывать и стратегии, системные требования которых обычно ниже, а реиграбельность на порядок выше, чем у обычных шутеров и RPG. В StarCraft II: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization 5 или Age of Empires 2 HD можно играть снова и снова, не теряя интереса и мощная видеокарта для них не нужна.





Главный урок, который я получил за эти два месяца это то, что мощность вашей видеокарты совершенно не влияет на удовольствие получаемое от игр, а даже наоборот, на слабой видеокарте играть хочется сильнее. В этом нет ничего удивительного, это психологические особенности нашего мозга — запретный или недоступный плод становится очень притягательным и это работает и с играми.

Я склоняюсь к покупке GeForce RTX 3060 после возврата цен к рекомендуемому уровню, даже учитывая то, что она избыточна для большинства игр в разрешении 1080p с монитором на 60 Гц. Но прогресс не стоит на месте, системные требования игр растут каждый год и GeForce RTX 3060 позволит играть несколько лет не задумываясь об апгрейде благодаря солидному объему видеопамяти.

А непройденных игр, ради которых ее стоит купить у меня тоже хватит на отдельный список: Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator, Death Stranding, Metro: Exodus, Control и Horizon Zero Dawn.





Пишите в комментарии, а как у вас обстоит дело с желанием играть и не простаивает ли без дела мощная видеокарта?