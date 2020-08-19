10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
Одного блога для того, чтобы вспомнить все игры, к которым я снова и снова возвращаюсь, мне не хватило, и я решил продолжить его.
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В первой части блога был сделан упор на RPG, и наверняка читателям интересно, как может вызывать интерес игра, которую знаешь вдоль и поперек. Это одновременно и плюс, и минус старых игр, которые хорошо помнишь.
Плюс в том, что ты возвращаешься в родные места, испытывая сильнейшую ностальгию и вспоминая эмоции самого первого прохождения.
А минус в том, что некоторые действия и квесты уже вызывают зевоту и проходятся механически.
Gothic II: Ночь Ворона
В этот раз я тоже начну с RPG и это будет Gothic II: Ночь Ворона. Тщательно покопавшись в воспоминаниях, я понял, что эту игру надо было поставить в первый блог на 3-е место. Да, да, "Готику 2" я ставлю даже выше, чем The Elder Scrolls III: Morrowind.
Цепляет эта игра своей атмосферой, камерностью компактного и уютного открытого мира и тяжелыми, серьезными врагами, требующими концентрации в боях.
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Heroes of Might and Magic V
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Heroes of Might and Magic V - это последняя качественно сделанная игра из вселенной HoMM. Шестая и седьмая части оказались сделанными без души и с кривоватым балансом. Поэтому Heroes of Might and Magic V стала главной и основной игрой для многих любителей серии.
Тем более, что графически она даже сейчас смотрится вполне сносно. Она всегда установлена у меня на ПК и раз в пару-тройку месяцев я неторопливо играю партию против нескольких "ботов".
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Titan Quest
После знаменитой Diablo II многие игры пытались повторить ее успех, но удалось это почти на 100% только Titan Quest. Игра сделана качественно, с душой, и использует довольно редкий сеттинг античных времен.
Да и бросает игроку она очень серьезный вызов. В результате проходить ее снова тянет раз в 3-4 года. А учитывая огромное количество игровых классов - каждое прохождение дает что-то новое.
Heroes of Might and Magic III
"Герои 3" в моем рейтинге идут уже после "Героев 5", но все равно остаются одной из любимых игр. Тем более, что даже спустя более 20 лет после выхода проект развивается и дает что-то новое.
Сейчас я играю в неофициальное дополнение Horn of the Abyss, которое дает новый город - "Причал", с морскими существами и пиратской тематикой.
Civilization V
Через месяц этой замечательной игре исполняется 10 лет, так что уже можно включить ее в мой список. Civilization V - это лучшее, что было в серии, венец ее развития. Civilization VI уже не смогла добиться популярности 5-й части.
Эта игра тоже постоянно установлена у меня на ПК и раз в несколько месяцев я играю в нее долгую партию.
Company of Heroes
Хоть я и предпочитаю неторопливые походовые стратегии, иногда хочется динамики и экшена. И Company of Heroes дает и то, и другое с лихвой. Одна из лучших стратегических игр про Вторую мировую войну в свое время произвела фурор на рынке ПК-стратегий.
Она принесла в них кинематографичность, внимание к мелким деталям и динамику. Даже сейчас она смотрится вполне приемлемо. И несмотря на то, что есть не менее интересная Company of Heroes 2, я периодически играю в первую часть.
Warcraft III: The Frozen Throne
Эта стратегия для меня очень много значит, ведь в свое время я очень много наиграл в нее в компьютерных клубах, а затем и в домовой LAN сети с соседями.
Каждый вечер мы проводили пару часов в Counter-Strike 1.6 и Warcraft III: The Frozen Throne. Игра отлично играется до сих пор и даже устаревшая графика не режет глаз.
А то, что переиздание Warcraft III: Reforged совсем не понравилось игрокам, говорит о том, что раньше все-таки игры делались по другому - с душой и тщательно. Выпустить сырой, недоделанный и забагованный продукт в начале нулевых было очень опасно для игродела.
Во-первых - не было быстрого интернета для патчей. Во-вторых, общая масса игр была качественной и выпустить продукт с багами значило провалиться в продажах.
Ситуация такова, что у Warcraft III: The Frozen Throne так и не появился конкурент, превзошедший его. И даже сами разработчики - Blizzard Entertainment, не смогли сделать ему преемника.
World of Warcraft
Это будет первая ММОРПГ в моем списке. Но, думаю, так произошло у многих, что World of Warcraft стал единственной игрой этого рода, попробовав которую, ни во что иное играть уже не можешь.
В World of Warcraft играть я начал в 2007 году и пару лет для меня практически не существовало других игр. Я много раз пробовал "завязать", но игра не отпускала меня. Но потом это произошло само собой. Я много раз возвращался в World of Warcraft, но очарования первых двух лет игры уже не было.
Несмотря на это, я периодически пробую играть снова, просто, чтобы побродить по родным местам.
World of Tanks
Знаменитым "Танкам" или World of Tanks исполняется 10 лет и значит эту игру тоже можно включить в мой список. Затянула она меня в 2010 году не меньше, чем World of Warcraft. Точно также были попытки "завязать", ведь World of Tanks сильно била по карманам, особенно после 2014 года.
В погоне за все увеличивающейся монетизацией игра потеряло свое очарование и много игроков, включая и меня. Но все равно, даже сейчас я обязательно устанавливаю ее пару раз в год и играю несколько боев.
Операция Silent Storm, Операция Silent Storm: Часовые, Серп и молот
Думаю, для многих эта игра во второй десятке будет сюрпризом. Да и для меня самого является сюрпризом то, что я периодически играю в эту тактику снова и снова.
В свое время она была очень хороша и графически и в плане физики. Я много раз пробовал другие тактические игры, но "зашли" мне только две: Операция Silent Storm с дополнениями и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.
Вот такой список из 20-ти любимых игр получился у меня. Причем некоторые игры всплыли неожиданно, ведь я уже и забыл, сколько времени потратил на World of Tanks и World of Warcraft за эти годы.
Пишите в комментарии, какие игры у вас достойны войти в ваш топ-20 игр для перепрохождений?
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