В ходе эксперимента на Международной космической станции бактерии кишечной палочки и поражающие их вирусы-фаги эволюционировали в условиях микрогравитации.

Эксперимент, проведенный на МКС, дал неожиданный результат для земной медицины. Вирусы-фаги, которые адаптировались к жизни в невесомости, стали более успешными в борьбе с некоторыми устойчивыми бактериальными инфекциями на Земле.

Как сообщает Live Science, группа ученых во главе со Сриватсаном Раманом (Srivatsan Raman) из Университета Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin–Madison) отправила на станцию бактерии кишечной палочки (E. coli) и специфические вирусы-фаги Т7, которые их заражают. Параллельный контрольный эксперимент шел в земной лаборатории.

В космосе взаимодействие между бактериями и фагами пошло по иному сценарию. Анализ показал, что вирусам в условиях МКС требовалось больше времени, чтобы заразить и уничтожить бактерии, чем в контрольных образцах на Земле. Авторы работы, Сриватсан Раман (Srivatsan Raman) и его коллеги, связали это с микрогравитацией: в невесомости жидкости не перемешиваются, частицы не оседают, и всё просто парит в пространстве. Из-за этого бактерии и фаги сталкивались друг с другом гораздо реже.

Этот замедленный темп заставил вирусы адаптироваться. Полногеномное секвенирование показало, что «космические» фаги накопили специфические мутации, которых не было у земной группы. Эти мутации, согласно исследованию, повысили их способность инфицировать бактерии, а также улучшили связывание с бактериальными рецепторами. Проще говоря, вирусы эволюционировали, чтобы эффективнее атаковать в условиях, где встречи с бактерией-хозяином стали реже.

Главное открытие ждало ученых на Земле. Когда мутировавших фагов протестировали против патогенных штаммов E. coli, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, они оказались эффективнее обычных. Эти штаммы обычно устойчивы к фагу Т7.

Ведущий автор исследования Сриватсан Раман в комментарии для Live Science назвал это «случайной находкой», которую команда не планировала. Эксперт Никол Каплин (Nickol Caplin), бывший астробиолог Европейского космического агентства (ESA), отметил, что понимание подобных адаптаций может помочь в разработке методов борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Чарли Мо (Chase Mo), доцент Университета Висконсин-Мэдисон, указал, что исследование демонстрирует потенциал космических условий для усиления фаготерапии. Полученные данные, по его словам, могут быть полезны не только для земной медицины, но и для разработки мер защиты здоровья астронавтов в длительных космических миссиях.