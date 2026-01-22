Банкомат в Манчестере требует ввести PIN-код для полноценного входа в Windows

В Великобритании зафиксирован очередной инцидент с критическим сбоем банковской инфраструктуры: в одном из банкоматов Манчестера вместо привычного интерфейса для выдачи наличных отобразилось окно входа в Windows 7 Professional. Об этом сообщает The Register. Ситуация осложнилась тем, что из органов управления пользователям была доступна только физически изношенная цифровая панель (Pin Pad), не позволяющая ввести логин и пароль.

Автор изображения: Qwen Ai

Технические специалисты связывают инцидент со сбоем сценария автозагрузки после системного обновления или принудительной перезагрузки. В штатном режиме специализированное банковское ПО запускается поверх ОС, скрывая системные окна, однако в данном случае оболочка не прогрузилась.

Автор изображения: The Register

Проблема подсвечивает критическую ситуацию с обновлением парка ATM. Поддержка Windows 7 была полностью прекращена Microsoft еще в 2020 году, а жизненный цикл встраиваемых версий для POS-терминалов завершился в 2024 году. Операторы зачастую игнорируют апдейты по принципу «работает — не трогай», что в сочетании с отсутствием патчей безопасности создает не только риски совместимости, но и серьезные уязвимости для финансовой инфраструктуры.