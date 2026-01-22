AI-значок будет оснащен широкоугольной и сверхширокоугольной камерами на лицевой стороне

Появились сведения о том, что Apple готовится выпустить компактный AI-значок, сопоставимый по размеру с AirTag. В случае его выхода, девайс станет дебютным продуктом Apple, чья функциональность базируется прежде всего на ИИ, включая обновленного чат-бота Siri.

Согласно последней информации, работа над AI-значком продолжается, однако возможны задержки или приостановка проекта.

Сообщается, что AI PIN будет иметь круглую форму, напоминающую AirTag, а корпус будет выполнен из алюминия. Утверждается, что он оснащен широкоугольной и сверхширокоугольной камерами на лицевой стороне и получит три микрофона и встроенный динамик. Боковая кнопка обеспечит управление.

AI-значок, как утверждается, поддерживает видеозапись, фотосъемку, распознавание звуков окружающей среды и воспроизведение аудио. Предполагается также поддержка беспроводной зарядки.

В отчете говорится, что пока неясно, предложит ли Apple AI-значок в качестве дополнения к существующим продуктам или в качестве самостоятельного товара. Ожидается, что его представят в 2027 году, но возможны изменения сроков или отмена.

AI-значки в последнее время не пользуются особой популярностью, что демонстрирует пример AI Pin от Humane.