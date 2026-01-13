Похоже, что рынок комплектующих для игровых компьютеров входит в один их своих худших периодов за долгие годы, если не за десятилетия. Оперативная память подорожала в три-пять раз, SSD-накопители – в два и более раза, а вдобавок начали расти цены на жесткие диски, видеокарты и большинство процессоров.

Причем эксперты прогнозируют не только дальнейший рост цены видеокарт, но даже исчезновение с полок магазинов бюджетных и средних моделей. Чипы памяти стоят дорого и производителям гораздо выгоднее продать одну топовую видеокарту, чем три бюджетных, на которые придется потратить больше чипов памяти, которые становятся просто драгоценными.

В СМИ появилась информация, что компания Nvidia собирается возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060, использующих видеопамять прошлого поколения GDDR6 – чтобы избежать полного исчезновения игровых видеокарт с полок магазинов, как в прошлые бумы майнинга, и предложить геймерам хоть что-то на чем можно играть.

Рост стоимости популярных процессоров кажется несколько нелогичным, ведь многие геймеры отказываются от сборок новых ПК с такой стоимостью ОЗУ. И по идее, цена процессоров, особенно работающих только с наиболее подорожавшей памятью DDR5, должна снижаться, но мы видим обратную тенденцию.

Похоже, в ближайшие пару лет нас ждут высокие цены на любую электронику, использующую чипы памяти, и дефицит самых разных комплектующих, а особенно видеокарт и емких SSD, которые уже сегодня постепенно исчезают из продажи. И если вы откладывали деньги, чтобы собрать игровой ПК в 2026 году, то вам не позавидуешь. Апгрейд ПК часто бывает и не запланированным, ведь в случае выхода из строя материнской платы, ОЗУ или видеокарты, зачастую проще собрать новый ПК, чем покупать морально устаревшие комплектующие в старый компьютер.

И если вы оказались в подобной ситуации, то не стоит ждать падения цен в ближайшие месяцы и лучше собрать игровой ПК прямо сейчас. Тем более, что пока есть возможность собрать его на базе оперативной памяти стандарта DDR4, которая подорожала не так сильно. А начинать сборку стоит, конечно же, с выбора процессора, который, как фундамент, создает основу для любого ПК. И уже под эту основу нужно выбирать материнскую плату, видеокарту, систему охлаждения и блок питания.

Ситуация на рынке процессоров в начале 2026 года радикально изменилась, и не только потому, что некоторые модели устарели или вообще исчезли с полок магазинов, и не потому, что цены на них выросли. Но еще и из-за влияния на выбор процессора стоимости оперативной памяти. Эти два компонента ПК в новых условиях кризиса нельзя рассматривать по отдельности, как в старые времена, когда ОЗУ покупали буквально «на сдачу».

И сегодня мы посмотрим на те модели процессоров, которые стали невыгодной покупкой и не оптимальным выбором в новый ПК из-за высокой стоимости ОЗУ для них в 2026 году или их подорожания, начав с самых бюджетных. Наличие в продаже разных моделей процессоров посмотрим на маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем с самых недорогих.

Core i3-13100F и Core i3-14100F

Совсем недавно бюджетный процессор Core i3-12100F стоил чуть дороже 5500 рублей, и это была отличная модель в бюджетные игровые сборки. Более свежая модель с четырьмя ядрами и восемью потоками – Core i3-13100F, стоила лишь ненамного дороже, но предлагала еще большую производительность на ядро. Эти модели отлично подходили в недорогие игровые сборки для киберспортивных игр, но сегодня, когда они стоят более 8000 рублей, стоит отказаться от их покупки.

Ведь стоимость ОЗУ в подобном игровом ПК теперь превышает стоимость процессора, и даже 16 ГБ DDR4 будут стоить дороже, чем эти четырехъядерники, не говоря уже о комплектах ОЗУ объемом 32 ГБ. И в таких условиях уже нет смысла немного экономить на процессоре при сборке игрового ПК и лучше взять полноценный шестиядерник, например, Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F. С ними частота кадров в играх будет более комфортнее из-за того, что сегодня Windows 11 дает заметно более высокую фоновую нагрузку на процессор, чем Windows 10.

Ryzen 5 5600X

Недавно авторитетное издание Hardware Unboxed провело тесты, которые показали, что в новой версии Windows 11 процессоры семейства AMD Zen 3 получили отличный прирост производительности в играх. В них фигурировал шестиядерник Ryzen 5 5600X и можно было бы рекомендовать его для сборки игровых ПК среднего уровня с ОЗУ DDR4, если бы не одно «но». Которое заключается в том, что часто можно найти младшего брата этого процессора – Ryzen 5 5600, заметно дешевле.

Разница между ними небольшая – всего 200 МГц частоты в режиме турбобуста, которые выливаются в пару процентов производительности в играх. Но мы с вами находимся на сайте Overclockers.ru, и наверняка все читатели знают, что эти 200 МГц можно получить простым разгоном Ryzen 5 5600, добавив сэкономленные деньги на более мощный кулер или более качественную материнскую плату. Разгон процессоров Zen 3 очень прост и удобен, тем более, что его можно реализовать двумя способами. Первый – это «древняя» фиксация частоты, а второй, более универсальный, с помощью настройки системы PBO (Precision Boost Overdrive).

Ryzen 7 5700

Этот восьмиядерный процессор часто путают с популярным восьмиядерником Ryzen 7 5700X, но это две модели с совершенно разным уровнем производительности. Ryzen 7 5700 – это ни что иное, как процессорная часть от восьмиядерного Ryzen 7 5700G с его главным недостатком, урезанным в два раз кэшем третьего уровня. За счет этого в играх Ryzen 7 5700 не дотягивает даже до Ryzen 5 5600 и дополнительные два ядра ему никак не помогают.

Ryzen 7 5800X

В продаже до сих пор есть еще один восьмиядерник семейства Zen 3, который раньше был популярен в топовых игровых сборках. Но сегодня этот процессор стал очень невыгодной покупкой, несмотря на то, что ему требуется оперативная память DDR4. Во-первых, он очень дорог, цены на него начинаются с 20000 рублей. А во-вторых, у него есть гораздо более привлекательный конкурент – Ryzen 7 5700X, тоже с восемью ядрами. Он более холодный и энергоэффективный, и при этом имеет возможность разгона, при желании можно достигнуть производительности Ryzen 7 5800X, используя хороший кулер.

Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F

Младшим Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F, похоже, уже никогда не стать популярными. На них собирали игровые ПК во времена, когда 32 ГБ ОЗУ DDR5 стоили 9000 рублей, но теперь, когда за такой объем оперативной памяти нужно отдать почти половину цены игрового ПК среднего уровня, они обречены пылиться на полках магазинов. Но не только цена ОЗУ DDR5 делает эти модели неудачной покупкой. В них используется термопаста между теплораспределительной крышкой и кристаллом, что делает и так непростой отвод тепла для моделей Zen 4 еще более затруднительным.

Ryzen 5 5600GT, Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600G

Выросла стоимость шестиядерников для платформы AM4 со встроенной графикой, которых только на архитектуре AMD Cezanne продается целых шесть видов, если считать процессоры типа Ryzen 5 PRO 5655GE. Но самая известная троица моделей со встроенной графикой AMD Radeon Vega 7 – Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5600G, тоже стала весьма неоптимальной покупкой. Во-первых, на них заметно выросла цена, и за предлагаемую ими производительность – это очень много. Ведь процессорная часть у них на уровне бюджетного шестиядерника Ryzen 5 5500, а графическая – недалеко ушла от бюджетной видеокарты GeForce GT 1030, и этой производительности в 2026 году уже катастрофически не хватает даже в инди играх, не говоря уже о AAA-проектах. Да еще и шина PCI Express у них только третьей версии.

Ryzen 5 7500F

И даже хит продаж прошлого года, шестиядерный Ryzen 5 7500F, тоже стал невыгодной покупкой в 2026 году, несмотря на невысокое энергопотребление и припой под крышкой. Все дело в стоимости оперативной памяти для него: она обойдется дороже самого процессора и хорошей материнской платы для него. Даже такой мощный процессор, как Core i5-14600KF в связке с 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 выйдет дешевле связки Ryzen 5 7500F и 32 ГБ DDR5. А еще периодически в продаже попадаются и более дешевые Core i5-12600KF, которые тоже являются отличной альтернативой для Ryzen 5 7500F в условиях кризиса.

Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X

Точно также, как и их младшая версия, Ryzen 5 7500F, стали крайне невыгодной покупкой шестиядерники Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X. Они и раньше-то стоили слишком много для выдаваемой производительности, а сегодня покупать их стало совсем невыгодно.

Core Ultra 5 225F

Кстати, сопоставимую с Ryzen 5 7500F производительность в играх выдает и новенький шестиядерник от Intel – Core Ultra 5 225F, который, в отличие от большинства других процессоров в этом обзоре, понемногу дешевеет. Скорее всего из-за низкого спроса. И, похоже, кризис на рынке ОЗУ обрушит продажи процессоров Core Ultra, так как им практически нечего предложить по сравнению с уже имеющимися на рынке моделями, кроме выросшей энергоэффективности.

Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G

Снижается цена и на процессоры с встроенной графикой для платформы AM5 – Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G. А все потому, что это максимально невыгодная покупка в 2026 году, ведь они имеют довольно слабую процессорную часть, а с комплектом оперативной памяти DDR5 стоимость сборки на них будет просто огромна. За те деньги, что потребуются на ПК с Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G можно купить неплохой процессор, способный работать с памятью DDR4, комплект памяти этого стандарта объемом 32 ГБ, и еще останутся деньги на видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ, которая гораздо мощнее встроенного ядра в Ryzen 5 8600G.

Итоги

Как видите, ситуация на рынке процессоров в 2026 году очень сложная и, скорее всего, дальше будет еще хуже. И, думаю, в итоге вас интересует ответ на вопрос – а с какими же процессорами имеет смысл собирать игровой ПК, использующий оперативную память DDR5?

Такая сборка будет иметь смысл только в том случае, если это ПК с топовой производительностью и стоимость оперативной памяти в нем уже не так высока, как в ПК бюджетного и среднего уровня. Например, на базе процессоров Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D с видеокартами GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, какие процессоры вы бы добавили в этот список?





И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три последних публикации в моём блоге:

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном

Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.