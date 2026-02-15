Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Удачливый покупатель приобрёл две GeForce GTX Titan X всего за $86
На старте продаж одна такая видеокарта стоила 1000 долларов США

Видеокарта Nvidia GeForce GTX Titan X на базе архитектуры Maxwell дебютировала весной 2015 года со стартовой ценой, составляющей 1000 долларов США и до сих пор обеспечивает приемлемые показатели средней частоты кадров, находясь на уровне GeForce GTX 1070, поэтому приобрести такую модель по низкой цене на фоне кризиса на рынке комплектующих для ряда геймеров может стать большой удачей.

Может быть интересно

Источник фото: Syft694/Reddit

Именно так случилось и с пользователем Reddit под ником Syft694, который купил сразу две GeForce GTX Titan X производства EVGA с рядом компонентов для жидкостного охлаждения всего за 86 долларов США, что представляет собой достаточно неплохую сделку даже спустя 11 лет после выхода видеокарты.

При этом отмечается, что пользователь может столкнуться с рядом проблем в процессе подготовки GTX Titan X к работе, в том числе связанных с поиском совместимых драйверов и подключением к системе жидкостного охлаждения, хотя цена покупки перекрывает эти недостатки.

#geforce gtx titan x
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

europhase
02:08
Рекомендую к ознакомлению, например: Human Waste Project, Amyl and The Sniffers. А если хочется "классики" - Castle Rat.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Ilikethat
01:52
Вот что значит западное образование. 🤷 Не знают, что биток это запись в базе данных. А для доступа нужен только набор байт. Ты можешь хранить копию этих байт хоть в сейфе. Но если копия есть еще у ко...
У полиции Южной Кореи из холодного кошелька пропали 22 Bitcoin стоимостью почти $1,5 млн
3vova1vova2
01:49
в цеху среди грохота станков Nightwish как мелодия души
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
3vova1vova2
01:37
тестировать ради чего? ну стоит на балконе блок с R 9600 PRO (рабочий если что)... ностальгия?
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
00:08
Скорее тестирование бессмысленное и беспощадное + видеокарта убитая попалась. Снизил ей частоты до 200/200 - геометрия все равно лезет, не спасти... Издеваюсь над полутрупом
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Djereli
23:41
Приход кодов подтверждения не на симку еще раз доказывает что мобильные операторы спонсоры мошенников. Также спонсирование Украины бесплатными симками для беспилотников.
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
Александр Милешин
23:32
Сам комп включается, только видюха отьехала. Похоже, что криворукий пользователь не до конца воткнул разьём на видеокарте! Это типичная и к сожалению частая ошибка подключения видеокарты! И это не гар...
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
dimkahon
23:13
Мде, как оказалось, пределы моих мечтаний в начале нулевых - 9700pro, 6600 (GТ), и т.п. (даже HD 3800) на поверку оказались слабачками. Не будь этих статей, так и не узнал бы никогда.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
swr5
21:27
"организмам не пришлось ждать", "химия сработает сама".))))
Ученые нашли в астероидах почти все нужные для зарождения жизни соединения
Андрей Иванов
21:08
Whizdom, Godyva, After forever, ну и можно рускоязычный Tracktor Bowling
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
