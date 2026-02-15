На старте продаж одна такая видеокарта стоила 1000 долларов США

Видеокарта Nvidia GeForce GTX Titan X на базе архитектуры Maxwell дебютировала весной 2015 года со стартовой ценой, составляющей 1000 долларов США и до сих пор обеспечивает приемлемые показатели средней частоты кадров, находясь на уровне GeForce GTX 1070, поэтому приобрести такую модель по низкой цене на фоне кризиса на рынке комплектующих для ряда геймеров может стать большой удачей.

Источник фото: Syft694/Reddit

Именно так случилось и с пользователем Reddit под ником Syft694, который купил сразу две GeForce GTX Titan X производства EVGA с рядом компонентов для жидкостного охлаждения всего за 86 долларов США, что представляет собой достаточно неплохую сделку даже спустя 11 лет после выхода видеокарты.

При этом отмечается, что пользователь может столкнуться с рядом проблем в процессе подготовки GTX Titan X к работе, в том числе связанных с поиском совместимых драйверов и подключением к системе жидкостного охлаждения, хотя цена покупки перекрывает эти недостатки.