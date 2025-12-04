Сайт Конференция
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года

Цены на ОЗУ достигли неадекватных значений, и один из способов сэкономить при сборке игрового ПК — выбрать память DDR4
Часть геймеров, глядя на шокирующую стоимость оперативной памяти в конце 2025 года, решает отложить апгрейд своих игровых ПК до лучших времен. А еще часть, и весьма немаленькая, наоборот, пытается побыстрее собрать игровой компьютер прямо сейчас, понимая, что в 2026 году цены будут только выше, а дефицит модулей ОЗУ — еще острее. И если вы отложили деньги на покупку нового игрового ПК в надежде на то, что в 2026 году процессоры и видеокарты подешевеют, то у меня для вас плохие новости.

И процессоры, и видеокарты растут в цене прямо сейчас, а компания AMD заявила, что поднимает стоимость своих процессоров с 3 декабря. И если рост стоимости видеокарт на фоне раскручивающегося дефицита чипов памяти понятен — ведь на них тратятся чипы GDDR6 и GDDR7 весьма приличного объема, то вот почему мы должны больше платить за процессоры — совершенно непонятно.

Но помня то, как вела себя компания AMD в прошлые годы, когда ее продукция пользовалась успехом, одним из факторов повышения цены процессоров можно считать то, что Ryzen 7000 и Ryzen 9000 отлично продаются на фоне провала Core Ultra от Intel и скандала с деградацией Core i7 и Core i9 прошлых поколений. И «играть в благотворительность» AMD не собирается.

И похоже, что в 2026 году подорожают практически все комплектующие для игровых ПК, за исключением разве что корпусов и блоков питания, поэтому откладывать покупку компьютера или его апгрейд в ожидании лучших времен нет смысла. Помня дефицит видеокарт в прошлый бум майнинга, можно констатировать, что такой режим спроса весьма устраивает производителей электроники — товар уходит по высокой цене в любых количествах и без задержек. Вот и производители чипов памяти пока даже не думают расширять производство для наращивания объема поставок, помня период низкого спроса, когда они терпели убытки.

Им гораздо выгоднее продавать чипы памяти понемногу и по высокой цене. И вполне возможно, что ситуация с высокими ценами на ОЗУ растянется не только на 2026 год, как прогнозируют часть экспертов, но и на весь 2027-й, ведь бум ИИ и не думает спадать, и для этого рынка требуется все больше и больше мощностей. И вполне возможно, что после стабилизации спроса и потребления чипов памяти мы придем в новую и не очень радостную эпоху с более высокими ценами на комплектующие для ПК, причем не только на модули памяти и SSD-накопители, но и на видеокарты, материнские платы и процессоры.

Но что делать тем геймерам, которые понимают это и решили собрать игровой ПК прямо сейчас, но денег на то, чтобы покупать 32 ГБ оперативной памяти DDR5 по цене видеокарты GeForce RTX 5060, у них нет? Одним из выходов станет сборка ПК на базе более дешевой оперативной памяти DDR4, комплект которой актуального объема в 32 ГБ и с частотой 3200 МГц пока можно найти за 16000-17000 рублей, например - Netac Shadow II.

А на «Авито» и вовсе за 7000-8000 рублей, что мы на днях выяснили в блоге «Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ». Модули DDR4 с более высокой частотой — 3600 МГц, которые лучше подходят как для процессоров Ryzen и платформы AM4, так и для платформы LGA 1700, стоят уже гораздо дороже. Что делает их бессмысленной покупкой, так как проще немного добавить и купить ОЗУ DDR5.

Но на каких процессорах имеет смысл собирать игровой ПК с оперативной памятью DDR4 в конце 2025 года? Сегодня мы разберемся в этом, выбрав модели для ПК начального уровня и достаточно производительных, в которые можно будет установить видеокарту GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти и с комфортом пройти все новые игры. А парочка процессоров из этого списка справится даже с GeForce RTX 5070.

Подойдут для этого не все модели актуальных процессоров, продающиеся сегодня, так как чем они мощнее, тем большее влияние начинает оказывать пропускная способность оперативной памяти.

И для некоторых процессоров будет гораздо практичнее взять аналог по производительности, работающий с памятью DDR5, даже значительно переплатив за нее. Или, в случае с платформой LGA 1700, которая позволяет делать сборки как с ОЗУ стандарта DDR4, так и с DDR5, сделать ставку на последнюю. Ведь даже для шестиядерников среднего уровня работа с памятью DDR5 выводит их на совсем другой уровень производительности. Например, на графике выше видно, какой буст получает бюджетный Core i5-12400F, память DDR5 ставит его на один уровень с Ryzen 5 8400F, но и стоимость комплекта ОЗУ DDR5 для него обойдется сегодня в два раза дороже самого процессора.

Начнем мы с самых бюджетных процессоров, а примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, но вам нужно учесть, что цены сегодня быстро меняются и на момент выхода статьи могут вырасти, но иногда бывает и их снижение.

Ryzen 5 3600

В условиях заметно выросших цен на процессоры Ryzen 5 5600 для недорогих игровых сборок снова стали выгодными шестиядерники Ryzen 5 3600 для платформы AM4, которые станут отличной альтернативой еще и для подорожавших четырехъядерников Core i3-12100F и Core i3-13100F. Да и между более новыми Ryzen 5 5500 и «пожилыми» Ryzen 5 3600 чаша весов склоняется в пользу более старых моделей, так как они имеют поддержку шины PCI Express 4.0, ставшей критически важной для новых видеокарт с небольшим объемом видеопамяти.

Для этого под Ryzen 5 3600 надо выбрать материнскую плату на чипсете AMD B550, с которыми они без проблем работают, несмотря на возраст. На рынке эти процессоры появились в 2019 году, и им исполнилось уже шесть лет, но для видеокарт уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600 они все еще остаются неплохой парой.

Ryzen 5 5600

Шестиядерный Ryzen 5 5600 появился в продаже в начале 2022 года как недорогая альтернатива для Ryzen 5 5600X. Разница в производительности между этими процессорами очень небольшая и переплата за «X» версию имеет смысл только в том случае, если она составит несколько сотен рублей, но его мы тоже включим в наш список. Производительности процессора Ryzen 5 5600 вполне хватает для видеокарт уровня Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 5050, и в новых играх, особенно сюжетных, вы не будете испытывать с ним проблем. Еще Ryzen 5 5600 хорош низким энергопотреблением и простым разгоном, несколько кликов в BIOS, и его частоты будут на уровне Ryzen 5 5600X.

А если вам нужна тихая работа и низкие температуры, то очень легко на этих моделях делать и андервольт. Но сильно экономить на материнской плате для Ryzen 5 5600 не стоит, и очень желательна модель на чипсете AMD B550 с четвертой версией шины PCIe. Покупать недорогие материнские платы на чипсетах AMD A520 или AMD B450 стоит только в том случае, если вы будете использовать с Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 5600X видеокарты с 16-ю линиями PCI Express для подключения, например, GeForce RTX 3060.

Ryzen 7 5700X

Но покупать шестиядерный Ryzen 5 5600 стоит только в том случае, если вы найдете его по цене на две-три тысячи рублей дешевле процессора Ryzen 7 5700X с восемью ядрами, ставшего в последнее время хитом для платформы AM4. На Яндекс Маркете периодически появляются Ryzen 5 5600 по низкой цене, но эти предложения быстро раскупаются. Что касается Ryzen 7 5700X, то это уже гораздо более привлекательный процессор, особенно учитывая, что за ту цену, по которой он сегодня предлагается, пока невозможно найти другую модель с более чем шестью ядрами.

Аппетиты у него повыше, чем у Ryzen 5 5600, и для того, чтобы Ryzen 7 5700X работал с максимальной отдачей, нужна материнская плата с хорошей системой питания и производительный кулер. Два дополнительных ядра дадут прирост в некоторых играх и более стабильный FPS с запущенными фоновыми задачами — браузером, мессенджерами и так далее. А средний прирост в играх составит около 8%, что весьма неплохо, учитывая, что цены на эти модели очень близки.

Но лучше всего себя Ryzen 7 5700X покажет в универсальном ПК, на котором и играют, и работают. Кстати, не стоит путать его с процессором Ryzen 7 5700 — эта модель без индекса «X» не более медленная версия популярного восьмиядерника, а не что иное, как модель на базе процессорной части от APU Ryzen 7 5700G со всего 16 МБ кэша третьего уровня. И в играх Ryzen 7 5700 без индекса «X» отстает даже от Ryzen 5 5600, два дополнительных ядра его не спасают.

На этой модели процессоры AMD в нашей подборке заканчиваются, хотя более производительных моделей, способных работать с памятью DDR4 для платформы AM4, есть еще множество. Взять хотя бы восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D с большим количеством кэша L3 или Ryzen 9 5900X с 12-ю ядрами. Но стоят они дорого, и их покупка совсем не оправдана в 2025 году, даже с учетом экономии на памяти DDR4. Так что давайте перейдем к моделям от Intel.

Core i5-12400F

Про этот популярный процессор написана масса обзоров, но нам нужно знать только одно — даже с памятью DDR4 в играх он быстрее не только Ryzen 5 5600, но и Ryzen 5 5600X, хоть и ненамного, и будет отличной альтернативой для них. Учитывать стоит еще и то, что модель может быть построена на кристалле степпинга H0 или C0 и варианты Core i5-12400F степпинга H0 показывают лучшую энергоэффективность.

А еще, если вы найдете для него материнскую плату с внешним тактовым генератором, например — ASUS Maximus Z690 Extreme, ASUS Maximus Z690 Hero, ASUS Strix B660-G Gaming, ASUS Strix B660-F Gaming, Gigabyte Aorus Tachyon, MSI Z690 Unify X, MSI Z690 Ace, ASUS Maximus Z690 Formula, ASRock Z690 Aqua OC MSI Z690I Unify или ASUS Maximus Z690 Apex. И разгоните его до 5 ГГц, что вполне достижимо, то получите просто читерский процессор, в играх почти догоняющий Core i5-12600KF.

Core i5-12600KF

К процессору Core i5-12600KF хорошо подходит поговорка «старый конь борозды не портит», ведь это все еще очень мощная модель, неплохо конкурирующая с Ryzen 5 7500F, и при этом имеющая четыре дополнительных Е-ядра, которые становятся отличным подспорьем для фоновых процессов во время игры. Хотя на фоне моделей AM4 «старым» Core i5-12600KF называть можно с большой натяжкой – ему еще нет и четырех лет. Минусов у него немного, и главный из них – довольно высокое энергопотребление, требующее качественной материнской платы и хорошего кулера, но на фоне стоимости ОЗУ в конце 2025 года это уже мелочи.

Core i5-14400F

И, наконец, последним процессором в подборке станет Core i5-14400F, он уже довольно дороговат, а в играх немного отстает от Core i5-12600KF и не имеет возможности разгона и тонкой настройки многих параметров. Но если Core i5-12600KF исчезнут из продажи, то и этот вариант можно рассматривать как последний для сборки ПК на ОЗУ DDR4. С более мощными моделями уже стоит смотреть в сторону DDR5, хоть и более дорогой.

Итоги

Как видите, на рынке процессоров есть из чего выбрать, если вы решите сэкономить на ОЗУ и взять ее прошлое поколение. Ну а ориентироваться в их производительности вам поможет вот такая подробная таблица с авторитетного сайта Tom's Hardware, где все актуальные процессоры протестировали в нескольких играх как с оперативной памятью DDR4, так и DDR5, и с видеокартой GeForce RTX 4090.

Пишите в комментарии, готовы ли покупать ОЗУ по таким ценам, делая апгрейд или собирая новые ПК? Или отложите это на долгий срок, продолжая пользоваться старым компьютером? А в конце я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

