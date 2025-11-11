Сайт Конференция
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд

С моим стареньким компьютером возникает все больше аппаратных проблем и, похоже, пришло время покупки нового.
4
4

Совсем недавно я писал блог о том, что не собираюсь покупать новое компьютерное «железо» и еще очень долго сидеть на платформе AM4, но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Количество проблем с мои игровым ПК продолжает расти и это неудивительно, ведь некоторым из его деталей уже более 10 лет, например, корпусу, процессорному кулеру и некоторым жестким дискам. Да и самой его основе - материнской плате с оперативной памятью, уже через пару месяцев стукнет шесть лет, а для электроники это очень большой срок.

 

Сейчас я расскажу про его конфигурацию, про проблемы с каждым из компонентов ПК и про время, когда он куплен. Платформа ПК на данный момент вот такая:

  • Процессор: Ryzen 5 5600X, куплен в конце 2022 года
  • Кулер: Zalman 10X Performa, куплен в 2014 году
  • Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX на чипсете AMD B450
  • Оперативная память: CRUCIAL Ballistix Sport LT AES 3000 МГц объемом 32 ГБ (2x16ГБ), материнская плата и ОЗУ куплены в начале 2020 года

На первый взгляд, это неплохое бюджетное игровое «железо» и если играть без фанатизма, то с видеокартой GeForce RTX 3060 просидеть на нем можно еще два-три года. Но процессор Ryzen 5 5600X оказался с браком, не особо критичным, но довольно неприятным для любого компьютерного перфекциониста, которому нужно, чтобы ПК работал абсолютно стабильно. Иногда ПК с ним просто тухнет, а вентиляторы при этом продолжают вращаться. Как я понял, что проблема именно в процессоре, а не в материнской плате или оперативной памяти?

У меня есть еще один ПК на базе платформы AM4, с материнской платой GIGABYTE B450M H и парой процессоров для нее, Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 1600, и оперативной памятью ADATA XPG GAMMIX D20 DDR4 3200 МГц, двумя модулями по 8 ГБ. И дав поработать на этой плате процессору Ryzen 5 5600X, естественно, безо всякого разгона или андервольта, я примерно через пару недель получил все тот же симптом в виде черного экрана и отказа реакции ПК на мои действия.

Это не все проблемы с основой моего игрового ПК. На материнской плате, видимо засохли термопрокладки. Это стало понятно потому, что температура VRM стала слишком большой по сравнению с той, что была в первые годы эксплуатации. А еще недавно я словил на ней неприятную проблему, заключающуюся в том, что жесткий диск, подключенный к SATA порту, практически переставал отвечать на команды. Причем его последующее многочасовое тестирование на другом ПК не выявило проблем, а показатели S.M.A.R.T. и качество поверхности остались в норме.

Журнал ошибок Windows показал на наличие аппаратных WHEA ошибок и ошибок ввода-вывода и у меня есть подозрение, что начал глючить SATA-контроллер на материнской плате. И только оперативная память пока работает без проблем, хотя все эти шесть лет она была в разгоне, сначала до 3400 МГц с процессором Ryzen 5 1600, а затем до 3600 МГц с Ryzen 5 5600X. Из нее можно выжать и больше, но я не хочу повышать на ней напряжение, тем более, что увеличение частоты до 3800 МГц в играх на глаз увидеть не удастся.

Видеокарта

Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual, была приобретена в начале 2022 года и главная претензия к ней — это шумная работа. Вентиляторы стартуют сразу с 1300 оборотов в минуту, а так как они очень дешевые, то не только шумят даже на таких невысоких оборотах, но еще и дребезжат при каждом раскручивании. И в некоторых играх, где GPU не сильно загружен, это повторяется каждые несколько минут и дико бесит. Вентиляторы Palit GeForce RTX 3060 Dual настолько паршивы, что не выдерживают сравнения даже с обычными копеечными корпусными «восьмидесятками». 

Один такой у меня обдувает SSD на оборотах около 1300 в минуту, и еще один лежит на прорезях видеокарты, сильно сбивая ее температуру в простое. И их совсем не слышно, ведь корпус у меня с шумоизоляцией. Но вот с шумом от вентиляторов Palit он не справляется. Еще за почти четыре года термопаста и термопрокладки на видеокарте подсохли и температуры в играх все выше, а разница между температурой GPU и температурой Hot Spot (самой горячей точки), все больше. 

А это значит, что придется покупать весьма недешевые термопрокладки и делать полное обслуживание видеокарты. А по-хорошему, неплохо бы еще и заменить дребезжащие вентиляторы на обычные корпусные «стодвадцатки», но это дело непростое, учитывая небольшие размеры текстолита видеокарты - крепить их буквально не к чему.

Блок питания

Блок питания Chieftronic GPU-750FC, с сертификатом 80 PLUS Gold и мощностью 750 ватт, был куплен весной 2021 года, и я рассчитывал на то, что он проработает лет восемь, как минимум. Но вот срок гарантии почти закончился и него все больше потрескивает вентилятор. Причем на фоне остальных вертушек в моем ПК, который очень тих в простое, именно шуршание и потрескивание вентилятора БП выделяется вечером, в тишине. Еще у этой модели оказалось весьма посредственное качество пластика у разъемов, например, разъемы SATA уже выгнуло так, что к ним страшно подключать жесткие диски. Мало ли что может произойти с HDD, если пара центральных контактов отойдут в работе под нагрузкой.

Накопители

Самый быстрый SSD в моем ПК - ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ, время летит быстро и вроде бы я совсем недавно купил этот SSD, а ему уже полтора года. Было ошибкой покупать SSD с предустановленным радиатором. Он на этой модели несет больше декоративную функцию, а поменяв его на более качественный, можно лишиться гарантии, ведь сервисный центр наверняка придерется к этому. Да и снимая такие хлипкие радиаторы их легко помять, а еще и повредить сам SSD.

Еще один SSD - Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, этой SATA модели исполнилось уже почти шесть лет, и вот этой моделью я полностью доволен. Очень быстрый для SATA модели, он пишет данные со скоростью почти 500 МБ/сек на всем своем объеме. А еще - очень надежный и выносливый, учитывая, что за шесть лет потрачено всего два процента его ресурса, придется лет через 20 отдать его внукам.

А вот SATA SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1 ТБ - самая последняя и очень неудачная покупка. Мало того, что он чрезвычайно медленный, скорость его линейной записи меньше, чем у жесткого диска, так еще и ресурс записи у него тает на глазах. Я записал за два месяца на него около 3.7 ТБ, и это потратило два процента его ресурса. Такими темпами ресурс закончится примерно после записи 185 ТБ данных, а это будет означать конец гарантии. И то, что она составляет пять лет, уже не играет никакой роли.

HDD у меня много, семь штук разного объема, купленных в разное время, в основном от производителя Western Digital. И надежность многих из них уже под большим вопросом. Пробег у части жестких дисков огромный, один из них, Western Digital WD Red 2 ТБ, накрутил уже более 46571 часов. А еще почти у всех них заметно окислились контакты между платой контроллера и корпусом. Так как доверия жестким дискам мало даже новым, которые еще на гарантии, почти всю мало-мальски важную информацию приходится дублировать.

Корпус

Корпус у меня Fractal Design Define R4, добротная модель из толстой стали, пару лет назад приобретенная на Авито. И к нему у меня тоже есть несколько претензий. Во-первых, толстая сталь у него только местами, а вот дно и верхняя панель довольно хлипкие. Во-вторых, он очень тяжел для обычного игрового ПК и перемещать его по комнате для чистки от пыли, или для того, чтобы что-то добавить или убрать из ПК, очень неудобно.

И в-третьих, возраст дает о себе знать и вся резина внутри уже пересохла и рассыпается, как клапаны для прокладки кабелей, так и антивибрационные ножки в корзинах для жестких дисков. Вдобавок с установленными корзинами жестких дисков вентиляция спереди почти отсутствует, они перекрывают поток воздуха от двух передних вентиляторов диаметром 140 мм даже без установленных HDD.

Монитор

Монитор у меня тоже древний, 27" Iiyama ProLite XB2783HSU с разрешением Full HD. Этот монитор давал отличную картинку почти 10 лет, но уже начали появляться дефекты изображения из-за старости. Внизу появились какие-то яркие пятнышки, а в темно-серых оттенках стали появляться полосы по периметру экрана. Да и развертка всего в 60 Гц для 2025 года это очень мало, учитывая еще и отсутствие технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Периодически играя у друга на новом мониторе с разверткой 144 Гц, я понимаю, насколько устарел мой монитор.

Итоги

Итак, как видите, проблем с моим ПК накопилась масса и несмотря на то, что я очень привык к нему, мне все больше хочется избавиться от этого старья целиком. Расчет на поэтапный апгрейд опять не оправдал себя, слишком быстро все меняется в компьютерном мире, а «железо» устаревает и выходит из строя. Достаточно сейчас сломаться материнской плате в моем ПК и все, проще будет собрать новый, чем в очередной раз вкладывать деньги в эту кучу электронного хлама, который и так обошелся в огромную сумму.

И на мысли о покупке игрового ПК целиком меня подтолкнуло предложение одного из друзей продать ему мой компьютер, даже несмотря на проблемы с некоторыми комплектующими. Он только играет на ПК по вечерам и ему вполне хватит GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 5600X, только вот такой мрачный и тяжелый корпус ему не нужен.  Он бы предпочел, чтобы я собрал этот ПК в корпусе Ocypus Gamma C70 BK, который недавно купил для своего второго ПК.

И из всего моего «железа» я бы оставил только корпус Fractal Design Define R4 для второго ПК, который сконфигурирую как файловый сервер, жесткие диски для него же, и SSD Samsung 860 EVO, как вторичный в мой новый ПК. И ради интереса я подсчитал, во сколько обойдется новый игровой ПК под мои довольно скромные требования, взяв цены Яндекс Маркета:

  • Процессор - Ryzen 5 7500F. Брать что-то слабее после Ryzen 5 5600X нет никакого смысла.
  • Кулер процессора - недорогой IWONGOU.
  • Материнская плата - MSI PRO B650M-P B650.
  • Оперативная память - 32 ГБ ADATA XPG Lancer Blade Black. Цены на ОЗУ шокируют, но выхода нет.
  • Видеокарта - MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC, для моих игр ее производительности достаточно, а средние настройки графики в новинках меня не пугают.
  • SSD-накопитель - ADATA XPG Blade S70 объемом 2 ТБ.
  • Блок питания - Deepcool PF550 мощностью 550 ватт.
  • Корпус - Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS.
  • Монитор - MSI 272F. Зрение у меня уже не стопроцентное и разрешение 1080p на экране 27" мне вполне устраивает.
  • Итого - 120237 рублей без карты Пэй.

Да, дороговато получается, но в будущем цены на комплектующие будут только выше, особенно на оперативную память и SSD-накопители, из-за раскручивающегося дефицита чипов памяти. Напишите в комментарии, а вы предпочитаете поэтапный апгрейд или покупку нового игрового ПК целиком? И под конец позвольте порекомендовать вам три моих новых блога:

Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей

Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


Комментарии Правила

