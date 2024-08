Первый блог, посвященный играм, в которые можно играть бесконечно, ожидаемо вызвал споры в комментариях, где читатели согласны не со всеми претендентами на частые перепрохождения. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений и все зависит не только от качества и геймплейных особенностей той или иной игры, но и от ностальгических воспоминаний, которые она вызывает. Я, к примеру, уже десятки раз перепрошел игры, которые особенно понравились мне более 20 лет назад, когда я играл в них на своем первом, только что купленном ПК. Причем они по сегодняшним меркам довольно короткие — это Fallout 2, Gothic II: Ночь Ворона и даже в пух и прах раскритикованная тактика Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

реклама





Казалось бы, что можно найти нового в такой игре на пятом и даже десятом прохождении? А я уже давно ничего в них и не ищу, а просто погружаюсь в ностальгическую атмосферу и получаю удовольствие. И когда у меня совсем нет настроения и не хочется играть в новинки, я могу снова уйти на месяц в уже ставшие родными игровые миры. Но сегодня, конечно же, мы вспомним более реиграбельные игры с большими мирами, которые подойдут многим геймерам. И начнем с игры, в которую мой девятилетний племянник играет уже второй год, и она ему все еще не надоела, а это — очень хороший показатель того, что игра идеальна для того, чтобы провести в ней сотни часов. Ведь детям трудно усидеть за одной игрой, а количество еще не пройденных игр просто огромно.

Minecraft

Думаю, многие уже догадались, что это Minecraft, причем в однопользовательском режиме, ведь все игры из этой подборки рассчитаны на одиночное прохождение. Секрет того, как в столь невзрачной на первый взгляд игре можно провести сотни и тысячи часов даже не один, а несколько. Во-первых — громадный мир, доступный для исследования, в несколько раз превышающий площадь нашей планеты. Во-вторых, плавное нарастание сложности. Если в начале игры вы будете строить примитивные норы с факельным освещением и разводить животных, то под конец можно освоить сложнейшие автоматические производства и механизмы. А примитивная графика, состоящая из квадратных блоков, перестает резать глаз уже после пары часов увлеченной игры, и вы полностью погружаетесь в этот мир.

Cities: Skylines

реклама





В прошлом блоге я упомянул стратегию Anno 1800, в которую начинаю играть снова и снова, запоем уходя в нее на пару-тройку месяцев. И у Anno 1800 есть только один конкурент подобного масштаба и качества. Это градостроительный симулятор Cities: Skylines, ставший венцом развития подобных игр, которым положила начало еще древняя игра SimCity. Отстройка огромного города в Cities: Skylines — дело не быстрое, и потратив пару месяцев и удовлетворившись результатом, вы с удивлением замечаете, что хотите повторить этот процесс заново. А учитывая то, что вторая часть Cities: Skylines, вышедшая в 2023 году, получилась просто ужасной, а другой, сопоставимой по масштабу и качеству игры нет, то геймеры-градостроители вновь и вновь возвращаются к Cities: Skylines из 2015 года, которой скоро стукнет уже 10 лет.

Fallout 4

Из всех предыдущих игр серии Fallout четвертая часть собрала приличную дозу критики от геймеров, даже чуть большую, чем Fallout 3 — не самый удачный переход серии в полное 3D. Но, если не торопиться проходить в Fallout 4 главный квест, который достаточно короткий, а заняться исследованием мира, прокачкой, и отстройкой поселений, то вы и сами не заметите, как наиграете в нее пару месяцев. Но главная особенность Fallout 4, за счет которой в этой игре можно провести огромное количество времени — это пользовательские моды, которые выходят постоянно, даже в 2024 году. А некоторые из них просто огромны, например, Fallout London, который весит целых 34 ГБ и который создавали четыре года более двухсот моддеров.

Factorio

реклама





Еще одна игра, а которую можно уйти на месяцы и даже года — песочница Factorio, в которой вам предстоит добывать полезные ископаемые на недружелюбной планете, строить механизмы и целые автоматические заводы огромных размеров. И в этом Factorio напоминает Minecraft, но возможности для стройки и автоматизации здесь намного шире, а графика полностью двухмерна. Игра породила множество подражаний с гораздо более продвинутой графикой, например, The Riftbreaker, но по сложности и предоставляемым возможностям с основателем пока никто не может соревноваться.

Dwarf Fortress

Хотя, один конкурент по сложности игрового процесса у Factorio есть, хотя это игра несколько другого плана. Это Dwarf Fortress, симулятор строительства и управления с элементами roguelike, в котором вы возьмете под контроль группу дварфов и будете строить для них крепость и обеспечивать их всем необходимым в огромном, процедурно генерируемом мире. Эта игра разрабатывается с 2002 года парой энтузиастов и именно из нее почерпнули многие идеи разработчики Minecraft и RimWorld. Графика в игре очень примитивна, и до 2022 года была даже не спрайтовой, а символьной, как на самой заре компьютерных игр, в конце 1970-х годов. Затем пришли тайлы и играть в Dwarf Fortress стало приятнее и удобнее.

реклама





Но возможностей в игре — просто масса, а также факторов, влияющих на вашу крепость и жителей. Каждый дварф уникален и имеет свои плюсы и минусы, а также особенности характера, в игре учитывается рельеф местности, ее климат и состав почвы, есть множество растений и животных, десятки профессий и множество монстров. Хороший пример того, насколько сложна и продумана эта игра — это то, что в случае ранения дварфа вы будете не использовать банальную аптечку, а действовать в зависимости от типа раны, промывать ее, накладывать швы или фиксировать сломанную ногу или руку.

RimWorld

Если Dwarf Fortress — это забава для избранных, то вот вдохновленная ею игра RimWorld уже гораздо дружелюбнее к новичкам. Здесь вас тоже ждет огромный процедурно генерируемый мир, в котором оказались несколько поселенцев, пытающихся выжить и основать колонию. Поселенцы в RimWorld так же уникальны, как и в Dwarf Fortress, имеют сложную социальную и моральную систему отношений и реакций на проблемы, и способны освоить множество профессий. Профессии в игре сложны, как и система травм и фобий поселенцев, за которыми вам предстоит следить. За счет этого RimWorld, наравне с Minecraft, может считаться лидером этой подборки по количеству времени, которое вы с интересом проведете в игре.

Terraria

Еще одна из игр подобного типа, с процедурно генерируемым миром — Terraria, в которой вас ждет более приятная графика, и не такой сложный игровой процесс, как в Dwarf Fortress и RimWorld. Интересно то, что в Terraria реализован не вид сверху, а двухмерная графика с видом сбоку, как в старых играх-платформерах на ПК и консолях. Это придает игре особый шарм, и многие геймеры играют в Terraria годами, отстраивая убежища, добывая припасы и сражаясь с монстрами с помощью созданного оружия или магии.

The Sims 4

Симулятору жизни The Sims 4 в этом году исполнится уже десять лет, но, несмотря на это, популярность этой игры, особенно у женской геймерской аудитории не идет на спад. По данным за 2020 год, The Sims 4 была самой покупаемой в мире игрой среди игроков-женщин. И даже если отсортировать игры для ПК по количеству скачиваний на торрент-трекерах, вы увидите The Sims 4, который продолжает оставаться в первой двадцатке по популярности. Секрет популярности этой игры прост — это практически бесконечная песочница без четко выраженного сюжета, в которой вы найдете множество занятий для своего персонажа. От постройки для него дома, и украшения его декором и мебелью, до открытия своего бизнеса.

Vampire Survivors

Под конец этого блога я хочу рассказать про игру, в которую сам залипаю уже четыре последних месяца, не теряя интереса. Это "рогалик" Vampire Survivors, в котором вам предстоит отбиваться от тысяч разнообразных монстров на крупных картах, используя комбинации различного оружия и способностей. На первый взгляд игра проста и даже примитивна, но увлекает очень сильно — забег по карте длится полчаса, на которые вы полностью отключаетесь от реальной жизни. А количество монстров на экране под конец забега просто чудовищно. Но, чем дольше вы будете играть в эту игру, тем больше способов комбинаций оружия откроете, а возможность усложнить игровой процесс позволит долго не терять интереса. В игре простая двухмерная графика, выполненная в восьмибитном стиле, но бешеная популярность Vampire Survivors породила массу клонов с более продвинутой картинкой и новыми особенностями. Приятно осознавать то, что даже в наше время, когда, казалось бы, все жанры игр на ПК давно придуманы и неоднократно скрещены друг с другом, появляется что-то новое, созданное энтузиастами на коленке и дающее направление целому жанру.

Итоги

Большинство игр, про которые мы сегодня вспомнили, вышли несколько лет назад и имеют очень низкие системные требования. А некоторые из них комфортно пойдут даже на не самой быстрой встроенной графике процессоров Intel, даже на Intel UHD Graphics 730 у Core i5-12400. А уж на Ryzen 5 5600G с более мощной графикой AMD Radeon Vega 7 они и вовсе будут летать.Единственное, на чем не стоит экономить в 2024 году даже для таких нетребовательных игр, это SSD-накопитель и нам подойдет даже самая бюджетная модель с SATA-интерфейсом, которую можно установить в любой ПК.

Дефицита SATA портов в современных ПК нет, даже бюджетные модели материнских плат имеют четыре порта, а в старых ноутбуках добавить SATA SSD форм-фактора 2.5" можно через недорогой переходник, устанавливаемый вместо оптического привода. Главное — чтобы объем SSD был хотя бы 480 ГБ, так как модели с меньшим объемом уже неактуальны, а стоимость одного гигабайта объема у них высока. В маркетплейсе Яндекс Маркет в конце лета 2024 года самыми популярными SSD такого типа стали вот такие модели:

Crucial (CT500BX500SSD1) объемом 500 ГБ.

AMD Radeon (R5SL512G) объемом 512 ГБ.

Digma DGSR2512GS93T Run S9 объемом 512 ГБ.

И PATRIOT (P220S512G25) объемом 512 ГБ.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в этот список? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет

Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.