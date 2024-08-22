Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2

Продолжаем вспоминать игры, которые позволят вам провести в них сотни и тысячи часов, забыв о проблемах и невзгодах.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Первый блог, посвященный играм, в которые можно играть бесконечно, ожидаемо вызвал споры в комментариях, где читатели согласны не со всеми претендентами на частые перепрохождения. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений и все зависит не только от качества и геймплейных особенностей той или иной игры, но и от ностальгических воспоминаний, которые она вызывает. Я, к примеру, уже десятки раз перепрошел игры, которые особенно понравились мне более 20 лет назад, когда я играл в них на своем первом, только что купленном ПК. Причем они по сегодняшним меркам довольно короткие — это Fallout 2, Gothic II: Ночь Ворона и даже в пух и прах раскритикованная тактика Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

реклама



Казалось бы, что можно найти нового в такой игре на пятом и даже десятом прохождении? А я уже давно ничего в них и не ищу, а просто погружаюсь в ностальгическую атмосферу и получаю удовольствие. И когда у меня совсем нет настроения и не хочется играть в новинки, я могу снова уйти на месяц в уже ставшие родными игровые миры. Но сегодня, конечно же, мы вспомним более реиграбельные игры с большими мирами, которые подойдут многим геймерам. И начнем с игры, в которую мой девятилетний племянник играет уже второй год, и она ему все еще не надоела, а это — очень хороший показатель того, что игра идеальна для того, чтобы провести в ней сотни часов. Ведь детям трудно усидеть за одной игрой, а количество еще не пройденных игр просто огромно.

Minecraft

Думаю, многие уже догадались, что это Minecraft, причем в однопользовательском режиме, ведь все игры из этой подборки рассчитаны на одиночное прохождение. Секрет того, как в столь невзрачной на первый взгляд игре можно провести сотни и тысячи часов даже не один, а несколько. Во-первых — громадный мир, доступный для исследования, в несколько раз превышающий площадь нашей планеты. Во-вторых, плавное нарастание сложности. Если в начале игры вы будете строить примитивные норы с факельным освещением и разводить животных, то под конец можно освоить сложнейшие автоматические производства и механизмы. А примитивная графика, состоящая из квадратных блоков, перестает резать глаз уже после пары часов увлеченной игры, и вы полностью погружаетесь в этот мир.

Cities: Skylines

реклама



В прошлом блоге я упомянул стратегию Anno 1800, в которую начинаю играть снова и снова, запоем уходя в нее на пару-тройку месяцев. И у Anno 1800 есть только один конкурент подобного масштаба и качества. Это градостроительный симулятор Cities: Skylines, ставший венцом развития подобных игр, которым положила начало еще древняя игра SimCity. Отстройка огромного города в Cities: Skylines — дело не быстрое, и потратив пару месяцев и удовлетворившись результатом, вы с удивлением замечаете, что хотите повторить этот процесс заново. А учитывая то, что вторая часть Cities: Skylines, вышедшая в 2023 году, получилась просто ужасной, а другой, сопоставимой по масштабу и качеству игры нет, то геймеры-градостроители вновь и вновь возвращаются к Cities: Skylines из 2015 года, которой скоро стукнет уже 10 лет.

Fallout 4

Из всех предыдущих игр серии Fallout четвертая часть собрала приличную дозу критики от геймеров, даже чуть большую, чем Fallout 3 — не самый удачный переход серии в полное 3D. Но, если не торопиться проходить в Fallout 4 главный квест, который достаточно короткий, а заняться исследованием мира, прокачкой, и отстройкой поселений, то вы и сами не заметите, как наиграете в нее пару месяцев. Но главная особенность Fallout 4, за счет которой в этой игре можно провести огромное количество времени — это пользовательские моды, которые выходят постоянно, даже в 2024 году. А некоторые из них просто огромны, например, Fallout London, который весит целых 34 ГБ и который создавали четыре года более двухсот моддеров.

Factorio

реклама



Еще одна игра, а которую можно уйти на месяцы и даже года — песочница Factorio, в которой вам предстоит добывать полезные ископаемые на недружелюбной планете, строить механизмы и целые автоматические заводы огромных размеров. И в этом Factorio напоминает Minecraft, но возможности для стройки и автоматизации здесь намного шире, а графика полностью двухмерна. Игра породила множество подражаний с гораздо более продвинутой графикой, например, The Riftbreaker, но по сложности и предоставляемым возможностям с основателем пока никто не может соревноваться.

Dwarf Fortress

Хотя, один конкурент по сложности игрового процесса у Factorio есть, хотя это игра несколько другого плана. Это Dwarf Fortress, симулятор строительства и управления с элементами roguelike, в котором вы возьмете под контроль группу дварфов и будете строить для них крепость и обеспечивать их всем необходимым в огромном, процедурно генерируемом мире. Эта игра разрабатывается с 2002 года парой энтузиастов и именно из нее почерпнули многие идеи разработчики Minecraft и RimWorld. Графика в игре очень примитивна, и до 2022 года была даже не спрайтовой, а символьной, как на самой заре компьютерных игр, в конце 1970-х годов. Затем пришли тайлы и играть в Dwarf Fortress стало приятнее и удобнее. 

реклама



Но возможностей в игре — просто масса, а также факторов, влияющих на вашу крепость и жителей. Каждый дварф уникален и имеет свои плюсы и минусы, а также особенности характера, в игре учитывается рельеф местности, ее климат и состав почвы, есть множество растений и животных, десятки профессий и множество монстров. Хороший пример того, насколько сложна и продумана эта игра — это то, что в случае ранения дварфа вы будете не использовать банальную аптечку, а действовать в зависимости от типа раны, промывать ее, накладывать швы или фиксировать сломанную ногу или руку.

RimWorld

Если Dwarf Fortress — это забава для избранных, то вот вдохновленная ею игра RimWorld уже гораздо дружелюбнее к новичкам. Здесь вас тоже ждет огромный процедурно генерируемый мир, в котором оказались несколько поселенцев, пытающихся выжить и основать колонию. Поселенцы в RimWorld так же уникальны, как и в Dwarf Fortress, имеют сложную социальную и моральную систему отношений и реакций на проблемы, и способны освоить множество профессий. Профессии в игре сложны, как и система травм и фобий поселенцев, за которыми вам предстоит следить. За счет этого RimWorld, наравне с Minecraft, может считаться лидером этой подборки по количеству времени, которое вы с интересом проведете в игре.

Terraria

Еще одна из игр подобного типа, с процедурно генерируемым миром — Terraria, в которой вас ждет более приятная графика, и не такой сложный игровой процесс, как в Dwarf Fortress и RimWorld. Интересно то, что в Terraria реализован не вид сверху, а двухмерная графика с видом сбоку, как в старых играх-платформерах на ПК и консолях. Это придает игре особый шарм, и многие геймеры играют в Terraria годами, отстраивая убежища, добывая припасы и сражаясь с монстрами с помощью созданного оружия или магии.

The Sims 4

Симулятору жизни The Sims 4 в этом году исполнится уже десять лет, но, несмотря на это, популярность этой игры, особенно у женской геймерской аудитории не идет на спад. По данным за 2020 год, The Sims 4 была самой покупаемой в мире игрой среди игроков-женщин. И даже если отсортировать игры для ПК по количеству скачиваний на торрент-трекерах, вы увидите The Sims 4, который продолжает оставаться в первой двадцатке по популярности. Секрет популярности этой игры прост — это практически бесконечная песочница без четко выраженного сюжета, в которой вы найдете множество занятий для своего персонажа. От постройки для него дома, и украшения его декором и мебелью, до открытия своего бизнеса.

Vampire Survivors

Под конец этого блога я хочу рассказать про игру, в которую сам залипаю уже четыре последних месяца, не теряя интереса. Это "рогалик" Vampire Survivors, в котором вам предстоит отбиваться от тысяч разнообразных монстров на крупных картах, используя комбинации различного оружия и способностей. На первый взгляд игра проста и даже примитивна, но увлекает очень сильно — забег по карте длится полчаса, на которые вы полностью отключаетесь от реальной жизни. А количество монстров на экране под конец забега просто чудовищно. Но, чем дольше вы будете играть в эту игру, тем больше способов комбинаций оружия откроете, а возможность усложнить игровой процесс позволит долго не терять интереса. В игре простая двухмерная графика, выполненная в восьмибитном стиле, но бешеная популярность Vampire Survivors породила массу клонов с более продвинутой картинкой и новыми особенностями. Приятно осознавать то, что даже в наше время, когда, казалось бы, все жанры игр на ПК давно придуманы и неоднократно скрещены друг с другом, появляется что-то новое, созданное энтузиастами на коленке и дающее направление целому жанру.

Итоги

Большинство игр, про которые мы сегодня вспомнили, вышли несколько лет назад и имеют очень низкие системные требования. А некоторые из них комфортно пойдут даже на не самой быстрой встроенной графике процессоров Intel, даже на Intel UHD Graphics 730 у Core i5-12400. А уж на Ryzen 5 5600G с более мощной графикой AMD Radeon Vega 7 они и вовсе будут летать.Единственное, на чем не стоит экономить в 2024 году даже для таких нетребовательных игр, это SSD-накопитель и нам подойдет даже самая бюджетная модель с SATA-интерфейсом, которую можно установить в любой ПК. 

Дефицита SATA портов в современных ПК нет, даже бюджетные модели материнских плат имеют четыре порта, а в старых ноутбуках добавить SATA SSD форм-фактора 2.5" можно через недорогой переходник, устанавливаемый вместо оптического привода. Главное — чтобы объем SSD был хотя бы 480 ГБ, так как модели с меньшим объемом уже неактуальны, а стоимость одного гигабайта объема у них высока. В маркетплейсе Яндекс Маркет в конце лета 2024 года самыми популярными SSD такого типа стали вот такие модели:

Crucial (CT500BX500SSD1) объемом 500 ГБ.

AMD Radeon (R5SL512G) объемом 512 ГБ.

Digma DGSR2512GS93T Run S9 объемом 512 ГБ.

И PATRIOT (P220S512G25) объемом 512 ГБ.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в этот список? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: 

10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет

Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

игры лучшие пк-гейминг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
2
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
4
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+
Установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее
1
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
1
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Британские ученые разрабатывают экологичную альтернативу пластику
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
86
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
12
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
38
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
18

Сейчас обсуждают

Руслан Кондратьев
17:19
А как быть с пидежом, что AMD больше не будет выпускать топовые линейки?
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
Dimkovski
17:18
Играл в 1-2 части Симс, когда это был прорыв в игровой индустрии. Сейчас сложно представить такие игры, какие выходили в конце нулевых и первой половине 2000-х. Всё на один раз, а большинство слетает ...
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Сергей Анатолич
17:18
"Цены на отечественные авто завышены из-за отсутствия выработанной стратегии развития". Чо!? Словоплёты. Скажите просто, барыжим.
Президент РОАД: цены на отечественные авто завышены из-за отсутствия выработанной стратегии развития
Сергей Анатолич
17:15
Нет, ну мне нравится это выражение: "Для проецирования силы". Говоря ро русски, потемкинские деревни на границе с Россией они ставить хотят.
Iltalehti: В Финляндии создадут бронетанковую бригаду НАТО для проецирования силы на границе с РФ
Евгений Черняев
17:13
Ну и пусть расплавится металлолом, и реакция на этом прекратится. Школа и Англия-то тут при чём?
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Chimbal
17:12
"как он настраивает и использует" - Иными словами линуксы, как всегда, не для людей, а для красноглазиков полуночных, нужно постоянно что-то ковырять и настраивать... Впрочем, ничего нового.
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Dark_Cloud
17:09
В смысле - "наш браузер не поддерживает html5 видео"? чзх наймите редактора, если самим мозгов не хватает свои тексты читать перед публикацией
Второй пациент с чипом Neuralink играет в Counter-Strike силой мысли
Колючка
17:04
Любая из этих игр преображается, если запустить её на АМД.
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
Chimbal
17:04
"В начале статьи написана глупость" - Глупость только у вас в голове.
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Колючка
17:02
все процы -хлам
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем