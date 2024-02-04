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8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2

Продолжаю рассказ про игры, которые прошел уже много раз и сегодня в подборке будут не только хиты, в которые играли почти все ПК-геймеры, но и несколько недооцененных и редких игр.
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В прошлом блоге про игры, которые я прохожу снова и снова, были преимущественно хиты, в которые играли практически все геймеры на ПК, исключая лишь стратегии They Are Billions и Anno 1800. Сегодня будет уже гораздо больше игр, которые вы наверняка пропустили, особенно если ваш игровой стаж не превышает 10 лет. Ведь многие игры, которые "на ура" заходили геймерам начала нулевых годов, получили разгромные рецензии в журналах, а затем и на сайтах типа Metacritic или в магазине игр Steam.

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К счастью, в начале нулевых годов, купив свой первый ПК, у меня еще долго не было интернета, да и игровые журналы я стал покупать гораздо позже. Поэтому заранее испортить мне впечатление от игры было некому, как и создать завышенные ожидания, которые потом всегда оборачиваются разочарованием. И я просто играл в те игры, которые удавалось взять на CD-дисках у друзей и знакомых, а по праздникам ездил в областной центр, на рынок, где стояли лотки с сокровищами — сотнями, если не тысячами игр, и долго выбирал себе парочку дисков.

И единственным критерием оценки игры в те годы для меня было только внутреннее ощущение, понравилась мне игра или нет, и очень многие игры середнячки мне тогда отлично зашли. Но в этом были и минусы, ведь сложные хиты, которые раскрываются не сразу, я мог попросту удалить после часа-двух игры, не разобравшись в сложном геймплее. Так случилось, например, со стратегией Heroes of Might and Magic III, в которую я стал играть уже только после того, как распробовал Heroes of Might and Magic V. Но была одна стратегия, которая понравилась мне сразу, и она установлена на моем ПК всегда уже более 20 лет, и с нее я и начну сегодняшнюю подборку.

Age of Empires II: The Age of Kings

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Age of Empires II — это стратегия практически без недостатков, которая нравится почти всем. Понравилась она и мне, и уже страшно представить, сколько часов я наиграл в нее. Постепенно версия Age of Empires II: The Age of Kings, вышедшая в 1999 году, сменилась на моем ПК переизданием Age of Empires II: HD Edition 2013 года, и, наконец, еще одним, просто идеальным переизданием — Age of Empires II: Definitive Edition, выпущенным 2019 году. Эта стратегия хороша тем, что не требует от вас много времени. Выдался свободный вечер, вы запускаете ее, выбираете нацию, за которую давно не играли, и отлично проводите два-три часа.

Anno 1404

А вот с экономической стратегией Anno 1404 уложиться в два-три часа не получится, здесь игровые сессии могут занимать недели и даже месяцы. Ко мне на компьютер эта игра попала довольно поздно, в 2012 году, спустя три года после выхода, и стала просто подарком. После нескольких лет адреналинового угара в онлайн игры — Counter-Strike: Source, World of Warcraft и World of Tanks, Anno 1404 стала отдыхом, медитацией и релаксацией. В ней можно спокойно строить свою империю из нескольких городов, отключив врагов или уничтожив их вначале игры, и, помню, раз мне удалось сломать искусственный интеллект игры, обнеся свои острова сплошной стеной, не оставив врагам места для высадки, что давало время спокойно развиться и собрать мощный флот.

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Тогда Anno 1404 казалось мне сложной игрой, но, когда после пары лет игры в Anno 1800, я запустил ее и подготовил в браузере гайды по производственным цепочкам, понял, насколько она проще новой части. Не в разы, а на порядки проще, но это заслуга разработчиков из Ubisoft Blue Byte, которые вбухали в Anno 1800 чудовищное количество контента за несколько сезонов. А еще любителям серии, попробовавшим Anno 1800, придется смириться с тем, что строения в Anno 1404 нельзя переместить мышкой, это, конечно, добавляет реализма, но в первые часы игры бесит просто ужасно.

Disciples II

В начале блога я упомянул, что пропустил стратегию Heroes of Might and Magic III, а ее место в моем сердце и на моем жестком диске навсегда заняла Disciples II. Да, она проще, здесь нет такого огромного количества юнитов, заклинаний и разнообразных карт, но в мир Disciples II веришь с первого часа игры. Он максимально готичен, мрачен, жесток и здесь нет мультяшных фей и единорогов из третьих героев. Переиздания Disciples II так и не появилось за все эти годы, зато есть GL Wrapper, который позволяет играть в высоких разрешениях и игра с ним выглядит вполне неплохо даже в 2024 году.

Fallout 2

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Одной из первых игр на моем ПК стала RPG Fallout 2 и я очень рад, что нашел тогда время разобраться в ее боевке и не забросил из-за изометрической графики и не самого удобного интерфейса. И уже после пары часов игры, дойдя до города Кламат, я с головой ушел в этот мир и продолжаю возвращаться туда раз в пару лет. Но в 2024 году я собираюсь сделать перерыв и наконец-то пройти фанатские дополнения — Fallout: Sonora и Fallout of Nevada. Кстати, этот блог я пишу под музыку из Fallout 2, которую часто слушаю, это ненавязчивый дарк-эмбиент, написанный композитором Марком Морганом.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Пройдя Fallout 2, и добравшись до лотков с дисками, я первым делом спросил у продавца — "А у вас есть что-нибудь похожее на Fallout 2?", на что он предложил мне игру Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. И, несмотря на то, что это был "не канон", да и как тактика эта игра сильно проигрывала Jagged Alliance 2 или Операция Silent Storm, я прошел ее на одном дыхании. Мало того, после первого прохождения, я тут же прошел Fallout Tactics: Brotherhood of Steel еще раз, уже зная, что надо качать у героев и выбрав режим "Жесткий парень", без возможности сохраняться в миссиях. 

Больше такого не повторялось за всю мою игровую карьеру. И та "магия" все еще действует даже спустя 20 лет, и я продолжаю регулярно перепроходить Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Особенно в такие моменты, когда хочется во что-то поиграть, но новые игры не цепляют и после череды установок и удалений новинок я запускаю "тактикс" и прохожу его, как минимум, "до роботов".

Northgard

Самая свежая игра в этой подборке — стратегия 2018 года Northgard, основанная на скандинавской мифологии, в которую разработчики добавили элементы выживания. Игра неторопливая и довольно простая, чем и цепляет, а еще разработчики постоянно добавляют в нее новые кланы викингов с уникальными особенностями, из-за чего я играю в нее снова и снова уже шесть лет, со времен, когда она появилась в раннем доступе. 

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

Пройдя S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на видеокарте ATI Radeon 9600 PRO в 2007 году, я не могу сейчас вспомнить никаких ярких эмоций, видимо игра сильно тормозила. Но вот когда в 2008 году вышло продолжение — S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо, с улучшенной графикой, а я как раз купил тогда мощнейшую ATI Radeon HD 4870 — это запомнилось сильно. Игры на новой видеокарте летали и "Чистое небо" я прошел с удовольствием, и регулярно перепрохожу снова и снова.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Еще одна игра, в которую я не стал играть на слабой ATI Radeon 9600 PRO и отложил прохождение до апгрейда — The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ждать пришлось два года, но на ATI Radeon HD 4870 "обла" выглядела великолепно. Это довольно противоречивая игра, с однообразным миром и ужасным балансом, но квесты в ней великолепны, и я проходил ее даже чаще, чем культовую игру The Elder Scrolls III: Morrowind, про которую расскажу в следующем блоге. 

Забавно, но именно эта игра заставила меня делать регулярные бэкапы. Года три назад, чистя Windows от мусора, я нечаянно удалил сохранения The Elder Scrolls IV: Oblivion после месяца игры и это была настоящая трагедия. И с тех пор на моем ПК стоит Acronis True Image и каждый вечер делает бэкап всех важных файлов, включая сохранения игр.

Пишите в комментарии, а какие игры вы проходите снова и снова?

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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