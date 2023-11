В прошлом блоге про забытые шутеры мы добрались до игр 2002 и 2003 года и, надо сказать, что хотя графически они выглядели на порядок лучше игр 1998-2000 годов, революция в графике игр тогда еще не произошла. Эту революцию произведут игры Half-Life 2, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Doom 3 и Far Cry в 2004 году, принесшие в ПК-гейминг обилие шейдерных эффектов, четкие текстуры и модели с большим количеством полигонов.

Именно графика этих игр стала неким рубежом, разделившим игры на эпоху "до" и "после" шейдеров и даже для юных геймеров эта графика воспринимается сегодня как весьма неплохая. А вот графика игр до 2004 года обычно хорошо воспринимается теми геймерами, кто играл в свое время в эти игры и сохранил о них ностальгические воспоминания. И сегодня довольно трудно представить начинающего геймера, который играет на ПК всего несколько лет, с огромным запасом еще не пройденных игр, и который будет готов ради интересного геймплея терпеть разрешение 1024x768, формат картинки 4 на 3 и низкополигональные модели.

Но помимо текстур и полигонов очень важна работа художников и дизайнеров, ведь профессионал сможет и в paint нарисовать потрясающую картину, а начинающему цифровому художнику не поможет фотошоп последней версии. Иногда новинки игр, нагружающие современный ПК до предела, в плане графики представляют собой довольно унылое зрелище, хороший пример тому игра Hogwarts Legacy, где даже нет отражений в зеркалах с трассировкой лучей на среднем уровне качества. Это выглядит ужасно, ведь отражения в зеркалах прекрасно работали без всяких трассировок лучей на видеокарте GeForce 2 еще в игре Max Payne 2: The Fall of Max Payne 20 лет назад. Вдобавок и общая картинка в Hogwarts Legacy какая-то блеклая, мыльная и не яркая.

Но еще в 90-е годы прошлого века художники и дизайнеры умудрялись с помощью ограниченных средств создавать красивые миры, которые отлично смотрятся и сегодня, одна из таких игр — The Terminator: Future Shock.

The Terminator: Future Shock

Шутер от первого лица The Terminator: Future Shock выпустила ставшая в последствии знаменитой компания Bethesda Softworks в 1995 году. Это был технологический прорыв как в графике, так и общем понимании того, что из себя должны представлять трехмерные шутеры. The Terminator: Future Shock стал одним из первых шутеров, где модели состояли из нескольких полигонов и весь игровой мир был не просто залит разными цветами, а использовались наложенные текстуры. Даже использование мыши для обзора на 360 градусов в то время было революционной идеей, ведь до выхода знаменитого Quake оставался еще год.

Отличным в The Terminator: Future Shock был и игровой сеттинг. Вы должны были сражаться с роботами с помощью богатого стрелкового арсенала и гранат, а вашим противником была еще и окружающая местность, зараженная радиацией. Мало того, в The Terminator: Future Shock можно было использовать транспортные средства, причем не только наземные, такие как джип с пушкой, но и воздушные — летающего робота-штурмовика. Картинка была шикарна для своего времени — мрачный постапокалиптический мир в темных тонах был отрисован так умело и тщательно, что многие шутеры даже 1996 и 1997 года выпуска выглядели хуже.

Crusader: No Remorse

Еще один необычный шутер из середины 1990-х годов заслуживает места в этой подборке, даже несмотря на то, что он использует не 3D-графику, а старую добрую изометрию, и способен работать под DOS. Это шутер Crusader: No Remorse, вышедший в 1996 году и использующий доработанный спрайтовый движок от игры Ultima VIII: Pagan. В игре вам предстоит играть за бойца элитного спецподразделения, решившего перейти на сторону повстанцев в антиутопическом мире 22 века. Продвигаясь к цели, герой будет сражаться не только с обычными солдатами, но и с роботами и даже мехами. Уровни в игре разнообразны и не дают заскучать, а графика выглядит даже в 2023 очень приятно и лампово. Есть в изометрической графике какая-то магия, которая не дает ей устареть так же сильно, как первым трехмерным играм, это хорошо заметно по таким играм тех времен, как Fallout или Little Big Adventure 2.

Aliens vs. Predator 2

Первая часть пугающего шутера про противостояние Чужого, Хищника и морпеха быстро стала культовой и всего через два года компания Sierra Entertainment выпускает вторую часть, которая понравилась игрокам еще больше. Графика в игре стала заметно лучше, локации больше и сложнее, а арсенал персонажей расширился. Нас ждут три интереснейшие компании за каждого из непримиримых врагов, а то, что действуют они совершенно разными способами и разным оружием — делает игру намного разнообразнее и не даст заскучать. Создатели Aliens vs. Predator 2 мастерски справились с нагнетанием атмосферы страха и тревоги, используя недостаток освещения и звуковое сопровождение. За счет этого игра до сих пор остается эталоном жанра survival horror.

Medal of Honor Allied Assault

Серия Medal of Honor довольно поздно добралась до ПК-геймеров. Если первые две части, Medal of Honor и Medal of Honor: Underground, вышли на консоли PlayStation в 1999 и 2000 годах, то третья часть — Medal of Honor Allied Assault вышла на ПК только в 2002 году. Но ожидание того стоило, ведь это была отличная игра с долгой и интересной кампанией, тщательно проработанной системой стрельбы, и весьма неплохой для 2002 года графикой. В игре вам предстояло стать Майком Пауэллом, рейнджером, заброшенным в тыл нацистов, и выполнять сложные задания при помощи разнообразного аутентичного оружия тех времен. Несмотря на то, что игра Medal of Honor Allied Assault была хитом в 2002 году, в 2023 году она довольно сильно подзабыта игроками, ведь на тему борьбы с нацистами потом вышли десятки игр с похожим сеттингом.

The Thing

Думаю, многие из читателей видели фильм ужасов "Нечто", вышедший в 1982 году, недооцененный в начале и ставший культовым в 90-е годы, после широкого распространения VHS видеомагнитофонов. Этот натуралистично снятый фильм про жутких пришельцев по-настоящему пугает и было бы странно, если бы по нему не вышло компьютерной игры. И игра по фильму — The Thing, шутер от третьего лица, вышла в 2002 году. Но разработчики не стали создавать еще один аналог DOOM с инопланетными монстрами, а сделали очень интересную игру, где нужно не только бороться с весьма умными врагами, но и ремонтировать механизмы в полярной станции, следить за моральным состоянием вашей команды и периодически проверять их на заражение инопланетным вирусом.

Dino Crisis 2

Вторая часть игры пр борьбу с динозаврами, очень популярная на приставках PlayStation, добралась до ПК довольно поздно, в 2002 году, спустя два года после релиза на консоли. Игра мало отличается в плане графики и геймплея от первой части, про которую я рассказывал в прошлом блоге, но вот сюжет стал еще интереснее и сразу захватывает игрока. Вам предстоит управлять секретным агентом Региной и спецназовцем Диланом Мортоном, спасая выживших в городе Эдвард-Сити, провалившемся в эпоху динозавров. И за сюжет, атмосферу и замечательное звуковое сопровождение Dino Crisis 2 вполне можно простить камеру в духе игр Resident Evil и довольно слабую даже по меркам тех лет графику.

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Очередная игра из серии Legacy of Kain — Blood Omen 2: Legacy of Kain, вышла в 2002 году. В ней вам предстоит управлять вампиром Каином, сражающимся с вампирами из другой фракции и прочей разнообразной нечистью. Разработчики значительно переделали боевую систему и вампирские навыки персонажа, и играется Blood Omen 2: Legacy of Kain совсем по-другому, чем Legacy of Kain: Soul Reaver 2 из прошлого блога. Но мрачная атмосфера темного фэнтези, за которую и любят эту серию игр, никуда не делась, а графика стала заметно лучше.

Turok: Evolution

Очередная игра из серии Turok — Turok: Evolution, вышла на ПК в 2003 году, задержавшись по сравнению с версиями на PlayStation 2, Xbox и GameCube на целый год. В то время в ПК-гейминге наступили времена, когда ПК-эксклюзивов стало очень мало и игрокам приходилось пользоваться портированными с консолей играми, да еще и ждать их довольно долгое время. В Turok: Evolution мы продолжаем борьбу с динозаврами с помощью огромного арсенала оружия, но врагов можно уничтожать и с помощью предметов окружения, а проходить игру можно еще и в режиме стелса, действуя тихо и незаметно.

Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear

А вот тактический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear является исключением из правил, ведь он сначала появился на ПК, в 1999 году, а уже затем был портирован на консоли Dreamcast, PlayStation и Game Boy Advance. Вышла даже версия игры для Mac OS. В Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear вам предстоит возглавить антитеррористическую группу бойцов с разными навыками с бороться с врагами в 18 сложных миссиях. Наобум, с автоматом наперевес, игру пройти не удастся, противники слишком умны, а ваши подопечные не так живучи, поэтому каждую миссию придется тщательно планировать. Огромное значение на исход боя будут оказывать снайперы, которых надо будет разместить в подходящих позициях.

Thief: The Dark Project

Как оказалась, игра Hitman: Codename 47, оставила много приятных воспоминаний не только у меня, но и читателей, и я подумал, что стоит разбавить список шутеров качественными стелс-экшенами, ведь не упомянуть про некоторые из них будет непростительно. Если серия Hitman балансирует на стыке жанров и часто может играться как обычный шутер, то вот серия игр Thief гораздо более сложна и требует вдумчивого и филигранного прохождения.

Например, в игре Thief: The Dark Project, вышедшей в 1998 году у противников были не просто скрипты, а настоящая система искусственного интеллекта, с помощью которой они реагировали на подозрительные звуки, замеченного игрока или тела соратников. В игре вам предстояло стать вором Гарретом, оказавшимся в самом центре опасных интриг в мрачном мире, сочетающим в себе элементы фэнтези и стимпанка.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого блога понравились вам больше других в свое время?

