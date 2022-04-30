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Всем привет! С вами Zero, и сегодняшняя статья – юмористическая. Думаю, многие из вас неоднократно сталкивались с иногда смешными, иногда раздражающими, а иногда вызывающими фейспалм описаниями товаров на сайтах магазинов цифровой и бытовой техники и компьютерных комплектующих. Объяснить это просто – чтобы сэкономить деньги, магазины часто нанимают низкоквалифицированных, мало разбирающихся в теме копирайтеров, которые просто набивают необходимое количество символов, а то, что творения подобных горе-писателей люди будут потом читать, выбирая товар, мало кого волнует. В рамках данного материала я сделал небольшую подборку таких описаний и сопроводил их своими комментариями. Приятного чтения!

Видеокарта со впечатляющей вычислительной мощью

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Заполнявший карточку видеокарты MSI GeForce 210 для магазина DNS человек написал, что решение предлагает «впечатляющую вычислительную мощь». По сравнению с мозгом того, кто мог подобное написать, может, и действительно впечатляющую. Возможно, копирайтер на деньги от заполнения карточек товаров купил себе такую карточку и наслаждается ее невероятной производительностью в таких «требовательных» играх, как первая часть Gothic или Герои Меча и Магии 3. А ведь попросит, например, сын у не шарящих в комплектующих родителей мощную игровую видеокарту на День рождения, они прочитают описание и купят…

Соответствующий поколению процессор



Видимо, DNS искали людей для заполнения карточек товаров в местном ПТУ.

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- «Так, пацаны, кто хочет на пиво подзаработать – го описания хреначить, 25 рублей за 1000 символов, лучшая цена на рынке!»

- «Звуки мыслительной деятельности.»

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- «Смотрите, 2000 символов текста – это банка пива…»

- «Топот ног толпы желающих.»

Как иначе объяснить такие формулировки? «Модель соответствует 12-му поколению» – косноязычно, но хотя бы понятно. «Наименьшее значение которого положительно влияет» …стоп. Наименьшее значение чего? Поколения? Так наоборот же – чем современнее процессор и чем совершеннее его архитектура, тем он, при прочих равных, производительнее.

Еще одна видеокарта – профессионально собранная

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В Ситилинке тоже нанимают мастеров слова, знатоков русского языка и любителей изысканных, словно сандалии, надетые поверх белых носков в комплекте с темными брюками и пиджаком, формулировок. Видеокарта у подобных товарищей обеспечивает хранение данных, а за ее производительность отвечают разъемы, посредством которых подключается монитор. Профессиональная сборка устройства позволяет избежать внешних повреждений. То есть если я шарахну молотком – ничего не будет? Профессиональная сборка же. Кнопка «сообщить об ошибке в описании» под таким текстом выглядит как троллинг.

«Высокочастотная» (2400 МГц) DDR4 оперативная память

Еще один горе-писатель, работающий на ДНС, а может, тот же самый. «Представленную модель можно использовать как для сборки компьютера с нуля, так и для апгрейда уже готового системного блока» - рубрика «Да вы что?!». Напиши еще, что модуль можно вставлять как правой, так и левой рукой, а после длительных тренировок – возможно, и ногой. «Высокая номинальная частота» …и это про 2400 МГц для DDR4. Неужели нельзя нанять копирайтера, который хотя бы разбирается в тематике ТЗ, а не того, кто называет системный блок «процессором»? При этом значительная часть описания – просто абстрактная «вода» для набивания символов.

SSD, корпус которого вмещает максимум информации

Возвращаемся в Ситилинк. Автор пишет о том, что твердотельный накопитель не подвержен фрагментации, но это упоминание столь же «полезно», как информация на этикетке подсолнечного масла о том, что оно «без холестерина и содержит витамин Е». Для тех, кто в танке, семена подсолнечника в принципе не могут содержать холестерина и всегда содержат витамин Е. Иногда доходит и до совсем откровенного бреда, когда потребителю предлагают пищевую соль «без ГМО», здесь мы тоже наблюдаем нечто подобное. Так вот – SSD в принципе не нуждаются в дефрагментации, в отличие от магнитных накопителей (жестких дисков). Не несет никакого смысла и информация о том, что модель работает бесшумно – в ней нет движущихся частей, откуда взяться шуму? Много вы знаете шумных SSD?

Поехали дальше. «Такой диск легко уместить на любое мобильное устройство (планшет, лэптоп и пр.)». Лэптоп – да, но планшет? Много вы знаете планшетов с разъемом SATA III? Если только использовать переходник на USB, но, по сути, описание вводит потенциального покупателя в заблуждение. И, наконец, финальный шедевр. «Корпус модели толщиной 7 мм вмещает максимум полезной информации». То есть информация хранится не на чипах памяти, а в КОРПУСЕ! Ну где вы берете таких копирайтеров?

Заключение

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Напоследок, как маркетолог по образованию и по профессии, дам небольшой совет ритейлерам. На то, как вас воспринимают покупатели, влияет множество факторов, и наняв «Васю» с текстовой биржи по низкой ставке, вы, может, и сэкономите немного денег «здесь и сейчас», но в рамках компании экономия на подобных услугах – просто пыль, даже не копейки. Наняв более грамотного копирайтера, который разбирается в цифровой и бытовой технике, а не льет «воду», вы заплатите ему больше, но не только выиграете репутационно, но и увеличите свою конверсию. Некоторые «шарящие» покупатели, прочитав в описании товара явную чушь, не захотят покупать его в вашем магазине просто по причине раздражения, и, если цены и сервис одинаковы, могут предпочесть вам вашего конкурента.