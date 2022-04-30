Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов

Небольшая подборка "шедевров" от мастеров слова с текстовых бирж, которым поручили заполнять карточки товаров
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.



Всем привет! С вами Zero, и сегодняшняя статья – юмористическая. Думаю, многие из вас неоднократно сталкивались с иногда смешными, иногда раздражающими, а иногда вызывающими фейспалм описаниями товаров на сайтах магазинов цифровой и бытовой техники и компьютерных комплектующих. Объяснить это просто – чтобы сэкономить деньги, магазины часто нанимают низкоквалифицированных, мало разбирающихся в теме копирайтеров, которые просто набивают необходимое количество символов, а то, что творения подобных горе-писателей люди будут потом читать, выбирая товар, мало кого волнует. В рамках данного материала я сделал небольшую подборку таких описаний и сопроводил их своими комментариями. Приятного чтения!

Видеокарта со впечатляющей вычислительной мощью

реклама

Заполнявший карточку видеокарты MSI GeForce 210 для магазина DNS человек написал, что решение предлагает «впечатляющую вычислительную мощь». По сравнению с мозгом того, кто мог подобное написать, может, и действительно впечатляющую. Возможно, копирайтер на деньги от заполнения карточек товаров купил себе такую карточку и наслаждается ее невероятной производительностью в таких «требовательных» играх, как первая часть Gothic или Герои Меча и Магии 3. А ведь попросит, например, сын у не шарящих в комплектующих родителей мощную игровую видеокарту на День рождения, они прочитают описание и купят…

Соответствующий поколению процессор

Видимо, DNS искали людей для заполнения карточек товаров в местном ПТУ.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

- «Так, пацаны, кто хочет на пиво подзаработать – го описания хреначить, 25 рублей за 1000 символов, лучшая цена на рынке!»

- «Звуки мыслительной деятельности.»

реклама

- «Смотрите, 2000 символов текста – это банка пива…»

- «Топот ног толпы желающих.»

 

Как иначе объяснить такие формулировки? «Модель соответствует 12-му поколению» – косноязычно, но хотя бы понятно. «Наименьшее значение которого положительно влияет» …стоп. Наименьшее значение чего? Поколения? Так наоборот же – чем современнее процессор и чем совершеннее его архитектура, тем он, при прочих равных, производительнее.

Еще одна видеокарта – профессионально собранная

реклама

В Ситилинке тоже нанимают мастеров слова, знатоков русского языка и любителей изысканных, словно сандалии, надетые поверх белых носков в комплекте с темными брюками и пиджаком, формулировок. Видеокарта у подобных товарищей обеспечивает хранение данных, а за ее производительность отвечают разъемы, посредством которых подключается монитор. Профессиональная сборка устройства позволяет избежать внешних повреждений. То есть если я шарахну молотком – ничего не будет? Профессиональная сборка же. Кнопка «сообщить об ошибке в описании» под таким текстом выглядит как троллинг.

«Высокочастотная» (2400 МГц) DDR4 оперативная память

Еще один горе-писатель, работающий на ДНС, а может, тот же самый. «Представленную модель можно использовать как для сборки компьютера с нуля, так и для апгрейда уже готового системного блока» - рубрика «Да вы что?!». Напиши еще, что модуль можно вставлять как правой, так и левой рукой, а после длительных тренировок – возможно, и ногой. «Высокая номинальная частота» …и это про 2400 МГц для DDR4. Неужели нельзя нанять копирайтера, который хотя бы разбирается в тематике ТЗ, а не того, кто называет системный блок «процессором»? При этом значительная часть описания – просто абстрактная «вода» для набивания символов.

SSD, корпус которого вмещает максимум информации

Возвращаемся в Ситилинк. Автор пишет о том, что твердотельный накопитель не подвержен фрагментации, но это упоминание столь же «полезно», как информация на этикетке подсолнечного масла о том, что оно «без холестерина и содержит витамин Е». Для тех, кто в танке, семена подсолнечника в принципе не могут содержать холестерина и всегда содержат витамин Е. Иногда доходит и до совсем откровенного бреда, когда потребителю предлагают пищевую соль «без ГМО», здесь мы тоже наблюдаем нечто подобное. Так вот – SSD в принципе не нуждаются в дефрагментации, в отличие от магнитных накопителей (жестких дисков). Не несет никакого смысла и информация о том, что модель работает бесшумно – в ней нет движущихся частей, откуда взяться шуму? Много вы знаете шумных SSD?

Поехали дальше. «Такой диск легко уместить на любое мобильное устройство (планшет, лэптоп и пр.)». Лэптоп – да, но планшет? Много вы знаете планшетов с разъемом SATA III? Если только использовать переходник на USB, но, по сути, описание вводит потенциального покупателя в заблуждение. И, наконец, финальный шедевр. «Корпус модели толщиной 7 мм вмещает максимум полезной информации». То есть информация хранится не на чипах памяти, а в КОРПУСЕ! Ну где вы берете таких копирайтеров?

Заключение

реклама

Напоследок, как маркетолог по образованию и по профессии, дам небольшой совет ритейлерам. На то, как вас воспринимают покупатели, влияет множество факторов, и наняв «Васю» с текстовой биржи по низкой ставке, вы, может, и сэкономите немного денег «здесь и сейчас», но в рамках компании экономия на подобных услугах – просто пыль, даже не копейки. Наняв более грамотного копирайтера, который разбирается в цифровой и бытовой технике, а не льет «воду», вы заплатите ему больше, но не только выиграете репутационно, но и увеличите свою конверсию. Некоторые «шарящие» покупатели, прочитав в описании товара явную чушь, не захотят покупать его в вашем магазине просто по причине раздражения, и, если цены и сервис одинаковы, могут предпочесть вам вашего конкурента.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

компьютеры dns ситилинк юмор магазин копирайтинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
8
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
6
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
29
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18 апреля 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
29
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
32
Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
12
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
88
Российский инженер запатентовал вечный двигатель и ищет 5 000 000р на реализацию проекта
8
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
16
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
12
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
6
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
8
Компания Sycom предлагает ПК с GeForce RTX 3090 Ti и процессором Core i9-12900K за 5146 долларов
4
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
6
"Яндекс" в марте выплатил премий на 6 млрд рублей и прекратил прием новых сотрудников
+
М.Видео отправляет некоторых сотрудников на удалённую работу из-за сокращения ассортимента
3
Месячная аудитория соцсети VK превысила 100 миллионов пользователей
1
DSA: Илон Маск намерен продвигать свободу слова в Twitter, но Евросоюз против
8
Сервис прямых трансляций Twitch прощается с функцией «Друзей»
+
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
3
Science: Результаты исследований более, чем 18 тысяч собак показали, что порода собаки не определяет ее поведение
5

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
58
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
11
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
7
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
8
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
+

Сейчас обсуждают

ultrafx
00:59
Мозг у тебя мертвый.
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
Asmodeus
00:57
Когда уже майнерам предпишут отравиться на восстановление Донецка и Луганска? Биткоины конфисковать, а вырученные с них деньги раздать пенсионерам, на лечение больным и помощь инвалидам.
Биткоин продолжает дешеветь, а эксперты Cryptonews ожидают падения ниже $30 000 и прихода криптозимы
Asmodeus
00:53
Пока кроме Вайлдберис нигде этой системой оплатить не могу. В Леруа Мерлене пытался ей оплатить вчера. Приложение сразу выдывало ошибку. Хотелось бы её ещё и в приложениях для вызова такси иметь.
«Промсвязьбанк» подключился к системе "СБПэй"
Alex23
00:52
так а где твое доказательство что это русские солдаты?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Андрей Марченко
00:52
вы что и правда в это верите? Дурные совсем? да кто будет в таких целях их использовать, не гоните. Вот в нехороших целях - ещё поверю.
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
Alex23
00:51
ваши блогеры едят человечину своих солдат, а он не верит что в банках человечина🤢 фу вонючие людоеды, ну у вас и нацизма нет, у вас ничего нет... людоеды и нацисты
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Asmodeus
00:47
Мне кажется, что добавка на основе из листьев коки в сверхмалых дозах всяко полезнее лошадиных доз химического кофеина. Жители Колубии часто являются долгожителями. Илон прав. А в российскую колу непл...
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в мире
Saint-14
00:42
Зачем мне спрашивать, если очевидно, да и всем известно, что никакой провокации не было. Я твою гипотезу развиваю, а ты мне ответить не можешь, получается, что твоя гипотеза не имеет право на существо...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
00:39
Ты опять с темы сьезжаешь, и так и не привел пруфов, что в консервах человечина содержится. Написать что угодно можно на этикете, хоть то, что консервы из единорогов сделаны, но сути это не отображает...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Alex23
00:37
спроси у своего тупорылого руководства
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем