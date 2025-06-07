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Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025

Помимо мировых премьер, на выставке были показаны новые трейлеры уже анонсированных игр.
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Summer Game Fest 2025 начался с неожиданной мировой премьеры - Mortal Shell 2. Первая часть соулслайка от студии Cold Symmetry вышла в 2020 году. Игра получила довольно высокие оценки, а также имела финансовый успех (к началу 2024 года было продано боле 1 млн копий). 

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Неудивительно, что сиквел выглядит дороже и разнообразнее. Первое, что бросается в глаза - это похорошевшая, за счет высокой детализации, картинка. Арт дизайн стал намного разнообразнее, это касается не только локаций и рядовых врагов, а также боссов, оружия и брони. Качество анимаций тоже заметно подтянули относительно первой части, особенно впечатляют брутальные добивания монстров.

Mortal Shell 2 можно смело назвать одним из самых перспективных грядущих соулслайк проектов. Выход игры запланирован на 2026 год.

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Перед самым громким анонсом шоу, Capcom представили менее заметный проект, а именно второй трейлер Onimusha: Way of the Sword. Игра является перезапуском, поэтому геймплей заметно отличается от прошлых частей серии. Боевая система Way of the Sword довольно динамична и основана на тайминговых блоках и контратаках, что вызывает ассоциации с Sekiro: Shadow Die Twice от Fromsoftware. Также в боях, которые продемонстрированы в трейлере, можно заметить яркий импакт от ударов и красивые приемы с кинематографичной камерой. 

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Судя по трейлеру, можно сделать вывод, что игра создается на фирменном "капкомовском" движке RE Engine. Этот движок отличается не только хорошей графикой, но и очень неплохой оптимизацией, особенно в сравнении с популярнейшим Unreal Engine 5. Релиз игры ожидается в 2026 году. 


показали сюжетный трейлер Mafia: The Old Country. События четвертой части криминальной саги развернутся на Сицилии в начале XX века. Сюжет игры повествует о юном главном герое - Энцо, который становится новым человеком в мафиозном клане Торризи. Тема сюжетного трейлера - преданность. В видеоролике показано открытое противостояния между "семьями" Торризи и Спадаро, в котором Энцо принимает непосредственное участие. 

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Очевидно, что в Mafia: The Old Country будет сильная сюжетная составляющая. Что не удивительно, поскольку среди ключевых разработчиков Hangar 13 числятся талантливые сценаристы, которые известны такими проектами как:  Star Wars: The Force Unleashed, Alien: Isolation и Infamous (2009), а на посту режиссера находится Томас Хребичек (Tomas Hrebicek), который был постановщиком первых двух частей Mafia.

Mafia: The Old Country выходит 8 августа текущего года, проект будет доступен на ПК, Playstation 5 и XBOX Series X|S.


Российские разработчики из Clout Studio показали новый трейлер хоррора ILL. Примечательно, что проект спонсирует российско-кипрская компания Mundfish - авторы Atomic Heart. 

Трейлер впечатляет очень реалистичной графикой, высокой детализацией и дизайном жутких созданий. Отдельно хочется отметить систему ранений монстров, такой натуральной физики не было еще не в одном проекте. Нужно понимать, что эти технологии созданы далеко не новичками. Авторам игры хорошо знакома хоррор тематика; они работали над довольно заметными проектами в киноиндустрии, среди них фильмы Azrael (Тихое место: Азраэль) и Longlegs (Собиратель душ), а также сериалы IT: Welcome to Derry (Оно: Добро пожаловать в Дерри) и Until Dawn (Дожить до рассвета)

Дата выхода ILL пока не объявлена, но вряд ли стоит ждать игру раньше 2027 года.


Вышеупомянутая студия Mundfish внезапно анонсировала не дополнение для первого Atomic Heart, а полноценную Atomic Heart II.  

Трейлер представленный разработчиками впечатляет масштабами новых локаций и доработанными геймплейными особенностями. Авторы игры обещают нелинейность, RPG-элементы, обновленную боевую систему, которая станет динамичнее за счет возможности использовать огнестрельное оружие и возможности перчатки одновременно. 

Дата выхода Atomic Heart II еще не объявлена.


Помимо ILL на SGF25 было представлено еще 2 крупных хоррор проекта. Один из них Dying Light: The Beast от польской компании Techland

Главным героем The Beast является протагонист первой части Dying Light Кайл Крейн, которому удалось сбежать из лаборатории, где над ним проводили эксперименты. Будучи зараженным, Кайл должен научится подавлять в себе зверя, чтобы отомстить обидчикам и раскрыть тайны прошлого.

Очевидно открытый мир в Dying Light: The Beast  стал просторнее относительно предыдущих частей серии, в трейлере герой передвигается на внедорожнике по пригороду, а также посещает городскую локацию. 

Спустя час после представленного на SGF трейлера, на YouTube-канале IGN появился 30-ти минутный ролик с демонстрацией геймплея.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа, игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, XBOX One и Xbox Series X|S.


Японская студия Ryu Ga Gotoku прежде всего известная по играм серии Yakuza, представила небольшой сюжетный трейлер проекта Stranger Than Heaven, ранее известного под кодовым названием Project Century

Действия игры развернутся в Японии 1943 года. Трейлер демонстрирует атмосферные локации, мы видим как главный герой выходит из джазз-клуба. Улицы города очень хорошо проработаны, это касается не только детализации окружения, но и массовки. Игроков ждет знакомый, по номерным частям серии Yakuza, геймплей с боевой системой в стиле beat'em up, различными активностями в виде мини-игр и даже небольшая нелинейность, позволяющая влиять на сюжет.

Проект еще не обзавелся датой выхода. 


Ну и конечно же главный анонс Summer Game Fest 2025. Им стал Resident Evil Requiem - новая часть культовой хоррор серии от Capcom


Название Requiem отсылает к незавершенной симфонии Вольфганга Амадея Моцарта. Данная часть Resident Evil по всей видимости будет последней по хронологии сюжетных событий. По мере прохождения игроку предстоит посетить культовые локации из предыдущих частей серии. В трейлере показан Raccoon City спустя годы после инцидента, входе которого, зараженный Т-вирусом город, был уничтожен ядерной бомбардировкой.

В анонсирующем ролике не было знакомых по предыдущим частям серии персонажей. Однако нам представили новую главную героиню -  аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, она ведет расследование загадочных смертей, которые могут быть связаны с трагедией из ее прошлого. 

Релиз Resident Evil: Requiem должен состояться 27 февраля 2026 года, на заявленных платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Игра будет содержать полную русскую локализацию (текст и озвучка).


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