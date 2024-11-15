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Half-Life 3 - о пути к релизу

В сети появилась масса утекшей информации о новых возможностях движка Source 2, который затачивается под новый высокобюджетный проект, содержащий передовые технологии - HLX.
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В сети появилось немало информации по поводу новой части Half-Life. Согласно утечкам, в разработке находится проект под кодовым названием Half-Life X (HLX) и это ни что иное, как долгожданный Half-Life 3. На YouTube-канале Gabe Follower появился видеоролик с подробным разбором всех утекших данных.  

Автор видео утверждает, что Valve приступили к активной фазе разработки Half-Life X сразу после завершения работы над Half-Life: Alyx. Компания наняла огромное количество сотрудников, начиная от талантливых модмейкеров и заканчивая ветеранами игровой индустрии. Многие из них работали над физическими движками. В состав команды вошли программисты физики из Rockstar Games и бывшие сотрудники Turn 10 Studios, которые создали физический движок для гоночных симуляторов Forza Motorsport и аркадного ответвления Forza Horizon. 

Также Valve собрала команду из талантливых дизайнеров уровней, которые ранее работали в Id Software (DOOM, Quake), Epic Games (Gears Of War), Respawn Entertainment (Titanfall, Apex), Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima), Raven Software (Hexen, Heretic, Quake 4, Call of Duty) и Rockstar Games (Red Dead Redemption, GTA).

Эти сотрудники присоединились к разработчикам Half-Life: Alyx, которые в данный момент работают над Half-Life X. Примечательно, что обе игры частично делят базовый код. Таким образом в файлах Half-Life: Alyx можно увидеть общие строки кода. 

Файл из Half-Life: Alyx содержащий код Half-Life X

Из данных, утекших в сеть, также стало ясно, что разработка Half-Life 3 замораживалась несколько раз. Причиной этому было создание нового движка - Source 2. Его первый билд появился еще в 2008 году, но он был не удачным и требовал доработки. В 2013 году команда из 30 человек начала разработку Left 4 Dead 3 на основе данного движка. Концептуально проект представлял собой шутер от первого лица в открытом мире, а ее действие разворачивалось в Марокко. Одной из особенностей игры должны были стать огромнейшие орды зомби, наподобие тех, что можно увидеть в Days Gone или World War Z. Но проект был закрыт из-за проблем с еще "сырым" в то время движком. 

Немного позднее другая команда пыталась создать игру с процедурно генерируемым миром. Этой игрой была Half-Life 3. Но от концепции случайно генерируемых локаций отказались из-за все тех же ограничений движка.

В октябре 2015 года, разработчики из Valve случайно (?) оставили файл hl3.txt в Dota 2 Reborn. Этот файл содержал информацию о ролевом проекте, в котором были упомянуты "комбайны", возможность поднимать и кидать объекты, а также реалистичный цикл дня и ночи.

Недавно попавшая в сеть информация говорит о том, что Source 2 обзавелся новыми шейдерами, освещением и динамическими системами смены времени суток и погоды. Valve интегрировала в движок новую систему реалистичного ветра, тумана и дождя с динамическим намоканием поверхностей. А также команда разработчиков улучшила навигацию NPC, в том числе в условиях нулевой гравитации. Последнее явно намекает на наличие в Half-Life 3 мира "Зен" (XEN) или похожего на него места. Специально для этого были обновлены анимации, чтобы поведение персонажей соответствовало условиям невесомости. 

Шейдеры для Half-Life X на движке Source 2

Файл с упоминанием Xen


Что касается основной навигации NPC. Огромное обновление затронуло способность персонажей принимать различные решения, в зависимости от происходящего в их зоне видимости. К примеру, если путь перед персонажем внезапно будет заблокирован какими-то объектами, то он найдет более оптимальный маршрут до цели или разрушит преграду, в зависимости от ситуации. 

В Source 2 также добавляют новые технологии связанные с физикой: 

 - система динамических столкновений для NPC (аналог регдолл технологии из RDR и GTA на движке Rage).

 - сложная система повреждений и уничтожения конечностей (по аналогии с RDR (гуманойды) и Dead Space (существа)), которая повлияет на поведение и реакцию персонажей и существ на получение ранений.

 - сверхреалистичная система рендера и физики волос.

 - эффекты частиц, имитирующие физику жидкости. 

 - пластичность и деформация объектов, а также инерция материалов при деформации.

 - отдельная система физики транспорта, которая включает в себя расчет сопротивления ветра, поведение на различных поверхностях и взаимодействие с водой.

Множество просочившихся в сеть файлов, входящих в состав обновленного для Half-Life 3 движка Source 2, содержат упоминания уже использующихся технологий. К примеру, воксельный дым из Counter-Strike 2, который наверняка будет доработан и использован в будущей Half-Life.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что огромные усилия, которые Valve прилагает для усовершенствования движка Source 2, в скором времени возымеют результат. И, может быть, тогда компания официально представит общественности долгожданную и высокотехнологичную Half-Life: Alyx 2... 

А если серьезно, то все довольно очевидно: HLX - долгострой. Проект, концепция которого менялась из года в год. И несмотря на то, что над ним работает наиталантливейшая команда, он так и не увидел свет. Однако данные попавшие в сеть, говорят о том, что разработчики почти доделали движок, определились с направлением и отчетливо представляют, как нужно вести разработку игры. 

Half-Life: Alyx был не только экспериментальным проектом, который должен был привлечь игроков к VR платформам - эта игра также была, своего рода, пробой пера, а еще она стала сюжетным связующим между прошлыми и будущими частями серии.

Тек же приятно осознавать тот факт, что Valve не бросали разработку Source 2, хотя столкнувшись со множеством технических проблем и отменив несколько игр на этом движке, компания, очевидно, несла крупные финансовые убытки. Возможно мы увидим Half-Life 3 только благодаря Steam, поскольку доход от этой платформы способен покрыть все убытки с лихвой. 

В любом случае, официальных подтверждений о разработке Half-Life под нелюбимым номером Гейба Ньюэлла ждать в ближайшее время не стоит. Если анонс Half-Life 3 когда-нибудь и состоится, то уж точно не раньше 2026 года.

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Теги

steam valve counter-strike 2 half-life half-life alyx новые технологии half-life 3 source 2 габен gabe newell
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