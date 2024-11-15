Half-Life 3 - о пути к релизу
В сети появилось немало информации по поводу новой части Half-Life. Согласно утечкам, в разработке находится проект под кодовым названием Half-Life X (HLX) и это ни что иное, как долгожданный Half-Life 3. На YouTube-канале Gabe Follower появился видеоролик с подробным разбором всех утекших данных.
Автор видео утверждает, что Valve приступили к активной фазе разработки Half-Life X сразу после завершения работы над Half-Life: Alyx. Компания наняла огромное количество сотрудников, начиная от талантливых модмейкеров и заканчивая ветеранами игровой индустрии. Многие из них работали над физическими движками. В состав команды вошли программисты физики из Rockstar Games и бывшие сотрудники Turn 10 Studios, которые создали физический движок для гоночных симуляторов Forza Motorsport и аркадного ответвления Forza Horizon.
Также Valve собрала команду из талантливых дизайнеров уровней, которые ранее работали в Id Software (DOOM, Quake), Epic Games (Gears Of War), Respawn Entertainment (Titanfall, Apex), Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima), Raven Software (Hexen, Heretic, Quake 4, Call of Duty) и Rockstar Games (Red Dead Redemption, GTA).
Эти сотрудники присоединились к разработчикам Half-Life: Alyx, которые в данный момент работают над Half-Life X. Примечательно, что обе игры частично делят базовый код. Таким образом в файлах Half-Life: Alyx можно увидеть общие строки кода.
Из данных, утекших в сеть, также стало ясно, что разработка Half-Life 3 замораживалась несколько раз. Причиной этому было создание нового движка - Source 2. Его первый билд появился еще в 2008 году, но он был не удачным и требовал доработки. В 2013 году команда из 30 человек начала разработку Left 4 Dead 3 на основе данного движка. Концептуально проект представлял собой шутер от первого лица в открытом мире, а ее действие разворачивалось в Марокко. Одной из особенностей игры должны были стать огромнейшие орды зомби, наподобие тех, что можно увидеть в Days Gone или World War Z. Но проект был закрыт из-за проблем с еще "сырым" в то время движком.
Немного позднее другая команда пыталась создать игру с процедурно генерируемым миром. Этой игрой была Half-Life 3. Но от концепции случайно генерируемых локаций отказались из-за все тех же ограничений движка.
В октябре 2015 года, разработчики из Valve случайно (?) оставили файл hl3.txt в Dota 2 Reborn. Этот файл содержал информацию о ролевом проекте, в котором были упомянуты "комбайны", возможность поднимать и кидать объекты, а также реалистичный цикл дня и ночи.
Недавно попавшая в сеть информация говорит о том, что Source 2 обзавелся новыми шейдерами, освещением и динамическими системами смены времени суток и погоды. Valve интегрировала в движок новую систему реалистичного ветра, тумана и дождя с динамическим намоканием поверхностей. А также команда разработчиков улучшила навигацию NPC, в том числе в условиях нулевой гравитации. Последнее явно намекает на наличие в Half-Life 3 мира "Зен" (XEN) или похожего на него места. Специально для этого были обновлены анимации, чтобы поведение персонажей соответствовало условиям невесомости.
Что касается основной навигации NPC. Огромное обновление затронуло способность персонажей принимать различные решения, в зависимости от происходящего в их зоне видимости. К примеру, если путь перед персонажем внезапно будет заблокирован какими-то объектами, то он найдет более оптимальный маршрут до цели или разрушит преграду, в зависимости от ситуации.
В Source 2 также добавляют новые технологии связанные с физикой:
- система динамических столкновений для NPC (аналог регдолл технологии из RDR и GTA на движке Rage).
- сложная система повреждений и уничтожения конечностей (по аналогии с RDR (гуманойды) и Dead Space (существа)), которая повлияет на поведение и реакцию персонажей и существ на получение ранений.
- сверхреалистичная система рендера и физики волос.
- эффекты частиц, имитирующие физику жидкости.
- пластичность и деформация объектов, а также инерция материалов при деформации.
- отдельная система физики транспорта, которая включает в себя расчет сопротивления ветра, поведение на различных поверхностях и взаимодействие с водой.
Множество просочившихся в сеть файлов, входящих в состав обновленного для Half-Life 3 движка Source 2, содержат упоминания уже использующихся технологий. К примеру, воксельный дым из Counter-Strike 2, который наверняка будет доработан и использован в будущей Half-Life.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что огромные усилия, которые Valve прилагает для усовершенствования движка Source 2, в скором времени возымеют результат. И, может быть, тогда компания официально представит общественности долгожданную и высокотехнологичную Half-Life: Alyx 2...
А если серьезно, то все довольно очевидно: HLX - долгострой. Проект, концепция которого менялась из года в год. И несмотря на то, что над ним работает наиталантливейшая команда, он так и не увидел свет. Однако данные попавшие в сеть, говорят о том, что разработчики почти доделали движок, определились с направлением и отчетливо представляют, как нужно вести разработку игры.
Half-Life: Alyx был не только экспериментальным проектом, который должен был привлечь игроков к VR платформам - эта игра также была, своего рода, пробой пера, а еще она стала сюжетным связующим между прошлыми и будущими частями серии.
Тек же приятно осознавать тот факт, что Valve не бросали разработку Source 2, хотя столкнувшись со множеством технических проблем и отменив несколько игр на этом движке, компания, очевидно, несла крупные финансовые убытки. Возможно мы увидим Half-Life 3 только благодаря Steam, поскольку доход от этой платформы способен покрыть все убытки с лихвой.
В любом случае, официальных подтверждений о разработке Half-Life под нелюбимым номером Гейба Ньюэлла ждать в ближайшее время не стоит. Если анонс Half-Life 3 когда-нибудь и состоится, то уж точно не раньше 2026 года.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила