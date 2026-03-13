Аналитики Counterpoint Research считают падение цен на память маловероятным в ближайшей перспективе. Ограниченное предложение и растущий спрос, прежде всего со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта, усиливают дефицит и уже подняли цены более чем на 180%.

Аналитическая компания Counterpoint Research предупреждает о продолжительном дефиците на рынке памяти. Основная причина — быстрый рост спроса на DRAM со стороны проектов искусственного интеллекта при ограниченных объемах производства.

Изображения: SK hynix

Counterpoint Research сообщает: на рынке памяти сейчас нет сценария, при котором цены начнут снижаться в ближайшее время. Ограниченные поставки сохраняют давление на рынок, а рост спроса только усиливает дисбаланс.

Аналитики считают, что дефицит DRAM может сохраниться как минимум до второй половины 2027 года. Многое зависит от того, как производители будут наращивать выпуск и смогут ли сократить разрыв между предложением и спросом. При этом цены на память уже резко выросли. По оценке Counterpoint, стоимость некоторых продуктов увеличилась более чем на 180%, что прямо указывает на усиление дефицита.

Спрос на память формируют сразу несколько сегментов: крупные поставщики инфраструктуры, производители ASIC-чипов, компании, выпускающие GPU, а также массовый потребительский рынок. Но со второй половины прошлого года ситуация изменилась. Сектор искусственного интеллекта стал главным драйвером потребления памяти и обогнал все остальные направления.

В этих условиях производители DRAM ориентируются на клиентов с крупными заказами и более высокой маржинальностью. На практике это означает одно: ограничения поставок могут стать еще жестче, особенно по мере появления новых архитектур ИИ, где роль памяти становится еще более значимой.