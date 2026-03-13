Газета.ru ознакомилась с исследованием компании «Стахановец» о влиянии онлайн-шопинга на эффективность сотрудников. Аналитики выяснили, сколько рабочего времени уходит на маркетплейсы и в какие деньги это превращается для работодателей.

У российских компаний появилась новая статья скрытых потерь — сотрудники регулярно открывают сайты маркетплейсов прямо во время работы. По оценкам аналитиков компании «Стахановец», привычка оформлять личные заказы с офисных компьютеров постепенно выливается для бизнеса в значительные суммы.

Специалисты изучили данные систем кадровой аналитики. Такие инструменты отслеживают структуру рабочего дня: какие сайты открывают сотрудники и сколько времени они проводят на каждом из них. В выборку вошли офисные специалисты — от менеджеров до бухгалтеров и юристов.

Онлайн-площадки для покупок регулярно попадают в список самых посещаемых нерабочих сайтов. Особенно заметна активность перед крупными праздниками. В преддверии Нового года, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества сотрудники активно ищут подарки. По прошествии этих дат интерес быстро снижается.

В среднем работник тратит на маркетплейсы от четверти часа до трех четвертей часа в день. Если взять усредненные 30 минут, за месяц наберется примерно 10,5 часа.

При стоимости рабочего часа около 500 рублей компания теряет более пяти тысяч рублей на одного сотрудника ежемесячно. В коллективе из 500 человек потери превышают 2,6 млн рублей в месяц и более 30 млн рублей за год.

Если речь идет о высокооплачиваемых специалистах, например разработчиках или топ-менеджерах, сумма возрастает в несколько раз. В таком случае месячные потери на одного сотрудника могут превышать 20 тысяч рублей.