Это официально подтвердила менеджер по продуктам группы партнёров Xbox в области игрового ИИ.

Игровой помощник на базе искусственного интеллекта Microsoft Gaming Copilot появится на консолях Xbox текущего поколения в 2026 году. Об этом сообщает издание GamesRadar+, авторы которого получили соответствующее подтверждение от Сонали Ядав (Sonali Yadav), менеджера по продуктам группы партнёров Xbox в области игрового ИИ.

«Я рада сообщить, что в конце этого года мы выпустим Gaming Copilot для консолей текущего поколения и продолжим расширять его доступность для других сервисов, которыми пользуются игроки», — Сонали Ядав.

По всей видимости, под консолями текущего поколения подразумеваются Xbox Series X|S, однако официально конкретные устройства названы не были.

Бета-версия Gaming Copilot стала доступна на ПК, мобильных устройствах и ROG Xbox Ally с прошлого года. Помощник отвечает на вопросы, связанные с играми и непосредственным игровым процессом, а также игровыми учётными записями.

Приложение не получило широкого распространения в игровом сообществе, отметили журналисты GamesRadar+, однако ситуация может измениться, как только интеллектуальный помощник станет доступен для более широкой аудитории владельцев игровых консолей Xbox.