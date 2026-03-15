molexandr
Игровой ИИ-помощник Microsoft Gaming Copilot появится на консолях Xbox в 2026 году
Это официально подтвердила менеджер по продуктам группы партнёров Xbox в области игрового ИИ.

Игровой помощник на базе искусственного интеллекта Microsoft Gaming Copilot появится на консолях Xbox текущего поколения в 2026 году. Об этом сообщает издание GamesRadar+, авторы которого получили соответствующее подтверждение от Сонали Ядав (Sonali Yadav), менеджера по продуктам группы партнёров Xbox в области игрового ИИ.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

«Я рада сообщить, что в конце этого года мы выпустим Gaming Copilot для консолей текущего поколения и продолжим расширять его доступность для других сервисов, которыми пользуются игроки», — Сонали Ядав.

По всей видимости, под консолями текущего поколения подразумеваются Xbox Series X|S, однако официально конкретные устройства названы не были.

Бета-версия Gaming Copilot стала доступна на ПК, мобильных устройствах и ROG Xbox Ally с прошлого года. Помощник отвечает на вопросы, связанные с играми и непосредственным игровым процессом, а также игровыми учётными записями.

Приложение не получило широкого распространения в игровом сообществе, отметили журналисты GamesRadar+, однако ситуация может измениться, как только интеллектуальный помощник станет доступен для более широкой аудитории владельцев игровых консолей Xbox.

#искусственный интеллект #игры #xbox #gaming copilot
Источник: gamesradar.com
Сейчас обсуждают

Артём Поздняков
18:13
Ну вообще то хбокс это изначально ПК он со времен Ван фат на Вин NT работает 🤣🤣
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
linux4ever
18:11
>У них нет мозга >17 разных типов клеток Ну это известно: 1. Создание своей чимбадистрибутива 2. Создание своего чимбаинсталлятора 3. Проффесиональный чимбабенчмаркинг 4. Чимбанализ лицензий 5. Чим...
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO II со слотами DDR4 и DDR5 и разъемом PCI-E 5.0
Михаил Сидоров
17:42
Вот кому заняться нечем.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Phantom Lord
16:42
Это просто в стоке столько жрут ядра на всех Zen3, вот и посчитай, сколько у тебя будет жрать проц в стоке. Частоты в стоке не помню точно, вроде 4500, но однозначно меньше, чем поджатые, ибо греется ...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
16:37
Добро, как система освободится - сделаю подробное тестирование, покажу, сколько жрет каждое ядро, как греется и сколько это балов набирает. Вопрос - 20Вт каждое ядро жрет на какой частоте/напруге у т...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Phantom Lord
16:26
Лечиться тебе пора! И от балабольства тоже. 1. Тебе давным давно в посту поросили показать баллы - этого нет 2. Тебя просят показать частоты в синьке - тоже нет 3. Материнка, я уже просто уверен, что...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
16:25
Главное - верь в это! Я 2 скрина , ты - 0. Сам только балаболишь и оскорбляешь. Зачем? Тебе за это денег платят? Или моя система рвет твои представления о вселенной, и ты не можешь с этим жить дальше...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Phantom Lord
16:12
У тебя кроме твоего балабольства ничего нет, клоун ))) Клоун, у тебя хотя бы 4.1 по всем ядрам берёт проц в синебенче с таким жутким ограничением по мощности? )))
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
16:12
Интересно, у меня есть аргументы, факты - а у тебя только ругань и оскорбления)) Ну-ну, далеко пойдешь по жизни!
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Nikolay Klimenko
16:08
У меня 9700x и такие настройки рво: ppt 120 tdc 95 edc 170 curve -30 в осст линпак греется максимально 88 градусов, башня id cooling frozn a620 pro
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
