Компания нашла способ развивать ИИ за пределами Китая

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компании ByteDance (Китай) удалось получить доступ к передовым чипам NVIDIA на архитектуре Blackwell. Речь идёт примерно о 36 тысячах чипах B200, используемых для исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом ByteDance будет развивать ИИ за пределами Китая. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, китайская компания будет сотрудничать с компанией Aolani Cloud, которая занимается сборкой ИИ-кластеров с использованием чипов NVIDIA. В настоящее время у компании имеются ИИ-чипы на сумму около 100 миллионов долларов, но также есть договорённости о поставках оборудования на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

В материале издания подчёркивают, что речь не идёт о параллельном импорте NVIDIA B200 в Китай. ByteDance будет лишь использовать иностранные сервера, чтобы развивать ИИ. Тем не менее, это открывает китайской компании возможности развивать собственные ИИ-сервисы, бросая вызов американским гигантам – OpenAI, Google и xAI.

Следует напомнить, что США ограничили прямые поставки ИИ-чипов NVIDIA B200 китайским компаниям. Американское правительство придерживается строгого экспортного контроля, опасаясь, что передовые разработки США в области ИИ окажутся в руках конкурентов, в частности, Китая.