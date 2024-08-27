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Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country

Одна из самых любимых мной игровых серий - Mafia, находится в руках Hangar 13. В этой статье я расскажу о ключевых разработчиках студии и о том, чего стоит ждать от недавно анонсированной Mafia: The Old Country.
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У американской студии Hangar 13 довольно спорная репутация и для этого есть причина. Их дебютная игра - Mafia III была скорее экспериментальным проектом, разработчики внедрили в линейную сюжетноориентированную серию, открытый мир с формулой "зачистки аванпостов", которая свойственна играм от Ubisoft, такое решение фанаты серии, естественно, не оценили. Однако в третьей "Мафии" был хороший сюжет и отличная режиссура, что стало лично для меня полной неожиданностью. Если судить по дебютному проекту, станет понятно, что в Hangar 13 работают талантливые сценаристы и режиссеры, но по всей видимость не очень хорошие программисты, поскольку Mafia III на релизе была жутко забагованной. 

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В основе игры лежал великолепный движок Illusion Engine разработанный компанией 2K Czech специально для серии "Мафия", но это было совсем не очевидно, стоило взглянуть на невероятно "мыльную" картинку в Mafia III. У игры были огромные проблемы с освещением и цветовой гаммой, на релизе наблюдались проблемы с динамическими системами смены погоды и времени суток. Самые заметные баги разработчики исправили в течение недели, только чтобы полностью починить игру им понадобилось значительно больше времени.  

Но важно отметить, что Hangar 13 учли свои ошибки. В сентябре 2020-го года вышел ремейк первой "Мафии" (Mafia: The City of Lost Heaven) под названием Mafia: Definitive Edition. При создании игры разработчики использовали ту же версию Illusion Engine и немало ассетов из Mafia III. Однако с технической составляющей проекта все было неожиданно хорошо. Мало того, в ремейке была отличная графика, дизайн города и других декораций, лично у меня внешний вид Лост Хэвен вызвал восторг. 

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Что касается сюжетной составляющей то, тут в Mafia: Definitive Edition по большей часть все сделано правильно. Сценаристы из Hangar 13 восполнили небольшие пробелы в сюжете оригинала и переработали некоторые сцены, это и есть правильный подход при создании ремейка игры, в которой сделан акцент на повествовании. Режиссура катсцен, за исключением пары незначительных моментов, была выполнена на высоком уровне. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что Mafia: Definitive Edition - это ремейк, то есть игра в основе которой лежат концепции, сюжетная составляющая и геймдизайн оригинала от легендарной студии Даниэля Вавры (Daniel Vavra) Illusion Softworks, соответственно этот проект не был полностью спроектирован студией Hangar 13.

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Так чего же ждать от второго полностью самостоятельного проекта студии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, что из себя представляет Hangar 13.

Итак, студия Hangar 13 была основана 4 декабря 2014 года, ее основателем и руководителем является гейм-дизайнер и сценарист Хейден Блэкман (Haden Blackman). Писатель, закончивший Калифорнийский Университет располагающийся в городе Санта Круз (University of California, Santa Cruz), начинал свою карьеру в игровой индустрии в качестве одного из сценаристов студии LucasArts. Позднее он стал исполнять обязанности режиссера озвучки, исполнительного продюсера и креативного директора, а также был руководителем и сценаристом проекта Star Wars: The Force Unleashed. Что примечательно, игра в первую очередь была хороша именно своей сценарной составляющей, ее сюжет до сих пор является лучшим среди экшен игр по "Звездным Войнам". За работу над игрой, в 2009 году Блэкман получил награды за выдающийся видеоигровой сценарий от Гильдии сценаристов Америки и Академии интерактивных искусств и наук. 

В период после ухода из LucasArts и до основания Hangar 13, Хейден Блэкман работал в качестве автора графических новелл для DC Comics и Marvel Comics. Неудивительно, что ведущим сценаристом Mafia III является другой автор комиксов - Уильям Хармс (William Harms). Он также публиковал свои работы в издательстве Marvel Comics. Писатель известен в игровой индустрии, в первую очередь, как автор сценария супергеройского боевика Infamous (2009) от Sucker Punch Productions. Проект до сих пор является эксклюзивом Sony, и имеет высокие оценки от критиков и игроков, в том числе за сюжет. 

Ведущим сценаристом Mafia: Definitive Edition выступал сам Хейден Блэкман, а главным сценаристом проекта был Уилл Портер (Will Porter), который ранее работал с известным писателем Дэном Абнетом (Dan Abnett) над хоррором Alien: Isolation от авторов серии Total War - Creative Assembly. История, рассказанная в игре, является каноном и учитывается при создании фильмов этой культовой франшизы.

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В общем под крышей "13 ангара" собралась очень неплохая команда сценаристов, это не удивительно учитывая тот факт, что студия основана профессиональным писателем. 

Также у Hangar 13 в штате есть отличный режиссер, над постановкой катсцен в Mafia: Definitive Edition работал Томас Хребичек (Tomas Hrebicek). Разработчик занимал пост режиссера еще в Illusion Softworks и работал над катсценами в оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года, которая до сих пор остается одной из самых кинематографичных игр в истории индустрии.

Учитывая такой состав, я думаю все вопросы касательно сюжетной составляющей Mafia: The Old Country можно закрывать. Волноваться за кинематографичность и сценарий новой "Мафии" определенно не стоит, однако геймдизайн грядущего криминального боевика вполне может вызывать опасения. Формула открытого мира из Mafia III является неудачной, и не подходит серии. Mafia: Definitive Edition - ремейк почти дословно копирующий оригинал с небольшими упрощениями в левел дизайне. Какую концепцию изберут разработчики для четвертой части пока не понятно. 

На официальном сайте Hangar 13, открыты вакансии в области геймдизайна, инженеринга и анимации. На данный момент известно, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, в связи с этим студия ищет бэкэнд инженеров, специалистов по разработке и дизайну искусственного интеллекта, а также команде требуется ведущий дизайнер геймплея. 

Глядя на этот список вакансий напрашивается вывод, что геймплейная составляющая Mafia: The Old Country в данный момент находится на самом раннем этапе разработки. Тем не менее интересно, что нам покажет или расскажет Hangar 13 в декабре этого года. [На Gamescom разработчики объявили, что в декабре появится больше информации]

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hangar 13 gamescom mafia definitive edition mafia mafia 4 игры 2025 illusion engine мафия mafia the city of lost heaven mafia the old country
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