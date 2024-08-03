2 августа, в рамках THQ Nordic Showcase 2024, компании Alkimia Interactive, и соответственно THQ Nordic, продемонстрировали геймплейный видеоролик ремейка культовой ролевой игры Gothic.

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Руководитель по развитию бизнеса THQ Nordic и студии Alkimia Interactive Райнхард Полличе и комьюнити-менеджер Тимур Ходырев, ответили на самые важные вопросы касательно Gothic Remake в интервью М.Клик.

Баланс

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Мир "Готики" всегда был довольно враждебным и это сильно сказывалось на геймплее. Хардкорный игровой процесс - это одна из главных особенностей серии. Разработчики ремейка понимают это, и стараются следовать оригиналу, соответственно никаких геймплейных упрощений в игре не будет, к тому же основная целевая аудитория проекта, это фанаты серии. А для новых игроков высокая сложность может стать интересным челленджем.

Тем не менее некоторые изменения в балансе игры, все же будут. Дело в том, что в ремейке появятся новые возможности. По словам разработчиков система крафта, кузнечное дело, алхимия, приготовление еды, охота и другие аспекты были значительно расширены по сравнению с оригинальной игрой.

Что касается снаряжения, то лучшая броня по прежнему будет доступна только по достижению определенных позиций в иерархии различных фракций. Однако хорошее оружие можно получить не только по ходу выполнения квестов, но и исследуя мир. В игре также появится возможность крафта разных видов вооружения.

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Игровой мир

Оригинальная игра отличалась от большинства подобных проектов того времени не только хардкорным геймплеем, но и детально проработанным миром.

Открытый мир Gothic 1 Remake примерно на 30% больше мира оригинальной игры. Масштаб пропорций стал ближе к реальности, поэтому все три лагеря будут ощущаться более просторными. Также в Новом и Болотном лагерях появится много нового контента. Большинство активностей в оригинальной игре находилось в Старом лагере, разработчики решили это исправить, и теперь игроки выбравшие другую фракцию смогут поучаствовать в большем количестве интересных событий.

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Последние главы оригинала можно назвать чисто сюжетными, поскольку в игре на этом этапе прохождения было мало дополнительных квестов, соответственно игрок просто шел по сюжету. Авторы ремейка обещают расширить сегмент второстепенных заданий так, чтобы вплоть до финала, игрок при желании, мог отвлечься от основных квестов.

По открытому миру можно будет свободно путешествовать, поскольку в игре не будет невидимых стен и других подобных преград (кроме, очевидно, магического купола). Помимо этого в ремейке появится механика скалолазанья, которая значительно разнообразит исследование мира.

Gothic была одной из первых игр где была реализована довольно достоверная симуляция жизни, это касалось не только NPC с их распорядком дня, система также распространялась и на монстров, одни из которых ложились спать ночью, а другие наоборот в это время выходили на охоту.

Авторы ремейка обещают осовременить симуляцию живого мира с помощью современных технологий. Также они уточнили, что в игре не появятся новые виды монстров (все по канону).

Сюжет

Как говорят разработчики - "Мы хотим закрыть множество сюжетных дыр. История останется той же, но приобретет больше веса и смысла". Чтобы реализовать эту идею, авторы ремейка ознакомились с архивом разработки оригинальной серии. Там они нашли много интересных идей, которые не использовались или были не полностью реализованы в финальной версии первой части.

"Существует много несостыковок между первой и второй «Готикой», и, создавая Gothic 1 Remake, мы должны сделать переход между ремейком первой и давно вышедшей второй частью более плавным и логичным."

Боевая система

Ранее разработчики ремейка не делились подробностями относительно боевой системы. Очевидно, что большинство фанатов ждали от THQ Nordic Showcase демонстрации именно этого аспекта игры.

Как стало известно, от боевой системы из Playable Teaser, было решено отказаться. Разработчики решили следовать оригиналу и попытаться воссоздать, но в то же время осовременить и усовершенствовать боевую систему оригинала.

"Что касается управления, то оно не будет таким же, как в оригинале, схема «нажми кнопку действия с кнопкой направления» изменится."

Развитие персонажа по-прежнему будет осуществляться при помощи наставников.

"После занятий с мастерами герой будет менять стойки с оружием, научится новым атакам, обращению с разными типами оружия (одноручным, двуручным, топорами) и многому другому."

Также стало известно, что в ремейке появится возможность играть магом с самого начала игры, что было не возможно в оригинале.

Музыкальное сопровождение

Когда авторы игры сообщили, что над ремейком работает композитор оригинальной трилогии "Готики" Кай Розенкранц, тогда стало ясно, что по поводу саундтрека не может быть и малейших опасений. Композитор также отвечает за саунд-дизайн.

При создании саундтрека для ремейка, Кай Розенкранц придерживается формулы "Трех третей". Первая треть - это все оригинальные темы прошедшие ремастеринг и обработку для хорошего звучания в современной версии. Вторая треть - вариации на те же темы, такие мелодии легко узнаваемы, но с небольшими изменениями. Третья треть - посвящена новой музыке. Эти треки написаны для локаций, не имевших собственного звучания в оригинальной игре.

Демоверсия

Пролог под названием "Демо Нираса" (Nyras Demo), посвящен сектанту из Болотного лагеря. Нирасу поручили найти один из Юниторов, он не выполнил задачу и в итоге потерял рассудок под воздействием сил Спящего.

Эта 30-ти минутная дамоверсия была представлена журналистам на выставке Gamescom прошлым летом. Разработчики пока не решили, станет ли она общедоступной.

Русская локализация

Gothic Remake будет полностью переведен на русский язык. Полная локализация - это не только текст, но еще и озвучка, для которой авторы игры собираются привлечь оригинальных актеров дубляжа (было бы невероятно круто снова услышать Безымянного разговаривающего голосом Сергея Чонишвили).

Итог

Если учесть всю информацию, аудио и видео материалы которыми делились Alkimia Interactive, можно сделать вывод, что Gothic Remake является без преувеличений самым амбициозным и даже ключевым проектом THQ Nordic. Очевидно компания возлагает на ремейк большие надежды, и судя по всему они будут оправданы.

Перед авторами игры стоит непростая задача - осовременить проект которому уже 23 года. Когда-то "Готику" сравнивали с "Морровиндом", но после выхода ремейка его трудно будет с чем-то сравнивать, поскольку подобных игр сейчас просто нет.

Стоит напомнить, что дата релиза Gothic Remake пока не известна. Судя по всему THQ Nordic предоставила студии Alkimia Interactive свободу, и разработчики не хотят загонять себя в определенные временные рамки. Работа над проектом идет полным ходом, а значит дата выхода, скорее всего, будет известна уже в этом году, а релиз игры состоится зимой или весной 2025 года.



