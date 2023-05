За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Гоночные игры в открытом мире выходят не так часто, но в 2023 году их количество прямо-таки порадовало. Давайте посмотрим, кто может составить конкуренцию Forza Horizon 5, ведь игре уже два года, и за это время она уже успела несколько надоесть, в особенности своими скудными дополнениями и слабыми обновлениями. Благо конкурентов много, но не все из них подают надежды на то, что в будущем они будут хорошими (да, потому что все проекты еще в разработке, и выйдут ближе к концу года). Та же Need for Speed должна была освежить жанр, но не получилось, создатели забыли про обновления, а теперь само сообщество забыло про Need for Speed. Вот тебе и на рынке осталась одна Forza, от которой можно легко устать. В этом жанре уже несколько лет доминирует одна единственная франшиза от Microsoft, и это конечно заслуга разработчиков, которые смогли еще в первой части реализовать тот функционал, которого ни у кого не было на тот момент (физика, сюжет, живописные локации и куча автомобилей). Полуреалистичная физика, которую легко освоить позволила одной франшизе выйти вперед и ставить планку качества в Open World рейсинге. Однако после десятилетия доминации, как я и сказал, позиция Forza начинает ослабевать, а игра соответственно надоедать, и разработчики пока что лишь помогают франшизе уйти на второй план, по крайней мере до релиза шестой части, до которой еще очень и очень далеко, поскольку издатель сейчас собирается выпускать на рынок конкурента Gran Turismo - Forza Motorsport. Хотя, у этой игры важная миссия — показать, что создатели смогли продвинуться дальше и серьезно обновили игру. Если проект порадует своими нововведениями, то и новая Horizon, вероятно, сможет это сделать через несколько лет. Как минимум по описанию все выглядит хорошо, и по трейлеру, и по скриншотам соответственно. Последняя итерация в виде Forza Horizon 5 определенно не та игра, которой когда-то была (все старое — лучше). Сейчас даже самые преданные фанаты ищут замену Horizon, хотя бы на время, чтобы передохнуть от этой однотипной игры. И я здесь, чтобы показать вам пять игр, которые могут составить конкуренцию Forza Horizon 5 - только новые игры. Начинаем.

The Crew: Motorfest:

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А начинаем мы с проекта, который подает хорошие надежды нам всем. Французская компания Ubisoft удивила нас всех в начале года, анонсировав дополнение (игру) Motorfest. Как говорили инсайдеры, это было дополнением для второй части, но в итоге создатели решили сделать из этого самостоятельную игру. И, в этом случае, конечно, будут некоторые минусы, которые мы обязательно разберем. В остальном же проект отличный, и даже может составить конкуренцию самой большой франшизе на рынке - Forza Horizon. Хотя, пока все что мы получили официально — это маленький рекламный ролик, в котором показали локацию и несколько автомобилей.

Мы знаем, что действие игры будет происходить на Гавайях, остров Оаху. А такая же локация была в первой части Test Drive Unlimited. Создатели видимо, вдохновлялись легендарной серией, и решили выпустить самостоятельную игру Crew, после того, как услышали про разработку TDUSC. Может быть, Motorfest это духовный преемник Test Drive? И может быть он порадует нас всех старой атмосферой? Вернет, так сказать, в старые добрые времена. Но, скорее все таки Motorfest станет конкурентом Forza Horizon, а не TDU, ибо серия определенно имеет мало общего с TDU. Также отмечу, что карта Оаху будет меньше, чем в TDU! Да-да, игра, которая вышла совсем давно имеет проработку лучше, чем в новейшем проекте. Так, даже в TDU2 и The Crew 2 карта больше — видно, что эта игра была действительно обычным дополнением, ибо карта как раз подходит по масштабу. Но за то, сам островок проработан неплохо. Думаю, в городе мы не сможем найти пустые места, как в той же Forza Horizon 5, где масштаб — это тупо пустыня, джунгли и пара городков, где стоят только здания, деревья да знаки с трафиком.

реклама

Мы уже увидели четыре разных автомобиля: внедорожник Urus и Bronco, родстер Lamborghini, и легендарная Shelby 427 Cobra. В целом, этим разработчики сказали, что у нас будет выбор из сотен автомобилей разных классов, которые подходят под определенную локацию на карте. И, да, тут будет различная окружающая среда: песок, городская среда, джунгли, грязь, и даже гоночные треки, это было показано в самом конце трейлера Motorfest. Вот это вот все очень похоже на то, как любят демонстрировать игру разработчики Horizon. Они также предпочитают показывать несколько разнообразных автомобилей и доступную окружающую среду в игре, и заканчивается все тем, что нас приводят к гоночному треку. Если честно, как под копирку. А еще, в Horizon трейлерах часто используют автомобили Ford и Lamborghini. Совпадение? Возможно. Конечно, о Motorfest нам предстоит узнать еще очень многое, но мы знаем, что проект запланирован на конец 2023 года. Вероятнее всего мы увидим готовый проект ближе к концу этой осени. Если, конечно, создатели в лице Ubisoft не перенесут/отменят проект, как они это очень любят делать в последний момент перед релизом/тестированием. Отмечу, что проект будет доступен на старых консолях, и это немудрено, поскольку в начале это было простым дополнением для Crew 2.

По трейлеру понять довольно сложно, но сложилось впечатление, что разработчики переделали физику. Вопрос — останется ли она такой же аркадной, как была раньше, и разработчики просто облегчат нам дрифт, или с этого момента мы будем играть в Horizon Crew? Что выберут создатели: аркада или симкад. Поэтому, да, есть некоторые вопросы к будущему проекту. Также, нас может не очень порадовать графическая составляющая. Просмотрев трейлер у меня сложилось впечатление, что проект так и остался дополнением ко второй части прямиком из 2018 года. Что-то и вода такая себе, и тени не радуют, машинки выглядят как игрушечные, которые просто левитируют над серой массой. Да даже песок от автомобилей выглядит так, будто его перенесли из старой игры. Я понимаю, что это альфа, но... Вы видели например трейлер Cities Skylines 2? Вот это я понимаю уровень трейлера, а не вот это вот все. От того трейлера меня прямо на эмоции пробило, а от этого тоже — но только в негативном ключе.

Кстати, сама концепция тоже совпадает с Forza. Однако имеются самолеты, мотоциклы и даже водный транспорт — хотя, инсайдеры говорили, что команда откажется от этой идеи в пользу автомобильных гонок. Скорее всего, от мотоциклов точно не откажутся, поскольку уже в ЗБТ имеются гонки заточенные под это тип транспорта. А вот от самолетов и лодок вполне могут отказаться в пользу автомобилей. А может, это будет специальный транспорт, доступный только искусственному интеллекту для создания атмосферы Crew. Стало известно, что создатели даже добавят поддержку рулей — это конечно, означает, что игра серьезно отходит от аркады. В общем, создатели решили копировать концепцию Forza, и с физикой, и самим основным геймплеем. Все настройки доступные на ЗБТ, доступны и в Forza (это я про ABS например).

реклама

Что также интересно, так это то, что в Crew наконец-то появилась система разрушений. И, она опять-таки похожа на ту, которая в форзе: максимум, это заборчики какие-нибудь. Также появилась система плейлистов, и это очень и очень похоже на местные турниры в Forza с подборкой тематических гонок. Или, можно провести параллель с сезонами, за прохождение которых нам начисляют награды. При этом искусственный интеллект значительно улучшили, теперь присутствует пять уровней сложности (эм, прямо как в Forza, серьезно?). Для класса GT3 добавили систему износа шин, чего уже как раз в форзе нет. Ну, частичка реализма, которая требует иногда ремонтировать ваш автомобиль после гонок.

А еще в игру добавили голосовой помощник... Прямо как в Forza Horizon... Как говорится если копировать частичку геймплея, то копировать по полной. При этом быстрое передвижение, то бишь телепорты по карте убрали. Теперь придется ехать на гонку самостоятельно. Учитывая, что карта довольно маленькая - решение прямо-таки порадовало, хотя бы не будем заниматься фармом ради открытия бесплатного телепорта.

Carx Street:

реклама

А это уже отечественный мобильно-ПКшный проект. Сейчас игра уже доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android (но не Samsung и Huawei). На ПК же проект выйдет в "2023" году — но, учитывая скорость оптимизации игры на мобильных устройствах, вероятно, игру на ПК перенесут на 24-25 год. С консолями вообще ничего не понятно, но времени понадобится еще больше, чем для ПК. Если говорить об игре со стороны мобильных геймеров — игра действительно интересная. Имеется большой открытый мир, похожий на Undergound. Конечно же в Forza и Need for Speed открытый мир в разы больше, но как для мобильного проекта все неплохо. Проехать весь мир можно примерно за 15 минут. При этом имеются горы (в будущем апдейте), большой детализированный город с различными областями и загородное шоссе. Если сжать карту NFS с ПК, то получается что-то похожее на то, что мы получили в CarX.

Как я и сказал игра частично похожа на Underground. Имеется базовая система тюнинга, как для типичной мобильной игры — купи эпическую деталь и все, автомобиль полностью готов. Однако есть дополнительные настройки, которые могут облегчить гонку/дрифт, и в них уже разобраться сложнее. По гайдам довольно сложно создать хорошую машину и приходится разбираться самому, на что уйдет некоторое время (приятно, что в мобильной донатной игре есть какая-то сложность, и не хватит просто одного доната, хотя все таки он решает в игре почти все). Кастомизация тоже имеется. Конечно, она не как в Underground, но уже можно изменить цвет и поставить свои детали. Их мало, но, в будущем, наверняка станет больше, если создатели начнут работать над новым контентом, а не над "оптимизацией" на iOS.

Графическая составляющая очень неплоха. В некоторых моментах даже скриншоты получаются не хуже, чем на ПК. При этом требования соответственно довольно маленькие. Если говорить про телефоны, то это Iphone 12 и Snapdragon 850. Если мы говорим про будущую версию на ПК — то это от 1050 Ti. Визуальные эффекты радуют, особенно ночью и в городе. Транспортные средства нелицензированные, но полностью реальные, как в CarX Drift. При этом Т/С в игре уже много, около трех десятков, и донат не сильно влияет на то, какую машину ты получишь. Автомобили проработаны хорошо. Есть очень много JDM-каров. Игра сосредоточена на дрифте и скорости по ночным шоссе. Местность сильно похожа на Японию, как и архитектура.

Самая главная проблема в этой игре — это ее разработка на ПК. Возникает ощущение, что игру никогда не выпустят на ПК. Просто к сведению релиз на ПК был запланирован еще на 2021 год. После этого было несколько переносов на год, и вот - 2023 год, а игры все еще нет, и даже на мобильных устройствах она работает плохо. До сих пор нет никаких новостей о ПК версии игры. Популярные блогеры считают, что на ПК проект выйдет ближе к концу года. В отличие от The Crew, CarX Street у Forza Horizon мало чего берет. Точнее, я ничего не вижу, что было скопировано. Скорее копируются детали из старого Underground, и все равно что так происходит, поскольку Electronic Arts не горит желанием делать ремастер/ремейк легендарной игры. При этом проект отвечает всем требованиям игроков Horizon.

Test Drive Unlimited: Solar Crown:





Легендарная франшиза возвращается, спустя десятилетие. И возвращается она с уникальными особенностями — реализм, редкая карта Гонконга, масштаб 1:1, дома и то, за что полюбили TDU, и все это с отличной графикой на новом движке от WRC.

Solar Crown перенесет нас в Гонконг, который проработан в масштабе 1 к 1. Хотя, даже так карта выходит всего на 500 км2 — спасибо Гонконгу, за то, что он такой маленький. Все автосалоны и другие здания будут находиться также, как и в реальности, по крайней мере с последних скриншотов опубликованных в сети я сделал такой вывод. Интересно, означает ли это, что мы сможем найти реальные здания из Гонконга в игре? Было бы неплохо. Все игры TDU были отличными, и даже сейчас вторая часть выглядит достойно, достойнее чем The Crew 2. И вот тогда, когда создатели легенды отошли от дел, в нишу пришла Microsoft и Forza, став лидером. И кто знает, может новая игра перевернет жанр? Если бы франшиза не ушла на такой долгий перерыв, она могла бы сражаться с Forza за право быть лидером в Open World рейсинге.

К сожалению, мы еще не видели реального геймплея TDUSC. Был лишь рендерный трейлер, и частичка геймплея, где показали автомобиль спереди и ночную узкую улочку Гонконга. Из него, можно сделать вывод, что блюра будет очень много, а автомобили будут проработаны хорошо. Также известно, что в игру вернутся легендарные марки автомобилей Shelby, Lamborghini, Ferrari - для них создали отдельный автосалон. Вообще автосалоны и мастерские, где кастомизируется транспортное средство это отдельная тема. Из последнего блога стало известно, что мы будем ездить по городу в поисках автосалона, а потом уже в автосалоне будем от первого лица выбирать себе автомобиль для гонок. Можно будет тестировать его, осмотреть экстерьер и интерьер. В мастерских же будет клубная кастомизация, а вот что в плане боди-китов и тюнинга других деталей — ничего не рассказывали. Будут общественные места, где можно будет общаться с другими игроками и собирать автомобиль вместе (пока что это автосалон и мастерская).





Также я поразмыслил насчет экономики будущего проекта. Как я понимаю, она будет более реалистичной, чем в той же Forza Horizon. Разработчики говорят, что нам придется выбирать автомобиль с умом. Можно предположить, что нам придется долго собирать большую коллекцию автомобилей, и заполучить всю коллекцию будет трудно, а цены будут большими. Я не знаю, это означает, что будет много гринда, или что будут эксклюзивные временные события, но точно ясно, что будет сложно и интересно заниматься коллекционированием. Имея редкие автомобили ты как минимум сможешь показать их другим игрокам, тогда как в Forza Horizon этим никого давно не удивишь - все багоюзят и фармят, постоянно, 24/7, чтобы получить больше кредитов на очередную машинку (это кстати, серьезный минус Horizon). Мне нравится перспектива того, что придется делать все так, как в реальной жизни: зарабатывать деньги в гонках на стартовом слабом автомобиле — ехать в автосалон и самостоятельно выбирать автомобиль + проводить тест-драйв — ехать и покупать дом с гаражом, где будет стоять автомобиль - и так по кругу. Думаю, других функций, которые будут делать игру более реалистичной тоже добавят. Этакие общественные места по типу парков, кофеень и так далее. Да это уже настоящее гоночное GTA без экшена и стрельбы без разбору.





Физика будет похожей на Crew. Как минимум смотря на трейлер сложилось такое впечатление. В трейлере уж слишком просто внедорожник весом в несколько тонн вошел в дрифт, да даже не покачнулся на резком повороте. А еще важно отметить, что проект не будет доступен на старых консолях. Только некстген, только хорошая графика. Это сделано для того, чтобы команда разработчиков могла сосредоточиться на улучшениях, а не на том, чтобы сделать игру играбельной для бедных владельцев старых устройств. Из этого можно сделать вывод, что на ПК требования будут довольно высокими: вероятно, RTX 2080 и выше, и процессор на уровне I5-11600. Надеюсь, что разработка будет завершена к 2023 году. Недавно создатели выложили запись в блоге, и сказали что, решили большую часть проблем, и теперь могут выпускать блог каждый месяц. Это хороший знак, который гласит, что разработка ускорилась и идет быстрее, чем было в прошлом году. Так и до геймплея дойдем. Кстати, создатели сказали, что смогут выкладывать геймплейные ролики в блоге в будущем.





Создатели подтвердили, что был реализован редактор ливрей. То бишь можно будет создавать свою собственную раскраску на автомобили, как в Forza Horizon. Если туда добавят маленькие кружочки и квадратики, то вполне можно будет рисовать даже арты как в FH. Радует такая новость. В плане тюнинга все просто — базовая система с 4 характеристиками: мощность, тяга, ускорение, торможение. В целом, все просто. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания предлагается 13 настраиваемых деталей в 6 категориях, а для электромобилей - 12 настраиваемых деталей в 6 категориях. Это, те детали, которые можно тюнинговать по своему вкусу.





Будут клубы. Как я понимаю, это типа онлайн кланов, и будут клубные гонки или соревнования. Взаимодействие с клубом приносит дополнительные бонусы. Вероятно, будут чемпионаты/турниры/сезоны. Также вернулась система классов, на одном из скриншотов видно надписи A1/A2/A3 в мастерской. Полный разбор ищите здесь и здесь.

Stunfest: World Tour:

А это гонки... С прыжками и разрушением. Это что-то похожее на FlatOut, только фокусироваться вы будете именно на трюках. Специально для этого на треке выставлены различные препятствия и трамплины. На первой бетке все смотрелось более или менее, правда очень не оптимизировано. Мне посчастливилось поиграть, и если оптимизировать игру и добавить контента то будет интересно, ведь можно даже выйти из автомобиля и погулять по карте, которая довольно велика из-за специфического геймплея. Вы будете летать по карте, при чем как на автомобиле, так и на "крыльях". Имеется возможность сломать автомобиль соперника, или он сам сломает его на очередном препятствии. Как я и говорил, карта выглядит большой. На бетке была доступна локация где-то в каньоне, и вылетая высоко на крыльях, хорошо видно, что находится вдалеке. Здесь важно не занять первую позицию в гонке, а сделать это круто, делая трюки, прыжки и полеты. Можно менять автомобиль прямо во время гонки, выпрыгнув на большой скорости со старого авто. В общем и целом игра выглядит довольно забавной, и не такой сложной, как прошлые. При этом проект должен выйти в обозримом будущем. Вроде как на презентации дали обещание завершить работу до конца текущего года. В итоге с натяжкой этот проект можно назвать настоящим конкурентом Forza. По крайней мере на первое время. Разумеется физика здесь максимально аркадная, и позволяет делать все, что заблагорассудится. Автомобили при этом ломаются довольно быстро и красиво, как во FlatOut. Именно поэтому нет лицензированных автомобилей. Ни один автопроизводитель не позволит использовать свой автомобиль в смертельных гонках с трюками, и разбивать дорогие машинки портя их бренд. Сами автомобили будут приближены к реальным моделям. Ну, система работает примерно также, как в CarX Street. Фактически это Nissan, но юридически - V17.

Nightrunners:

А вот это уже проект похожий на CarX Street, ибо разрабатывается одним единственным разработчиком. Из-за этого графика здесь довольно простая, но покупая данную игру в будущем нельзя смотреть на графическую составляющую, нужно обратить внимание на интересный геймплей. Судя из названия вы могли понять, что гонка будет в основном проходить ночью. Так и есть — гонки здесь проходят ночью на японских трассах. В игре будет открытый мир с японским городом. Игра переносит нас в 1996-2006 год. Соответственно, в этой игре вы не найдете современные электрические суперкары. Здесь вы найдете JDM-кары, Nissan, Mazda и других легенд. В игре будет сюжетный режим, который похож на игру Midnight Club. Будет полная кастомизация автомобилей и соответственно проработанный японский тюнинг. Будет видимая замена двигателя. Вы будете покупать поддержанные автомобили, поскольку экономика ориентируется на реальный мир. Или, вспомните геймплей Gran Turismo. Аукционы здесь действительно выглядят очень интересно. Общая презентация игры от разработчика таки приковывает ваше внимание к уникальной стилистике. Эта игра исправляет ошибку разработчиков Forza - отсутствие Японии. Создателям определенно нужно было выбирать красивую Японию, а не сухую и скучную Мексику. Уже скоро выйдет играбельная демо-версия проекта. Вот тогда то мы и посмотрим, что это за проект, и стоит ли он нашего дальнейшего внимания. Конечно, делаем скидку за то, что создатель один работает над масштабным проектом. Не все крупные студии берутся за такую работу. Несмотря на посредственную графику, стилистика и уникальный геймплей перевешивают существенный графический минус.

Как сказал разработчик, в игре будут RPG-элементы. По этой ссылке можно ознакомиться с Twitter страничкой разработчика. Там есть например видео кастомизации автомобилей. Если присмотреться, то стилистика очень похожа на старые Need for Speed. С первого взгляда я вам так скажу — это Underground в Японии. Звуки двигателей, трафика, спидометр, нитро и вот это вот все вкупе с динамической музыкой... Рай для геймерских ушей. Как вы понимаете, проект также может столкнуться с проблемой недостатка контента. Разработчик один, так что иногда игра может быть очень скучной.

Автосалоны тоже будут, и тоже в приятной японской стилистике, прямо как в старых играх. Прямо в автосалоне можно будет полностью кастомизировать автомобиль: бампер, зеркала, спойлер и многое другое включая цвет автомобиля. Уже было показно, что имеется возможность менять двигатель, колеса, подвеску, и даже интерьер, включая цвет сидений и двигателя. Первым делом игра выйдет в раннем доступе, и только через несколько лет выйдет в окончательный релиз. Сейчас разработчик занимается исправлением багов, и на это уйдет от нескольких недель до трех месяцев. Так что, до лета ждать раннего доступа не очень то и стоит. С демо-версией легче.