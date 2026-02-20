Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году

На рынке комплектующих для игровых ПК остается все меньше бюджетных моделей и собрать оптимальный недорогой компьютер становится все сложнее.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Цены на комплектующие для ПК продолжают расти, несмотря на то, что рубль укрепляется уже несколько месяцев. Вроде бы совсем недавно недорогой игровой компьютер можно было собрать за 60000 рублей, а в 2026 году сборка на базе процессора Ryzen 5 5600 и видеокарты GeForce RTX 5060 уже приближается в цене к важной психологической отметке в 100000 рублей. Часть геймеров не могут позволить себе такие серьезные траты на игровой ПК, а еще часть просто не настолько часто и не с таким азартом играют, чтобы отдать за компьютер пару месячных зарплат. Ведь таким деньгам можно найти и более практичное применение.

Но банальная поломка материнской платы, ОЗУ или видеокарты в старом ПК может поставить нас перед выбором: искать старые, подходящие для этого ПК комплектующие на «Авито», рискуя нарваться на нерабочие или глючные. Или пробовать собрать новый ПК в режиме максимальной экономии. А то, что осталось в рабочем состоянии от старого ПК, продать, чтобы хоть как-то окупить траты. Ведь покупать новую материнскую плату в старый ПК — очень невыгодное решение, в чем я недавно убедился сам, отдав более 10000 рублей за MSI B550-A PRO для старого ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060.

реклама



Изображение: Hardware Unboxed

И сегодня мы с вами выберем наиболее оптимальные новые комплектующие для сборки бюджетного игрового ПК для тех геймеров, кто не готов отдать за него большие деньги. И не просто составим список из бюджетного, морально устаревшего хлама, типа видеокарт Radeon RX 6400, а будем искать такие комплектующие, которые наиболее оптимальны по соотношению цены и производительности.

реклама



А главным критерием выбора комплектующих будет возможность комфортной работы в Windows 11 с распространенными пользовательскими программами и запуск популярных игр хотя бы на минимальных настройках графики в разрешении 1080p. Комплектующие будем искать на маркетплейсе Яндекс Маркет, а начнем с процессоров.

Сначала я хотел добавить в блог парочку процессоров со встроенной графикой, но, взглянув на цену Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 8600G, понял, что стоит оставить их на полках магазинов. Где они, скорее всего, пролежат с такой стоимостью до полного морального устаревания. Популярный в прошлом шестиядерник Ryzen 5 5600G и его братья-близнецы, Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT со встроенной графикой AMD Radeon Vega 7, слишком выросли в цене из-за спроса на недорогие системы с ОЗУ DDR4, да и их складские запасы подходят к концу.

Изображение: Hardware Unboxed

реклама



А вот гораздо более производительный Ryzen 5 8600G по идее должен был значительно подешеветь, ведь для него требуется очень дорогая ОЗУ DDR5, но пока этого не наблюдается. Кстати, практически полным аналогом Ryzen 5 5600G по процессорной части является процессор Ryzen 5 5500, который сегодня стал самым дешевым шестиядерником 5000-й серии Ryzen.

И глядя на его цену, которая часто выше 15000 рублей, понимаешь, что за «встройку» Vega 7 просят очень много, учитывая ее производительность на уровне древней видеокарты GeForce GT 1030, которая не позволит играть в 95% новых игр. На разницу в цене Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5500 можно купить весьма приличную видеокарту на «Авито», которая будет в разы быстрее встроенной графики Vega 7, например, Radeon RX 6500 XT.

И именно Ryzen 5 5500 станет стартовым процессором для недорогих игровых сборок на платформе AMD AM4, несмотря на ряд недостатков. Один из главных — наличие шины PCI Express только третьей версии, что не понравится многим новым видеокартам с восемью линиями PCIe для подключения. Но если мы выбираем Ryzen 5 5500, то можем и материнскую плату взять очень дешевую — на чипсете AMD A520 или AMD B450, которая тоже будет ограничена шиной PCI Express 3.0.

реклама



Изображение: Hardware Unboxed

А если будем расширять бюджет, чтобы купить Ryzen 5 5600, у которого и кэша третьего уровня в два раза больше, и поддержка PCI Express 4.0 есть, то нам придется доплатить еще и за материнскую плату на чипсете AMD B550, а это сделает нашу сборку уже совсем не дешевой. Ну а материнскую плату на чипсете AMD A520 можно найти всего за пять с небольшим тысяч рублей. И установив в нее 16 ГБ ОЗУ DDR4, мы получим основу для сборки ультрадешевого игрового ПК.

Если посмотреть на то, что предлагает конкурент компании AMD, компания Intel, то можно заметить, что бюджетный четырехъядерник Core i3-12100F, который можно считать стартовым уровнем для недорогих игровых сборок, заметно подорожал. На Яндекс Маркете он стоит уже 7000 рублей и выше, но пока он обойдется дешевле, чем Ryzen 5 5500. Производительность у них в среднем схожа, но шесть ядер процессора от AMD будут предпочтительнее в некоторых новых играх и будут меньше страдать от фоновых задач, которые постоянно крутятся на наших ПК.

Изображение: Hardware Unboxed

Но Core i3-12100F имеет еще одно очень важное преимущество — поддержку шины PCI Express 4.0, и новые бюджетные видеокарты будут работать с ним без проблем и просадок FPS. На этом плюсы Core i3-12100F не заканчиваются, и можно отметить его крайне низкое энергопотребление, которое позволит обойтись самым дешевым кулером, даже без теплотрубок. Это позволит сэкономить несколько сотен рублей, делая сборку на нем еще дешевле, чем на Ryzen 5 5500.

Даже в тяжелых рабочих задачах энергопотребление Core i3-12100F ниже, чем у считавшегося очень экономичным в прошлом четырехъядерника Core i3-10100, и едва превышает 52 ватта, а в играх не дотягивает даже до 50 ватт, и в мониторинге вы будете видеть скромные цифры всего в 40-45 ватт. Это позволяет без проблем использовать самые дешевые материнские платы LGA 1700 на чипсете Intel H610 без радиаторов на системе питания и не беспокоиться об ее перегреве.

Кстати, если вам удастся найти процессоры Core i3-13100F и Core i3-14100F на несколько сотен рублей дороже Core i3-12100F, то стоит доплатить и взять именно их. Несмотря что количество ядер у них такое же, а четыре ядра выглядят не самой оптимальной покупкой в 2026 году, частоты буста, особенно у Core i3-14100F, заметно выше. Это прилично поднимает его производительность на ядро, и в играх в среднем он обгонит Core i3-12100F на 5%, примерно настолько же отстав от гораздо более дорогого шестиядерника Ryzen 5 5600X, что для четырех ядер – отличный результат.

И на этом выбор новых процессоров для бюджетных игровых ПК заканчивается, ведь даже сборка на шестиядернике Core i5-12400F с соответствующей его уровню видеокартой, например, Radeon RX 9060 XT, уже перевалит в стоимости за 100000 рублей. И это уже никак не назовешь недорогой игровой сборкой. Поэтому можно переходить к выбору видеокарт, и он тоже будет весьма ограниченным, ведь некоторые популярные в прошлом бюджетные модели стали стоить очень дорого.

Изображение: Hardware Unboxed

Введя в поиске на Яндекс Маркете «Radeon RX 6600», я обнаружил, что цены на них стартуют с 29000 рублей. А это значит, что про эти видеокарты можно забыть. Это слишком дорого для бюджетных сборок ПК, да еще и за модель, которая появилась на рынке почти пять лет назад и, похоже, уже потеряла поддержку игровыми оптимизациями в драйверах. Компания AMD, кстати, так и не дала однозначный ответ по этому вопросу. А окончательный крест на этих моделях, как и на Radeon RX 7600, которые тоже слишком дороги, ставит видеокарта GeForce RTX 5050, которую уже можно найти всего за 26732 рубля.

Такая стоимость новой модели от Nvidia с поддержкой всех «фишек» 5000-й линейки, включая генератор кадров, делает бессмысленной покупку еще и GeForce RTX 3050 8 ГБ. Эта старая модель стоит слишком дорого по меркам 2026 года, ведь она отстает даже от Radeon RX 6600 примерно на 30% и для новых игр практически не годится.

Кстати, и GeForce RTX 3060, которая отлично подошла бы в сборку на базе процессора Ryzen 5 5500 за счет наличия 16-ти линий PCIe для подключения, тоже стала крайне невыгодной покупкой. Ведь гораздо более быстрая даже в режиме PCI Express 3.0 видеокарта GeForce RTX 5060 стоит практически столько же, а ее видеопамяти в 8 ГБ пока хватает для средних настроек в новых AAA-играх.

Изображение: Hardware Unboxed

Старые видеокарты Radeon RX 6600, Radeon RX 7600, GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060, бывшие совсем недавно хитами продаж, стоят сегодня так дорого, скорее всего, потому, что уже распродаются их остатки и смысла снижать цену на них нет, кто-нибудь купит и по такой цене. Что касается еще более дешевых моделей, которые можно найти новыми в магазинах, то смысл в их покупке почти равен нулю. Intel Arc A310, Intel Arc A380, Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 6 ГБ уже не справляются с новыми требовательными играми даже на минимальных настройках графики.

Объем видеопамяти у них катастрофически мал, сегодня минимумом для игр в разрешении Full HD стали 8 ГБ VRAM. А слишком высокая цена делает стоимость одного FPS, которую выдают эти видеокарты, просто шокирующе высокой. Если вам нужна очень дешевая видеокарта для простых игр, то присмотритесь к моделям с небольшим уровнем энергопотребления на «Авито», начиная с GeForce GTX 1650, которую можно найти всего за 5000 рублей.

Такая стоимость этой модели делает еще и бессмысленной покупку «игровых» APU не только для платформы AM4, но и AM5. Старая добрая GeForce GTX 1650 в связке с процессором Ryzen 5 5500 будет быстрее гораздо более дорогого Ryzen 5 8600G в большинстве игр, не говоря уже об Ryzen 5 5600G, «встройка» которого даже для игр 2010-х годов годится с трудом.

Итоги

Изображение: Hardware Unboxed

Думаю, вы заметили, насколько скуден стал ассортимент бюджетных комплектующих за последние годы. Большинство из них — это старые модели видеокарт и процессоров, которые существуют на рынке уже несколько лет, а новых моделей давно не появляется ни у компании AMD, ни у Intel, ни у Nvidia. Но, учитывая, что многие комплектующие из этого блога уже сняты с производства, вскоре мы можем столкнуться с парадоксальной ситуацией, когда самый дешевый ПК, который можно назвать игровым, будет стоить более 70000 рублей.

Ведь даже бюджетные модели видеокарт, по заявлениям СМИ, снимаются с производства, чтобы освободить мощности для разрастающегося сегмента чипов памяти ИИ-ускорителей. А этот рынок способен загрузить все существующие производственные мощности. И вполне может быть так, что 2026 год станет последним, когда еще можно было купить недорогой компьютер.

Подводя итоги, наиболее оптимальной бюджетной сборкой мне кажется ПК с процессором Core i3-12100F, видеокартой GeForce RTX 5050 в самом дешевом исполнении, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD объемом 512 ГБ. Все это можно запитать бюджетным блоком питания на 450 ватт и поставить в самый простой корпус, и радоваться возможности играть во все новинки игр, пусть и на минимальных и средних настройках качества графики.

На этом я заканчиваю и в конце предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Добавить в закладки

Теги

цены игровой пк экономия core i3-12100f ryzen 5 5500 geforce rtx 5050
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
3
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
2
В даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов в мессенджере Max
+
Капитализация Amazon за девять дней потеряла $450 млрд после объявления об инвестициях в ИИ
+
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
2
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
9
Врач-педиатр рассказала, с какого возраста детский организм начинает хорошо усваивать блины
+
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
2
В Беларуси начал работать станкостроительный холдинг
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
Яндекс запустит в России новый сервис такси Fasten в марте 2026 года
+
Apple разрабатывает ИИ-кулон размером с AirTag
+
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
5
В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
8
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
2
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
4
Потенциальный ядерный удар по астероиду может сработать лучше прежних расчётов
1
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
4

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
7
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
24
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
12
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
1
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

motya
13:27
Автор так тебе и скажут правду про джойстик. Про коробку хрень написал! Пока жили в квартире места в обрез, после 2х недель выкидывал коробки сразу от всего. Спросить про чек бумажный или электронный...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
vadimus777
13:26
Надеюсь уже будет два разъема питания 12hpwr.
MLID: NVIDIA работает над GeForce RTX 5090 Ti — на 5% больше ядер CUDA и TDP в 750 Вт
Roditch
12:58
Купить 5090 и сэкономить на замене блока питания.
Ограничение мощности до 500 Вт не помогло RTX 5090 избежать расплавления 16-контактного разъёма
Alex PAW
12:45
некрофил он потому что
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Vergo
12:44
Не сменят. Так и оставят, пока эти ВК не перестанут покупать вобще.
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
Виталий Крюков
12:34
Пустое сравнение, оно не привязано к уровню доходов населения.
«Автостат»: средняя стоимость нового автомобиля в России превысила $45 000
lighteon
12:32
Какие-то мотивы из разряда фаната клуба экспертов Днс. О... Я как вспомню, как эксперты Днс начали соревноваться: кто лучше отзыв напишет на товар которого у него нет, чтобы получить большое количеств...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Виталий Крюков
12:27
Пустые слова без всяких фактических подтверждений. Они проверили - все хорошо. Мы, конечно же, всем всегда верим на слово.
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
OgoGoLog
12:23
Какие новости, такие и комментарии. Замкнутый круг.
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
Artful
12:14
И не поможет. Этот разъем изначально спроектирован неправильно. Все эти костыли, которые пытаются выдать за "доработку" не помогут. Нужно признать ошибку и сделать нормальный разъем с учётом потребляе...
Ограничение мощности до 500 Вт не помогло RTX 5090 избежать расплавления 16-контактного разъёма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter