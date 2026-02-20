Цены на комплектующие для ПК продолжают расти, несмотря на то, что рубль укрепляется уже несколько месяцев. Вроде бы совсем недавно недорогой игровой компьютер можно было собрать за 60000 рублей, а в 2026 году сборка на базе процессора Ryzen 5 5600 и видеокарты GeForce RTX 5060 уже приближается в цене к важной психологической отметке в 100000 рублей. Часть геймеров не могут позволить себе такие серьезные траты на игровой ПК, а еще часть просто не настолько часто и не с таким азартом играют, чтобы отдать за компьютер пару месячных зарплат. Ведь таким деньгам можно найти и более практичное применение.

Но банальная поломка материнской платы, ОЗУ или видеокарты в старом ПК может поставить нас перед выбором: искать старые, подходящие для этого ПК комплектующие на «Авито», рискуя нарваться на нерабочие или глючные. Или пробовать собрать новый ПК в режиме максимальной экономии. А то, что осталось в рабочем состоянии от старого ПК, продать, чтобы хоть как-то окупить траты. Ведь покупать новую материнскую плату в старый ПК — очень невыгодное решение, в чем я недавно убедился сам, отдав более 10000 рублей за MSI B550-A PRO для старого ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060.

реклама





Изображение: Hardware Unboxed

И сегодня мы с вами выберем наиболее оптимальные новые комплектующие для сборки бюджетного игрового ПК для тех геймеров, кто не готов отдать за него большие деньги. И не просто составим список из бюджетного, морально устаревшего хлама, типа видеокарт Radeon RX 6400, а будем искать такие комплектующие, которые наиболее оптимальны по соотношению цены и производительности.

реклама





А главным критерием выбора комплектующих будет возможность комфортной работы в Windows 11 с распространенными пользовательскими программами и запуск популярных игр хотя бы на минимальных настройках графики в разрешении 1080p. Комплектующие будем искать на маркетплейсе Яндекс Маркет, а начнем с процессоров.

Сначала я хотел добавить в блог парочку процессоров со встроенной графикой, но, взглянув на цену Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 8600G, понял, что стоит оставить их на полках магазинов. Где они, скорее всего, пролежат с такой стоимостью до полного морального устаревания. Популярный в прошлом шестиядерник Ryzen 5 5600G и его братья-близнецы, Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT со встроенной графикой AMD Radeon Vega 7, слишком выросли в цене из-за спроса на недорогие системы с ОЗУ DDR4, да и их складские запасы подходят к концу.

Изображение: Hardware Unboxed

реклама





А вот гораздо более производительный Ryzen 5 8600G по идее должен был значительно подешеветь, ведь для него требуется очень дорогая ОЗУ DDR5, но пока этого не наблюдается. Кстати, практически полным аналогом Ryzen 5 5600G по процессорной части является процессор Ryzen 5 5500, который сегодня стал самым дешевым шестиядерником 5000-й серии Ryzen.

И глядя на его цену, которая часто выше 15000 рублей, понимаешь, что за «встройку» Vega 7 просят очень много, учитывая ее производительность на уровне древней видеокарты GeForce GT 1030, которая не позволит играть в 95% новых игр. На разницу в цене Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5500 можно купить весьма приличную видеокарту на «Авито», которая будет в разы быстрее встроенной графики Vega 7, например, Radeon RX 6500 XT.

И именно Ryzen 5 5500 станет стартовым процессором для недорогих игровых сборок на платформе AMD AM4, несмотря на ряд недостатков. Один из главных — наличие шины PCI Express только третьей версии, что не понравится многим новым видеокартам с восемью линиями PCIe для подключения. Но если мы выбираем Ryzen 5 5500, то можем и материнскую плату взять очень дешевую — на чипсете AMD A520 или AMD B450, которая тоже будет ограничена шиной PCI Express 3.0.

реклама





Изображение: Hardware Unboxed

А если будем расширять бюджет, чтобы купить Ryzen 5 5600, у которого и кэша третьего уровня в два раза больше, и поддержка PCI Express 4.0 есть, то нам придется доплатить еще и за материнскую плату на чипсете AMD B550, а это сделает нашу сборку уже совсем не дешевой. Ну а материнскую плату на чипсете AMD A520 можно найти всего за пять с небольшим тысяч рублей. И установив в нее 16 ГБ ОЗУ DDR4, мы получим основу для сборки ультрадешевого игрового ПК.

Если посмотреть на то, что предлагает конкурент компании AMD, компания Intel, то можно заметить, что бюджетный четырехъядерник Core i3-12100F, который можно считать стартовым уровнем для недорогих игровых сборок, заметно подорожал. На Яндекс Маркете он стоит уже 7000 рублей и выше, но пока он обойдется дешевле, чем Ryzen 5 5500. Производительность у них в среднем схожа, но шесть ядер процессора от AMD будут предпочтительнее в некоторых новых играх и будут меньше страдать от фоновых задач, которые постоянно крутятся на наших ПК.

Изображение: Hardware Unboxed

Но Core i3-12100F имеет еще одно очень важное преимущество — поддержку шины PCI Express 4.0, и новые бюджетные видеокарты будут работать с ним без проблем и просадок FPS. На этом плюсы Core i3-12100F не заканчиваются, и можно отметить его крайне низкое энергопотребление, которое позволит обойтись самым дешевым кулером, даже без теплотрубок. Это позволит сэкономить несколько сотен рублей, делая сборку на нем еще дешевле, чем на Ryzen 5 5500.

Даже в тяжелых рабочих задачах энергопотребление Core i3-12100F ниже, чем у считавшегося очень экономичным в прошлом четырехъядерника Core i3-10100, и едва превышает 52 ватта, а в играх не дотягивает даже до 50 ватт, и в мониторинге вы будете видеть скромные цифры всего в 40-45 ватт. Это позволяет без проблем использовать самые дешевые материнские платы LGA 1700 на чипсете Intel H610 без радиаторов на системе питания и не беспокоиться об ее перегреве.

Кстати, если вам удастся найти процессоры Core i3-13100F и Core i3-14100F на несколько сотен рублей дороже Core i3-12100F, то стоит доплатить и взять именно их. Несмотря что количество ядер у них такое же, а четыре ядра выглядят не самой оптимальной покупкой в 2026 году, частоты буста, особенно у Core i3-14100F, заметно выше. Это прилично поднимает его производительность на ядро, и в играх в среднем он обгонит Core i3-12100F на 5%, примерно настолько же отстав от гораздо более дорогого шестиядерника Ryzen 5 5600X, что для четырех ядер – отличный результат.

И на этом выбор новых процессоров для бюджетных игровых ПК заканчивается, ведь даже сборка на шестиядернике Core i5-12400F с соответствующей его уровню видеокартой, например, Radeon RX 9060 XT, уже перевалит в стоимости за 100000 рублей. И это уже никак не назовешь недорогой игровой сборкой. Поэтому можно переходить к выбору видеокарт, и он тоже будет весьма ограниченным, ведь некоторые популярные в прошлом бюджетные модели стали стоить очень дорого.

Изображение: Hardware Unboxed

Введя в поиске на Яндекс Маркете «Radeon RX 6600», я обнаружил, что цены на них стартуют с 29000 рублей. А это значит, что про эти видеокарты можно забыть. Это слишком дорого для бюджетных сборок ПК, да еще и за модель, которая появилась на рынке почти пять лет назад и, похоже, уже потеряла поддержку игровыми оптимизациями в драйверах. Компания AMD, кстати, так и не дала однозначный ответ по этому вопросу. А окончательный крест на этих моделях, как и на Radeon RX 7600, которые тоже слишком дороги, ставит видеокарта GeForce RTX 5050, которую уже можно найти всего за 26732 рубля.

Такая стоимость новой модели от Nvidia с поддержкой всех «фишек» 5000-й линейки, включая генератор кадров, делает бессмысленной покупку еще и GeForce RTX 3050 8 ГБ. Эта старая модель стоит слишком дорого по меркам 2026 года, ведь она отстает даже от Radeon RX 6600 примерно на 30% и для новых игр практически не годится.

Кстати, и GeForce RTX 3060, которая отлично подошла бы в сборку на базе процессора Ryzen 5 5500 за счет наличия 16-ти линий PCIe для подключения, тоже стала крайне невыгодной покупкой. Ведь гораздо более быстрая даже в режиме PCI Express 3.0 видеокарта GeForce RTX 5060 стоит практически столько же, а ее видеопамяти в 8 ГБ пока хватает для средних настроек в новых AAA-играх.

Изображение: Hardware Unboxed

Старые видеокарты Radeon RX 6600, Radeon RX 7600, GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060, бывшие совсем недавно хитами продаж, стоят сегодня так дорого, скорее всего, потому, что уже распродаются их остатки и смысла снижать цену на них нет, кто-нибудь купит и по такой цене. Что касается еще более дешевых моделей, которые можно найти новыми в магазинах, то смысл в их покупке почти равен нулю. Intel Arc A310, Intel Arc A380, Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 6 ГБ уже не справляются с новыми требовательными играми даже на минимальных настройках графики.

Объем видеопамяти у них катастрофически мал, сегодня минимумом для игр в разрешении Full HD стали 8 ГБ VRAM. А слишком высокая цена делает стоимость одного FPS, которую выдают эти видеокарты, просто шокирующе высокой. Если вам нужна очень дешевая видеокарта для простых игр, то присмотритесь к моделям с небольшим уровнем энергопотребления на «Авито», начиная с GeForce GTX 1650, которую можно найти всего за 5000 рублей.

Такая стоимость этой модели делает еще и бессмысленной покупку «игровых» APU не только для платформы AM4, но и AM5. Старая добрая GeForce GTX 1650 в связке с процессором Ryzen 5 5500 будет быстрее гораздо более дорогого Ryzen 5 8600G в большинстве игр, не говоря уже об Ryzen 5 5600G, «встройка» которого даже для игр 2010-х годов годится с трудом.

Итоги

Изображение: Hardware Unboxed

Думаю, вы заметили, насколько скуден стал ассортимент бюджетных комплектующих за последние годы. Большинство из них — это старые модели видеокарт и процессоров, которые существуют на рынке уже несколько лет, а новых моделей давно не появляется ни у компании AMD, ни у Intel, ни у Nvidia. Но, учитывая, что многие комплектующие из этого блога уже сняты с производства, вскоре мы можем столкнуться с парадоксальной ситуацией, когда самый дешевый ПК, который можно назвать игровым, будет стоить более 70000 рублей.

Ведь даже бюджетные модели видеокарт, по заявлениям СМИ, снимаются с производства, чтобы освободить мощности для разрастающегося сегмента чипов памяти ИИ-ускорителей. А этот рынок способен загрузить все существующие производственные мощности. И вполне может быть так, что 2026 год станет последним, когда еще можно было купить недорогой компьютер.

Подводя итоги, наиболее оптимальной бюджетной сборкой мне кажется ПК с процессором Core i3-12100F, видеокартой GeForce RTX 5050 в самом дешевом исполнении, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD объемом 512 ГБ. Все это можно запитать бюджетным блоком питания на 450 ватт и поставить в самый простой корпус, и радоваться возможности играть во все новинки игр, пусть и на минимальных и средних настройках качества графики.

На этом я заканчиваю и в конце предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424