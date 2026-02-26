Сайт Конференция
goldas
Micron представила память GDDR7 объемом 24 Гбит с пропускной способностью 36 Гбит/с
Компания стала очередным производителем, представившим такие модули после Samsung и SK Hynix

Рынок графической памяти не замедляется, а только набирает обороты. Micron является последним производителем, официально анонсировавшим память GDDR7 с плотностью 24 Гб (3 ГБ). Micron также заявляет, что её чипы будут достигать скорости 36 Гб/с, не используемой ни одним из современных графических ускорителей. При такой скорости, 512-битный интерфейс позволит превысить 2 ТБ/с общей пропускной способности памяти.

Изображение: TechPowerUp

На сегодняшний день наибольший объем памяти GDDR7 для настольных компьютеров обеспечивает карта NVIDIA RTX PRO 6000, которая поставляется с 96 ГБ GDDR7, используя 3-гигабайтные чипы. Эти модули работают на скорости 28 Гбит/с, а общая пропускная способность карты составляет 1,8 ТБ/с. При скорости 36 Гбит/с это даст 2,3 ТБ/с.

Может возникнуть вопрос, насколько это актуально для потребительских видеокарт в настоящее время. NVIDIA, похоже, не планирует выпуск линейки RTX 50 SUPER в ближайшее время, а возможно, и никогда. Однако более высокая плотность GDDR7 может оказаться более важной для продуктов GeForce и Radeon следующего поколения.

#amd #nvidia #видеокарты #micron #память #gddr7 #rtx pro 6000 #память gddr7
Источник: videocardz.com
