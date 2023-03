За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Релиз CarX Street был запланирован еще на 5 ноября 2020 года (для ПК), однако до сих пор разработчики ничего не реализовали. До сих пор проект находится в похожем состоянии, как был пару месяцев назад. Развитие идет очень медленно, а оптимизацию под мобильные устройства никак сделать не могут. И, нам определенно нужно поговорить об этом отечественном проекте, и о CarX Tecnhologies. У меня для вас несколько печальные новости, и я надеюсь, что разработчики в последнем обновлении смогут меня переубедить, но пока так.

В статье разберемся, что происходит с игрой на ПК. Когда ждать релиз на ПК. Поймем, что будет в будущем в игре, и как будет развиваться проект на мобильных устройствах в текущем году. Я вам так скажу, разработчики настолько сильно отстают от своего плана, что до сих пор выполняют дорожную карту за прошлый год...

Начало:

Когда проект только анонсировали, и показали геймплей для ПК-версии, игра сразу же серьезно хайпанула. Люди посмотрели на скриншоты, почитали описание, и вспомнили старые-добрые времена легендарных Need for Speed - с тюнингом, ночными гонками и дрифтом. И это именно самая главная причина, почему проект стал популярным, а в особенности в нашем регионе. Это крупный проработанный открытый мир, кастомизация автомобилей, и все вот это вот, что любили в Underground. В большинстве своем на релизе IOS версии были автомобили легендарного японского автопрома, JDM-кары и Nissan R34. Понятно, что любители гонок сразу же захотели поиграть в игру, а в особенности сильно использовать профессиональный руль. Вайб Need for Speed позволил разработчикам из CarX Tecnhologies получить доверие и преданное сообщество. Однако, как и всегда бывает, создатели сами себя закапывают вместе с проектом.

После анонса осталось приятное впечатление от физики, и было легко войти в занос. Дрифт делать разработчики умеют очень хорошо, поскольку в прошлом они создавали CarX Drift Racing (хорошая игра, но сообщество также жалуется на отсутствие контента долгое время). Считайте, что почти единственная нормальная гоночная игра в открытом мире на тот момент в стиле Need for Speed, и это не могло не радовать игроков. Разумеется, сообщество начало ждать, когда разработчики смогут выпустить игру.

Но... Создатели не смогли выполнить свое обещание. Прямо перед релизом 5 ноября 2020 года вышло объявление, в котором создатели заявили, что переносят игру на 24 ноября 2021 года. Да-да, студия взяла целый год на доработку. Понимаю, перенести ассеты из другой крупной игры действительно сложно, но это было только началом всех проблем... Как всегда, пообещав сделать лучшую качественную игру, нас обманули.

Сообщество приняло данную новость негативно, но ничего не оставалось, как ждать дальше. Целый год. Пока что можно было смотреть в сторону NFS и Forza Horizon, поэтому обделили лишь игроков на мобильных устройствах. И все таки сообществу не нужен был незаконченный проект с плохой оптимизацией и багами поэтому время было дано. Создатели иногда делились подробностями об игре, и ближе к релизу в 2021 году все указывало на то, что игра очень близка к релизу. Казалось бы, игра наконец-то выйдет, и при этом будет с хорошей графикой и оптимизацией. Тогда разработчики даже показали актуальный геймплей, и графика поразила абсолютно всех, и меня тоже: красивые эффекты, отражения, растительность, освещение и вот это вот все прямо-таки било в глаза. Но как оказалось, геймплей ничего общего не имел с реальностью, ибо в студии творился полный хаос с разработкой CarX Street. Как всегда, мы знали только про самое лучшее, но было не все так радужно. Создатели буквально поняли, что развивать CarX Street в разы сложнее, чем ту же CarX Drifting. Туда же нужно было добавить новый функционал по типу нитро, свободных гонок и так далее. В общем нужно было учиться новому, и экспериментировать, а это всегда очень сложно. При этом не забываем, что создатели были обязаны развивать другие игры: CarX Drifting, и вроде CarX Highway Racing на мобильных устройствах.

Создатели радовали сообщество, выкладывая актуальную карту мира, и даже дорожную карту развития, которая до сих пор не выполнена. А ведь это были обещания за 2021 год. Как вы понимаете, в студии действительно полный хаос с разработкой, но не хуже, чем в The Day Before. На той дорожной карте было хорошо видно, что игра выйдет в раннем доступе Steam в 4 квартале 2021 года. Также до этого момента создатели должны были провести два закрытых тестирования, но... Не тут то было. Планы это хорошо, но не нарушать их в игровой индустрии непозволительно.

Важно отметить, что в 2021 году, все думали, что данный проект будет предназначен исключительно для ПК. Никакого упоминания мобильных устройств. Поэтому все сообщество ожидало, что разработчики работают над крупным аналогом Need for Speed для ПК, с поддержкой соответствующего функционала. И в таком случае, вероятно удалось бы выпустить игру в раннем доступе еще в 2021 году.

Хотя первые сомнения начали закрадываться в головы сообщества уже тогда. Скриншоты, которые выкладывали разработчики с интерфейсом, были сильно похожи на UI для мобильных устройств. Все было каким-то более простым и компактным, таким, что используют разработчики в мобильных играх. Та же валюта обычно выглядит совершенно иначе в больших проектах. Ну уж ладно, все таки разработчики ранее работали над мобильными проектами, захотели использовать то, что хорошо умеют.

Однако в Steam были указаны системные требования. Рекомендовали иметь 8ГБ оперативной памяти и 1050 Ti вкупе с I5-8300H. В принципе нормальные требования для игры такого уровня, и для таких разработчиков. Никто и не ожидал, что создатели возьмутся за работу над мобильной версией, ибо такие требования под мобилку оптимизировать очень и очень сложно (мы это уже увидели).

Мы приближаемся к 8 ноябрю 2021 года. До релиза остается пару недель. Случается буквально очередная катастрофа. Очередная задержка. До сентября 2022 года... Еще год... Еще целый год разработчикам нужно было, чтобы оптимизировать игру, и в тот момент мы все еще не знали про мобильную версию. И вот, спустя несколько дней у нас появилась информация, что игра будет выходить на мобильные устройства: iOS и Android. Сказать, что мы были удивлены, ничего не сказать. С одной стороны это очень круто, ибо такой масштабный проект будет доступен на мобильных устройствах, а с другой стороны это очередной перенос на год, и маленький обман игроков с ПК. Создатели уже тогда начали давать намеки на то, что будут вначале работать над iOS версией. Создатели предлагали ранний доступ другим игрокам именно для iOS, а не для ПК, или Android. Как мы видим, решение о переносе ПК версии на 2023 год было принято еще тогда, в 2021 году...

С того момента создатели буквально сфокусировались на iOS версии. Начали ее рекламировать, показывать, и все вот это вот. Считайте, просто временно забыли про тех, кто ждал игру на ПК еще в 2020 году после анонса. Забыли про тех, кто поддерживал создателей все то время, когда не было информации про мобильную версию. Знатное кидалово получилось. Тогда начали появляться геймплейные ролики, но внимание! Только для iOS. А вот геймплей с ПК никто не показывал, будто игры для ПК более не существует, ее просто выкинули в мусор.

Они начали свой путь с того, что хайпанулись на игроках с ПК и Need for Speed, а в итоге перешли к мобильным геймерам. Решение конечно же было абсолютно неправильным, и последствия мы видим уже сегодня, ведь проект теряет популярность просто на глазах. Если честно, после такого релиза на мобильных устройствах, тестировать проект на ПК просто не хочется. Что можно ожидать, если создатели не могут за полгода оптимизировать игру для iOS? А это, буквально самая простая платформа для оптимизации. Это не сотня Android устройств, и не ПК...

Мобильные игры с донатом очень прибыльны, в отличие от ПК проектов. Это правда. И понятно, что создатели пошли путем "заработать больше денег". Да, ибо донатная составляющая появилась в игре сразу после релиза: парочка паков с элитными зданиями и автомобилями с улучшениями. А также возможность приобрести валюту, чтобы обойти назойливый гринд. А что, в принципе типичный представитель мобильной индустрии. На ПК разработчики могут заработать в большинстве своем лишь благодаря DLC - но лень делать, легче просто получать прибыль с донатов мобильных геймеров, которые будут донатить, ибо проект просто эксклюзив для мобилок: покажите мне другой гоночный проект, с открытым миром, обширным тюнингом, десятками автомобилей. Такого пока что нет, ибо Need for Speed Mobile находится в активной разработке (если у Tencent получится сделать хорошую игру, с оптимизацией и вайбом настоящего Need for Speed, разработчики CarX Street сильно пострадают. Так что, спеши Tencent, спеши!).

Фактически создатели воспользовались хайпом показав игру вначале для ПК, а потом таким образом сделали игру популярной на мобильных устройствах. Это очень хороший маркетинговый ход, но такой ход серьезно портит репутацию, поэтому выбирайте: либо репутация, либо популярность и доходы. А сделать игру популярной выпустив сразу на мобильных устройствах очень и очень сложно, все равно необходимо привлекать к разработке ветеранов из ПК индустрии.

Но все же, после этого предательства со стороны CarX Tecnhologies оставалась надежда на то, что проект выйдет на ПК в срок - 8 сентября 2022 года. Они же обещали, значит, наверное, знают, какие сроки необходимо взять. Все думали, что проект все еще может выйти на ПК — но так думать, было серьезной ошибкой. Мы вновь ошиблись, серьезно ошиблись.

Сперва у разработчиков получилось выпустить игру на iOS. Правда были баги, плохая оптимизация, проблемы с прорисовкой и нагрев устройств. Вкупе с троттлингом это превращалось в очень сложную игру. Со временем разработчики понемногу оптимизировали игру, и мы приближаемся к сентябрю. И! Создатели анонсировали новый перенос для ПК версии. И чет не удивили уже как-то, это уже норма для CarX Street была. Четвертый перенос, прямо конкурент Skull and Bones. Создатели сказали, что им нужно больше времени на разработку ПК версии, и они сказали, что примерная дата релиза на ПК - 15 декабря 2022 года. В целом задержка была не такой долгой, поэтому сообщество не сильно негативно восприняло новость. Это как бы давало нам надежду на будущий релиз. В то время как прошлые переносы были почти на год, здесь всего несколько месяцев, пустяки. Вероятно, разработчики были близки к релизу на ПК. Но угадайте что произошло дальше?

Еще один день, еще один перенос. И разработчики добавили еще одну маленькую деталь в этот перенос — нам больше не говорят приблизительную дату релиза. Coming Soon ребят, ждите. Как думаете, разработчики действительно выпустят игру в ближайшее время? Я вот думаю, что нет. Вероятно, создатели просто отказались от ПК версии на время, пока пытаются привести в норму игру на мобильных устройствах. Как я сказал выше, создатели все еще не справились с дорожной картой. Также разработчики все еще не смогли адекватно оптимизировать Android версию, она все также сильно тормозит. При этом на iOS все уже более или менее стабильно, но особых нововведений в контенте за год не было — смешно? Нет, печально.

Уже 2023 год, а впервые игру показали в 2020 году. Три года разработки, три года обещаний, и ничего не готово. Это все так похоже на маленькие студии... Вечные переносы и пустые обещания. По факту разработчики с самого начала могли установить реальную дату релиза, а не кормить пустыми обещаниями, и показывая "готовый геймплей", который не имел ничего общего с реальностью. Вместо этого разработчики решили вечно хайповать на игре, и говорить, что вот-вот, будет релиз, осталось подождать совсем немного, за то вы получите хороший проект с кучей функционала, который не будет отличаться от Need for Speed (будет, да еще как). Создатели буквально держали всё сообщество в напряжении, и все лишь для того, чтобы поддерживать популярность проекта, ибо после релиза на iOS стало ясно, что проект очень и очень сырой, и после такого релиза можно очень просто потерять аудиторию. CarX Technologies ведь раньше выпускала хорошие игры, но просто взять и обманывать сообщество пропуская дату релиза за датой — это не правильно. Не давайте обещаний заранее, говорите меньше и разрабатывайте проект тихо, а потом рекламируйте. GTA VI же никто не критикует за пустые обещания.

3 года разработки и до сих пор нет реальной даты. Очевидно, что что-то идет не так. Мобильным игрокам в принципе все нравится, ибо теперь имеется действительно крупная уникальная игра для мобильных устройств. Но, вы знаете, даже с релизом на Android они облажались.

Релиз на Android и корейская беда:

8 февраля 2023 года разработчики официально выпустили игру в Google Play Market. CarX Street стала доступна по всему миру, на всех устройствах, за исключением корейского производителя Samsung. Игра просто не может адекватно работать на устройствах Samsung. Под не будет работать я имею в виду то, что она будет вылетать и отказываться работать. Обойти Google Play не беда. Создатели просто кинули огромный процент игроков, которые ждали игру с 2022 года. А вам напомнить, что Samsung это второе по популярности устройство в мире после Apple? Ну вот.

Кроме того, проект также не может работать на устройствах от производителя Huawei. Как я и говорил в самом начале, проект на Android тормозил. Впервые версию для Android выпустили еще к Новому году, и она была еще хуже, чем сейчас: имей либо Snapdragon 8 gen 1, либо играй без прорисовки, текстур и с маленьким FPS. Сейчас на слабых устройствах (относительно слабых) все также плохо.

Некоторые фанаты все еще говорят, что нужно просто подождать. Нужно просто понять разработчиков и принять то, что разработка такой крупной мобильной игры требует много средств и ресурсов. Качество CarX близко к консольному, поэтому нужно просто подождать, пока появится оптимизация. Но, почему нам нужно ждать после релиза несколько лет, чтобы банально поиграть в гриндильню для мобильных устройств? Вопрос очень и очень сложный, и разработчики на него ответят "наберитесь терпения, мы понимаем вас, и работаем над игрой".

Вот вроде как глобальный релиз, но большинство игроков просто не могут нормально поиграть и получить удовольствие от проекта. Зачем было делать релиз, если можно было просто сделать очередной перенос? Все равно проект в разработке с 2020 года, и было много других ожиданий. Какой смысл было добивать репутацию выпуская не готовый продукт на рынок? Вероятно, создатели поняли, что хайп уходит, и пора выпускать игру. Но, выпустив проект в таком состоянии, они лишь добили все желание ждать игру на ПК, ждать оптимизации, и играть в CarX Street. На рынке появились конкуренты получше: для ПК это Need for Speed: Unbound и в будущем Forza Motorsport, а на мобилках Need for Speed: Mobile, Ace Racer и Racing Master - разработчики этих игр тихо разрабатывают проекты, ничего не кричат, и говорят, когда действительно смогут релизнуть проект в адекватном состоянии. И это более правильный подход к делу, ведь тогда и пустых обещаний не будет, и разочарования от того, что в проекте в итоге данный функционал отсутствует.

Планы разработчиков:

Если вы думаете, что разработчики готовы поправить все свои ошибки в будущем с обновлениями, как делали разработчики Cyberpunk 2077, то вы дико ошибаетесь. Пока люди вновь заговорили об игре, и у нас имеется куча ошибок, нет оптимизации и проблема с Huawei/Samsung мы будем работать над новым контентом, который должен был появиться еще в 2021 году. А также, создатели продолжают активно работать над iOS версией, и оптимизируют ее. Пока на Android половина игроков не может играть, создатели выпускают апдейт для игроков на iOS. Выглядит как издевательство со стороны создателей над пользователями Android. Кстати, в новом обновлении разработчики вновь не поправили основные проблемы Android версии. Зачем решать проблему Samsung/Huawei и проблему сильных лагов, если можно сказать, что мы поправили несколько "критических" ошибок и оптимизировали игру на iOS, где проект и так нормально работает еще с прошлого года. К слову проблема на 19 марта до сих пор актуальна, и не исправлена. Удивительный подход к разработке.

Забавно, что многие думали, что переносы помогут сделать игру более оптимизированной и хорошей. Да, с одной стороны перенос означает, что в итоге игра будет законченной, а не незаконченной. Но, в случае с CarX Street данные задержки длиною в три года привели нас к тому, что мы получили незаконченный проект с донатом на три года позже.

Что будет с ПК версией:

Разработчики 10 марта выпустили пост, где поделились подробностями о ПК/консольной версии. Это... В общем разработчики не могут делиться информацией о ходе разработки игры под эти платформы. Они смогут сделать это тогда, когда будут готовы. Получается, что оптимизация под ПК еще абсолютно не готова, и ждать мы будем около года до конца 2023. А может, мы получим эту игру для ПК в 2077 году. Я не знаю, честно, ожидать от CarX Technologies можно все что угодно. Иногда они молчат днями когда сообщество просит обратной связи, а иногда обещают и выполняют это в самом странном исполнении. Что касается версии для консоли — просто забудьте об игре CarX Street на консолях. Не имеет смысла ждать данную игру на консолях. Легче просто приобрести хороший аналог, а не ждать годами чуда от CarX. Ну, несколько лет точно пройдет, прежде чем игра доберется до консолей/ПК. Это очень печально, ведь впервые разработчики обещали выпустить игру для ПК еще в 2020 году.

А как будет развиваться контент в игре? Вероятно, очень и очень медленно. Новый функционал добавляют редко, и он не особо затягивает в игру. Все, что часто обновляют в CarX Street - это неофициальные автомобили. И то, модельки просто переносят из другой игры - CarX Drifting. Так что, да, в первые годы как такового нового контента в целом не будет. Мы будем получать несколько улучшенные модельки из других игр разработчиков. А по функционалу все будет еще печальнее. Создатели CarX сильно отстают от своего плана, и до сих пор не смогли реализовать горную местность в игре, хотя обещали это сделать в 2022 году. Также не улучшается мультиплеер и в нем буквально скучно, нечего делать. Все чем мы можем заниматься в CarX Street сейчас — это гриндить в одиночных гонках, проходить каждые три часа элитные гонки и конечно, тратить заработанные деньги на заводе на донат, чтобы прокачать автомобиль на максимум. Прокачка на максимум в этой игре занимает довольно много времени и сил, либо денег, ибо донат здесь, как и во всех мобильных играх очень невыгодный. Про какие-нибудь кланы и многое другое социальное, я вообще молчу. Разработчикам как минимум необходимо оптимизировать игру и дать игрокам возможность нормально соревноваться в мультиплеере. Это тот минимум, который до сих пор не был выполнен разработчиками. За три года после анонса. За год после релиза на iOS. За полгода после анонса версии под Android. Очень медленная работа.

А в целом разработчики из CarX Technologies никогда и не претендовали на обновление проектов. Другие игры от этой студии также развиваются медленно, и живут лишь благодаря сообществу и возможностям, которые были реализованы еще на запуске. В CarX Street на запуске ничего не удерживает. Я также протестировал игру и быстро забыл о ней, поскольку стало скучно. Вначале ты гриндишь, а потом понимаешь, что делать просто нечего. Играть с ботами? Но ради чего? А того духа Need for Speed на релизе даже и близко нет. В общем ждали мы один проект, а получили совершенно другой. Пока что я не уверен, что разработчики смогут поддерживать игру дальше.

На фоне CarX даже остальные разработчики со своими переносами выглядят нормально и вполне стабильно. Кроме The Day Before конечно.

Итог:

Как итог хочу сказать, что не нужно ждать определенный проект всем сердцем, особенно если его несколько раз переносят. Игровая индустрия уже совершенно другая. Если раньше выпускать незаконченный проект было стыдно, то сейчас это просто нормальная практика. Разработчики понимают, что ничего не случится. Все будет нормально, и никто не будет критиковать. Это показали многие студии, многие издатели, и продолжают это показывать. А мы — геймеры, воспринимаем перенос как нормальную практику, как и незаконченный проект. Так что, ожидать от CarX Street многого не будем, и не будем многого ожидать от других проектов, потому что как раньше уже не будет. Хотя, несмотря на все проблемы многие игры очень даже хороши.

Need for Speed: Unbound ведь действительно хорошая игра. Если бы разработчики немного больше потрудились, и исправили все свои ошибки, которые имело место на релизе — то я бы только хвалил игру. Ведь есть и большой автопарк, и кастомизация, и тюнинг автомобилей и даже погони с полицейскими, и не портит впечатление даже плохой искусственный интеллект. В CarX Street впечатление портит почти все: и неофициальные автомобили, и гринд, и донат, и оптимизация, и малое количество функционала и многое другое. При этом создатели позволяют себе ограничивать игру для других регионов (впервые проект был доступен только в СНГ). Что тут скажешь, CarX Street показала то — что делать просто нельзя, если вы желаете сделать действительно хорошую игру.