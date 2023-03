За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

"Масштабная афера с плагиатом"

The Day Before это проект, который удивляет меня с самого анонса. И по сей день разработчики проекта не смогли исправиться. Они продолжают делать странные трейлеры, пытаются отмазаться после своих ошибок, и продолжают копировать все то, что делали другие разработчики в своих проектах. Напомню, что в последнем долгожданном трейлере использовались кадры с трейлера Call of Duty: Black Ops Cold War. Нет, разработчики не взяли трейлер и просто поменяли цветокор, они просто взяли идею, постановку и локацию. Далее ты просто заменяешь персонажа, и вуаля — трейлер, новый трейлер к игре полностью готов. При этом ты потратил мало денег, мало сил, и получил хорошую репутацию за красивую картинку. Правда у Fntastic это не получилось, и они наоборот потеряли всю репутацию у сообщества. Если описывать The Day Before одним словом - то это одна большая афера в игровой индустрии последних лет. Этакий отмыв денег, или ограбление инвесторов "по закону". Такое впечатление сложилось после того, как ты складываешь все факты, которые стали известны об игре спустя год. Кстати, если вам очень интересно тоже изучить все доступные факты (ну почти все), вы можете прочитать все мои новости по The Day Before, вот их подборка, главное чтобы вы не сильно испугались после изучения:

The Day Before буквально стала мемом для всех. Даже английское сообщество уже не воспринимает игру всерьез, хотя были большие ожидания. The Day Before это отличный пример того, как не нужно делать, если у вас есть большое желание выпустить крупный и успешный проект. Это также отличный пример как не нужно рекламировать новую игру — копировать чужие работы, это просто путь в никуда. Даже если в итоге игра будет уникальной, вы испортили всю свою репутацию. А если на бета-тестировании или в слитых билдах инсайдеры/датамайнеры найдут что-то, что было скопировано с других проектов, просто нагло скопировано, то репутацию восстановить у вас уже не получится. Там уже можно распускать свою команду, и просто забывать про геймдев. Геймдев это такая сложная вещь, особенно если ты амбициозный разработчик. Ну или делаешь вид амбициозного. Как будто ты готов выпустить отличный ААА-проект, победить ветеранов-разработчиков из Ubisoft, и показать мастер-класс всем остальным. И вы не думайте — амбициозным быть хорошо. Однако когда ты пытаешься сделать так, чтобы потратить мало сил и денег, а в итоге стать лучше тех, кто тратил кучу сил — это конечно, непозволительно.

Если вы следили за разработкой The Day Before и внимательно читали, что там и как происходит, то поздравляю, вам не будет так плохо как остальным. Кстати напомню, что The Day Before это "типа" одна из самых ожидаемых игр в Steam. Правда половина сообщества из англоязычных стран, и они уже разочарованы действиями разработчиков. Хотя некоторая часть продолжает верить в то, что создатели из Fntastic смогут сделать хороший проект. А чтобы побороть проблему с "патентом", необходимо просто поменять название игры на новое. А договариваться с разработчиком другого приложения, это не для Fntastic, слишком низко. А то копировали, копировали, и вдруг решили опуститься на землю к обычным смертным. Такого не бывает.

Очень смешно, конечно, когда разработчики самой ожидаемой игры пытаются банально доказать существование игры. И даже когда уже ясно, почему игру считают ненастоящей, они повторяют ошибку, такую же, за которую игру и начали подозревать. И вот как это называется? Настолько плохо мыслят разработчики, что не могут сделать нормальный рендер без прошлых ошибок? Как говорится, постоянно повторять одно и то же действие в надежде на иной результат — признак безумия.

Хотя, первые сомнения появились еще раньше. Почему? Я буду краток в этом плане. Просто зайдите в Steam и посмотрите, чем занимались разработчики до этого проекта. Посмотрите насколько их прошлый проект успешный, как долго его обновляют, и какой у него онлайн. Думаю после изучения всех проектов у вас отпадут сомнения в мастерстве разработчиков, а если нет — читайте дальше, и читайте вдумчиво.

The Day Before: начало.

"Очень живой открытый мир"

Впервые разработчики показали свою игру еще 2 года назад. И стоит сказать, ролик был действительно красивым, и несомненно такую игру хотели бы люди поиграть. Вроде как красивый Нью-Йорк, зима, отличное освещение, реалистичные персонажи. Считай описали идеальную игру данного жанра. Более того после просмотра ролика осталось хорошее впечатление от графической составляющей и геймплея. Это действительно удивило и меня, и других людей, которые посмотрели трейлер. The Day Before тогда была показана, как игра, которая смогла взять в себя все самое лучшее с таких игр, как: The Division, Resident Evil, и даже немного с the Last of Us. Лишь один трейлер смог обеспечить проекту первое место в ожидаемых играх Steam. Казалось бы, успех уже не отобрать, но разработчики из студии Fntastic постарались на славу. Как говорится есть умельцы делать что-то новое, а есть умельцы ломать все то, что смогли сделать мастера годом ранее. Но, красивая картинка и плавное движение также спустя время вызвали подозрения у геймеров. Уж настолько хорошо проект выглядел на тот момент, что это как-то неестественно. Особенно если вспомнить на каком этапе была тогда разработка, и сколько времени создатели просили у сообщества еще. Или, они специально завершили сначала только графическую составляющую, и только потом решили заняться геймплеем да сюжетом? Выглядит очень нестандартно. Хоть я и не разработчик, но процесс определенно выглядит иначе. Было очевидно, что такие красивые эффекты появляются на поздней стадии разработки, когда основная часть геймплея уже полностью готова и проект готов к релизу в ближайшие месяцы. А тут... До релиза несколько лет, а графика лучше, чем в The Division. Очень и очень странно. Но в целом большинству было нормально, и сообщество просто радовалось картинке, которую предложили разработчики. Если на ранней стадии разработки игры выглядят так, то почему GTA VI на сливах была хуже? Или, разработчики из Rockstar хуже, чем из Fntastic? Уж в этом то я точно сомневаюсь. Считай первые подозрения появились еще после первого анонса.

Время шло, а подозрения лишь росли дальше. И в большинстве своем, опять в этом виноваты разработчики и то, как они подавали информацию о своем проекте. Как я говорил, это была типа AAA-масштабная игра с открытым миром. При этом разработчики ранее не могли делать такие игры, и делали лишь подделки в виде индюшатины на пару часов (мобильные игры). Каждый раз, когда разработчики пытались выпустить свою игру — их сопровождал очередной скандал. И думаете, на The Day Before данная информация не сказалась? Еще как сказалась. А датамайнерам дай любой повод, так они сразу пойдут анализировать трейлеры, доступные ролики, файлы, сливы, дискорд и многое многое другое, чем и занялись некоторые люди из сообщества. С того момента неуверенность в игре начала расти с такой скоростью, с какой даже Skull and Bones не может сражаться. Проект от Ubisoft на фоне The Day Before выглядит даже лучше.

"Лучший проект Fntastic на ПК - Propnight"

Добили себя разработчики тем, что решили перенести игру на более поздний срок. При этом трейлеры, которые они выкладывали, выглядели совершенно неестественно. Были странные анимации, очень плавное движение и то, что совершенно не похоже на готовую игру. Как мы знаем переносы для игровой индустрии последних лет — не новость. Однако когда тебе показывают такую графику, вроде как законченного проекта, и вдруг его внезапно переносят на более поздний срок — это уже вызывает некие опасения. А самое главное, это причины, которые были указаны разработчиками. Ладно перенос, но зачем было дополнять его объявлением, которое совершенно не совпадает с правдой и звучит как абсурд?

Кстати, данный перенос состоялся совсем недавно. Причиной переноса был патент от другого разработчика. Он якобы запатентовал название The Day Before (Thedaybefore - приложение-календарь). При этом, со слов разработчиков они просто не успели сделать патент на свое название. При этом прошло несколько месяцев после анонса, и за такое время, они определенно должны были сделать хоть что-то, чтобы защитить свой проект от воровства. Но видимо название им не так дорого. И об этом они узнали только после того, как Steam "якобы" заблокировал их страничку. Как вы понимаете это сразу вызвало волну хейта в сторону разработчиков. Некоторые просто убедились в том, что создатели делают странные вещи. Другие же начали свое собственное расследование. Они решили самостоятельно узнать, что сейчас происходит с проектом, и насколько информация про "фейковый" проект правдива.

Отсутствие регистрации торговой марки до анонса проекта — очень странное решение. Как правило, разработчики заранее регистрируют название. Это делают даже тогда, когда есть только план по разработке. Даже тогда, когда у разработчиков есть только идея, и они могут ее отклонить. Такое в истории игр тоже бывало, но в будущем разработчики смогут воспользоваться торговой маркой. А вот создатели The Day Before посчитали, что делать регистрацию заранее это лишнее. И это — странно. Совместите с этой информацией всю остальную и историю разработчиков, и как? Уверенны в The Day Before?

"Cool announcement"

Сообщество задалось вопросом, почему разработчики задерживают релиз. Отмазка в виде торговой марки определенно им не подходит. Кстати, торговой марки действительно не было. После проверки оказалось, что "отмазка реальна". Но почему так произошло — вопрос. Это также произошло перед публикацией 10-минутного геймплея. Оставалось несколько дней до ролика, и тут перенос, а вместе с ним перенесли и ролик.

Однако когда сообщество устало от отмазок разработчиков и начало требовать ответа, создатели все таки решили опубликовать ролик. И они опубликовали. Правда данный геймплейный ролик вновь был очень похож на рендер. При этом его также быстро удалили с официального канала после хейта. Причина — якобы ролик заблокировал YouTube за торговую марку. Звучит очень странно, особенно после новостей, что разработчик Thedaybefore (приложение-календарь) был готов сотрудничать и договариваться. Или вы тоже сначала бьете, а потом пытаетесь договориться?

Создатели из Fntastic попытались выпустив ролик сделать так, чтобы сообщество успокоилось. Но эффект от публикации был совершенно иным. Сообщество лишь стало еще сильнее хейтить разработчиков.

Так почему разработчики не смогли опубликовать геймплей игры? Разве, торговая марка запрещает публиковать ролики на YouTube? Определенно нет. Правду нам так и не сказали. Видимо думают, что таким образом могут вечно переносить проект, и успокаивать сообщество зарабатывая средства с инвесторов.

Геймплей:





Все таки геймплей был опубликован, и его необходимо разобрать. После публикации 10-минутного ролика разработчики получили кучу конструктивной критики в свою сторону. Игрокам не нравился ни геймплей, ни даже графика, которая ранее выглядела отлично. Авторов сильно критиковали за то, что они показали в ролике лишь один бег персонажей. А где стрельба, луттинг, и все вот это вот, что важно для жанра The Day Before? Еще не готово? Даже интерфейс выглядел плохо, так будто его сделали за пару минут. Зомби были показаны, но они ничего особо и не делали. Была и стрельба с отдачей, но если присмотреться, то анимации у оружия, очень плохи.

Также стало ясно, что разработчики ухудшили графическую составляющую. Если сравнить два ролика, то они очень сильно отличаются в плане эффектов. Освещение стало хуже, а эффектов меньше. Все стало более тусклым и темным. Даже модели и детализация окружающего мира стали несколько хуже. Определенно разработчикам пришлось ухудшать "проект" в пользу чего-то. Разработчики показали крупный открытый мир, однако в нем почти никого не было. Ты будто ходишь по миру, где все мертвы, даже зомби. А ну ладно, иногда раз в десять минут пару зомби встретишь.

Попытки исправить свое положение:





В итоге создатели попробовали даже показать, как разработчики сами играют в игру. Вот прямо взять камеру, посадить разработчика за стол и приказать играть в The Day Before. Но, даже этот ролик не смог полностью доказать существование проекта. Игроки продолжали рассуждать, существует ли игра.

Особенно сильно игроки разочаровались, после того, как разработчики не смогли выполнить свои обещания. Вначале создатели заявляли, что смогут сделать крупную ММО-игру в открытом мире с кучей функционала. Должны были быть показаны динамичные бои и напряженная атмосфера апокалиптического города. Также разработчики говорили, что сделают кастомизацию и настройку зданий. Должны были реализовать хорошую физику транспорта, сделать прогрессию и крафт вооружения. И многое другое они обещали реализовать до релиза. Но, существуют ли данные механики сегодня? Все последние геймплейные ролики лишь показывали то, как разработчик бегает, собирает лут на кнопку F, и стреляет в парочку зомби с картонными анимациями и дикой отдачей от AK-74. А вы видите в этом все то, что обещали разработчики? И физику, и кастомизацию, и даже крафт собственного вооружения? Да?

"Мы не крадем геймплей у Snowrunner"

Демонстрационные ролики лишь показали пустой интерфейс инвентаря, стрельбу по паре зомби и бег. Ну и персонажей с даунгрейдом эффектов. Мир в последних роликах стал выглядеть так, будто создан из пластика. Будто это игрушечный мир, а не настоящий апокалипсис. В роликах нам не раскрыли частичку сюжета или частичку карты. Мы не можем понять, что планируют сделать разработчики, и что они задумали для нас. Так даже квесты не показали, которые обязательно должны быть в любой большой ММО-игре. Да даже в маленькой. Сейчас по роликам проект больше похож на маленькую пародию на The Division, да и то для мобилок. Спасают лишь эффекты, и это все чем может похвастаться игра. И все это заслуги революционного движка, а не разработчиков, ведь они смогли сделать графическую составляющую еще хуже, чем планировалось. Сейчас The Day Before - скорее демка, сделанная на Unreal Engine за несколько недель. Ну уж точно не масштабный AAA-проект от хороших разработчиков.

Плагиат:

"Определенно просто придирка, а не плагиат. И вообще, добросовестное использование"

Добить себя разработчики решили плагиатом. Скопировав все, они пытались сделать игру более красивой, но не тут то было. И плагиат не только в трейлерах, а буквально во всем: в модельках, в зданиях, в самой игре. Как я говорил выше, самый последний плагиат — копирование трейлера Call of Duty: Black Ops Cold War. Часть трейлера была абсолютно аналогичной, с теми же локациями, расстановкой персонажей и атмосферой. Также разработчиков обвинили в том, что они сплагиатили часть катсцен из the Last of Us. Также разработчики скопировали часть из The Division, и даже арт был скопирован с the Last of Us. Да даже обычные фотографии, которые были выложены разработчиками похожи на другие игры. Все так похоже, что ну просто очевиден плагиат во всем.

"Не палимся с плагиатом CoD"

Вы удивитесь, но один арт был скопирован даже у такой игры как Snowrunner. Также были найдены кадры, которые очень похожи на Resident Evil. Западные СМИ разузнали, что разработчики с самого начала ориентировались на другие игры. Разработчики The Day Before в буквальном смысле делают так, как это сделано у других разработчиков. По сути, если проект действительно существует, то половина, а может даже больше функционала будет просто сплагиачена с The Division и других игр. В ходе разбора также стало ясно, что некоторые механики создавались буквально специально для трейлеров. Некоторые функции в прямом смысле не могут адекватно функционировать в нормальной, готовой игре. Что тут скажешь, путь у разработчиков The Day Before определенно провальный.

Гениальные ответы сообществу:

"Платные ассеты в стиле Fntastic"

Вначале разработчики просто воспринимали критику как критику. Молчали себе, и продолжали работать над игрой. Но, в итоге было решено дать ответ всему сообществу, и как вы думаете, насколько данный ответ оказался эффективным? Нет, он действительно был эффективным, но только не для разработчиков.

В первую очередь студия заявила, что есть некоторые личности, которые специально для своей выгоды хейтят проект. Так сказать, хотят погубить детище разработчиков ради личной выгоды, а потому и ищут различные несоответствия в игре. Как говорится это не мы — это они. Как сказали разработчики, такие действия некоторых личностей лишь мешают работать студии и другим инди-разработчикам. По всей видимости плагиат, отмазки, переносы и все вот это вот совершенно не мешает. Студия все также утверждает, что никого не обманывает, и будет бороться с фейками в сети. Но, в большинстве своем бороться они начнут лишь после релиза проекта. Тогда мы увидим всю правду об игре, сказал директор студии. Это конечно хороший аргумент, однако до момента релиза игра может потерять весь хайп и доверие от сообщества. Кто тогда будет играть, чтобы убедиться в качестве проекта и его уникальности? Может быть, подкупленные журналисты и издания, а также парочка игроков, которые не следили за историей проекта? Лучше бы просто молчали и выпустили игру, а не вот это все.

"Это не плагиат, а добросовестное использование"

Также студия призналась в частичном плагиате. Важно отметить, что именно в частичном плагиате. Украсть немного не считается воровством, по мнению разработчиков The Day Before. Как сказали разработчики, они все делают сами, но иногда используют платные ассеты других людей для ускорения разработки. Однако сообщество считает иначе. Один из пользователей Твиттер выложил фотографию, на которой отчетливо видно, какие именно модельки были использованы разработчиками. В общем, это бесплатные ассеты... Просто ассеты из Unreal Engine, которые используются буквально всеми инди-разработчиками. Нет, они в принципе качественные, однако это не позволительно для игры такого масштаба. Да и опять обман. Говорят ассеты платные, что нормально для игровой индустрии в 2023 году, а используются лишь бесплатные ассеты не самого лучшего качества.

Про разработчиков и "волонтеров":

"Пока за идею, а потом за сертификаты"

Еще один гвоздь в крышку гроба The Day Before и непосредственно Fntastic. Как оказалось в студии Fntastic работают люди за идею, а не за настоящие деньги. Конечно, это не так сильно бьет по репутации, но пару месяцев назад компания попала в очередной скандал из-за этого. В общем в студии есть некие "волонтеры", которые работают совершенно бесплатно над игрой. Им могут выдать какие-нибудь награды или сертификаты, но при этом работают в полную силу. Делают и анимации, и модели и многое другое. В общем представляют собой бесплатную рабочую силу с такими же навыками, как у обычных сотрудников. Также разработчики-волонтеры обязаны вначале поработать над игрой Propnight, и только после этого их пустят за работу над The Day Before. При этом разумеется они будут работать над Propnight за идею без наград, даже сертификаты не дадут. Награда это будущая волонтерская работа над AAA-проектом The Day Before, ведь это так престижно. Так бы за GTA VI поработать.... Тестером раннего билда... Эх...

Через вот это вот все в студии постоянно меняются сотрудники. Если вас удивляют огромные сокращения в Microsoft, то просто разузнайте как работают в студии Fntastic. Как только волонтеры начинают работу над масштабной игрой, они быстро просто уходят, убегают если быть точнее. Потом приходят новые, и также быстро убегают оттуда. В общем отличная ротация, никто не устает, и все всё успевают (нет). Какая собранность в такой студии, и насколько хорошо работают над игрой, вопрос сложный.

При этом руководители, как и положено настоящему руководству постоянно обещают сотрудникам что-то, и в итоге обещания не сдерживают. В принципе это стандартная практика всех руководителей при капитализме. Ты работаешь и делаешь всю работу за нас, делаешь ее как можно быстрее, качественнее и дешевле и при этом ничего не получаешь, а мы потом себе выпишем очередную премию и порадуемся за себя отдохнув на мальдивах. Это такой один день из работы руководителей. А если ошибка исходит от руководителей, то они могут быстро придумать, как перевести проблему на сотрудников. Так сказать, это не я виноват, это ты не услышал настоящую задачу, которую было необходимо сделать. Лишен зарплаты, а мне премия за наблюдение над сотрудниками.

"Это не The Last of Us, вас обманывают, лол"

После вот этих новостей мораль у сотрудников сильно упала, а процесс разработки превратился в самый настоящий хаос. Некоторые СМИ утверждают, что разработчикам придется буквально переписывать код с нуля, ибо в нынешнем варианте понять что-то будет довольно сложно. Такое бывает, когда над игрой работают волонтеры, и они быстро меняются.

Странная ситуация с билдом:

"Кто сказал, что физика входила в сделку?"

Маленький пункт, но от того не менее важный и интересный. Как оказалось, активно разработчики начали работать над игрой только в конце 2021 года. При этом релиз был запланирован на лето прошлого года. В итоге они выделили себе на разработку примерно полгода. Я не думаю, что за полгода возможно реализовать ААА-масштабный проект с открытым миром. Также в сети можно найти теорию, что разработчики начали работать над проектом только в начале прошлого года. Выходит, что играбельного билда на тот момент просто не существовало, ведь разработка не велась. Так как, они записывали ролики, и готовились к релизу? Очень странно.

В таком случае неудивительно, почему разработчики прибегли к переносу. Но, перенос был прямо перед релизом, и как всегда со странными отмазками. Что мешает просто сказать, что игра находится в разработке, студии нужно время и силы, и работа началась только в **** период. Таким образом просто возьмите себе необходимое время, расскажите правду, поделитесь планами и коммуницируйте с сообществом. Через пару лет после такой правды о вас не забудут, и не будут хейтить, ведь вы во всем признались. Только придется честно вести работу над проектом, и начать действительно работать, а не просто отбирать денежные средства у инвесторов. Но видимо, студия и так просто планировала забрать деньги у инвесторов и уйти в тень.

Отмечу что за все это время разработчики не провели ни одного тестирования. Когда обычные разработчики проводят тестирования даже с ранним билдом, эти гении из Fntastic решили, что им не нужны тесты. Они собирались провести первый тест летом, но не судьба, ибо торговая марка испортила планы. Классика, опять отмазка. Разработчики могли бы сотрудничать с Nvidia и очистить репутацию, но вместо всего этого выбрали ухудшить свое положение и перенести игру на зиму текущего года. И оно понятно почему, ведь нормального играбельного билда просто не существует. А все трейлеры — банально рендер на движке, который делается за несколько недель волонтерами за идею.

В чем цель?

Все очень просто и банально — деньги. Разработчики решили просто заработать большие деньги с инвесторов, а потоми им сказать, что не получилось реализовать проект, простите. Прямо-таки напоминает мне историю с Supercell. Те финны также часто выпускают сырой проект, говорят, что он не понравился сообществу и закрывают. А деньги от инвесторов все, уже распределены по руководству.

Издатель Mytona также довольно странный. До этого компания Mytona никогда не выпускала AAA-проекты. А тут вдруг вместе с подозрительными разработчиками решился выпустить игру. Все успешные проекты Mytona - простые мобильные казуальные игрушки для детей. По статистике Mytona заработала за прошлый год около 42 млн долларов. Mytona не входит даже в топ-20 больших издателей игр на мобилки, так как может идти речь о крупном проекте?

Данные разработчики, просто ищут способы заработать дополнительные средства. Может быть, компания берет деньги у Nvidia, и получает гранты со стороны, а также привлекает сторонних инвесторов. При этом, чтобы продолжать "доить" инвесторов и решают переносить проект, и пытаются соответственно делать из себя невиновных разработчиков. Иначе объяснить все эти действия студии просто невозможно.

Итоги:

"Красивый же кадр. Зачем портить игру?"

Игру, вероятно, все таки выпустят. Конечно же не осенью текущего года, ибо разработчики на волонтерах просто не успеют сделать играбельный билд. Либо, выпустят огрызок и забудут про свою работу скрывшись в тень. Либо, The Day Before выйдет сырым проектом в раннем доступе, и, таким образом, разработчики попытаются увиливать от критики. Это же ранний доступ, чего критикуете. Вот будет официальный релиз, тогда и поговорим. А когда тот релиз будет — неясно. Вон Tarkov нормально в бетке сидит годами, и ничего.

Вероятно, разработчики надеются, что смогут в будущем исправить свое положение патчами. Ведь у создателей Cyberpunk 2077 все получилось. Неужели у нас не получится? Мы же так желаем выпустить хорошую игру для сообщества. Если игра и выйдет в этом году, то ждать от проекта ничего не стоит. Будет жесткая критика, тонна негативных отзывов и все вот это вот. Поиграть в нормальный проект получится лишь спустя несколько лет, и то если создатели возьмутся за работу адекватно. Сейчас студия ведет работу насильно, и только ради дополнительного заработка. СМИ считают, что разработчикам понадобится потратить около года на разработку и еще около года на тестирование. И это все, если учитывать, что разработчики начали активно вести разработку в конце 2021 года. Если слухи про 2022 год правдивы, или разработчики вовсе все еще ничего не делают, то положение The Day Before еще хуже. Быстрее GTA VI выйдет, чем данный проект. Легче дождаться неанонсированную The Division 3 от Ubisoft в конце то концов.

Как я считаю, какое будущее у данного проекта?

Все куда печальнее чем кажется на первый взгляд. Все сейчас указывает на то, что разработка ведется медленно, и только ради инвестиций. Сейчас волонтеры работают за идею, быстро уходят из студии и из-за этого теряется организация в студии. Если еще нет играбельного билда, который подходит под альфа-тестирование, то можно просто хоронить проект и забыть о нем навсегда. Если разработчики все таки взялись за голову, и начали что-то делать ради развития The Day Before, то мы действительно можем получить игру: сырую, без наполненного живого мира и без хороших анимаций. Будет даунгрейдная графика с уменьшенным количеством эффектов. Будет меньше функционала чем планировалось, и возможно игра лишится множества функций, которые были запланированы студией. Я понимаю, что студии нужно время. Но, продолжая копировать детали из других игр и используя бесплатные ассеты, разработка дальше не продвинется. Нужно искать новые способы улучшать игру, и не заниматься крупной аферой в игровой индустрии. В конце концов увидим правду после релиза... Но пока что это катастрофа и большая афера. Вероятно, разработчики продолжат радовать сообщество странными заявлениями и многим другим. Будем следить...

Поделитесь комментариями по поводу всей этой ситуации. Как вы считаете, смогут ли разработчики сделать хорошую игру? Действительно ли The Day Before афера? Или, это просто фейковая атака на разработчиков, чтобы они закрыли игру.