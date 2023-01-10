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Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году

Forza Motorsport, Starfield, и другие популярные проекты уже подтверждены, даже очень дорогие.
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Game Pass по праву считается лучшей подпиской для геймеров, она предлагает вам за малую плату доступ к сотням крутым играм на ПК и Xbox, а также предлагает дополнительно получить подписку EA Play (не Pro), тем самым открывая возможность играть в Sims 4 со всеми дополнениями, в Battlefield 2042 не платя за него, и даже в почти самую новую FIFA, также это дает возможность тестировать новые проекты Electronic Arts 10 часов до релиза. В 2023 году Microsoft будет дальше развивать свою игровую подписку, при чем, популярность ее возрастет довольно сильно благодаря новой Forza Motorsport - гарантирую. Давайте посмотрим, какие популярные игры точно войдут в Game Pass в 2023 году:

  • Forza Motorsport:

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Forza Motorsport по праву считается самой долгожданной рейсинг игрой в 2023 году, а все потому, что это прямой конкурент Gran Turismo 7, которая вышла в марте 2022 года. Поскольку игра выходит от Microsoft, уже всем понятно, что она войдет в библиотеку подписки Game Pass, стандартная версия разумеется, ну и парочку бонусов не забудут докинуть, как это было с Forza Horizon 5.

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Forza Motorsport - некстген обновление для серии, разработчики пообещали полностью переработать игру под новые консоли, включая новые модели автомобилей, освещение, динамическое время суток и погоды, а также трассировка лучей в реальном времени как в Forza Horizon. Gran Turismo 7 такими возможностями похвастаться не может, а вот Forza - еще как может, благодаря выходу на ПК. Игру разрабатывают на движке ForzaTech, благодаря чему разработчикам удалось полностью переделать физику автомобилей, и функционал проекта. Игра более не будет похожа на седьмую часть, которая уже снята с полок магазинов из-за устаревшей лицензии. Также обещают новые повреждения, а игра будет идти в 4К/60 FPS на консолях Xbox Series X/S.

Проект выйдет уже весной 2023 года, он станет первым дополнением к Xbox Cloud Gaming, что позволит транслировать проект на старые устройства. И обязательно упомянуть: будет поддержка как геймпадов, так и дорогих рулей, так что поиграть можно будет на любой платформе, в отличие от Gran Turismo 7.

  • Starfield:

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Очередной проект от Microsoft (Bethesda), который обязан войти в Game Pass, поскольку это подтвердили разработчики и документы, которые были предоставлены регуляторам в рамках сделки Activision Blizzard и Microsoft.

Starfield - новая вселенная от Bethesda Game Studios, которая будет похожа на старые любимые The Elder Scrolls, только в совершенно другом сеттинге, в космическом. Ролевая игра отправит вас исследовать нескончаемую темную бездну, если вы любите путешествия через ретрансляторы и гипер-двигатели — покупайте Game Pass и ждите легенду в подписке в 2023 году, поскольку игра, вероятно, выйдет именно тогда.

На дворе 2330 год. Человечество вышло за пределы Солнечной системы. Начав со скромной карьеры космического шахтера, вы присоединитесь к Созвездию — последней группе исследователей космоса, ищущих редкие артефакты по всей галактике;

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В этой игре будет более тысячи планет для исследования, вы сможете создать любого персонажа на свой вкус благодаря проработанному редактору героев, и вы также сможете настроить его характер и ДНК. Разработчики обещают обширное дерево навыков, вы же помните старые TED?

Обещают настройку кораблей и их кастомизацию, также можно будет настроить планировку корабля и их экипаж. И вы в обязательном порядке за одно прохождение полетаете на своем собственном космическом судне в открытом космосе, а если захотите, то сможете летать вокруг созвездий хоть на каждую миссию. Будет и функционал для модернизации своего вооружения, естественно для этого нужны будут навыки, которые прокачиваются по мере игры. По всей видимости будут активности для заработка, но никакого голоса от главного героя — это, конечно, огромный минус для Starfield.

Starfield это огромный проект, который затянет вас на тысячи часов, а может, даже больше, также как в свое время это сделал Skyrim. А в особенности игра вам подойдет, если вам нравится сеттинг космоса, но не нравится Skyrim - вы сможете наконец-то пройти легендарный проект от Bethesda. Релиз в 2023 году на ПК и Xbox и в Game Pass.

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:


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Сердце Чернобыля от украинских разработчиков тоже должно попасть в Game Pass, игра выйдет в следующем году на ПК и Xbox Series X. Эта игра — продолжение легенды про мутировавших монстров от GSC Game World, вначале игра должна была выйти раньше, но ее успешно перенесли.

Stalker 2 это игра в открытом мире, которая переносит вас в радиационный мир полный кровососами и другими опасными монстрами, а также аномалиями. Вторая часть порадует нас отличной графикой, вкупе с проработанной зоной Отчуждения это выглядит потрясающе. В последнем трейлере нам показали потрясающую графику, новых монстров, новые аномалии и шутки от знакомых нам героев:

Stalker 2 использует весь потенциал Unreal Engine 5, а также технологии захвата движения и фотограмметрии, что делает графику хорошей, а локации реалистичными. Хотя, никто и не собирается проверять на то, насколько они реалистичны. Разработчики заявили, что значительно улучшили искусственный интеллект, а также создали новую систему имитацию-жизни A-Life 2.0 - действия игрока будут прямо влиять на мир и его состояние.

  • The Texas Chain Saw Massacre:


Переместимся к хоррорам, ассиметричный онлайн хоррор The Texas Chain Saw Massacre разрабатывается компанией Gun Interactive, которая хорошо известна выпуском печально закончившей жизнь Friday 13 The Game - кстати, очень хорошая игра, если бы не проблемы с лицензией и суды ненасытного сценариста, вероятно, это был бы отличный конкурент Dead by Daylight. Но, не получилось, бывает, судьба распорядилась иначе, как говорится — это знак.

В этот раз разработчики вновь запросили лицензию у фильма, но в этот раз вас перенесут во вселенную Резня Бензопилой, прямиком в Техас к безумной семейке Слотер. Этот ассиметричный хоррор будет отличаться от стандартного геймплея Dead by Daylight, здесь будет сразу четыре выживших и три убийцы. Разработчики меняют приевшеюся концепцию ассиметричных хорроров, и делают упор на командную работу и взаимодействие по голосовому чату. В целом, Friday 13 тоже может похвастаться такой схемой, в ней в одиночку было довольно трудно победить, хотя и возможно, здесь же, скорее всего, без команды точно победить не получится.

Разработчики будут развивать игру с помощью новых героев, которые необязательно будут связаны со вселенной фильма, а также будут разрабатывать косметику, новые предметы, карты, и другие "модные" новвоведения по типу боевого пропуска. Что важно, так это то, что разработчики не будут зацикливаться на одной вселенной фильма, а будут искать возможности развивать игру в соответствии с лором.

Дата релиза — неизвестна, есть предположения, что в 2023 году, но опять-таки, никаких заявлений от разработчиков пока что не поступало. В целом целый 2022 год они в большинстве своем молчали, и как только начнут активно делиться подробностями в социальных сетях, так и можно будет говорить о вероятной дате. А вот в Game Pass проект точно войдет, это уже подтверждено создателями.

  • Проекты от Activision:

Вот тут спорный момент, так как итог зависит от того, как пройдет сделка между Microsoft и Activision, которая на данный момент столкнулась с проблемами в Америке и Европе. Если сделка будет одобрена, то с вероятностью в 99% все проекты компании Activision Blizzard попадут в библиотеку Game Pass, а это обширная вселенная: легендарный шутер Call of Duty (Modern Warfare 2 2022), Diablo IV, и другие игры от компании.

На данный момент сделка двигается очень медленно, а Федеральная торговая комиссия США и вовсе подала судебный иск на Microsoft. Хотя, американский техногигант уже нашел аргументы, и заставил их найти саму Activision.

Напомню, известный инсайдер Том Хендерсон считает, что сделка завершится в 2023 году. Хотя он не может дать точного прогноза по тому, как она завершится, он уверен в том, что сделка столкнется с судебным разбирательством. Если верить мнению Хендерсона, то в 2023 году мы узнаем, будет ли шутер Call of Duty добавлен в подписку Game Pass, или нет. По мнению некоторых аналитиков, итог будет известен ближе к апрелю 2023 года, поскольку именно тогда завершится вторая фаза расследования CMA, регулятора из Великобритании. Если он не пойдет в суд, то, вероятно, это и будет концом многомиллиардной сделки.

На данный момент Microsoft уже показывает, что может пойти на уступки с FTC, только ради того, чтобы не идти на разборки в суд Америки. А все просто, если будет суд, то он затянется до августа текущего года, а это очень и очень долго. Это сорвет все сроки нынешних руководителей, да и победа не гарантируется, поскольку это все таки суд.

  • Atomic Heart:


Да здравствует великий Советский Союз! В 2023 году после релиза Atomic Heart в Game Pass...

Да-да, крупная игра от отечественных разработчиков, которая выйдет уже в 2023 году, 21 февраля, и с первого дня проект будет доступен для загрузки через великолепную подписку Game Pass. Atomic Heart перенесет вас в утопический мир чудес и совершенства, в котором люди живут в гармонии с роботами, в Советском Союзе...

Однако развитие технологий привело к другому развитию событий, а роботы оказались не такими то и дружелюбными, как могло показаться на первый взгляд. Вы будете сражаться с новейшими разработками человечества. Вы как агент КГБ отправитесь уничтожать все наработки сильнейших машин в истории мира, прежде чем произойдет апокалипсис. В этой игре прекрасная графика, которая становится еще лучше благодаря технологии трассировки лучей, а на слабых картах можно будет включить DLSS, куда же без него в 2023 году. При этом создатели требуют от вас всего GTX 1080, и это рекомендуемая видеокарта для комфортной игры.

В игре будет система крафта вооружения, вы сможете собрать ствол буквально из мусора, поднятого на земле. Можно будет создать как оружие ближнего боя, так и убойные дробовики, винтовки и автоматические-винтовки. По словам создателей игра предназначена для соло-прохождения, планов на развитие мультиплеера у создателей нет.

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starfield humankind valheim xbox game pass forza motorsport forza age of empires 4
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