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Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу

Совсем недавно блог о кино «Дюна» просто взбудоражил местную публику и склонил её к мысли о том, что фильм оказался провальным. Но без легендарной игры возможно не было бы и фильма, о ней хочу напомнить всем фанатам как кино, так и игры.
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Начну со ссылки на блог о фильме «Дюна», вот она.  По мнению автора блога, фильм вышел никудышным, нудным и затянутым, без нормального экшена. Затем вся суть повествования сводится к подбору актеров, к претензиям или недостаточности спецэффектов и как вердикт к слабому сюжету. 

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Отдельно я хочу выделить эту цитату: «При этом в трейлерах фильм рекламируется как нечто потрясающе драйвовое и развлекательное, в духе "Мстителей" и прочих блокбастеров». Выскажу свое мнение на этот счет. По большому счету, вообще без разницы как рекламируется тот либо иной фильм. Трейлеры, как всегда, не отражают глубины сюжета и полноты картины, это всего лишь нарезка самых «сочных» кадров. А вот что касается так называемых «Мстителей», то вся эта вселенная MARVEL уже большинству поднадоела, я ими лично сыт по горло. 

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Человек-муравей, человек-оса, человек-паук, железный человек и так далее. Надоело – одним словом. Все, кто ждал «Дюну», никак не ассоциировали её с Мстителями или другими комиксными киноподелками, все ждали именно – ДЮНУ!

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Далее автор в одном предложении упоминает, что были игры, которые относятся к вселенной «Дюны»: «К тому же, по "Дюне" было выпущено несколько успешных игр». Так вот я скажу, что все игры были интересные и успешные, о них я и хочу всем напомнить.

Главный жанр игр этой серии - это стратегия в реальном времени, которыми сейчас разработчики и издатели нас совсем не балуют, но в 90-е и нулевые это были основные игровые жанры. Dune - это военная и экономическая стратегия с элементами квеста, которую разработала французская компания Cryo Interactive, а издательством занималась Virgin Interactive.

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Самая первая Дюна сочетает в себе жанр приключения с экономической и военной стратегией. Вольно следуя сюжету романа, игра изображает игрока за Пола Атрейдеса с конечной целью изгнать Харконненов с планеты Дюна, одновременно управляя добычей специй, а позже и экологией через коренные племена фрименов. По мере продвижения игрока его войска оснащаются оружием от «крискнивов» до атомика, задействуют скрытые психические силы Пола и знакомятся с такими персонажами из книги, как Чани и Лиет-Кинс.

Игра была выпущена для совместимых с Amiga и IBM PC.  Это была одна из первых гибких игр, преобразованных в формат компакт-дисков, которая включала кадры из фильма Дэвида Линча, озвучку для всех говорящих ролей, а также улучшенные 3D-рендеринг-путешествия и экраны местоположения. Эта версия игры также была выпущена на консоли Sega CD и Sega Mega CD.

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Но больше всего была популярна именно 2-я часть этой игры, которая была чистой стратегией в реальном времени. Dune II: The Building of a Dynasty была выпущена  в 1992 году сразу на большинстве игровых платформ того времени:  Commodore, Amiga и Sega Mega Drive, а также на ПК. В Европе игра вышла под названием Dune II: Battle for Arrakis («Битва за Арракис»).

Цифру «II» в названии игра получила из-за того, что созданием игры по мотивам романа издатель - Virgin Games поручил сразу двум независимым разработчикам: Cryo Interactive (Франция) и Westwood Studios (США). Игра от Cryo вышла первой, а продукт Westwood Studios автоматически получил второй номер в названии. 

Стратегии от Westwood Studios всегда были в почете у геймеров всех стран. Эта студия тогда была законодателем мод в жанре RTS. Как всегда, игрок должен собирать ресурсы - спайс, а затем с его помощью строить новые здания и сооружения, которые способны выпускать технику и пехоту. В песке встречаются песчаные черви, которых привлекают колебания от движения техники и пехоты. Червь может проглотить машину или целое пехотное подразделение.

 Уничтожить червя можно, но крайне сложно. Червь очень любит съедать медлительные харвестеры, задача которых собирать спайс. Излюбленная тактика геймеров заключалась в отдаче на съедение червям самых лёгких и дешёвых машин, так как съев три-четыре любых движущихся объекта, червь насыщается и исчезает, а харвестеры продолжают в это время добывать спайс. 

Если на ПК можно было сохраниться во время игры, но на приставке от Sega этого сделать было невозможно и в случае поражения приходилось начинать миссию заново. Интеллект врагов был развит и играть было интересно и увлекательно.

После успеха этой игры, компания Intelligent Games разработала новую игру - Dune 2000. Её издателем была Westwood Studios. В 1998 году эта стратегия с улучшенной графикой появилась для Microsoft Windows. 

А позднее игра была портирована на PlayStation 1 в 1999 году. Игровая механика игры практически не поменялась, но вот графика заметно улучшилась, в эту игру можно даже сейчас поиграть, удовольствия будет не меньше.

С приходом эры 3D, Дюна также преобразилась. В 2001 году вышла новая часть - Emperor: Battle For Dune. Но лично мне больше по духу именно 2D дюна, поэтому если вы хотите получить удовольствие после просмотра кино – установите старую добрую Дюну и наслаждайтесь игрой!

А вы играли в Дюну и как вам вообще старые-добрые 2D стратегии?

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