За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Долгое время на рынке доминировали четырёхъядерные процессоры, но это время ушло и стандартом стали шестиядерные и восьмиядерные модели. Сегодня выясним, на сколько сильно на самом деле количество ядер влияет на производительность в играх на примере Core i7-10700K.

реклама





рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming





Я не буду пытаться имитировать какой-то другой процессор линейки intel 10th gen с помощью 10700K подстраивая частоту, это не является целью данного тестирования. Более того, это все равно невозможно в полной мере т.к. у процессоров с разным количеством ядер отличается не только частота, но объем кэша L3, а он влияет на производительность. Так что сегодня во время тестирования частота процессора будет зафиксирована на отметке 5.0 ГГц, частота кольцевой шины на отметке 4,6 ГГц, а единственным изменяемым параметром будет количество активных ядер - 8, 6 и 4. Технология hyper threading будет включена во всех случаях, соответственно потоков у нас будет 16, 12 и 8.

реклама









В паре с 10700K работает комплект оперативной памяти от G.Skill с XMP профилем 4000 МГц 19-19-19-39 1,35v. Он разогнан путем максимального возможного снижения таймингов при безопасном вольтаже для B-die чипов 1,45v. Точные настройки памяти и результат теста Aida64 cache & memory benchmark на скриншотах ниже.

реклама









реклама





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Итак, приступим к тестированию.

Настройки графики во всех играх подбирались таким образом, чтобы исключить упор в видеокарту.

Методика тестирования была следующая. Для теста выбирался определенный отрезок игры или игрового бенчмарка, он прогонялся не менее пяти раз, а значения 0,1%, 1% и средний fps замерялись программой MSI Afterburner. На графиках представлены средние значения по результатам всех прогонов. Я также буду выкладывать серии скриншотов из каждой игры с разным количеством активных ядер. Это нужно для того, чтобы вы могли сами оценить нагрузку на ядра в каждом случае.

Тестовая конфигурация выглядят следующим образом:

Процессор - i7 10700k@5.0 ГГц 1,318v

ОЗУ - G.Skill Trident Z 2x16GB DDR4 F4-4000C19D-32GTZKK (4000 МГц, 16-16-16-34, 1,45v)

Материнская плата - MSI MPG Z490 GAMING PLUS

Охлаждение - Noctua NH-D15S

Видеокарта - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition 10GB LHR

Накопитель - SSD WD Blue 3D NAND 1TB WDS100T2B0B

Блок питания - Cooler Master V1000 1000Вт

Операционная система - Windows 10 Pro 22H2





The Witcher 3: Wild Hunt

Первой игрой на сегодня будет старый-добрый-обновленный Ведьмак 3. Однако тест будет проходить в старом DX11 т.к. в DX12 случаются фризы, что негативно скажется на результатах тестирования.





Настройки графики.

Разрешение 1080р, пресет "Запредельный" за исключением настройки NVIDIA HairWorks.









10700K@5.0 8c/16t

10700K@5.0 6c/12t

10700K@5.0 4c/8t





Результаты тестов





В Ведьмаке 3 практически нет разницы между восемью и шестью ядрами. Шесть ядер оказались медленнее всего на 2% по среднему fps. Однако по 1% и 0,1% просели чуть больше - на 6% и 12% соответственно.

Что касается 10700K только с четырьмя активными ядрами, то тут уже ощущается сильное падение производительности. Четыре ядра оказались медленнее на 25% по среднему fps, на 23% по показателю 1% и на 29% по показателю 0,1%. Несмотря на приличное падение производительности, игра работает плавно и на четырех ядрах.

Если за 100% взять результат процессора со всеми активными ядрами, расстановка сил получается следующая.









Horizon Zero Dawn

Следующей игрой в тесте будет Horizon Zero Dawn. Несмотря на то, что тестирование в этой игре проводилось во встроенном бенчмарке, данные я собирал с помощью MSI Afterburner. Делалось это для того, чтобы все показатели во всех играх были получены при помощи одного и того же средства.





Настройки графики.

Разрешение 1080р, пресет "Приоритет качества".

10700K@5.0 8c/16t

10700K@5.0 6c/12t

10700K@5.0 4c/8t





Результаты тестов





В этой игре разницы между восемью и шестью ядрами практически нет. Шесть ядер отстали всего на 1% по среднему fps, на 4% по показателю 1% и на 5% по 0,1%.

А вот с четырьмя ядрами получилась интересная картина. Если по среднему fps и 1% отставание совсем небольшое - на 10% и 14%, то по показателю 0,1% наблюдается провал. Виной всему фризы. Я сделал более десяти прогонов бенчмарка подряд с конфигурацией 4c/8t, но они куда не делись. Нужно отметить, что их было достаточно мало, не более двух-трех за прогон, но это повлияло на результат. Тем не менее, если не считать этих редких фризов, игра идет достаточно плавно на четырех ядрах с HT.

Возьмем за 100% результат процессора со всеми активными ядрами и получим такую картину.













Cyberpunk 2077

Для теста вместо бенчмарка был выбран определенный отрезок игры.

В Киберпанке и последующих двух играх присутствует технология трассировки лучей. Поскольку она сильно нагружает не только видеокарты, но и процессоры, было решено делать тест в двух режимах - RT off и RT on. Посмотрим, как справятся 8, 6 и 4 ядра с такой серьезной нагрузкой.





Настройки графики.

1. Разрешение 1080р, пресет "Средний", плотность толпы "Высокая".

2. Разрешение 1080р, пресет "Средний", плотность толпы "Высокая" + RT ультра + DLSS производительность.

10700K@5.0 8c/16t

10700K@5.0 8c/16t RT + DLSS

10700K@5.0 6c/12t

10700K@5.0 6c/12t RT + DLSS

10700K@5.0 4c/8t

10700K@5.0 4c/8t RT + DLSS





Результаты тестов





Без трассировки лучей шесть ядер оказались медленнее восьми на 10%, 15% и 8% по среднему fps, показателю 1% и 0,1%. С трассировкой на 9%, 11% и 12%. На удивление, разница получилось не такой и большой. Я ожидал более сильного отставания шести ядер т.к. данная игра весьма ресурсоемка.

А вот четыре ядра отработали на двойку. И дело не столько в количестве fps, сколько в весьма ощутимых микрофризах в сложных для процессора сценах. Они особенно проявляются при включении RT. Если немного разгрузить процессор ограничив частоту кадров до 60, то ситуация становится лучше, но полностью избавится от микрофризов не удается. Четырех ядер восьми потоков явно недостаточно для этой игры.

Что касается разницы в производительности между восемью и четырьмя ядрами, без RT четыре ядра отстали на 30%, 39% и 32% по cреднему fps, 1% и 0,1%. С RT на 28%, 33% и 34%.

Расстановка сил между 8, 6 и 4-мя ядрами в данной игре в двух режимах выгляди так. Как всегда 100% взят результат восьми ядер.









Необходимо отметить, что в Киберпанке трассировка лучей достаточно сильно влияет на производительность процессора. После ее активации средний fps падает на 25-27%.









Watch Dogs Legion

В данной игре был выбран тестовый отрезок вместо внутриигрового бенчмарка. Также посмотрим на производительность с включенной трассировкой лучей.





Настройки графики.

1. Разрешение 1080р, пресет "Очень высокий".

2. Разрешение 1080р, пресет "Очень высокий" + RT + DLSS качество.

10700K@5.0 8c/16t

10700K@5.0 8c/16t RT + DLSS

10700K@5.0 6c/12t

10700K@5.0 6c/12t RT + DLSS

10700K@5.0 4c/8t

10700K@5.0 4c/8t RT + DLSS





Результаты тестов





В Watch Dogs Legion ситуация ровно такая, как в Cyberpunk 2077. Небольшая разница в производительности между восемью и шестью ядрами, а на четырех, кроме сильного падения производительности, опять наблюдаются неприятные микрофризы.

В цифрах, шесть ядер без RT оказались медленнее восьми на 8%, 10% и 13% по среднему fps, показателю 1% и 0,1%, с RT на 6%, 8% и 8%. Четыре ядра были медленнее восьми на 27%, 30% и 33% без RT, с RT на 26%, 29% и 29%.

Расстановка сил между 8, 6 и 4 ядрами в Watch Dogs Legion следующая.









Как и в Cyberpunk 2077, в Watch Dogs Legion активация RT сильно повлияла на производительность процессора. Средний fps стал меньше на 28-29%.









Shadow of the Tomb Raider

И последняя игра на сегодня - Shadow of the Tomb Raider. Тест будет проходить в двух режимах - RT off и RT on. Для теста использовался третий отрезок внутриигрового бенчмарка, замер проводился с помощью MSI Afterburner.





Настройки графики.

1. Разрешение 1080р, пресет "Низкий".

2. Разрешение 1080р, пресет "Низкий" + RT + DLSS производительность.

10700K@5.0 8c/16t

10700K@5.0 8c/16t RT + DLSS

10700K@5.0 6c/12t

10700K@5.0 6c/12t RT + DLSS

10700K@5.0 4c/8t

10700K@5.0 4c/8t RT + DLSS

Результаты тестов





В Shadow of the Tomb Raider нет большой разницы между восемью и шестью ядрами. Без RT шесть ядер оказались медленнее всего на 7%, 9% и 8% по среднему fps, 1% и 0,1%. С RT на 7%, 4% и 9%. Четыре ядра отстали от восьми на 19%, 23% и 27% без RT, с RT на 25%, 21% и 24%. С любым количеством активных ядер процессора данная игра идет плавно.

Общая картина выглядит так.









В Shadow of the Tomb Raider активация RT не сильно повлияла на производительность при использовании восьми и шести ядер. Средний fps просел всего на 10%. С четырьмя активными ядрами просадка чуть больше - 16%.









Выводы





Время подвести итоги этого небольшого тестирования.

Если говорить в цифрах, по среднему fps шесть ядер оказались медленнее восьми до 9% в зависимости от игры. Четыре ядра медленнее восьми до 30% в зависимости от игры. Что касается трассировки лучей, как видно из тестирования, она может съедать до 30% fps от максимально возможного.

Как и ожидалось, 8 ядер / 16 потоков были впереди по всем показателям. Однако нет сомнений, что сегодня вполне можно обходиться и 6 ядрами / 12 потоками. Отставание в ресурсоемких играх совсем небольшое, порядка 9%. Никаких микрофризов или статтеров я не выявил, все игры шли плавно. С другой стороны, сейчас 6 ядер это уже самый минимум и вполне вероятно, что в ближайший год или два выйдут игры для плавной работы которых потребуется большее количество ядер / потоков.

Еще один вопрос, а ушла ли эра четырехъядерных процессоров? На мой взгляд, тут ответ однозначный - да, ушла. Если в сравнительно старых играх 4 ядра / 8 потоков не имеют особых проблем ни с количеством fps, ни с микрофризами, то в более современных, особенно при использовании RT, картина становится плачевная.

Всем спасибо за внимание.