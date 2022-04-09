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Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11

Столкнулся со странным поведением и неработоспособностью MSI Recovery System на моноблоке MSI Modern с предустановленной Windows 10 после апгрейда до Windows 11. Простое решение.
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MSI Recovery System - repair if fails.

MSI Recovery System

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 Предыстория проблемы с MSI Recovery System .

Имеется новый моноблок фирмы MSI. Серия Modern. Новейший, я бы сказал. Характеристики для "печатной машинки" - обычные. Камень Core i3 1115G4, ОЗУ 8Гб, SSD SN 530, Intel VGA "встройка", предустановленная мною нелюбимая подделка под Windows 7. 

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А именно - WIndows 10. Это которая новая, усовершенствованная, самая быстрая и галим... единая для всех платформ - и для ПК, и для смартфонов, и для планшетов. 

Так вы все говорили, оплаченные боты-сектанты, господа хорошие?

Теперь она старая и не единая - Windows 11.Бесит прям.

Взяли данный компьютер для офисной работы. Со специфическими программами российской разработки.

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В результате установки рабочих программ, выяснилось, что, возможно, существует несовместимость между защитой этих программ и защитой Windows 10. Всё работало только ДО перезагрузки. После перезагрузки - бесконечный цикл "Автоматическое восстановление системы".

Накачал кучу всего - из старых запасов, и из новых типа "WinPE10_8_Sergei_Strelec" - то есть дисков с инструментами и утилитами для восстановления работоспособности операционной системы Windows. К сожалению, восстановить не удалось. 

chkdsk /f /r x/, sfc /scannow, dism и прочее - всё показало полное отсутствие проблем, но система стартовать отказалась. Т.к. сохранять было нечего - воспользовался MSI Recovery System. Вообще, система восстановления системы вызывается по клавише F3 на этапе включения. MSI Recovery System вызывается также по клавише F3. Она есть на ноутбуках MSI, и, теперь знаю, на моноблоках MSI. Делает она ровным счётом простую вещь - форматирует диск С, т.е. системный с "виндой" и запускает заново установку десятки.

В первый раз, ребята ставили рабочие программы сразу после включения. Предположил, что был конфликт такого рода: что-то где-то не срослось на этапе - десятка же качает и ставит в фоне "сама, всё сама". Решил зайти с другого пути - сам поставил систему, сам её обновил-перезагрузил-обновил-перезагрузил до состояния отсутствия обновлений. Отдал в офис. 

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Ставят свои программы. Сотрудники работают 1 день. Выкл-вкл-"Автоматическое восстановление системы".

Третий раз "восстанавливаю", то есть чистая установка со стиранием диска С. Компьютер постоял-постоял, и прилетела обнова до Windows 11. Попытка не пытка. 

По установке ничего особенного - ничего не спрашивала, качала что-то куда-то, перезагрузка и у нас Windows 11. Бесплатно. Лицензия. Всё как положено. В ней копаться особо не стал - мне не нравятся WIndows 8, 8.1, 10. 11 также. Перенес нижнее меню в левый угол с середины. В процессе установки всякой мелочи отметил "фризы". Не знаю причины. На 10ке их на данной машине нет. Из придирок - не нашёл как быстро "Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач". Нашел только какую-то муть про действия при "переполнении".

P.S. Парни, а что, ccleaner тоже санкции наложил? Пришлось качать с левых сайтов - на официальном access denied. Или господин Simplix там работает? Хе-хе.

Также не нашёл, как в 1 клик отключить защитник Windows. Скачал WinRar с типом лицензии crack. Chrome вообще не дал скачать, но скачал Firefox. Так вот - распаковал архив - и отвечаю - "винда" удалила zip архив crack!!! Далее скачал официальный 7 zip, он бесплатен. 

Сотрудники фирм разработчиков необходимых нам рабочих программ 3 раз их ставят. Всё повторяется - выкл-вкл-Автоматическое восстановление системы.

Описание проблемы с MSI Recovery System.

Захожу уже в который раз в MSI Recovery System. Жму System Partition Recovery - только было по-русски.

MSI Recovery System система очень простая - сначала "кругляшок" с надписью в центре Wait. Потом прогресс в процентах. Перезагрузка и пошла установка системы. То есть она быстро форматирует диск С, перезагрузка и пошла установка Windows 10.

Установка Windows 10 НЕ пошла. Выкинуло обратно в "автоматическое восстановление системы". Что бы я не делал, на каком бы моменте я не делал - только "кругляшок" Wait, прогресса в процентах нет - и обратно в "автоматическое восстановление системы". Обратил внимание, что в "автоматическое восстановление системы" была подпись Windows 11. Как Windows 11?! Ведь предустановлена то Windows 10! chkdsk /f /r /x, disk part показали следующее - ошибок нет, тома и диски - всё целое, диск С пуст. Но "автоматическое восстановление системы" даже после запуска MSI Recovery System включается от Windows 11. Появилось некоторое понимание данной "новости". Для восстановления компьютера до заводского состояния, на "харде" - в данном случае ssd - есть 2 раздела. На одном маленьком - "микро ОС", среда восстановления. На большом - 15ГБ - образы системы. Я боялся, что заводским образам пришла хана. Тогда точно уже самому ручками ставить какую-то систему.

То есть, мы получили четкую проблему - невозможность восстановить Windows 10 средствами MSI Recovery System. 

Начал шерстить интернет на тему "MSI Recovery System не работает", " MSI Recovery System fails", " MSI Recovery System repair" и так далее. 

Нашел много чего. В том числе, человек описывает похожую проблему:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/msi-laptop-recovery-failed/8aa01f1d-7684-40e7-be78-b99e33590dfc 

То есть "msi Laptop recovery failed". So then I tried to start my laptop and now it‘s in the automatic repair tool loop. Далее I tried some commands и прочее. То есть как и я, он что-то пытался через командную строку выяснить и запустить. Без результатов. Обратите внимание, что сами разделы  у него присутствуют. Нужные и необходимые WinRe tools и BIOS_RVY. У меня аналогичные:

diskpart

Как всегда, советчики и "иксперды" там так себе. Не знаю почему, кстати. Далее человек пишет - что сделать, чтобы прекратить бесконечный цикл "автоматическое восстановление системы" и вернуть настройки к заводским значениям через MSI Recovery? А они, то ли английский не знают, потому что он несколько раз ответил, что loop. Надо было "инфинити" ему написать, хе-хе. То ли просто не поняли суть проблемы. И подсказывали способы войти в безопасный режим через трижды reset или выключение. А также способы войти в автоматическое восстановление системы. Которое у него идёт бесконечно. И которое он хочет прекратить. Ребят, не поленитесь, почитайте, я смеялся минут 20.

Способ решения проблемы с неработающим MSI Recovery System.

Очень просто. Есть на официальном сайте MSI статья "Что делать, если при восстановлении Windows произошла ошибка?". Текущий адрес:

"https://ru.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Recovery_Fail.

Там присутствует раздел "Что делать, если после попытки восстановления ОС с помощью функции F3 выводится сообщение об ошибке".

Напомню, что у меня и немецкого пользователя из примера выше - ошибок и сообщений об ошибках - не было.

Далее цитирую:

1. Подготовьте чистую USB-флешку. 2. Скачайте утилиту WinRE Tool по следующей ссылке. Данная утилита служит для исправления файла с образом ОС: http://download.msi.com/uti_exe/nb/F3_Recovery_USB.zip

3. Распакуйте архив. Скопируйте все файлы из содержащейся в нем папки на чистую USB-флешку.

Я так и сделал, ради эксперимента, кстати. Не "морфатировал", ничего - стёр всё с "флешки" и скопировал архив. Они не обманули - работает. Грузитесь с USB(можно без захода в БИОС - клавиша F11) и, собственно одна кнопка, System partiotion recovery. 

Как и в MSI Recovery System на моём моноблоке, как и на ноутбуке немецкого товарища - это та же самая кнопка для форматирования диска С и последующей установки Windows 10 в моём случае.

То ли она чинит саму систему MSI Recovery System по нажатию клавиши F3, то ли она чинит "восстановление системы(windows) по нажатию клавиши F3. То ли скрипт, порядок запуска процедур и прочее по клавишу F3. 

Моё мнение:

1) Зря они на одну и ту же кнопку кинули 2 функции - моё мнение.

2) У них кривой, или можно сказать - не соответствующий перевод проблемы "Восстановление системного раздела". Под System partiotion recovery можно многое иметь в виду.

Короче, в архиве "тулза" F3_Recovery_USB.zip весит 458МБ. Разархивированная папка весит 458Мб. Хе-хе. 

В результате, мы восстановили нормальную работу MSI Recovery System - и после работы F3_Recovery_USB идёт установка предустановленной Windows 10. Как и должна. А не бесконечное "Автоматическое восстановление системы" да ещё и от Windows 11.

В качестве итогов по MSI Recovery System после upgrade Windows 10 на Windows 11.

В идеальном случае, о данном "баге" было бы неплохо знать Microsoft и MSI. Кто-то повторит такое развитие событий обязательно. И либо Windows 11 не должна заменять собой "заводскую" среду восстановления Windows 10 - от MSI в данном случае. Либо как-то что-то прописать, чтобы среда восстановления 11 спокойно работала с MSI Recovery System с образами Windows 10. Либо сделать на выбор для пользователей 2 среды, 2 диска. Либо ещё 1000 способов. А то мы получили следующее - установил 11, решил вернуть 10 - не угадал, решил вернуть 11 - не угадал. Тупик.

MSI и Microsoft. Сделайте, пожалуйста, элегантно и красиво.

Что касается проблем с моими программами, или их системами самозащиты, или их драйверами - если наши разработчики не решат эту проблему - то выход 1 - ставить Windows 7. Там работает спокойно.

For ENGLISH users. Shortly.

If you have:

- laptop or desktop MSI with installed\pre-isntalled Windows 10 and with MSI Recovery System inside.

- problems with MSI Recovery System. It does not works fine or fails or another glitch.

- problems with Windows automatic repair tool - it always works without result or you can not stop it. 

You can try to "recover' your MSI Recovery System. You have to use MSI's F3_Recovery_USB tool. Just download it, unpack and copy to USB flash, boot PC\notebook from this USB, press System partiotion recovery. New Windows setup will start from your hidden factory directory. And maybe, you will get your brand new Windows :-) You have to know that your system disk C can be formatted or you will lose all your data - i didn't test safety of users data.

Читаю и произношу MSI "эм-си-ай". Можно и дОлжно "эм-эс-ай". Не могу.

С Уважением, WoT Boca Chica.

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Теги

windows 10 windows 11 msi recovery system бесконечное автоматическое восстановление восстановление
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