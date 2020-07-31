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27 июля 2020 года на главной странице сайта overclockers.ru некий Zystax опубликовал блог, в котором описал причины, по которым он никогда не купит процессор AMD. Учитывая, что многие претензии автора к процессору AMD надуманы, а сам я многолетний пользователь и сторонник продукции AMD - его выпад не мог остаться без ответа. Поехали!

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1.Цена

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Процессоры Intel неоправданно дороги, а снижение цены на прошлые поколения процессоров либо вообще не происходит (компания просто снимает процессор с производства), либо настолько мизерное, что вызывает у потенциальных покупателей саркастическую улыбку. Также не выдерживает критики ценовая политика Intel, когда сравниваешь ее процессоры с конкурентными решениями AMD.

Небольшой пример. В популярном российском магазине "Регард" 8-ми ядерный 16-ти поточный процессор Intel Core I7 10700K стоит 32660 рублей (цена от 29 июля 2020 года)

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Там же конкурент от AMD - 8-ми ядерный 16-ти поточный процессор Ryzen 7 3700X стоит 24710 рублей (цена от 29 июля 2020 года).

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Если сравнить цены, взяв цену процессора AMD за 100%, то процессор Intel дороже на 32%. Может 10700К намного быстрее 3700X в играх и разница в цене оправдана? Смотрим тесты 10700K vs 3700X в статье коллеги Splash Attack и читаем выводы: "в итоге i7-10700K предлагает прирост производительности на 7-15% больше чем у Ryzen 3700X". Как видим, наценка Intel на свой процессор не имеет под собой разумных оснований, кроме желания поглубже залезть в кошелек потребителя...

2. Энергопотребление и нагрев

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Поклонники процессоров компании Intel любят козырять высокими частотами "синих" процессоров. На форумах часто можно увидеть аргумент, что процессоры Intel легко разгоняются до 5 Ггц. Что ж, посмотрим какой ценой дается эта легкость. В обзоре процессора Intel Core I5 10600K сайтом hardwareluxx.russia 10600K был разогнан до 5 Ггц с использованием СВО. Температура процессора в бенчмарке Cinebench R20 составила 100с, что неприемлемо для любого пользователя, как бы он не фанател от продукции гиганта из Санта - Клары.

Разумеется 10700K, имеющий больше ядер и более высокое энергопотребление, в этом тесте на частоте 5 Ггц сразу бы сошел с дистанции...

Многие геймеры возмутятся и скажут, что в играх и других приложениях с энергопотреблением процессоров совсем другая картина! Ок, обратимся к тестам ресурса Anandtech, информацию о которых кратко изложил ресурс i2hard.ru.





Выводы явно неутешительные для Intel, и это при том что 10700K не был разогнан до вожделенных многими 5 ГГц. Если говорить на языке цифр, то 3700X потреблял 90 Ватт, а 10700К - 207 Ватт. Разница в энергопотреблении более чем в 2 раза не в пользу процессора Intel.

3. Смена сокетов и, как следствие, материнских плат

Притчей во языцех стала смена сокетов компанией Intel для "разных" (все тех же Skylake 2015 года с микроскопическими улучшениями) поколений процессоров. Если владельцы материнских плат на чипсете AMD X370 сокет AM4 могут наслаждаться сразу тремя поколениями процессоров AMD, которые поддерживают сокет AM4, и рассчитывают получить поддержку 4-го поколения процессоров на архитектуре Zen 3 (что весьма вероятно), то владельцам материнских плат на чипсете Intel при покупке процессора каждый раз приходится менять материнскую плату. Причем технически старые материнские платы прекрасно поддерживают новые процессоры, а препоны для пользователей создаются искусственно, вынуждая их нести дополнительные затраты при апгрейде. Как пример - одна из топ - статей overcklockers.ru, имеющая запредельные оценки читателей Как запустить Intel 9900K на Z270.

Искусственное создание проблем компанией Intel с несовместимостью материнских плат предыдущих поколений с новыми процессорами уже много лет раздражает ее поклонников, а некоторых даже сподвигло на переход в "красный" лагерь владельцев процессоров Ryzen. Последнее подтверждают и рекордные продажи процессоров Ryzen. Например доля процессоров Ryzen на мировом рынке превысила 50%, о чем несколько лет назад в AMD могли только мечтать!

4. Пустые обещания потребителям, инвесторам

С 2015 года компания Intel обещает выпустить десктопные процессоры на 10 нм техпроцессе. На дворе 2020 год, 10 нм десктопных процессоров как не было в продаже, так и нет. В 2019 году компания Intel решила накормить инвесторов и своих поклонников новыми обещаниями - выпустить 7 нм процессоры в 2021 году, о чем заявила на мероприятии инвесторов. Теперь срок выпуска новых 7 нм процессоров перенесен на 2022 - 2023 год, в чем вряд ли кто сомневался, зная предысторию пустых обещаний руководства компании. Многим держателям акций технологического гиганта из Санта - Клары настолько надоели пустые сотрясения воздуха руководством Intel, что они решили обратиться в суд .

5. Недобросовестная конкуренция

Ни для кого не секрет, что корпорации не всегда ведут бизнес честно и стараются любыми способами уничтожить конкурента. Ярким примером подобного поведения является компания Intel, которой из - за недобросовестной конкуренции против компании AMD в 2009 грозил штраф в 1.45 миллиарда долларов США. В Intel решили не рисковать и добровольно выплатили AMD 1.25 миллиарда долларов США, чтобы урегулировать все претензии. Но на этом история недобросовестной конкуренции не закончилась. В 2017 году, после выхода первых процессоров AMD на архитектуре Zen, Intel решила оказать давление на многих обзорщиков различных ресурсов, прислав им методические рекомендации по тестированию процессоров Ryzen. Цитирую: "Ряд зарубежных обозревателей, по имеющимся на данный момент сведениям, получили документацию от Intel, в которой рекомендуются определённые методы и способы тестирования Ryzen и написания соответствующих обзоров. PR-отдел Intel также рассылает письма с просьбами проконсультироваться с ними перед написанием текста. Компания просит рассматривать процессоры Intel «честно» (fairly), но что под этим имеется в виду, легко поймёт любой обозреватель: Intel хочет, чтобы её чипы выставили в как можно более выгодном свете. Хотя никто и не собирается ставить их в неравные условия с Ryzen, поскольку ценность таких обзоров будет равна нулю, но термин «равенство» Intel (по крайней мере, PR-отдел компании) трактует по-своему".

Заключение

Уважаемые читатели! Я изложил причины, по которым не куплю процессор Intel. Можно было еще придраться к разгону, термоинтерфейсу, отсутствию приличного бокс кулера, наличию уязвимостей в процессорах Intel и многому другому, но все это обсуждалось так много раз, что уже вряд ли интересно. Всем удачного разгона и комфортного гейминга!

P.S. Zystax, меняй род деятельности! От твоих желтушных статей уже тошнит, а каждый раз писать опровержение - жаль своего времени.