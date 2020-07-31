Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel

[ ] для раздела Блоги
1
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

27 июля 2020 года на главной странице сайта overclockers.ru некий Zystax опубликовал блог, в котором описал причины, по которым он никогда не купит процессор AMD. Учитывая, что многие претензии автора к процессору AMD надуманы, а сам я многолетний пользователь и сторонник продукции AMD - его выпад не мог остаться без ответа. Поехали! 

реклама


1.Цена

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Процессоры Intel неоправданно дороги, а снижение цены на прошлые поколения процессоров либо вообще не происходит (компания просто снимает процессор с производства), либо настолько мизерное, что вызывает у потенциальных покупателей саркастическую улыбку. Также не выдерживает критики ценовая политика Intel, когда сравниваешь ее процессоры с конкурентными решениями AMD.

Небольшой пример. В популярном российском магазине "Регард" 8-ми ядерный 16-ти поточный процессор Intel Core I7 10700K стоит 32660 рублей (цена от 29 июля 2020 года)

реклама

  

Там же конкурент от AMD - 8-ми ядерный 16-ти поточный процессор Ryzen 7 3700X стоит 24710 рублей (цена от 29 июля 2020 года).

реклама


Если сравнить цены, взяв цену процессора AMD за 100%, то процессор Intel дороже на 32%. Может 10700К намного быстрее 3700X в играх и разница в цене оправдана? Смотрим тесты 10700K vs 3700X в статье коллеги Splash Attack и читаем выводы: "в итоге i7-10700K предлагает прирост производительности на 7-15% больше чем у Ryzen 3700X". Как видим, наценка Intel на свой процессор не имеет под собой разумных оснований, кроме желания поглубже залезть в кошелек потребителя...

2. Энергопотребление и нагрев

реклама

Поклонники процессоров компании Intel любят козырять высокими частотами "синих" процессоров. На форумах часто можно увидеть аргумент, что процессоры Intel легко разгоняются до 5 Ггц. Что ж, посмотрим какой ценой дается эта легкость. В обзоре процессора Intel Core I5 10600K сайтом hardwareluxx.russia 10600K был разогнан до 5 Ггц с использованием СВО. Температура процессора в бенчмарке Cinebench R20 составила 100с, что неприемлемо для любого пользователя, как бы он не фанател от продукции гиганта из Санта - Клары.

Разумеется 10700K, имеющий больше ядер и более высокое энергопотребление, в этом тесте на частоте 5 Ггц сразу бы сошел с дистанции...

Многие геймеры возмутятся и скажут, что в играх и других приложениях с энергопотреблением процессоров совсем другая картина! Ок, обратимся к тестам ресурса Anandtech, информацию о которых кратко изложил ресурс i2hard.ru


Выводы явно неутешительные для Intel, и это при том что 10700K не был разогнан до вожделенных многими 5 ГГц. Если говорить на языке цифр, то 3700X потреблял 90 Ватт, а 10700К - 207 Ватт. Разница в энергопотреблении более чем в 2 раза не в пользу процессора Intel. 

3. Смена сокетов и, как следствие, материнских плат

Притчей во языцех стала смена сокетов компанией Intel для "разных" (все тех же Skylake 2015 года с микроскопическими улучшениями) поколений процессоров. Если владельцы материнских плат на чипсете AMD X370 сокет AM4 могут наслаждаться сразу тремя поколениями процессоров AMD, которые поддерживают сокет AM4, и рассчитывают получить поддержку 4-го поколения процессоров на архитектуре Zen 3 (что весьма вероятно), то владельцам материнских плат на чипсете Intel при покупке процессора каждый раз приходится менять материнскую плату. Причем технически старые материнские платы прекрасно поддерживают новые процессоры, а препоны для пользователей создаются искусственно, вынуждая их нести дополнительные затраты при апгрейде. Как пример - одна из топ - статей overcklockers.ru, имеющая запредельные оценки читателей  Как запустить Intel 9900K на Z270

Искусственное создание проблем компанией Intel с несовместимостью материнских плат предыдущих поколений с новыми процессорами уже много лет раздражает ее поклонников, а некоторых даже сподвигло на переход в "красный" лагерь владельцев процессоров Ryzen. Последнее подтверждают и рекордные продажи процессоров Ryzen. Например доля процессоров Ryzen на мировом рынке превысила 50%, о чем несколько лет назад в AMD могли только мечтать!

4. Пустые обещания потребителям, инвесторам

С 2015 года компания Intel обещает выпустить десктопные процессоры на 10 нм техпроцессе. На дворе 2020 год, 10 нм десктопных процессоров как не было в продаже, так и нет. В 2019 году компания Intel решила накормить инвесторов и своих поклонников новыми обещаниями - выпустить 7 нм процессоры в 2021 году, о чем заявила на мероприятии инвесторов. Теперь срок выпуска новых 7 нм процессоров перенесен на 2022 - 2023 год, в чем вряд ли кто сомневался, зная предысторию пустых обещаний руководства компании. Многим держателям акций технологического  гиганта из Санта - Клары настолько надоели пустые сотрясения воздуха руководством Intel, что они решили обратиться в суд .

5. Недобросовестная конкуренция

Ни для кого не секрет, что корпорации не всегда ведут бизнес честно и стараются любыми способами уничтожить конкурента. Ярким примером подобного поведения является компания Intel, которой из - за недобросовестной конкуренции против компании AMD в 2009 грозил штраф в 1.45 миллиарда долларов США. В Intel решили не рисковать и добровольно выплатили AMD 1.25 миллиарда долларов США, чтобы урегулировать все претензии. Но на этом история недобросовестной конкуренции не закончилась. В 2017 году, после выхода первых процессоров AMD на архитектуре Zen, Intel решила оказать давление на многих обзорщиков различных ресурсов, прислав им методические рекомендации по тестированию процессоров Ryzen. Цитирую: "Ряд зарубежных обозревателей, по имеющимся на данный момент сведениям, получили документацию от Intel, в которой рекомендуются определённые методы и способы тестирования Ryzen и написания соответствующих обзоров. PR-отдел Intel также рассылает письма с просьбами проконсультироваться с ними перед написанием текста. Компания просит рассматривать процессоры Intel «честно» (fairly), но что под этим имеется в виду, легко поймёт любой обозреватель: Intel хочет, чтобы её чипы выставили в как можно более выгодном свете. Хотя никто и не собирается ставить их в неравные условия с Ryzen, поскольку ценность таких обзоров будет равна нулю, но термин «равенство» Intel (по крайней мере, PR-отдел компании) трактует по-своему". 

Заключение

Уважаемые читатели! Я изложил причины, по которым не куплю процессор Intel. Можно было еще придраться к разгону, термоинтерфейсу, отсутствию приличного бокс кулера, наличию уязвимостей в процессорах Intel и многому другому, но все это обсуждалось так много раз, что уже вряд ли интересно. Всем удачного разгона и комфортного гейминга! 

P.S. Zystax, меняй род деятельности! От твоих желтушных статей уже тошнит, а каждый раз писать опровержение - жаль своего времени.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
15
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
42
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
7
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и остальном мире
30
Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
17
Xiaomi Mi 10 подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC и АКБ на 4780 мА*ч по лучшей цене
1
Энтузиасты показали, как выглядит построенный ими в Minecraft огромный город
9
HUAWEI представила официальный список смартфонов со сроками обновления до EMUI 10.1 в России
12
Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей
46
Большое графическое обновление The Witcher 3 выходит на завершающую стадию разработки
24
2 флагмана Xiaomi 2018 года начали получать стабильную версию MIUI 12 на Android 10
+
Huawei P30 сильно подешевел – Kirin 980, 40-Мп камеры, NFC и сервисы Google по лучшей цене
3
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
120
Цена на производительный игровой процессор Ryzen 5 3600Х опустилась до 210 долларов – наблюдается новая волна скидок на продукцию AMD
8
Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12
1
В GTA 6 существенно улучшат NPC и их поведение, игра выйдет в 2021 году – бывший сотрудник Rockstar Games поделился важной информацией
9
Palit представила в России видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER GamingPro
37
Цены на видеокарты NVIDIA продолжат расти в третьем квартале, запуск Ampere может сдвинуться
44
На популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 вышла стабильная европейская прошивка MIUI 11 на Android 10
+
Steam нашла способ лишить геймеров возможности покупать недорогие игры со скидками через VPN
19
Одна из самых популярных игр последних лет лишилась защиты Denuvo – наступление пиратов продолжается
11
В крупном обновлении GTA Online может появиться Либерти Сити и сюжетная линия с Нико Белликом
4
Керамический Samsung Galaxy S10+ с 512 ГБ подешевел на 57 000 рублей
2

Популярные статьи

Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
176
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
8
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
1

Сейчас обсуждают

cupgrn
07:49
В топку синтетику , тем более 3090 это новый титан, карта не для массового потребителя. Поговаривают что нвидиа dlss 3.0 назвала сглаживанием и настоятельно рекомендует с этим якобы сглаживанием котор...
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Don't Hurt Me
07:49
опять воврота бомбануло
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
А. И.
07:47
Аккумулятор 3800 мАч совсем убогий!
OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, NFC, дисплей Fluid AMOLED по лучшей цене
Jack Reacher
07:45
Казалось бы причем здесь маркетологи или пиар
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Михаил Вебер
07:39
#Xaiomi как всегда всякий шлак обновляет. А вот Xaiomi Mi Mix 3 5g до сих пор на 10 миуи и 9 Андройде. И процессор там 855+ Снапдрагон. Уроды эти #xaiomi. #стыд и #позор
Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12
Міша Мелъник
07:35
Всьо як завжди і як від створення компанії як ми всі бачимо приріст потужності у нових відеокарт 20-30 процентів і це все мініпуляції з дровами і самов прошивков і нам завжди толкают вродіби нову ві...
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Inttz
07:35
Ну поторгуйся за цену своим убеждениям между 500 и 800.Тоже,видимо,принцип
Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
Don't Hurt Me
07:34
фанат с аэрококом вх, рукалицо просто
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
Виктор Семёнов
07:32
Да это на старинном i5 6400 , и эта разница видна когда было 20 FPS стало 30, а когда у тебя 120 FPS разогнал стало на 5-10 % лучше, это совершенно не заметно. https://youtu.be/Gr09N0Wgloo
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Lyubavushka Sharakova
07:32
А обновление на Хуавей мейт 10 лайт?? Тоже не светит... печаль
HUAWEI представила официальный список смартфонов со сроками обновления до EMUI 10.1 в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем