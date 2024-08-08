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Древнеегипетский лифт: как вода поднимала многотонные блоки для пирамид?

Новые исследования раскрывают неожиданную роль воды в строительстве египетских пирамид. Ученые предполагают, что древние инженеры использовали сложные гидравлические системы, включая плотины и даже лифты, для возведения этих монументальных сооружений.
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Задумывались ли вы, как древние египтяне, не имея современных технологий, возвели колоссальные пирамиды, которые до сих пор поражают воображение? Веками эти загадочные сооружения хранили свои секреты, но последние исследования проливают свет на одну из самых интересных тайн – роль воды в их строительстве.

Представьте себе: бескрайняя пустыня, палящее солнце, и посреди этого – гигантские каменные блоки, которые нужно поднять на огромную высоту. Как справились с этой задачей древние архитекторы? Оказывается, они были не только мастерами камня, но и искусными покорителями водной стихии!

Река, которая исчезла, и плотина, которая осталась

Ученые, провели тщательное расследование, используя современные технологии – спутниковые снимки и цифровые модели рельефа. И что же они обнаружили? Следы древней реки, вади Абусир, которая когда-то протекала вблизи Саккары, где находится самая древняя пирамида – ступенчатая пирамида Джосера.

Но это еще не все! Рядом с пирамидой было обнаружено массивное сооружение – Гиза эль-Мудир. Долгое время его назначение оставалось загадкой. Крепость? Храм? Загон для скота? Нет! Ученые пришли к выводу, что это – древняя плотина! Представьте себе: огромная стена, длиной 360 метров и шириной 620 метров, которая укрощала бурные потоки вади Абусир и превращала их в источник жизни для строителей пирамид.

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Чистая вода – ключ к успеху

Но как поднять многотонные блоки на вершину пирамиды? Здесь на помощь снова приходит вода! Вокруг пирамиды Джосера расположен "Сухой ров" с высеченным в скале каналом – "Глубокой траншеей". Ученые полагают, что это не просто карьер, а сложная система водоочистки! Вода, проходя через эту систему, очищалась от песка и примесей, превращаясь в ценный ресурс для строительства.

Секретные шахты и гидравлический лифт

a.: Гранитный короб северной шахты комплекса Джосера, служивший системой открытия-закрытия для потока воды, поступавшего из боковых туннелей. b.: Известняковые сваи, поддерживающие короб. c: Схема системы пробок Северного вала. Перерисовано с эскизов Лауэра. Источник: Landreau X, Piton G, Morin G, Bartout P, Touchart L, Giraud C, et al. (2024) On the possible use of hydraulic force to assist with building the step pyramid of saqqara. PLoS ONE 19(8): e0306690. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306690 CC-BY 4.0 Ссылка:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0306690

А теперь – самое интересное! Внутри пирамиды Джосера обнаружены две загадочные шахты. На дне каждой шахты – гранитная камера, а вверху – специальный механизм. Ученые выдвинули смелую гипотезу: эти шахты использовались для работы гидравлического лифта! Представьте себе: вода наполняет шахту, поднимая массивный поплавок с блоками камня. Таким образом, строительство могло вестись от центра к периферии, словно гигантский конструктор.

Идентифицированный процесс строительства ступенчатой пирамиды: Гидравлический подъемный механизм. Источник: Landreau X, Piton G, Morin G, Bartout P, Touchart L, Giraud C, et al. (2024) On the possible use of hydraulic force to assist with building the step pyramid of saqqara. PLoS ONE 19(8): e0306690. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306690 CC-BY 4.0 Ссылка:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0306690

Новые открытия – новые вопросы

Это исследование – лишь первый шаг на пути к разгадке тайн пирамид. Впереди еще много интересных открытий! Но уже сейчас мы можем с уверенностью сказать: древние египтяне были не только великими строителями, но и талантливыми инженерами, которые умело использовали силу воды для создания своих шедевров.

Итак, давайте еще раз восхитимся гением древних египтян и задумаемся: какие еще секреты скрывают эти величественные пирамиды?

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