Информация о проблемах с Ryzen 5 9600X появилась после предыдущих сообщений об инцидентах с Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock

На Reddit появилось четыре новых сообщения о неработающих процессорах AMD Ryzen 5 9600X, работающих в паре с материнской платой компании ASRock. В обсуждениях пользователи описывают системы, которые сначала работали, а затем внезапно перестали загружаться.

Источник: Videocardz

В нескольких сообщениях упоминается постоянно горящие светодиоды отладки DRAM или CPU, а также шаги по устранению неполадок, которые, однако, не помогли (переустановка ОЗУ, сброс CMOS, замена компонентов и тестирование с различными настройками). По крайней мере, в одном случае процессор был отправлен на гарантийный ремонт после того, как система перестала загружаться. Один из пользователей также описывает два последовательных сбоя Ryzen 5 9600X на одной и той же платформе, причем второй сбой был зафиксирован на BIOS версии 3.50.

В сообществах отслеживают сбои, пытаясь сопоставить их по модели процессора и версии BIOS. В декабрьском обзоре сообщества указано, что Ryzen 5 9600X занимает третье место по количеству сообщений. На диаграмме перечислены 183 случая для Ryzen 7 9800X3D, 50 для Ryzen 7 9700X и 29 для Ryzen 5 9600X, за которыми следуют 22 сообщения о Ryzen 9 9950X3D. Поскольку обзор сделан в декабре, эти данные не включают более новые январские сообщения на Reddit, собранные порталом Wccftech.

Источник: Reddit ASRock

В том же обзоре также отслеживаются версии BIOS на момент сбоя, и ни одна версия не выглядит явным исключением. Сообщения о проблемах распределены по следующим категориям: «BIOS старше 3.25/3.26» (103 случая, 31%), BIOS 3.25/3.26 (75, 22%), BIOS 3.30 (74, 22%), BIOS 3.40 (48, 14%) и BIOS 3.50 (37, 11%).

Это однозначно подтверждает, что последняя версия BIOS от ASRock не решает проблему, и вместо того, чтобы заниматься её решением, компания продолжает выпускать новые прошивки и даже новые материнские платы серии AMD 800. Следует помнить, что 183 случая — это только те, о которых сообщили сами пользователи Reddit, а реальное их число может быть гораздо больше.