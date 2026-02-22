Onyx Boox продолжает развивать свою линейку компактных узких ридеров. В новой модели Palma 2 Pro разработчики добавили цветной экран E Ink Kaleido 3 с автоматической подсветкой и поддержкой стилуса, 5G-модуль, пару SIM-слотов, производительное «железо», емкий расширяемый накопитель, стереодинамики, сканер отпечатков, камеру и актуальный Android со встроенной нейросетью. По характеристикам, перед нами полноценный смартфон на электронных чернилах, но насколько удобно использовать гаджет в таком статусе? Будем разбираться.

Технические характеристики

Материалы: пластик

Цвет: черный/белый

Экран: 6,13" E Ink Kaleido 3, 4096 цветов, 1648x824 (2:1), Regal, стекло Onyx Glass

Подсветка: двухцветная Moon Light 2 с авторегулировкой

Процессор: Snapdragon 690 (2,1 ГГц)

Память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ + microSD

Интерфейсы: 2-5G, Wi-Fi 5 Dual, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Звук: 2 микрофона, 2 динамика

Операционная система: Android 15

Чтение: Neo Reader 3.0

Поддерживаемые форматы: FB2, FB3, ZIP, DOC, DOCX, RTF, TXT, HTML, PRC, MOBI, EPUB, EPUB3, CHM, PDF, DjVu, CBR, CBZ, CAJ, AZW3, PPT, PPTX, BMP, JPG, PNG, TIFF, WAV, MP3

Аккумулятор: 3950 мАч (10 Вт)

Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения, сканер отпечатков, A-GPS

Размеры: 159x80x8 мм

Вес: 171,5 г

Цена: 45 990 рублей

Комплектация

Palma 2 Pro поставляется в компактной оранжевой коробке с крышкой под цвет устройства (черной или белой). Оформление минималистичное, а снизу присутствует наклейка с техническими характеристиками. Комплектация весьма скромная: смартфон, скрепка для извлечения карт, провод Type-A на Type-C, краткое руководство и гарантийник. «Умный» чехол и стилус предлагается покупать отдельно за 2 490 и 3 990 рублей соответственно.

Дизайн

Устройство выглядит словно смартфон из недавнего прошлого с весьма широкими рамками. При этом габариты (159x80x8 мм) позволяют удобно удерживать гаджет, полностью обхватив его ладонью, да и в кармане брюк он помещается без проблем. Если сравнивать с традиционными ридерами, то мне форм-фактор Palma 2 Pro показался удобнее.

За счет пластикового корпуса удалось добиться минимального веса – 171,5 г. Приятная шершавая на ощупь задняя крышка не выскальзывает из рук, устойчива к отпечаткам и царапинам. На ней в верхнем левом углу установлена небольшая вертикальная панелька с объективом камеры, светодиодной вспышкой и логотипом.

Боковая рамка округлая и гладкая, поэтому, несмотря на увеличенную ширину устройства, она не впивается в руку. Справа установлена клавиша блокировки со встроенным дактилоскопическим сканером.

Качельку же перенесли на левый торец, причем она может регулировать не только громкость, но и перелистывать страницы при чтении. Чуть выше находится еще одна кнопка, которую в настройках можно запрограммировать на три любых действия. До органов управления тянуться необходимости нет, в какой бы руке не удерживался смартфон.

На нижнем торце расположены порт Type-C, основной динамик, микрофон и лоток для карт nanoSIM + nanoSIM/microSD, сверху – вспомогательный микрофон.

Лицевая поверхность полностью прикрыта плоским защитным стеклом Onyx Glass. На верхней рамке находится разговорный динамик, датчики освещения и приближения, а вот фронтальной камеры у Palma 2 Pro нет. Сборка выполнена качественно – ничего не люфтит и не продавливается, предусмотрена защита от брызг.

Специально для модели Palma 2 Pro был разработан новый чехол, состоящий из двух отдельных элементов. Бампер из полупрозрачного матового силикона имеет все необходимые вырезы, а также магнитное кольцо по центру, к которому можно примагнитить аксессуары MagSafe или крышку чехла. Последняя представляет собой сегментированные пластинки, обтянутые экокожей – гладкой снаружи и бархатистой с внутренней стороны. Крепление весьма надежное – самопроизвольно элементы не распадаются.

Крышка не только обеспечивает дополнительную защиту экрану, но при раскрытии/закрытии активирует/блокирует дисплей. Фиксируется она за счет магнитного хлястика. В альбомной ориентации обложку можно использовать в качестве подставки, что хорошо сочетается с функцией «Заставка» – местным аналогом AoD. Парой движений гаджет можно превратить в настольные часы-календарь, которые практически не будут расходовать энергию.

При использовании только одного бампера масса Palma 2 Pro увеличивается незначительно (203 г), а вот вместе с крышкой устройство весит уже весьма прилично (269 г), да и в руке лежит не столь удобно. Поэтому, когда хочу почитать, дополнительный элемент отсоединяю.

Экран

Palma 2 Pro оснащен 6,13-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 2:1. Применяется наиболее продвинутая технология цветных электронных чернил E Ink Kaleido 3, в основе которой лежит черно-белая матрица разрешением 1648x824 (dpi). Поверх нее наложен фильтр, который позволяет отображать до 4096 оттенков, однако, он же снижает разрешение до 412x824 (150 dpi), поэтому изображение выглядит несколько рыхлым. Еще один минус – фон становится темнее, что не лучшим образом сказывается на восприятии текста.

Фирменное стекло Onyx Glass установлено без воздушной прослойки. Оно имеет повышенную прозрачность и 5% травление, которое нейтрализует блики. Сенсоров тут два – емкостной распознает до 10 точек касания пальцами, а metal mesh реагирует на фирменные стилусы моделей InkSense и InkSense Plus. Олеофобное покрытие обеспечивает легкое скольжение. А вот на холоде пользоваться не рекомендую – экран может начать глючить.

Palma 2 Pro оснащен сопроцессором Boox Super Refresh, который увеличивает скорость обновления экрана. И если в HD-режиме еще ощущается небольшая задержка, то в «Быстром» скорость перерисовки близка к обычному смартфону, что позволяет комфортно работать в браузере, однако, при просмотре видео и в играх инертность анимации становится весьма некомфортной, цвета сильно искажаются, а разобрать детали в тенях просто невозможно. Дополнительная балансировка качества изображения осуществляется опцией Anti-Flicker. Местная «читалка» в HD-режиме поддерживает функцию Regal, устраняющую все остаточные артефакты, а в «Быстром» можно активировать сглаживание шрифтов, выбрать тип и частоту полной перерисовки.

HD Быстрый (Anti-Flicker = 32) Быстрый (Anti-Flicker = 0)

Есть возможность активировать один из двух цветовых профилей, либо вручную выставить контраст, насыщенность и яркость. В любом случае, картинка получается более блеклой, чем на LCD-устройствах. Сделать реплики в комиксах более четкими помогает режим повышенной контрастности. Для сторонних приложений доступна оптимизация отображения.

Яркий Красочный

Подсветка

В отличие от классических дисплеев, которые светятся сами по себе, экранам на основе электронных чернил требуется дополнительная подсветка. В данной модели используется технология без мерцания Moon Light 2, при которой свет не бьет в глаза, а распространяется параллельно плоскости экрана.

Palma 2 Pro умеет автоматически подстраивать под внешние условия не только яркость, но и температуру подсветки. К сожалению, калибровка выполнена не слишком удачно, и света часто не хватает. Возможно, это связано с нелинейной шкалой – до 50% яркость почти не растет, с 50% до 80% поднимается быстро, а затем резко «улетает в стратосферу». Ручная регулировка осуществляется либо свайпами вдоль боковых границ экрана, либо через центр управления, где доступно несколько пресетов и отдельные ползунки яркости и температуры.

«Железо»

В основу аппаратной платформы лег 8-нм процессор Snapdragon 690 с 2 ядрами Cortex-A77 (2,1 ГГц), 6 ядрами Cortex-A55 (1,7 Гц) и видечипом Adreno 619 (950 МГц). Оперативной памяти тут целых 8 ГБ (DDR4X). В тесте AnTuTu Palma 2 Pro набирает 290 000 баллов – немного для смартфона, но для ридера результат приличный. В базовых задачах устройство показывает себя хорошо – интерфейс не лагает, приложения и книги открываются быстро, из памяти само ничего не выгружается. Главное, что ощущаешь себя именно пользователем смартфона, а не калькулятора.

Накопителя объемом 128 ГБ (eMMC 5.1) достаточно, чтобы хранить на устройстве огромную библиотеку художественной литературы, документов, учебников, комиксов и аудиофайлов, а при желании хранилище можно расширить за счет карты microSD.

Предусмотрен двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5, а Bluetooth 5.1 позволяет подключить наушники или колонку. Впрочем, вполне комфортно слушать аудиокниги или даже музыку на встроенных стереодинамиках – звук громкий и чистый. Нижний микрофон используется для звонков и голосовых заметок, верхний – для шумоподавления. Вибрация, гироскоп, и электронный компас также в наличие, а вот FM-радио и NFC-модуля нет.

Модуль GPS в классическом понимании отсутствует, но есть функция A-GPS – координаты расположения спутников гаджет получает не напрямую, а с сотовых вышек, при этом наличие SIM-карты не обязательно. Точность такой навигации вполне приемлемая – порядка 10 метров. Для автоматической смены ориентации экрана используется акселерометр. Менее 0,7 секунды требуется дактилоскопическому сканеру для распознавания отпечатка и разблокировки смартфона. Порт USB Type-C позволяет напрямую копировать файлы с внешних накопителей.

Камера

В Palma 2 Pro установлен модуль камеры на 16 Мп (f/2.2) с автофокусом и вспышкой. В приложении поддерживаются фильтры, AutoHDR, ручной режим и съемка видео (4K@30FPS), в том числе замедленного. При хорошем освещении можно получить удовлетворительные изображения объектов или пейзажи, но основное предназначение камеры – сканирование документов и чертежей с последующим распознаванием или экспортом в PDF-формат. Для этого здесь предустановлена отдельная утилита.

GSM-модуль

Главная «фишка» Palma 2 Pro – наличие GSM-модуля, причем поддерживается 5G, а SIM-карты две. С последним обновлением появилась возможность совершать голосовые вызовы, правда, с нюансами: необходимо установить «звонилку» из Google Play, устройство не должно быть заблокированным (иначе звонок не пройдет), а входящий вызов можно принять только из панели уведомлений.

Не слишком удобно, но при необходимости воспользоваться такой опцией можно, тем более звук и вибрация работают, экран гаснет при поднесении к щеке, а качество связи ничем не уступает обыкновенному смартфону. Однако основная функция GSM-модуля – скачивание контента, ведь многие операторы сейчас запрещают раздавать интернет или ограничивают его скорость.

Софт

Palma 2 Pro работает на актуальном Android 15 с привычным для любого пользователя смартфона интерфейсом: ярлыки, папки и виджеты на рабочих столах, меню быстрого доступа снизу, панель уведомлений и настраиваемый центр управления сверху.





Можно менять шрифты и ставить обои (на столы, спящий и выключенный режимы), Google-сервисы работают без ограничений. Поддерживается управление при помощи физических клавиш, свайпов, виртуальных кнопок или плавающего меню. Есть детский режим и функция беспроводной трансляции экрана напрямую или через утилиту BooxDrop, поддерживается обновление по воздуху.

Отмечу несколько предустановленных приложений. Все, что можно почитать складируется в «Библиотеку» и отображается в виде макетов книг как из памяти устройства, так и сетевого хранилища. Можно создавать разделы, применять фильтры, искать произведения и синхронизировать процесс чтения с облаком. В «Магазине» собрана внушительная коллекция бесплатной художественной литературы на иностранных языках.

«Push-сервис» – утилита для работы с RSS-рассылками, OPDS-каталогами и сохраненными интернет-страницами. BooxDrop позволяет удобно обмениваться файлами через сеть. В «Календарь» заносится список открытых книг. «Словарь» умеет переводить как офлайн (требуется установка баз), так и через сеть.

Приложение «Заметки» содержит встроенный графический редактор и модуль для распознавания рукописного текста. Также есть часы (будильник, таймер, секундомер), диктофон, калькулятор, файловый менеджер, галерея и музыкальный плеер. Из Google Play и APK-файлов можно устанавливать любые сторонние утилиты.

Следуя последним трендам, в Palma 2 Pro присутствует и собственный ИИ-ассистент, для которого можно выбрать языковую модель (OpenAi или Gemini) и задать примерное количество слов в ответах. Утилита неплохо справляется с рекомендацией книг для чтения, составляет аннотации к ним и объясняет смысл непонятных фраз.

Чтение

В качестве программы для чтения используется NeoReader, который понимает большинство существующих текстово-графических форматов. Приложение позволяет менять шрифты, интервалы, поля, контрастность, толщину линий и прочее. Можно назначить команды на касания различных зон, выделять фразы, добавлять к ним аннотации и делать перевод. Доступно листание кнопками, тапами или свайпами, а масштабировать можно щипком.

Для любителей комиксов будет полезно осветление фона, разбиение на зоны, автоматическая обрезка полей, распознавание и перевод реплик. Есть панель с быстрыми функциями и автолистание, а нейросеть доступна во всплывающем окне. Раздел с режимами работы экрана наконец-то перенесли из недр настроек в основное меню.

Полезная площадь экрана у Palma 2 Pro на 13% меньше, чем у классического 6-дюймового ридера, так что перескакивать глазами строчки и листать страницы придется чуть чаще, зато кнопки нажимать удобнее. Комиксы относительно комфортно читать только удерживая смартфон горизонтально с активированным масштабированием по ширине.

Автономность

Palma 2 Pro оснащена аккумулятором емкостью 3950 мАч, а время работы всецело зависит от режима использования. Если применять устройство только для чтения, перелистывая страницу примерно каждые 30 секунд, то без подсветки заряда хватит на 75 часов или 9000 обновлений, а на 60% яркости – на 50 часов или 6000 обновлений. А вот в качестве смартфона гаджет «живет» всего лишь сутки. В настройках можно задать время выключения и перехода в спящий режим, установить автоматическую деактивацию Wi-Fi, Bluetooth и плеера, а также ограничить максимальную емкость батареи. Поддерживаемая мощность зарядки всего 10 Вт, поэтому энергия восстанавливается чересчур долго (3 часа).

Выводы

Несмотря на наличие всех необходимых функций, использование Onyx Boox Palma 2 Pro в качестве смартфона видится весьма сомнительным. Для просмотра видео и гейминга он не годится, камера посредственная, много печатать неудобно, есть проблемы со входящими звонками. Единственный плюс от такого использования – вы начнете больше читать.

В качестве же ридера устройство мне понравилось гораздо больше – удобный форм-фактор (рука полностью охватывает корпус, маленький вес, клавиши литания прямо под пальцами, в кармане помещается), автоматическая подсветка, высокая скорость обновления, емкий накопитель, хорошая автономность, Android 15 с нейронкой, полный набор беспроводных интерфейсов, включая GSM-модуль, дающий доступ к сети в любом месте. А вот цветной экран – решение весьма спорное: размер маловат для комиксов, при этом фильтр делает его темнее, менее четким и контрастным. Да и цена в 45 990 рублей не добавляет энтузиазма. Хотя Palma 2 Pro имеет свои преимущества, не думаю, что модель найдет широкий отклик у аудитории.