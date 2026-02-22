Ранее дебют CPU ожидался в текущем году

Продолжающийся кризис на рынке DRAM расширяет своё негативное влияние на всё большее количество производителей компьютерных комплектующих. Об этом говорит утечка свежей информации, указывающая на перенос запуска настольных процессоров следующего поколения от Intel и AMD на более поздний период, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Wccftech/Amazon

Как сообщает Benchlife, предстоящие процессоры AMD Ryzen 10000 (Olympic Ridge) будут запущены только в 2027 году, хотя ранее считалось, что дебют новых моделей состоится уже в текущем году. Компания AMD заявляла, что после процессоров EPYC Venice на базе архитектуры Zen 6 в 2026 году последуют и потребительские модели, но спустя некоторое время производитель мог пересмотреть свои планы.

Информатор Golden Pig Upgrade утверждает, что запуск настольных процессоров Intel Nova Lake также состоится в следующем году. Ранее представитель компании сообщал, что первые модели следующего поколения появятся уже в 2026 году. Вполне вероятно, что это заявление не касается настольных CPU, которые могут быть представлены на CES 2027. Основной причиной переноса запуска новых моделей процессоров называется неблагоприятная ситуация на рынке и переориентация производителей на ИИ-отрасль.