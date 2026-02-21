Сайт Конференция
Razg0n_blog
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Будущий флагманский смартфон от Samsung оказался быстрее топового смартфона от Apple.

Долгое время пользователи смартфонов Samsung не могли найти повод, чтобы действительно утереть нос "яблочникам". Но с выходом Samsung Galaxy S26 Ultra ситуация, наконец, изменится, поскольку производительность корейского флагмана получилась впечатляюще высокой.

Последние тесты в Geekbench 6 показывают, что готовящийся к выходу Samsung SM-S948U, он же Galaxy S26 Ultra, в однопоточном режиме набирает 3 852 балла, что на 5% выше, чем у iPhone 17 Pro Max. В многопоточном режиме результат оказывается равен 11 738 баллам, что превосходит показатель смартфона от Apple в 9 302 балла на внушительные 26%.

Высокие показатели, полученные Samsung S26 Ultra, являются результатом применения в нем передового Snapdragon 8 Elite gen 5, что станет нормой в новой линейке Galaxy. На данный момент Galaxy S26 Ultra демонстрирует наилучшие цифры среди всех смартфонов на базе топового процессора от Qualcomm, вероятно из-за специфических оптимизаций Samsung.

Таким образом, получается, что с точки зрения производительности железа премиальный Android-смартфон не только не уступает последнему iPhone Pro Max, но и превосходит его. А значит, по скорости отклика народная ОС будет ощущаться практически как iOS.

Анонс Samsung Galaxy S26 Ultra состоится 25 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked, а продажи стартуют примерно 11 марта. Ожидается, что стоимость новинки будет составлять $1299,99, $1419,99 и $1659,99 за версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.

#смартфон #geekbench #iphone 17 pro max #s26 ultra
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Китя.
23:15
Вот Интел на DDR4 прикинь мощнее чем амудэ на DDR5 Ха-Ха.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
lighteon
23:13
Продолжают историю не знать. У Phenom'ов был эталонный контроллер памяти DDRII, однако двухплиточный Core 2 Quad был быстрее со своими раздутыми кешами и просадкам при переходе на X86_64 (+ Да и скоро...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
3vova1vova2
23:05
кого закончили?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Зю
23:03
А у меня ещё кругом pci-e 3.0 слоты жестб((
В Linux началась предварительная подготовка к внедрению PCI-E 7.0
Китя.
23:00
Уже выложили 9850X3D тесты aida64 памяти это конченное дно и цена 60т.р
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
3vova1vova2
22:44
ага, чудик ip адрес источников не совпадает
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Алексей Кузнецов
22:42
А у нас база на луне построена в 2015г. И к ней гоняют 2 разных ядерных буксира, которые обслуживаются 3мя разными многоразовыми кораблями. Или нет? Забыли что наобещали?
NASA планирует запуск лунной миссии Artemis II с астронавтами после завершения испытаний ракеты
Bernigan
22:32
Да он никогда такого графона в глаза не видел, вот и не верит что такая чёткость возможна, у амдшников же все в мыле TAA и FSR
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
22:16
без доказательств, ты сам себя слил и опустил, с чем я тебя и поздравляю
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
3vova1vova2
22:11
она не твоя ты облажался
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
