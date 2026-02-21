Будущий флагманский смартфон от Samsung оказался быстрее топового смартфона от Apple.

Долгое время пользователи смартфонов Samsung не могли найти повод, чтобы действительно утереть нос "яблочникам". Но с выходом Samsung Galaxy S26 Ultra ситуация, наконец, изменится, поскольку производительность корейского флагмана получилась впечатляюще высокой.

Последние тесты в Geekbench 6 показывают, что готовящийся к выходу Samsung SM-S948U, он же Galaxy S26 Ultra, в однопоточном режиме набирает 3 852 балла, что на 5% выше, чем у iPhone 17 Pro Max. В многопоточном режиме результат оказывается равен 11 738 баллам, что превосходит показатель смартфона от Apple в 9 302 балла на внушительные 26%.

Высокие показатели, полученные Samsung S26 Ultra, являются результатом применения в нем передового Snapdragon 8 Elite gen 5, что станет нормой в новой линейке Galaxy. На данный момент Galaxy S26 Ultra демонстрирует наилучшие цифры среди всех смартфонов на базе топового процессора от Qualcomm, вероятно из-за специфических оптимизаций Samsung.

Таким образом, получается, что с точки зрения производительности железа премиальный Android-смартфон не только не уступает последнему iPhone Pro Max, но и превосходит его. А значит, по скорости отклика народная ОС будет ощущаться практически как iOS.

Анонс Samsung Galaxy S26 Ultra состоится 25 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked, а продажи стартуют примерно 11 марта. Ожидается, что стоимость новинки будет составлять $1299,99, $1419,99 и $1659,99 за версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.