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Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга

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Сегодня на китайский рынок вышли видеокарты Radeon RX 590 GME в исполнении партнёров AMD, все они получили разные частоты графического процессора. Представителям сайта EXPreview попало в руки изделие марки XFX, которое функционировало на частотах 1460/8000 МГц. Обычный Radeon RX 590 этой же марки работает на частотах 1580/8000 МГц, он тоже участвовал в сравнении.

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Источник изображения: EXPreview

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Видеокарта Radeon RX 590 GME в силу унификации дизайна мало чем отличается от Radeon RX 590, но авторы обзора приписывают графическому процессору использование 14-нм технологии производства вместо положенной Radeon RX 590 по статусу 12-нм. По всей видимости, на выбор техпроцесса производства начинает влиять специфика взаимоотношений AMD с TSMC и GlobalFoundries. Примечание: цены в таблице должны быть в юанях, а не долларах США.

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Источник изображения: EXPreview

Данная информация подтверждается и снимком экрана GPU-Z.

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Источник изображения: EXPreview

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Интересно, что китайским коллегам не удалось ничего выжать из Radeon RX 590 GME в плане разгона. Либо «всё уже разогнано до нас», либо программное обеспечение пока не умеет разгонять Radeon RX 590 GME. Если говорить о быстродействии в играх, то здесь разрыв с Radeon RX 590 варьируется от нескольких процентов до 20%, и в масштабах китайского рынка Radeon RX 590 GME оправдывает свою более низкую цену. И всё же, обозреватели считают Radeon RX 5500 XT с 4 Гбайт памяти типа GDDR6 более разумным приобретением.

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polaris xfx radeon rx 590 radeon rx 590 gme
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