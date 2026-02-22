Российский самолет успешно прошел испытания в суровых климатических условиях, а специалисты высоко оценили его степень готовности к эксплуатации

Российские авиастроительная отрасль оказалась устойчивой к всевозможным ограничениям поставок комплектующих западными партнерами. 21 февраля стало известно об успешных сертификационных испытаниях новейшего российского среднемагистрального узкофюзеляжного воздушного судна МС-21-310.

Он может перевозить более 200 пассажиров, но главной особенностью является двигатель ПД-14 отечественного производства. О высоком уровне готовности к эксплуатации рассказали представители ПАО «Яковлев» (входит в структуру «ОАК»). Источник изображения: ПАО «ОАК» / t.me/uac_ruДело в том, что МС-21-310 уже получал сертификацию в декабре 2021 года, но тогда он был оснащен американскими двигателями Pratt & Whitney. Теперь же на 100% полностью российский самолет с отечественными двигателями ПД-14 в течение недели успешно прошел дополнительные сертификационные испытания в Коми.

Представители ПАО «Яковлев» высоко оценили аэродинамические поправки приёмников воздушного давления на разных высотах, а также работу инерциальных систем в условиях высоких широт. Источник изображения: ПАО «ОАК» / t.me/uac_ruРоссия активно продвигает собственные авиационные решения с тех пор, как западные партнеры ограничили доступ к запчастям, техническому обслуживанию и самолетам Airbus и Boeing. Примечательно, что накануне стало известно, что самолеты Airbus A380 с наибольшей вместимостью скоро будут временно выведены из эксплуатации. Самые вместительные суперлайнеры готовятся пройти модернизацию. В настоящее время в России не эксплуатируются A380, однако регулярные рейсы в страну осуществляет авиакомпания Emirates.