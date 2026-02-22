Поддержка этой опции начала появляться на устройствах европейских пользователей

В минувшем ноябре компания Google начала распространять среди пользователей поддержку записи телефонных разговоров в приложении «Телефон» на смартфонах Pixel. Теперь эта опция выходит на международный уровень. Она отличается от функциональности «Заметки о звонках», которая работает с применением модели Gemini Nano в серии Pixel 9. В функции записи звонков нет преобразования речи в текст и сводок разговоров.

Изображение: Grok

Найти эту опцию можно в приложении «Телефон» > Настройки > Запись звонков, здесь же эти записи можно скачивать. При желании можно во время разговора нажать на кнопку «Стоп», чтобы прекратить запись. Найти записи можно на вкладке «Главная», где отображается иконка микрофона и проигрыватель.

Изображение: 9to5google.com

В настройках можно задать удаление записей через 7, 14, 30 дней или не удалять их вообще. Функция поддерживается на аппаратах от Pixel 6 и более современных с Android 14 и более современными версиями.