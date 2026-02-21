Запуск ракеты-носителя SLS с космическим аппаратом Orion запланирован на 6 марта. В составе экипажа четыре астронавта.

Представители NASA заявили, что агентство планирует запуск космического корабля с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II для полёта к Луне, её облёта и возвращения назад на 6 марта текущего года. Об этом сообщает Reuters.

Ракета-носитель SLS с аппаратом Orion на стартовой позиции в Космическом центре им. Кеннеди. Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP - Getty Images

Запланированная дата запуска была озвучена после преодоления технических проблем с заправкой ракеты-носителя и её повторной проверки, проведённой на этой неделе. Однако представители Космического агентства предупредили, что оставшаяся подготовительная работа может занять больше времени.

В четверг, 19 февраля, NASA завершило почти 50-часовую репетицию обратного отсчёта до запуска миссии Artemis II. В ракету-носитель было заправлено примерно около 2763 тысяч литров топлива. При этом досадных утечек топлива, которые помешали проведению первоначальной репетиции, удалось избежать.

Как сообщает Reuters, руководители программы Artemis II "были в восторге" от того, что генеральная репетиция старта, представляющая собой всестороннюю имитацию обратного отсчета до дня запуска системы Space Launch System (SLS), прошла гладко. Однако они подчеркнули, что оставшаяся работа может сдвинуть дату запуска.

"Мне кажется, что вчерашний вечер стал важным шагом на пути к тому, чтобы мы заслужили право на полёт. Поэтому я очень рад и горжусь командой", – сказал директор по запускам NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Согласно информации Reuters, оставшаяся работа включает в себя тестирование системы прекращения полёта ракеты, а также проведение всесторонней проверки готовности к полету. По сути, последнее мероприятие представляет собой однодневное совещание руководства агентства, в ходе которого специалисты фактически дважды проверяют все оборудование ракеты и процедуры выполнения миссии перед стартом.