Инсайдер под псевдонимом Jaykihn опубликовал, по всей видимости, полный список процессоров Intel Bartlett Lake-S и их основных технических характеристик, сообщает VideoCardz. Эти процессоры предназначены для периферийных и встраиваемых систем, а не потребительских компьютеров, однако всё равно вызывают некоторый интерес. В семействе процессоров Bartlett Lake-S есть модели с количеством P-ядер 10 и 12, при этом процессоры выполнены в том же корпусе для сокета LGA 1700, что и процессоры Raptor Lake-S.

Процессоры Intel Core 9 273PE и 273PTE фигурируют в списке как 12-ядерные 24-поточные процессоры с 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня и максимальной турбо-частотой до 5,7 ГГц и 5,5 ГГц соответственно. Процессоры Core 7 253PE, 253PTE и 253PQE — это 10-ядерные 20-поточные процессоры с 33 МБ кэш-памяти 3-го уровня и максимальной турбо-частотой от 5,5 до 5,7 ГГц.

Утечка также содержит подробности о 8-ядерных 16-поточных процессорах класса Core 5, в список вошли Core 5 223PE, 223PTE и 223PQE. Эти модели также оснащаются 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а их максимальная тактовая частота в турборежиме достигает значений от 5,2 до 5,5 ГГц.

Интегрированная графика у процессоров класса Core 9 и Core 7 содержит 32 исполнительных блока, а процессоров Core 5 — 24 исполнительных блока.

Суффиксы в обозначении процессоров указывают на их базовый уровень энергопотребления: для процессоров PQE это 125 Вт, а для процессоров PE — 65 Вт. Базовая мощность самых маломощных процессоров PTE составляет 45 Вт.

В VideoCardz отмечают, что компания ASRock прямо заявила об отсутствии поддержки процессоров Bartlett Lake-S на её потребительских материнских платах с сокетом LGA 1700 для настольных ПК. Официального обновления BIOS не будет. Неизвестно, будет ли кто-то из других производителей материнских плат внедрять поддержку Bartlett Lake-S в обновлениях BIOS.